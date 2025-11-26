Anunț de ultimă oră de la meteorologi: Ploi, lapoviță, ninsori și o răcire semnificativă a vremii/Cât ține episodul de vreme rea
National.ro, 26 noiembrie 2025 13:20
Urmează un interval cu precipitații, în mai toate zonele țării, dar și cu intensificări ale vântului. De asemenea, meteorologii anunță că vremea se va răci simțitor, de miercuri începând. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo pentru intervalul 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20. Astfel, potrivit meteorologilor, precipitațiile […] The post Anunț de ultimă oră de la meteorologi: Ploi, lapoviță, ninsori și o răcire semnificativă a vremii/Cât ține episodul de vreme rea first appeared on Ziarul National.
• • •
Alte ştiri de National.ro
Acum 30 minute
13:20
Anunț de ultimă oră de la meteorologi: Ploi, lapoviță, ninsori și o răcire semnificativă a vremii/Cât ține episodul de vreme rea # National.ro
Urmează un interval cu precipitații, în mai toate zonele țării, dar și cu intensificări ale vântului. De asemenea, meteorologii anunță că vremea se va răci simțitor, de miercuri începând. Administraţia Naţională de Meteorologie (ANM) a emis miercuri o informare meteo pentru intervalul 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20. Astfel, potrivit meteorologilor, precipitațiile […] The post Anunț de ultimă oră de la meteorologi: Ploi, lapoviță, ninsori și o răcire semnificativă a vremii/Cât ține episodul de vreme rea first appeared on Ziarul National.
Acum 2 ore
12:40
Pompierii spanioli au intrat în alertă și au intervenit de urgență, miercuri dimineață, 26 noiembrie, la un spital din sud-estul țării, ca urmare a izbucnirii unui incendiu de proporții. Conform primelor informații, incendiul s-a declanșat în „afara” clădirii spitalului, dar flăcările s-au extins din cauza vântului puternic. Un incendiu imens a izbucnit miercuri dimineață la […] The post VIDEO. Incendiu de proporții la un spital din Spania. Pacienții, evacuați de urgență first appeared on Ziarul National.
11:50
Vă mai aduceți aminte de celebra melodie “Să vină pompierii inima să-mi stingă…” interpretată atât de spumos de Margareta Pâslaru? Dacă ar fi să li se cânte această melodie astăzi celor din Rahova, Popa Tatu și mai nou Buftea ar fi o blasfemie evident! Dar pentru că parcă nu ne învățăm minte defel, poate că […] The post “Ridicați licența Distrigaz!” – Să vină pompierii… first appeared on Ziarul National.
11:50
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că ar fi urmărit-o în trafic și ar fi amenințat-o # National.ro
Fostul primar al Sectorului 5, Marian Vanghelie, ar fi ajuns din nou în atenția polițiștilor, după scandalurile cu fosta parteneră de viață, Oana Mizil. De această dată, el este acuzat de către o femeie de 33 de ani, fermier de profesie, că ar fi urmărit-o prin trafic, ar fi înjurat-o și ar fi amenințat-o. Potrivit […] The post Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că ar fi urmărit-o în trafic și ar fi amenințat-o first appeared on Ziarul National.
Acum 4 ore
11:10
Accident grav în Capitală: o fată de 20 de ani a murit, o altă tânără a ajuns la spital # National.ro
Un accident cu urmări grave a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în Sectorul 5 al Capitalei. O mașină în care se aflau două tinere a lovit un stâlp de iluminat, iar în urma impactului puternic o fată de 20 de ani, pasageră în autoturism, și-a pierdut viața. Accidentul a avut loc pe […] The post Accident grav în Capitală: o fată de 20 de ani a murit, o altă tânără a ajuns la spital first appeared on Ziarul National.
10:40
Caz șocant la Timișoara: Fetiță înjunghiată de mama ei. Copila, dusă de urgență la spital # National.ro
Caz cutremurător la Timișoara. O fetiță a ajuns la spital, în grija medicilor, după ce ar fi fost rănită cu un cuțit de propria sa mamă. Din primele informații, tatăl copilei a fost cel care a alertat autoritățile, sunând la 112. O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a […] The post Caz șocant la Timișoara: Fetiță înjunghiată de mama ei. Copila, dusă de urgență la spital first appeared on Ziarul National.
