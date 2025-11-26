Tentativă de omor: Un tânăr care a lăsat un bărbat în comă pe o stradă din Marghita a fost trimis în faţa instanţei

15:40

Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiției în guvernarea PSD controlată de Liviu Dragnea, este acuzat de hărțuirea sexuală a două studente pentru a le trece un examen la facultatea de Drept unde este lector. „Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. De ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, i-ar fi spus Alexandru Tudor uneia dintre victime.