Se desființează parcarea publică de pe strada Brașov, din Drumul Taberei. Devine bandă de circulație pentru a facilita accesul la West Side Christmas Market
B365.ro, 26 noiembrie 2025 12:20
Începând de astăzi, în zona West Side Christmas Market, parcarea publică de pe strada Brașov devine bandă suplimentară de circulație. Măsura este adoptată pentru a facilita accesul la târgul de Crăciun și pentru a fluidiza
Acum 5 minute
12:50
FOTO | Un camion a intrat în curtea unor oameni din Snagov, după ce a făcut praf gardul. Doar pagube materiale, din fericire # B365.ro
În urmă cu puțin timp, un camion a intrat într-o curte a unei familii din Snagov, de lângă București. Vehiculul de mare tonaj a dărâmat gardul locuinței respective. Un camion a doborât gardurile unei proprietăți
Acum 30 minute
12:30
Mushi Land, dubiosul târg de Crăciun din zona retrocedată a Parcului IOR, închis de polițiștii locali S3. Amendă de 10.000 de lei pentru organizatori, care nu aveau autorizații # B365.ro
Polițiștii locali au amendat organizatorul unui târg de Crăciun ilegal din zona retrocedată din Parcul IOR, Sectorul 3. Aici ar fi fost instalate și tiribombe pentru un parc de distracții. Autoritățile au emis o amendă
Acum o oră
12:20
Se desființează parcarea publică de pe strada Brașov, din Drumul Taberei. Devine bandă de circulație pentru a facilita accesul la West Side Christmas Market # B365.ro
Începând de astăzi, în zona West Side Christmas Market, parcarea publică de pe strada Brașov devine bandă suplimentară de circulație. Măsura este adoptată pentru a facilita accesul la târgul de Crăciun și pentru a fluidiza
12:00
Actualizare METEO | Se strică vremea în București, unde vin frigul, ploile și vijeliile. În țară, ANM anunță lapoviță și ninsoare # B365.ro
ANM a actualizat prognoza meteo pentru București, iar meteorologii ne anunță că vremea se răcește, vin ploile și vijeliile. De asemenea, Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare de ploi importante cantitativ, precipitații sub
Acum 2 ore
11:50
Divertis.Gala – Premiile “Pantera Neagră” pentru comedie. Start exploziv de an nou cu Divertis! # B365.ro
Parteneriat media După reprezentațiile din 19 si 23 noiembrie 2025 jucate cu casa închisă, Gala premiilor "Pantera Neagră" revine! De ce? Pentru a da posibilitatea tuturor celor care nu au reușit sa vină la acest spectacol
11:40
Brichetele de foc au devenit o soluție preferată de tot mai mulți oameni care caută o ardere constantă, eficientă și cu foarte puține reziduuri. Mulți utilizatori se confruntă cu aceleași probleme atunci când folosesc lemne
11:30
Ce-a fost mai întâi, mormântul sau blocul din Cimitirul Bellu? Constructorul: Să mă ierte Dumnezeu, dar acolo nu erau cavouri, ci o fabrică de ciocolată Kandia! # B365.ro
Construcția unui bloc de locuințe în cimitirul Bellu a stârnit o serie de reacțiii. Un reprezentant al dezvoltatorul imobiliar care deține proeictul a venit cu câteva precizări. El susține că în locația viitorului imobil nu
11:00
„Impozit-pedeapsă”, de până la 500%, pentru alte 15 clădiri dărăpănate din Sectorul 1, care pot pune viața oamenilor în pericol. Una dintre ele e în Dorobanți, pe Puțul lui Zamfir # B365.ro
Alte 15 clădiri din Sectorul 1 care se află în stare avansată de degradare sunt supraimpozitate cu până la 500%, anunță Primăria Sectorului 1. De această dată, sunt vizați 29 de proprietari. Decizia a fost
Acum 4 ore
10:30
VIDEO | Mașină răsturnată la câțiva centimetri de o trecere de pietoni, în Bragadiru. Intervenție de urgență, în plină desfășurare # B365.ro
În urmă cu puțin, a avut loc un accident grav în Bragadiru, lângă București. O mașină s-a răsturnat pe carosabil, la fața locului sunt echipajele de poliție. Accident în Bragadiru Cu puțin timp în urmă,
10:10
Ciucu ar merge la o dezbatere cu Drulă, dar cu o singură mare condiție. Cât despre o confruntare cu Anca Alexandrescu și Daniel Băluță, „alta le-ar fi strategia” # B365.ro
Ciprian Ciucu a venit cu propunerea unei dezbateri cu primii cinci candidați din sondajele privind alegerile de la Primăria Capitalei. Unii dintre ei au refuzat această inițiativă. Candidatul PNL nu ar vrea doar o dezbatere
10:10
Zi specială pentru copiii speciali, la Târgul de Crăciun București, în Piața Constituție. Vor avea acces gratuit la atracții, iar spațiul va fi adaptat nevoilor lor # B365.ro
Pe 3 decembrie se desfășoară „Silent Day" în Piața Constituției – copiii speciali cu dizabilități sunt invitați la o după-amiază magică la Târgul de Crăciun. Aceștia vor beneficia gratuit de activități adaptate, sprijin specializat și