10:20
Anchetă de proporții. Percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentării companiei de asigurări Euroins. Prejudiciu uriaș # National.ro
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (Parchetul General) – Secția de urmărire penală desfăşoară miercuri, 26 noiembrie, nu mai puțin de 12 percheziţii domiciliare în municipiul Bucureşti şi două în municipiul Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins. Cercetările vizează infracţiunile de delapidare cu […] The post Anchetă de proporții. Percheziții în București și Târgu Mureș în dosarul falimentării companiei de asigurări Euroins. Prejudiciu uriaș first appeared on Ziarul National.
Acum 8 ore
Acum 12 ore
05:30
BERBEC Astăzi puteți căuta modalități de a utiliza resurse de la terți. Poate bogăția și resursele partenerului tău!? Oricare ar fi cazul, aveți intenții de a îmbunătăți lumea, cartierul sau familia. Gândiți la nivel global, dar acționați local. TAUR Astăzi vă puteți exprima spontan și cu mai multă libertate. Aceasta este o ocazie de neratat. […] The post Horoscop 26 noiembrie 2025 – first appeared on Ziarul National.
Acum 24 ore
00:10
25 noiembrie 2025
22:50
Lukoil traversează o perioadă de restructurare internă majoră, odată cu plecarea cofondatorului Leonid Fedun, care și-a vândut participația de aproximativ 10%, marcând astfel o desprindere definitivă de piața rusă, după 30 de ani de influență directă în una dintre cele mai mari companii petroliere private ale Rusiei. Potrivit informațiilor obținute de Reuters, tranzacția ar fi […] The post Lukoil: retragerea discretă a lui Leonid Fedun după trei decenii în industrie first appeared on Ziarul National.
22:10
Ministerul Finanțelor se află în centrul unei controverse majore după ce fostul premier Florin Cîțu a acuzat instituția de o decizie „fără logică economică”, prin care statul ar fi înlocuit datorie ieftină cu împrumuturi mult mai costisitoare. Acuzațiile vin într-un moment în care românilor li se cere să accepte majorări de taxe, creșteri de prețuri […] The post Ministerul Finanțelor, acuzat că a majorat inutil costurile datoriei publice first appeared on Ziarul National.
20:40
Susținute de modelele hibride și electrice, înmatriculările de autoturisme noi în Uniunea Europeană au crescut în octombrie, pentru a patra lună consecutivă, potrivit cifrelor publicate de Asociația Constructorilor Auto Europeni (ACEA). Aproximativ 916.600 de vehicule noi au fost vândute în cele 27 de țări ale UE, cu 5,8% mai mult decât în octombrie 2024 (după […] The post Vehiculele hibride și electrice revitalizează sectorul auto european first appeared on Ziarul National.
20:10
În 1995, cercetătorii de la Universitatea Carnegie Mellon au parcurs 3.000 de mile de la Pittsburgh la San Diego fără să pună mâna pe volan. Turul „No Hands Across America” a marcat începutul conducerii autonome. Numărul orașelor americane incluse în planul de dezvoltare a robotaxiurilor crește rapid. Waymo, deținută de Alphabet, are 2.500 de mașini […] The post Cine va câștiga cursa robotaxi de un trilion de dolari? first appeared on Ziarul National.
19:50
Zona în care grindina cât oul de struţ a lovit puternic. Peste 95.000 de locuințe au rămas fără curent: „Furtuni severe sunt așteptate în continuare” # National.ro
Un fenomen metro extrem a adus grindină de mari dimensiuni. Grindina cu dimensiuni de până la 14 centimetri a doborât linii de electricitate și a lăsat fără alimentare cu electricitate peste 95.000 de clienți. S-a întâmplat în statul australian Queensland. Maşini avariate, panouri solare şi acoperișuri – doborâte Grindină gigantică s-a abătut asupra statului australian […] The post Zona în care grindina cât oul de struţ a lovit puternic. Peste 95.000 de locuințe au rămas fără curent: „Furtuni severe sunt așteptate în continuare” first appeared on Ziarul National.
