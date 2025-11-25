Accident în Bihor: o persoană este resuscitată, traficul se desfășoară alternativ
Bihoreanul, 25 noiembrie 2025 16:10
Un accident rutier serios s-a produs marți după-amiază, pe drumul județean 792A, la ieșirea din localitatea Husasău de Tinca, județul Bihor. Polițiștii Serviciului Rutier Bihor – Biroul Drumuri Naționale și Europene au fost alertați în jurul orei 15.22, printr-un apel la 112.
• • •
Acum 30 minute
16:10
Acum o oră
15:50
CCR, după sesizările AUR și Înaltei Curți: Legea privind plata pensiilor este parțial neconstituțională. Parlamentul va trebui s-o modifice # Bihoreanul
Curtea Constituțională a admis în parte sesizările AUR și ÎCCJ ce vizau legea privind pensiile private, referitoare la Pilonul II și Pilonul III, proiect inițiat de Guvern și votat de Parlament. CCR a decis că legea este neconstituțională din cauza discriminării între categoriile de bolnavi care ar avea dreptul să-și retragă deodată toți banii din fondurile de pensii și persoanele care ar primi un avans din acumularea la fondurile de pensii, iar diferența în mod eșalonat.
Acum 2 ore
15:00
Instituțiile publice din Bihor stau prost la accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități # Bihoreanul
După aproape 20 de ani de când sunt obligate să asigure acces neîngrădit pentru toate persoanele cu dizabilități, și nu doar în clădiri, ci pe paginile de internet, instituțiile publice din Bihor încă au serioase lacune. Un control făcut de AJPIS Bihor la șapte instituții a scos la iveală că toate încalcă legea specifică, în continuare. Sancțiunile au fost blânde, însă: doar avertismente.
14:50
Universitatea din Oradea se menţine între instituţiile de învăţământ superior cu cele mai bune rezultate la nivel naţional în ceea ce priveşte sustenabilitatea. În cea mai nouă ediţie a clasamentului QS World University Rankings: Sustainability 2026, UO ocupă locul 4 în România şi locul 946 la nivel mondial.
Acum 4 ore
14:10
Romi Neguș rămâne în arest: Judecătorii din Arad i-au prelungit „cazarea” cu încă 30 de zile # Bihoreanul
Judecătorii nu vor să-i lase! După două luni petrecute în spatele gratiilor, liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, și doi dintre apropiații săi, Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito, vor rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Hotărârea a fost luată de Judecătoria Arad, însă nu este definitivă.
13:40
Comemorare emoționantă, cu muzică live, în Oradea pentru Gáspári Robert Sándor, basistul trupei Electric Loco (VIDEO) # Bihoreanul
Aproape o sută de oameni s-au adunat luni seara, la Centrul Posticum din Oradea, pentru a-l comemora pe Gáspári Robert Sándor, basist și prieten drag al comunității muzicale locale, care s-a stins din viață săptămâna trecută, după o luptă grea cu cancerul, și a fost incinerat.
13:20
Cum ai grijă de perechea ta de botine din piele întoarsă, descoperă soluții care funcționează # Bihoreanul
Botinele din piele întoarsă ocupă un loc special în garderoba oricărei femei care apreciază eleganța discretă și rafinamentul materialelor fine. Textura lor catifelată și linia rafinată pot ridica o ținută simplă la un nivel superior, însă păstrarea aspectului impecabil nu este întotdeauna intuitivă. Mai ales în sezonul rece, când vremea capricioasă poate pune la încercare durabilitatea acestor piese. Tocmai de aceea, îngrijirea adecvată a unei perechi de botine din piele întoarsă devine un gest de rafinament, nu doar de întreținere.
13:20
Primarul care a „scăpat” imaginile ce-l arătau agresând sexual o subalternă în propriul birou, reținut de Poliție # Bihoreanul
Edilul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca (PSD), care a postat imagini incriminatoare ce-l arătau agresând sexual o subalternă chiar în biroul său din clădirea instituției, a fost reținut de Poliție. Măsura a survenit după percheziții efectuate în sediul Primăriei, dar și la domiciliile unor persoane fizice, precum și după audierea edilului.