10:00
BREAKING | Marian Vanghelie, fostul primar S5, acuzat c-a urmărit azi-noapte o femeie în trafic, prin București, după care ar fi amenințat-o cu moartea. El susține c-a fost invers # B365.ro
Marian Vanghelie este acuzat de o femeie că ar fi urmărit-o în trafic, în București și în Voluntari, ar fi înjurat-o și amenințat-o cu moartea. Potrivit surselor judiciar, în momentul în care femeia vorbea cu
09:10
Deznodământ tragic al cumplitului accident de azi-noapte, din Ferentari. Pasagera de 20 de ani a murit, iar șoferița a fost rănită grav, după ce mașina în care erau a intrat într-un stâlp # B365.ro
Un accident mortal a avut loc în noaptea de marți spre miercuri pe Calea Ferentari din Capitală. O fată de 20 de ani, pasageră, și-a pierdut viața pe loc, iar șoferița de 21 de ani
09:10
FOTO | Peste un milion de luminițe de Crăciun se aprind prin tot Sectorul 6, în prima zi de West Side Christmas Market 2025 # B365.ro
Administrația locală transmite că au fost montate peste un milion de luminițe în mai multe zone din Sectorul 6. Toate vor fi aprinse, în același timp, vineri seara. Tot atunci, se deschide târgul West Side
09:10
FOTO | Imagini spectaculoase cu Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului iluminate în portocaliu, de Ziua Internațională de Luptă împotriva violenței asupra femeilor # B365.ro
În noaptea de 25 noiembrie 2025, Palatul Cotroceni și Palatul Parlamentului au fost iluminate în portocaliu, simbol al solidarității, pentru a marca Ziua Internațională pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeilor. Până acum în acest an, 57
Acum 6 ore
08:50
FOTO | „Fenomenul de pe DN1”, din ce în ce mai vizibil. Viețile câtorva mii de bucureșteni din nord s-au schimbat radical, aproape peste noapte. Impactul M6 # B365.ro
„Fenomenul de pe DN1" este o schimbare majoră de comportament pentru mii de bucureșteni care locuiesc în nordul orașului, a extrem de multora dintre cei care s-au mutat în zona metropolitană și a locuitorilor din
08:40
ESENȚIAL | Linia 5 de tramvai, posibilul cadou de Moș Nicolae pentru bucureșteni: Încep probele pe traseul reabilitat. Tramvaiul Corporatiștilor ar putea reporni în câteva zile # B365.ro
Sunt 8 ani de zile de când linia 5 de tramvai a fost scoasă din circulație, iar acum chiar se întâmplă: La sfârșitul acestei săptămâni se fac probele pe traseu, iar Tramvaiul Corporatiștilor ar urma
08:10
Accident în lanț, la prima oră, pe Autostrada București-Ploiești, pe sensul spre oraș, foarte aproape de intrare. Banda 3 de pe A3, închisă # B365.ro
În urmă cu puțin timp, a avut loc un accident pe Autostrada A3 București-Brașov, pe sensul de mers spre București. Au fost implicate trei mașini. Centrul Infotrafic anunță că circulația este îngreunată, iar banda trei
Acum 12 ore
04:10
Luna decembrie se apropie mai repede decât credeam și, o dată cu ea, fenomenul denumit „cadouri de Secret Santa". Se poate evita, dar merită? Zilele trecute, prietena mea C., care lucrează într-o corporație serioasă, a
Acum 24 ore
19:10
VIDEO | Incendiu extrem de violent în Domnești, la doi pași de București. Flăcări uriașe, mari degajări de fum. Martor: Arde între pasaj și stația electrică # B365.ro
Un incendiu violent a izbucnit pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în comuna Domnești. S-a produs între pasajul Domnești și Stația Electrică, informează un martor. Incendiu pe Șoseaua Tudor Vladimirescu, în Domnești Potrivit unui șofer din comunitatea
18:40
BREAKING | Primele imagini cu blocul aproape distrus de o explozie, în Buftea. Mai mulți oameni sunt răniți | VIDEO # B365.ro
Primele imagini cu blocul din Buftea unde, cu puțin timp în urmă, s-a produs o explozie extrem de puternică arată o clădire aproape distrusă. Risc de prăbușire la blocul din Buftea afectat de explozie Ana
18:40
Parc sportiv, parcare supraterană și supralărgirea unui drum de acces, pe două terenuri din Sectorul 2. Proiectele pentru exproprieri, supuse la vot în ședința CLS2 # B365.ro
Primăria Sectorului 2 vrea să construiască un parc sportiv, o parcare supraterană și să supralărgească un drum de acces. Pentru realizarea acestora, Rareș Hopincă anunță că în ședința Consiliului Local va supune spre aprobare două
18:20
BREAKING | Explozie într-un bloc din Buftea. Echipajele de intervenție sunt la fața locului și asigură zona # B365.ro
O explozie s-a produs în această seară într-un bloc din Buftea. Echipajele de intervenție sunt la fața locului și asigură zona, intervenția fiind în dinamică. UPDATE: Pompierii intervin pe Aleea Tineretului din localitatea Buftea, jud.