19:40
România „trebuie să fie pregătită pentru un conflict armat de amploare”, ne-a anunțat, solemn, Nicușor Dan la finalul ședinței CSAT. Doar că, la doar 24 de ore după această declarație de forță, statul s-a împiedicat de o… dronă. O dronă rusească, plimbată peste trei județe, ca într-o veritabilă demonstrație de vulnerabilitate națională. Cât timp cerul […] The post România și războiul, MApN-ul și drona first appeared on Ziarul National.
19:30
Zeci de mii de bugetari, amenințați că vor fi concediați înainte de Sărbători! Nu vor fi daţi direct afară, dar Guvernul a găsit altă variantă # National.ro
Executivul a luat în considerare să închidă mai multe companii de stat, care produc „pagube” la bugetul de stat, astfel că aproximativ 20.000 de oameni care lucrează acolo pot rămâne fără un loc de muncă, în prag de Sărbători. Aceste societăţi cu capital de stat au reușit să acumuleze datorii istorice de 14 miliarde de […] The post Zeci de mii de bugetari, amenințați că vor fi concediați înainte de Sărbători! Nu vor fi daţi direct afară, dar Guvernul a găsit altă variantă first appeared on Ziarul National.
19:00
Inspectorii ANAF denunță mascarada controalelor la marii contribuabili. Sunt făcute de ochii lumii # National.ro
Controalele la marii contribuabili, anunțate cu surle și trâmbițe de șeful ANAF, Adrian Nica, vor fi făcute doar de ochii lumii. Sindicaliștii din instituție susțin că este imposibil să faci o verificare la o multinațională în mai puțin de o lună. Mai mult, inspectorii au fost trimiși ”în orb”, fără o direcție clară, deși președintele […] The post Inspectorii ANAF denunță mascarada controalelor la marii contribuabili. Sunt făcute de ochii lumii first appeared on Ziarul National.
18:50
UPDATE Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt patru victime / Risc de prăbușire # National.ro
Pompierii intervin în seara zilei de marți în Buftea, județul Ilfov, după o explozie de butelie produsă într-un apartament aflat la parterul unui bloc cu un etaj. Potrivit autorităților, explozia, care s-a produs într-o încăpere de la parter, nu a fost urmată de un incendiu. UPDATE: Până acum au fost identificate 4 victime, una fiind […] The post UPDATE Explozie puternică la un bloc din Buftea. Sunt patru victime / Risc de prăbușire first appeared on Ziarul National.
18:40
Președintele Donald Trump a creat un impuls neașteptat în negocierile dintre Rusia și Ucraina, propunând un acord de pace în 28 de puncte. Agitații de pe ambele maluri ale Atlanticului au reacționat cu indignare morală, descriind planul ca o capitulare forțată pentru Volodimir Zelenski și o listă de dorințe pentru Vladimir Putin. Totuși, Ucraina va […] The post Reacția periculoasă și dezlănțuită la planul de pace al lui Trump first appeared on Ziarul National.
18:30
Un român, împuşcat de un alt bărbat, în Austria. Poliţia a demarat o acţiune de amploare şi a descins la uşa atacatorului. Cine era acesta # National.ro
Au fost clipe de groază pentru un român care trăieşte în Austria. Tânărul de 27 de ani a fost rănit grav, după ce un bărbat l-a împuşcat pe stradă, în sectorul Floridsdorf, din Viena. „Un bărbat a tras, dar nu știu exact unde”, a spus o tânără. Pe X (fostul Twitter), poliția avertizase anterior populația […] The post Un român, împuşcat de un alt bărbat, în Austria. Poliţia a demarat o acţiune de amploare şi a descins la uşa atacatorului. Cine era acesta first appeared on Ziarul National.