13:00
Accident în Sântandrei: Un bărbat fără permis, la volanul unui buldoexcavator neînregistrat, a izbit o maşină într-o intersecţie # Bihoreanul
Un bărbat de 64 de ani din Nojorid s-a ales cu dosar penal după ce, fără permis de conducere pentru nicio categorie și la comanda unui buldoexcavator neînregistrat, a lovit un autoturism care circula regulamentar într-o intersecție din Sântandrei. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.
12:40
Cazanul cu ciolanul: De Ziua Națională, la Oradea reapar porțiile gratuite de fasole cu ciolan # Bihoreanul
Primăria și Garnizoana Oradea vor reveni, după doi ani de pauză, la obiceiul împământenit după căderea comunismului de a oferi orădenilor fasole și ciolan, alături de varză murată, cu ocazia Zilei Naționale, de 1 Decembrie. Acum doi ani, organizatorii au renunțat la acest obicei, pe fondul măsurilor de austeritate impuse de Ordonanța 90/2023, iar în decembrie anul trecut pentru că Ziua Națională s-a suprapus peste alegerile generale și mâncarea putea fi interpretată ca mită electorală.
Acum 6 ore
12:10
Alertă în Tulcea, Galați și Vrancea. O dronă rusească a traversat câteva ore spațiul aerian al României # Bihoreanul
Locuitorii județelor Tulcea și Vrancea au primit marți dimineață mesaje RO-Alert prin care au fost avertizați să se adăpostească pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O dronă rusească a survolat spațiul aerian al României timp de câteva ore, iar patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizarea ei.
12:00
Comunicat de presă: A fost lansat proiectul „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor – Etapa 2” # Bihoreanul
Parteneriatul dintre UAT JUDEȚUL BIHOR, Universitatea Oradea, Parcuri Industriale Bihor SA și Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, condus și reprezentat de UAT JUDEȚUL BIHOR, în calitate de beneficiari, anunță lansarea proiectului „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor - Etapa 2”, cod SMIS 324387.
11:50
Operațiunea „bagajul cu bucluc”: Soția viceprimarului de Oradea, angajată la Aeroport, reclamată că n-a respectat procedurile și a avut o atitudine țâfnoasă # Bihoreanul
Un pasager a reclamat la Aeroportul Oradea și la Consiliul Județean Bihor, dar a sesizat și BIHOREANUL despre experiența cu totul neplăcută pe care a avut-o cu angajații aerogării locale, mai cu seamă cu una dintre agentele de handling, Camelia Filimon, despre care nemulțumitul a aflat că este chiar soția viceprimarului Oradiei, Teofil Filimon. Deși trebuia să-și primească acasă un bagaj rătăcit de compania LOT, bărbatul a fost chemat să-l ridice el însuși de la aeroport, iar când a ajuns acolo, a fost pus în stand-by...
11:00
Tânărul dirijor moldovean Cristian Spătaru revine la Oradea pentru un concert grandios: „Coarde ale sufletului” # Bihoreanul
Renumitul dirijor moldovean Cristian Spătaru revine joi pe scena Filarmonicii Oradea, unde va conduce un concert grandios, „Coarde ale sufletului”. Orchestra și corul, dirijat de Laurențiu Bischin, vor interpreta lucrări scrise pentru coarde de C.P.E. Bach, D. Shostakovich și G.B. Pergolesi.
Acum 8 ore
10:20
S-au dus vremurile bune. Ce fain era pentru pilele de la Facultatea de Medicină care, neputând să ia un dur examen de rezidențiat, se strecurau în învățământul universitar! Iar de acolo erau integrați în spitale, pe motiv că cine învață pe alții merită să lucreze cot la cot cu aceștia. Așa au ajuns felceri cu diplomă de medici să bântuie pe coridoarele spitalelor, deși, dacă-i puneai să scoată sânge, apelau la lipitori.