17:30
ALERTĂ | Clinica vedetelor din București, unde opera doctorul fără specializare, închisă de Ministerul Sănătății # B365.ro
Clinica vedetelor din București, unde opera de cel puțin 16 ani un doctor plastician care făcea operații ce necesitau specializare ORL, pe care el nu o deținea, a fost închisă. Clinica vedetelor, unde opera doctorul
16:50
VIDEO | „Sunt Ciprian, specialist în luat decizii”. Dl. Ciucu a luat decizia să ne prezinte clipul său electoral, PS Deciziile sunt, în continuare, bune sau proaste # B365.ro
Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 6 și candidatul PNL la funcția de primar general al Capitalei la alegerile din 7 decembrie, ne prezintă astăzi clipul său electoral. Ne mai informează că va rula „la televiziunile care-l
16:20
Stația Sinca de pe Strada Jiului se suspendă temporar, din cauza unor intervenții la conducta de gaz din zonă. STB: 3 zile vor dura lucrările # B365.ro
Societatea de Transport București (STB) informează călătorii că stația „Sinca" va fi suspendată în perioada 26-28 noiembrie, astfel că autobuzele 112 și 331 nu vor mai opri aici în aceste câteva zile. Motivul invocat de
15:50
Fuego, Smiley și Loredana, printre artiștii care vor cânta la West Side Christmas Market 2025. Lista concertelor din prima săptămână a Târgului de Crăciun din Drumul Taberei # B365.ro
Ediția de anul acesta de West Side Christmas Market începe pe 28 decembrie și ține până pe 27 decembrie. Timp de aproape o lună, bucureșteanii au la dispoziție mai multe activități, tarabe și concerte în
15:10
Parada Militară de 1 Decembrie – programul din București. Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor defila la Arcul de Triumf. Vor fi și restricții de circulație # B365.ro
Aproape 3.000 de militari, tehnică de luptă și aeronave vor face parte din programul paradei militare de Ziua Națională a României de anul acesta. Ministerul Apărării a anunțat programul defilării, repetițiile, precum și restricțiile rutiere care
14:30
VIDEO | Fratele Negoiță mai contruiește niște blocuri, acum în Pipera. HILS Nord este noul proiect rezidențial, un ansamblu cu 2.700 de apartamente # B365.ro
Fratele Negoiță, Ionuț, iese din aria sa de activitate, care până acum era Sectorul 3, și dezvoltă circa 2.700 de apartamente în Pipera. Proiectul rezidențial HILS Nord are ieșire directă către Autostrada A3 și urmează
14:30
Suspiciune de asasinat în Drumul Taberei, unde un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul lui. Polițiștii anchetează cazul ca „moarte suspectă” # B365.ro
Moarte suspectă într-un apartament din cartierul Drumul Taberei, Sectorul 6. Un bărbat a fost găsit decedat, înjunghiat cu un cuțit în piept, în propria casă. Un bărbat a fost găsit înjunghiat în apartamentul său din
14:30
Târg de „Sfântul Andrei” la Muzeul Satului, weekendul acesta. Vin meșteșugari cu produse artizanale, va fi și expoziție de uniforme militare de la 1918 # B365.ro
Muzeul Național al Satului „Dimitrie Gusti" organizează un târg de Sfântul Andrei. Evenimnetul se va desfășura între 20 noiembrie și 1 decembrie. De ziua României va fi și o prezentare al costumelor militare specifice. Va
13:50
„De ce se aud avioane prin oraș?” ✈️ Aeronavele militare fac antrenamente în București și Ilfov pentru Parada de 1 Decembrie. Patru zile de repetiții # B365.ro
Timp de patru zile, în perioada 26 – 29 noiembrie, aeronavele militare au antrenamente pentru Parada de 1 Decembrie. Repetițiile de pe cer au loc la înălțimi mici, în București, Ilfov, dar și în Alba
13:40
Catedrala Națională redeschide, temporar, ușile pentru credincioși, așteptați la slujbele de Sfântul Andrei și de Ziua Națională. Din 3 decembrie, se închide la loc # B365.ro
Patriarhia Română a anunțat programul slujbelor de la Catedrala Națională pentru sărbătoarea Sfântului Andrei și Ziua Națională a României, precum și intervalele de vizitare pentru pelerini. Programul slujbelor de Sfântul Andrei Duminică, pe 30 noiembrie,
13:20
Articol susținut de Astratex Odată cu sosirea lunilor mai reci, petrecem tot mai mult timp acasă – urmărind un serial bun, citind o carte amânată de mult sau bucurându-ne de un weekend petrecut în pijama.