18:00
Când vin pensiile în decembrie 2025. Românii au fost anunţaţi ce se va întâmpla „indiferent de modalitatea de plată” # National.ro
Casa Națională de Pensii le-a transmis românilor ce se va întâmpla cu beneficiile lor în luna decembrie 2025. Autoritățile au afirmat că decizia a fost luată „indiferent de modalitatea de plată”, adică în numerar, cu poştaşul care aduce pensia la uşă, sau prin virarea sumelor pe card. CNPP a precizat că, în ultima lună a […] The post Când vin pensiile în decembrie 2025. Românii au fost anunţaţi ce se va întâmpla „indiferent de modalitatea de plată” first appeared on Ziarul National.
17:50
Real Madrid rămâne lider în La Liga, dar atmosfera din vestiar e departe de a fi una liniștită. Relațiile tensionate dintre Xabi Alonso și o parte dintre jucătorii de bază – Vinicius, Rodrygo, Valverde, Brahim Diaz, Mendy și Endrick – ar fi transformat vestiarul într-un „butoi de pulbere”, iar remiza cu Elche, 2-2, a accentuat […] The post Perez, categoric – Dacă Alonso nu restabilește liniștea, vine Zidane! first appeared on Ziarul National.
17:40
Culmea energiei regenerabile. După ce le subvenționăm existența, acum trebuie să le plătim să nu mai producă în exces # National.ro
Inflația de capacități de producție regenerabile din UE, eolian și fotovoltaice, pune în pericol echilibrul sistemului energetic, atrage atenția ENTSO-E. Singura soluție viabilă pentru asigurarea flexibilității este oprirea acestora, în momente de generare în exces a energiei. Cum schemele de subvenționare a regenerabilelor stimulează producția, ENTSO-E cere ca aceste companii să fie plătite, tot de […] The post Culmea energiei regenerabile. După ce le subvenționăm existența, acum trebuie să le plătim să nu mai producă în exces first appeared on Ziarul National.
17:30
Autoritățile îi avertizează pe români că n-au voie să vândă carnea porcului sacrificat în gospodărie. Amenzile sunt uriaşe! # National.ro
ANSVSA a emis o serie de atenţionări înainte ca românii să sacrifice porcul din curte, cu ocazia Crăciunului 2025. Autoritățile avertizează că porcii pot fi sacrificaţi în gospodărie doar sub control sanitar-veterinar, astfel încât să fie verificată sănătatea animalului şi siguranţa cărnii, iar carnea provenită din sacrificări tradiţionale în gospodărie nu poate fi vândută, ci […] The post Autoritățile îi avertizează pe români că n-au voie să vândă carnea porcului sacrificat în gospodărie. Amenzile sunt uriaşe! first appeared on Ziarul National.
17:10
Judecătorii italieni au blocat extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său. Motivul este uluitor şi are legătură cu închisorile din România # National.ro
Fraţii Mocanu au mai câștigat cel puţin 3 săptămâni de şedere în Italia, după ce Curtea de Apel din Napoli a decis amânarea pentru 16 decembrie 2025 a hotărârii privind extrădarea lor în România. Magistraţii din Peninsulă au cerut detalii complete despre condițiile de detenție din unitatea penitenciară în care ar urma să fie încarcerați. […] The post Judecătorii italieni au blocat extrădarea manelistului Dani Mocanu și a fratelui său. Motivul este uluitor şi are legătură cu închisorile din România first appeared on Ziarul National.
17:00
Marco Rubio s-a arătat optimist cu privire la șansele unui acord de pace în Ucraina, duminică seara, în Elveția, după ce a petrecut ziua întâlnindu-se cu înalți oficiali din Kiev și din țări europene. Punctele care rămân deschise nu sunt insurmontabile. Sincer, cred că vom ajunge la înțelegere, a declarat secretarul de stat american. Ultimatumul […] The post Drumul anevoios către un plan de pace pentru Ucraina first appeared on Ziarul National.