09:40
„Un Ce Contează”: Doi tineri bihoreni au lansat o piesă pop-rock fără ajutorul vreunei case de producție (VIDEO) # Bihoreanul
Bihoreanca Alisia Sere, în vârstă de doar 18 ani, care și-a ales numele de scenă „Als”, a lansat joi, alături de la fel de tânărul chitarist și producător Dan Mezea, o piesă realizată în regim propriu, fără sprijinul vreunei case de discuri. Melodia aduce un mix captivant între stilurile pop și rock, scoțând în prim-plan „conflictul dintre inimă și rațiune”.
09:00
Pasaje cu piscină: Detaliul minor ignorat de Primăria Oradea, care face ca mega-pasajele să se inunde # Bihoreanul
Mega-investiție de peste 40 milioane euro, salba de pasaje subterane din Piața Gojdu are scăpări impardonabile. În timpul ploilor de lunea trecută, tunelul de pe sensul de mers către Nufărul s-a umplut de apă. În urma postărilor făcute de șoferi pe rețelele de socializare, marți dimineață Compania de Apă Oradea a scos în teren un echipaj de vidanjare, dar fără să mai găsească nimic.
Acum 12 ore
08:00
Război pe gunoi: Detaliile unui scandal „murdar” între Primăria Oradea și „regele gunoaielor din Transilvania” # Bihoreanul
BIHOREANUL vă dezvăluie detaliile unui scandal „murdar” între Primăria Oradea și „regele gunoaielor din Transilvania”. Omul de afaceri clujean Vasile Pușcaș, a cărui firmă a „importat” gunoaie din Maramureș în Bihor, se pretinde o victimă politică a premierului Ilie Bolojan, dar în realitate încearcă să își acopere propriile „mizerii”, precum datoriile uriașe adunate în Bihor și modul suspect în care a încercat să scape de ele, subiect aflat acum într-o anchetă penală.
Acum 24 ore
20:20
„Bubuituri fără oprire”. Riveranii reclamă gălăgia provocată noaptea de şantierul viitorului pasaj subteran Oneştilor – Tudor Vladimirescu (FOTO) # Bihoreanul
Şantierul viitorului pasaj subteran de la intersecţia Oneştilor – Tudor Vladimirescu le provoacă deranj orădenilor nu doar în trafic, din cauza închiderii intersecţiei pentru circulaţia autoturismelor. Riveranii se plâng de gălăgia provocată de utilajele grele folosite la săpături, inclusiv noaptea. Constructorii au lucrat, şi în weekend, până după miezul nopţii.
19:20
Coadă lungă la concertul Il Volo de la Oradea Arena. Publicul acuză faptul că a fost amenajată doar o singură intrare (VIDEO) # Bihoreanul
Concertul susținut duminică seara de Il Volo, formație italiană de classical crossover formată din tenorii Piero Barone și Ignazio Boschetto și baritonul Gianluca Ginoble, a stârnit și unele nemulțumiri din rândul participanților, care au reclamat că au stat minute bune la coadă în frig după ce au fost trimiși de la scările de la intrarea principală la o singură intrare laterală. Firma de PR care s-a ocupat de evenimentul la care au participat aproximativ 2.700 de spectatori a dat inițial vina pe conducerea sălii, iar ulterior a motivat că urcarea treptelor arenei ar fi fost prea solicitantă, deoarece publicul Il Volo este format în mare parte din persoane vârstnice.
19:00
Prin artă, împotriva violenței: Elevii Liceului de Arte din Oradea expun la Bibliotecă lucrări cu mesaje de susținere pentru victimele abuzului domestic (FOTO) # Bihoreanul
O expoziție cu peste 60 de picturi, desene și afișe cu mesaje împotriva violenței domestice a fost deschisă, luni, la Biblioteca Județeană, cu o zi mai repede de Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Toate lucrările au fost realizate la îndemnul Poliției Bihor și al Fundației Lampas, cu dublu scop: elevii să învețe să combată violența și, în același timp, să dea mesaje de încurajare victimelor. Cele mai bune lucrări au fost premiate și selectate pentru un calendar special pe care îl va face Poliția, iar toate vor putea fi admirate, la Bibliotecă, timp de două săptămâni.