13:00
ESENȚIAL | Primele probe pe noile șine de pe Linia 5, în curând. „Tramvaiul Corporatiștilor” ar putea reveni pe traseu până la finalul anului # B365.ro
Un reprezentant al constructorului de la Linia 5 transmite că vor începe probe pe traseu la începutul lunii decembrie. Astfel, bucureștenii se pot aștepta ca „Tramvaiul Corporatiștilor" să circule din nou pe străzile din București
Ieri
12:10
Imaginea care nu te lasă să lași mașina acasă și să iei autobuzul. „40 de minute am așteptat în stația STB de pe Prelungirea Ghencea. Când a venit, n-am avut loc să urc” # B365.ro
O imagine cu un autobuz supraaglomerat, ale cărui uși nici nu se mai pot închide, a fost postată pe Facebook. Cetățeanul reclamă aglomerația de pe Prelungirea Ghencea, numărul redus al autobuzelor și lipsa actualizărilor de
12:00
Cine e primul candidat pe buletinul de vot de la alegerile parțiale pentru funcția de primar general al Capitalei. Ordinea celor 17 competitori, decisă prin tragere la sorți # B365.ro
Biroul Electoral Municipal a transmis ordinea în care vor apărea candidații pe buletinele de vot de la alegerile parțiale pentru Primăria Capitalei. Pe 7 decembrie, bucureștenii vor alege un nou primar general. Au rămas 17
11:50
Update restricții de trafic în București, orașul plin de șantiere, acum cu gâtuiri suplimentare pentru M6. Lista actualizată a străzilor și bulevardelor unde se circulă de la rău în jos # B365.ro
În București sunt mai multe șantiere, iar pentru o bună desfășurare a lucrărilor există, bineînțeles, restricții de circulație. Brigada Rutieră a anunțat lista zonelor vizate și îi sfătuiește pe șoferi să conducă cu grijă. Lucrările
11:10
VIDEO | STB și-a deschis birou virtual de plângeri, reclamații și sugestii. Adresa la care poți spune ce-ai pățit în tramvai sau ce-ai vrea să se întâmple pe traseul tău de troleu # B365.ro
STB anunță călătorii că acum pot transmite mai ușor online mesajele, reclamațiile și petițiile privind serviciile de transport public. Bucureștenii și nu numai pot încărca pe o platformă ce anume îi nemulțumește sau care sunt
11:00
Tăierea ilegală de copaci din București ar putea deveni infracțiune, acum e contravenție. Un proiect care prevede acest lucru, pus în transparență # B365.ro
USR a pus în transparență un proiect de lege care transformă tăierile ilegale de arbori în infracțiuni, inițiativă menționată de Cătălin Drulă. Proiectul vizează oprirea abuzurilor imobiliare și protejarea spațiilor verzi din București și din
10:40
Atunci când vine vorba de alegerea unui set nou de anvelope, deseori proprietarii de mașini își pun întrebarea dacă merită sau nu investiția într-un set premium sau unul de buget, chiar dacă în unele situații
10:20
Caro IceLand, patinoarul hotelului din nordul Bucureștiului, se deschide în weekend ⛸️ Lista prețurilor și programul pentru sezonul 2025 – 2026 # B365.ro
Pasionații de gheață trebuie să știe că patinoarul de lângă Hotelul Caro se deschide în ultimul weekend din noiembrie, pe 29.11.2025. Vizitatorii sunt așteptați la Caro IceLand până pe 1 februarie 2026. Mai jos, programul
09:50
Amendă pentru constructorul Por, care a umplut strada de noroaie și mizerie în timpul lucrărilor la șinele de tramvai de pe Aviator Popișteanu și Dornei # B365.ro
Primăria Capitalei a amendat constructorul care se ocupă de reabilitarea liniei de tramvai din zona străzilor Aviator Popișteanu și Dornei. Antreprenorul trebuie să plătească suma de 5.000 de lei și să curețe zona de lucru.