16:40
Americanii anunţă că Ucraina a acceptat planul de pace propus de Donald Trump. Ce propune proiectul elaborat de Casa Albă # National.ro
Un oficial american a declarat, marţi, pentru CBS, că guvernul Ucrainei a „acceptat un acord de pace” intermediat de administrația Trump pentru a opri atacul Rusiei care durează de aproape patru ani. Reprezentantul SUA și consilierul ucrainean pentru securitate națională, Rustem Umerov, au spus că s-a ajuns la o înțelegere comună asupra unei propuneri, urmând […] The post Americanii anunţă că Ucraina a acceptat planul de pace propus de Donald Trump. Ce propune proiectul elaborat de Casa Albă first appeared on Ziarul National.
16:20
Andres Iniesta a rememorat, într-un interviu pentru The Athletic, perioada întunecată pe care a traversat-o chiar în apogeul carierei. Deși marca golul care aducea Spaniei Mondialul din 2010 și dedica reușita prietenului dispărut Dani Jarque, mijlocașul trăia unul dintre cele mai grele momente ale vieții. „Eram practic la fundul prăpastiei”, a povestit Iniesta, explicând că […] The post Cine ar fi crezut?! Iniesta, franc despre lupta cu depresia first appeared on Ziarul National.
16:10
Avansul lent al Rusiei în 2025 i-a adus mai puține acaparări de teritorii ucrainene, cu un cost estimat la peste 200.000 de soldați uciși și răniți. Dar Vladimir Putin emană încredere în victorie, care pare să-l influențeze pe Donald Trump. Vineri, Trump a declarat că Ucraina „va pierde în scurt timp” restul regiunii Donbas. Putin […] The post De ce Putin continuă războiul first appeared on Ziarul National.
15:50
Parlamentarii vor să stopeze abuzurile băncilor. Conturile nu mai pot fi blocate ”peste noapte” # National.ro
Parlamentarii au depus la Senat un proiect de lege prin care încearcă să pună capăt abuzurilor băncilor, care, prin decizii unilaterale bruşte, închid conturi peste noapte, restricţionează servicii fără explicaţii`suficiente sau retrag linii de credit fără un preaviz care să permită adaptarea. În acest sens, inițiatorii proiectului vor să impună instituțiilor de credit obligația de […] The post Parlamentarii vor să stopeze abuzurile băncilor. Conturile nu mai pot fi blocate ”peste noapte” first appeared on Ziarul National.
15:40
Oficialii europeni s-au felicitat reciproc după ce discuțiile de la Geneva din weekend au sugerat că Donald Trump va asculta preocupările lor cu privire la impunerea unui acord de pace nefavorabil Ucrainei. „Deși mai sunt multe de făcut, acum există o bază solidă pentru a merge mai departe”, a anuțat Ursula von der Leyen, salutând […] The post Zelenski se va confrunta cu o alegere dură: Trump sau europenii instabili first appeared on Ziarul National.
15:30
VIDEO. Incendiu puternic în Londra, nor uriaș de fum/Mobilizare de proporții a pompierilor # National.ro
Un incendiu puternic a izbucnit, marți, 25 noiembrie, într-un depozit din vestul Londrei. Conform primelor informații, aproximativ 150 de pompieri au fost mobilizați pentru stingerea flăcărilor. Brigada de Pompieri din Londra a anunțat că 25 de autospeciale de pompieri se află la locul incidentului de pe Bridge Road, Southall, potrivit SkyNews. Cauza izbucnirii incendiului nu […] The post VIDEO. Incendiu puternic în Londra, nor uriaș de fum/Mobilizare de proporții a pompierilor first appeared on Ziarul National.
15:00
NUCLEARA care poate arunca în aer Guvernul Bolojan! Dezvăluiri: Oana Gheorghiu, „agentul” Franței care va închide Unifarm? # National.ro
Ingrid Mocanu, unul dintre cei mai cunoscut avocați din România, prezentă și în studiourile televiziunilor de știri, preia o postare controversată, dar care în ultimele ore s-a viralizat pe social media. Potrivit unor dezvăluiri făcute pe Facebook, Oana Gheorghiu – vicepremier în Guvernul Bolojan – ar avea legături puternice cu Franța, dar si un obiectiv […] The post NUCLEARA care poate arunca în aer Guvernul Bolojan! Dezvăluiri: Oana Gheorghiu, „agentul” Franței care va închide Unifarm? first appeared on Ziarul National.