18:30
ANM anunță vreme schimbătoare în Crișana și precipitații „aproape în fiecare zi”, până pe 7 decembrie # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a publicat luni estimarea evoluției valorilor termice și a precipitațiilor pentru intervalul 24 noiembrie – 7 decembrie, iar prognoza indică o perioadă marcată de contraste termice semnificative în Crișana, dar și de precipitații aproape zilnice.
18:10
Detalii din culisele filmului lui Pavel Bartoș. Un tunel vechi de la Dextra, decor în „Crăciun cu Ramon”. Ce cerințe neobișnuite a mai avut echipa de filmare (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Pentru câteva dintre scenele din „Crăciun cu Ramon”, echipa a părăsit Oradea și a mers la Sâniob, la Podgoriile Dextra. Acolo a găsit un tunel vechi, „un pic mai distrus”, potrivit pentru viziunea regizorală a lui Jesus de Cerro, dar și viile nesfârșite ale podgoriei, unde într-o singură zi de filmare s-au adunat peste o sută de oameni, cu zeci de mașini și aparate. Și cu o serie de cerințe ieșite din programul obișnuit al unei crame...
17:40
Career Camp 2025, la Oradea: Elevi și studenți, familiarizați cu profesiile viitorului (FOTO) # Bihoreanul
Zeci de elevi și studenți orădeni au participat în weekend, la Parcul Științific și Tehnologic Bihor, la Career Camp 2025, un eveniment dedicat orientării în carieră și dezvoltării competențelor necesare pe piața muncii. Programul a inclus ateliere practice, sesiuni de training și discuții cu specialiști din domenii tehnice, educaționale și de resurse umane.
17:20
„Copiii și bătrânii stau în frig”. Un orădean reclamă lipsa căldurii din unele tramvaie scoase pe circuit de OTL # Bihoreanul
Răcirea vremii din ultimele zile, cu temperaturi apropiate de pragul înghețului, afectează inclusiv confortul din mijloacele de transport în comun. Un orădean a reclamat lipsa căldurii din tramvaiele scoase pe circuit de către OTL, inclusiv în cazul celor noi.
16:40
16:30
Ieri
16:00
Poliţiştii din Bihor continuă să-i trimită după gratii pe şoferii prinşi băuţi în trafic: cinci persoane reţinute în trei zile # Bihoreanul
Poliţiştii din Bihor continuă să aplice măsura reţinerii pentru 24 de ore în cazul şoferilor care sfidează grav regulile de circulaţie, însă unii continuă să ignore consecinţele. La finalul săptămânii trecute, cinci bărbaţi au ajuns în arest după ce au fost depistaţi conducând fără permis, cu alcoolemii peste limita legală, în vehicule neînmatriculate sau refuzând procedurile legale.
15:40
Fiu de fost ministru al Justiției și cadru universitar, acuzat că este prădător sexual între studente: „Soluția este să faci sex cu mine” # Bihoreanul
Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiției în guvernarea PSD controlată de Liviu Dragnea, este acuzat de hărțuirea sexuală a două studente pentru a le trece un examen la facultatea de Drept unde este lector. „Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. De ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, i-ar fi spus Alexandru Tudor uneia dintre victime.
15:20
Protest la Oradea. Peste 100 de șoferi Bolt au oprit luni lucru pentru a cere majorarea tarifelor (FOTO) # Bihoreanul
Peste 100 de șoferi Bolt au oprit luni lucrul și au închis aplicațiile pentru a cere majorarea tarifelor. Șoferii s-au adunat încă de dimineață, în ciuda frigului, pe platforma sălii Oradea Arena. Partenerii platformei au cerut, printre altele, majorarea prețului minim al unei curse de la 13 lei la 16 lei, majorarea tarifului pe kilometru și limitarea numărului de șoferi înscriși în aplicație.