09:40
Vatmanii și șoferii STB, testați cu fiola și cu drugtestul la ieșirea pe traseu, vreme de o săptămână. Concluziile polițiștilor rutieri din București # B365.ro
Brigada Rutieră și Societatea de Transport București (STB) au desfășurat o acțiune de prevenire a consumului de alcool și substanțe psihoactive în rândul conducătorilor auto. Verificările au confirmat toleranța 0 a STB în
09:10
Când se închide complet Centura Modernă a Capitalei și putem circula de la un capăt la altul pe A0 – Autostrada Bucureștiului. Loturile încă în șantier # B365.ro
Încă puțin și vom putea circula mai bine pe șoselele din București, inclusiv pe Centura Capitalei, în momentul în care se vor deschide traficului rutier toate loturile din A0 (autostrada modernă care înconjoară Bucureștiul și […] Articolul Când se închide complet Centura Modernă a Capitalei și putem circula de la un capăt la altul pe A0 – Autostrada Bucureștiului. Loturile încă în șantier apare prima dată în B365.
09:00
Supernova vrea să extindă centrul comercial de la Lujerului. Va construi două noi corpuri de clădire, spațiul se va mări astfel cu peste 20.000 mp # B365.ro
Supernova, compania imobiliară austriacă, pregătește extinderea centrului comercial modernizat din fostul spațiu Cara Lujerului. Lucrările ar urma să înceapă „în curând”, prin construirea a două corpuri de clădire noi. Se extinde Supernova de la Lujerului […] Articolul Supernova vrea să extindă centrul comercial de la Lujerului. Va construi două noi corpuri de clădire, spațiul se va mări astfel cu peste 20.000 mp apare prima dată în B365.
03:10
Știu, v-ați obișnuit să ziceți doar de rele de orașul ăsta, sunt decenii de când mă întreb de ce nu vă place, pentru că dacă v-ar plăcea, ați și face chestii să fie mai bine. […] Articolul Cele 7 minuni ale Bucureștiului (5+2 bonus) apare prima dată în B365.
24 noiembrie 2025
19:30
Un bărbat de 74 de ani, în comă la Floreasca, după ce un vânzător din Piața Obor l-a bătut. Agresorul a fost arestat preventiv # B365.ro
Un bărbat de 74 de ani a fost lovit cu piciorul și cu pumnul de administratorul unui stand din Piața Obor, în urma unui conflict spontan. Acesta a ajuns în comă la spital. Agresorul a fost […] Articolul Un bărbat de 74 de ani, în comă la Floreasca, după ce un vânzător din Piața Obor l-a bătut. Agresorul a fost arestat preventiv apare prima dată în B365.
19:20
VIDEO | Negoiță, puțin înfrigurat în Piața Alba Iulia, unde se fac pregătirile pentru Winter Wonderland. „Avem cel mai mare Moș Crăciun din țară, veniți la târg măcar o dată” # B365.ro
Robert Negoiță, primarul Sectorului 3, a anunțat bucureștenii că se fac pregătiri pentru târgul de Crăciun Winter Wonderland din Piața Alba Iulia. Edilul a fost la fața locului și a invitat bucureștenii să treacă pe […] Articolul VIDEO | Negoiță, puțin înfrigurat în Piața Alba Iulia, unde se fac pregătirile pentru Winter Wonderland. „Avem cel mai mare Moș Crăciun din țară, veniți la târg măcar o dată” apare prima dată în B365.
18:30
Parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu vor fi curățate. Șoferii sunt rugați să nu parcheze mâine, între străzile Moinești și Răsăritului, pe sensul dinspre A1 # B365.ro
Primăria Sectorului 6 anunță șoferii că echipele de salubrizare vor face curățenie generală în parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu. Astfel că marți, 25 noiembrie, șoferii sunt rugați să nu parcheze între străzile […] Articolul Parcările cu plată de pe Bulevardul Iuliu Maniu vor fi curățate. Șoferii sunt rugați să nu parcheze mâine, între străzile Moinești și Răsăritului, pe sensul dinspre A1 apare prima dată în B365.