14:30
1. În București și în orașele mari, USR are mai multe procente decât merită. De-aia ar fi esențial ca Drulă să se claseze de la locul cinci în jos la alegerile pentru PMB. Nici locul trei n-ar fi foarte rău. Pentru bucureșteni. În felul ăsta ar vedea Nicușor că nu se poate conduce România cu […] The post Ministrul Apărării mai are mult pâna la gradul de civil mediocru first appeared on Ziarul National.
14:10
Cele 27 de companii pe care Bolojan le vrea „rase”. Ordinul e clar: „Trebuie închise!” # National.ro
Sub așa-zisa scuză a pierderilor masive, Guvernul Bolojan pregătește o restructurare a mai multor companii de stat. Unele dintre ele riscă să fie închise. Nu se știe deocamdată care anume, dar din câte s-a aflat până la acest moment e vorba despre o „listă neagră” cu 27 de companii de stat. O serie de companii […] The post Cele 27 de companii pe care Bolojan le vrea „rase”. Ordinul e clar: „Trebuie închise!” first appeared on Ziarul National.
Ieri
13:30
Avocatul Adrian Toni Neacșu, fost judecător și fost membru al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM), a ieșit public cu o analiză pe unul dintre subiectele momentului. E vorba despre proiectul privind reforma pensiilor magistraților. Fostul membru al CSM-ului arată cu degetul în direcția premierului Ilie Bolojan și a echipei sale ministeriale. Neacșu: Proiectul, sabotat de […] The post Se cere arestarea lui Ilie Bolojan! „Pentru subminarea economiei naționale” first appeared on Ziarul National.
13:00
Apar noi informații în cazul dronei care a pătruns pe teritoriul românesc, punând în alertă oficialii, dar și locuitorii a trei județe din țară, care au primit mesaje Ro-alert. O dronă rusească s-a prăbușit în Vaslui, după ce marți dimineață a survolat teritoriul României și a provocat spaimă în rândul multor români. Potrivit stiripesurse.ro, drona […] The post Drona care a pătruns în România, găsită căzută în județul Vaslui. Primele imagini first appeared on Ziarul National.
12:00
O dronă s-a plimbat peste România, ajungând până în Vrancea. MApN-ul condus de Moșteanu, depășit de situație?! # National.ro
Informația privind o nouă pătrundere a unei drone în spațiul aerian românesc a ajuns în atenția locuitorilor din mai multe județe, care au primit, marți dimineață, 25 noiembrie, mesaje Ro-alert. În ciuda acestor mesaje și a detaliilor venite – în chip de explicații – din partea oficialilor, românii au văzut încă o dată că MApN-ul […] The post O dronă s-a plimbat peste România, ajungând până în Vrancea. MApN-ul condus de Moșteanu, depășit de situație?! first appeared on Ziarul National.
11:00
Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova: „Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat” # National.ro
Poliția Republicii Moldova a anunțat, marți dimineață, 25 noiembrie, că o dronă a căzut pe acoperișul unei case aflate într-o livadă dintr-o localitate din raionul Florești. Poliția a anunțat că incidentul a avut loc marți dimineața în localitatea Cuhureştii de Jos. Deja perimetrul a fost izolat de către oamenii legii din Florești, urmând ca la […] The post Dronă căzută pe o casă din Republica Moldova: „Persoanele au fost evacuate și perimetrul izolat” first appeared on Ziarul National.