15:00
Luptători orădeni de la LPS Bihorul, medalii la Turneul Internațional „Boris Laza” din Republica Moldova # Bihoreanul
Tinerii luptători de la LPS Bihorul Oradea s-au remarcat din nou pe plan internațional, obținând trei medalii la Turneul Internațional „Boris Laza”, desfășurat în Republica Moldova, competiție la care au participat reprezentative din patru țări.
14:40
Seară de pian și vioară, cu parfum franțuzesc, la Filarmonica Oradea: muzică de Ravel, Fauré sau Debussy # Bihoreanul
Recitalul de pian și vioară susținut marți, la Filarmonica Oradea, de artistele Edit Horváth și Melinda Bereș va aduce în auzul publicului muzică franțuzească, dar nu numai, semnată de G. Fauré, C. Debussy. L. Boulanger, M. Ravel, dar și de G. Enescu.
14:10
Imagini virale: doi români, arestați în Germania după ce au spart o ieșire de urgență din aeroport și au alergat să prindă un avion Wizz Air (VIDEO) # Bihoreanul
Doi români care au ratat îmbarcarea într-un avion ce urma să decoleze spre București, dar care au forțat ieșirea spre pistă și au încercat să atragă atenția piloților pentru ca aceștia să-i ia la bord, au fost arestați în aeroportul din Köln. Cei doi riscă o amendă sau chiar închisoarea pentru punerea în pericol a securității aeroportuare.
13:40
Ministerul Mediului vrea pedepse cu închisoarea pentru tăierile ilegale de arbori din parcuri și spații verzi urbane # Bihoreanul
Tăierile fără drept ale arborilor din parcurile și spațiile verzi ale orașelor ar putea deveni infracțiuni sancționate penal. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat proiectul unei Ordonanțe de urgență care modifică articolul 140 din Codul silvic, introducând pentru prima dată un regim penal clar pentru intervențiile abuzive asupra vegetației din intravilan.
13:00
CSM Oradea, campioană națională la judo seniori după nouă ani. Final dramatic la Cluj-Napoca # Bihoreanul
CSM Oradea a cucerit titlul național la judo seniori după o pauză de nouă ani, impunându-se la ediția 2025 desfășurată la Cluj-Napoca. Echipa bihoreană a avut un parcurs solid, cu victorii clare în fazele preliminare și o finală dramatică împotriva celor de la Dinamo București, încheiată 3-2. Performanța marchează al 17-lea titlu național pe echipe pentru municipiul Oradea și confirmă ascensiunea noii generații de judoka.
12:40
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de intensificări ale vântului, valabilă de marți, 25 noiembrie, ora 03, până miercuri, 26 noiembrie, ora 08, ce vizează mai multe regiuni ale țării, inclusiv o parte a județului Bihor, cea montană.
12:20
Incendiu provocat de jarul căzut din sobă, în Bihor. Ce alte pericole se ivesc în sezonul rece și ce recomandări fac pompierii ISU # Bihoreanul
O locuință din satul Săliște, comuna Spinuș, a fost cuprinsă de flăcări în weekend, incidentul mobilizând pompierii militari ai Gărzii Sălard. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, incendiul a izbucnit într-un dormitor și s-a extins rapid în podul casei.
12:10
Austeritate și la paradele militare de Ziua Națională: fără tehnică de luptă în Oradea, Beiuș și Marghita, deloc în Aleșd și Vadu Crișului # Bihoreanul
Necesitatea cheltuirii cumpătate a bugetelor influențează și ceremoniile militare de 1 Decembrie. Paradele de Ziua Națională a României vor include doar defilări ale personalului unor unități și subunități ale Armatei, fără tehnică de luptă, și vor avea loc în mai puține localități din Bihor decât în ultimii ani, autoritățile locale neacoperind cheltuielile pentru deplasarea și masa militarilor.
11:50
Sportivii orădeni de la Crișul și King do-Lions, clasare de podium la Cupa Internațională de Kempo din Slovacia # Bihoreanul
Sportivii orădeni de la cluburile Crișul și King do-Lions au obținut rezultate remarcabile la Cupa Internațională de Kempo din Slovacia, unde au cucerit 32 de medalii și au urcat pe locul III în clasamentul general al competiției, în ciuda unei delegații formate din doar 14 sportivi.
