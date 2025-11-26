Horoscop 26 noiembrie 2025

19:30

Executivul a luat în considerare să închidă mai multe companii de stat, care produc „pagube” la bugetul de stat, astfel că aproximativ 20.000 de oameni care lucrează acolo pot rămâne fără un loc de muncă, în prag de Sărbători. Aceste societăţi cu capital de stat au reușit să acumuleze datorii istorice de 14 miliarde de […] The post Zeci de mii de bugetari, amenințați că vor fi concediați înainte de Sărbători! Nu vor fi daţi direct afară, dar Guvernul a găsit altă variantă first appeared on Ziarul National.