10:30
Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegație rusă la Abu Dhabi # National.ro
Continuă discuțiile privind planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei americane, Daniel Driscoll, a ajuns la Abu Dhabi, capitala Emiratelor Arabe Unite, unde s-a întâlnit cu oficiali ruși. Secretarul armatei SUA, Dan Driscoll, a avut luni discuții cu oficiali ruși la Abu Dhabi, a declarat un oficial american pentru Reuters, notează Agerpres. Acesta este cel […] The post Continuă negocierile pentru planul de pace în Ucraina. Secretarul armatei SUA s-a întâlnit cu o delegație rusă la Abu Dhabi first appeared on Ziarul National.
09:50
17 percheziţii în judeţul Suceava şi în Capitală, inclusiv la instituţii publice. Vizată, o rețea de acte de identitate false # National.ro
Nu mai puțin de 17 percheziţii, inclusiv la instituţii publice, au avut loc marţi dimineaţă, 25 noiembrie, într-un dosar vizând acte de identitate cu domiciliul fictiv pentru persoane din Rusia, Ucraina, Republica Moldova şi alte state din fosta URSS. Acuzaţiile din dosar sunt de fals informatic, uz de fals şi complicitate la fals informatic, în […] The post 17 percheziţii în judeţul Suceava şi în Capitală, inclusiv la instituţii publice. Vizată, o rețea de acte de identitate false first appeared on Ziarul National.
07:20
05:40
BERBEC Se conturează o seara romantică cu partenerul tău. Financiar, ai destui bani pentru a-ți permite o investiție. Treci printr-o fază de mare concentrare la locul de muncă, cu multe presiuni, iar acum te simți obosit. TAUR Dacă v-ați separat recent de partenerul de viață, veți găsi pe cineva special. În jocurile de noroc, ai […] The post Horoscop 25 noiembrie 2025 – Vei culege roadele eforturilor din trecut first appeared on Ziarul National.
24 noiembrie 2025
23:20
Pensiile speciale: pensionarii reangajați la stat vor încasa doar 15% din sumă. Regulile pentru mediul privat rămân neschimbate # National.ro
Noile reglementări care vizează pensiile speciale au fost clarificate de vicepremierul României, Tánczos Barna, care a explicat că pensionarii speciali care se reangajează în sectorul public vor primi doar 15% din pensie, în timp ce pentru mediul privat nu există restricții similare. În prezent, proiectul de lege publicat de Ministerul Muncii interzice cumulul pensiei cu […] The post Pensiile speciale: pensionarii reangajați la stat vor încasa doar 15% din sumă. Regulile pentru mediul privat rămân neschimbate first appeared on Ziarul National.
22:40
În ședința CSAT de luni, condusă de președintele României, Nicușor Dan, Consiliul a validat Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, precum și planul de investiții pentru industria națională de apărare, în valoare de peste 16,6 miliarde de euro, ce urmează să fie trimis Parlamentului spre aprobare. CSAT finalizează Strategia Națională de Apărare […] The post Devine “scutul românesc” o povară? Investiții uriașe în apărare anunțate în CSAT first appeared on Ziarul National.
21:20
Traumele lasă urme reale în creier, dar creierul este și capabil să se schimbe — fenomen numit neuroplasticitate. Prin terapii specifice, practici repetate și expunere controlată, legăturile care susțin frica și re-experimentarea pot fi slăbite, iar circuitele de reglare emoțională întărite. Asta înseamnă că vindecarea nu e doar metaforă: există mecanisme biologice care permit „rescrierea” […] The post De ce traumele pot fi depășite: dovezi științifice despre schimbarea creierului first appeared on Ziarul National.
21:10
21:10
Permisul B: tinerii primesc un avantaj nou, iar regulile pentru motociclete devin mai stricte # National.ro
Modificările legislative privind permisul B au fost adoptate luni de Senat, în urma reexaminării solicitate de președinte, aducând atât facilități pentru tinerii care dețin B1, cât și cerințe suplimentare pentru extinderea categoriilor de motociclete. Au fost exprimate 77 de voturi „pentru”, 30 „contra” și 2 abțineri, ceea ce confirmă sprijinul politic solid pentru noul set […] The post Permisul B: tinerii primesc un avantaj nou, iar regulile pentru motociclete devin mai stricte first appeared on Ziarul National.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.