11:30
Un elev de liceu din Bihor, la spital după ce a băut un „cocktail” de suc și medicamente oferit de un coleg # Bihoreanul
Încă o dată, teribilismul și curiozitatea se dovedesc o combinație periculoasă pentru adolescenți. Un elev de clasa a X-a din Borș a ajuns de la școală la spital, după ce a băut un „cocktail” făcut de un prieten de-al său, de aceeași vârstă, din suc și medicamente. Vezi care au fost urmările!
11:00
Crăciun în Oradea: Târgul de Crăciun transformă centrul orașului într-un loc de poveste. Vezi programul! # Bihoreanul
Oradea intră în atmosfera sărbătorilor, cu lumini, decoruri și tradiții care aduc magia iernii în centrul orașului. Târgul de Crăciun transformă Piețele Unirii și Ferdinand în locuri de poveste, cu brad de 18 metri, roată panoramică, patinoar cu gheață naturală, concerte și o nouă ediție a Orașului Faptelor Bune.
10:00
Trei vești majore pentru fermierii români. Daniel Buda (PPE): „E un pas istoric pentru agricultura din Europa si Romania # Bihoreanul
Europarlamentarul Daniel Buda, membru al Grupului PPE - cel mai mare grup politic din Parlamentul European - anunță trei reușite legislative importante adoptate în ultimele luni, toate cu impact direct asupra fermierilor români și est-europeni.
09:50
Pensionar de lux cu noroc: Fostul judecător Mihail Udroiu mai ia câteva zeci de mii de euro de la stat # Bihoreanul
Fostul judecător Mihail Udroiu pare hotărât să demonstreze că, în România, cariera post-magistratură începe cu dreptul. Abia pensionat de la Înalta Curte, la 48 ani, o vârstă la care alții încă se ceartă cu șeful pe concediul de odihnă, Udroiu şi-a deschis de câteva săptămâni un cabinet de avocatură, dar nu trebuie să-şi facă griji pentru încasări.
09:00
A început o săptămână bogată în evenimente în Oradea, de la deschiderea unei noi ediții a Târgului de Crăciun până la un regal folcloric cu o sumedenie de invitați, sub genericul „România ne unește”.
08:30
08:00
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Fabrica de cauciucuri, ferită de vechile obiceiuri ale pământului # Bihoreanul
Bolovan a discutat cu fabricantul de cauciucuri din Finlanda. „Știam că oamenii noștri o să se descurce cu tehnologia de vârf. Dar mă temeam să nu fi rămas cu vechile obiceiuri”. „Care obiceiuri?”. „Pe vremuri, dacă lucrai la IAMT, furai ștergătoare de parbriz și volane și le dădeai la schimb pe carnea care era furată de la Abator. Deocamdată n-am auzit să se vândă pe piața neagră gume de la voi din fabrică”.
00:00
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum s-a transformat „taxa Bolojan” într-un dosar penal cu un prejudiciu de peste 20 milioane lei # Bihoreanul
Luni, 24 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Cum a încercat „regele gunoaielor din Transilvania” să fenteze municipalitatea orădeană; Noul city-manager al Oradiei vrea să pună inteligența artificială să taie amenzi; Liberali bihoreni trimiși în judecată pentru că ar fi dat mită electorală; Magazinele online din Oradea sunt obligate de Primărie să aibă... program cu publicul; De anul viitor, penalizări pentru orădenii care nu colectează separat deșeurile...
23 noiembrie 2025
21:30
Trump acuză Ucraina de „zero recunoștință”, Zelenski răspunde: „Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a lansat duminică un atac dur la adresa conducerii Ucrainei, pe care o acuză că nu ar manifesta „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite, în timp ce Washingtonul încearcă să impună un acord de încheiere a războiului cu Rusia, contestat ferm de Kiev.
18:50
Orădenii au obținut zece medalii la Naționalele de judo veterani. Roman Tanca, Aurel Gavriș, Iulian Almăjanu și Radu Valentin au devenit campioni naționali # Bihoreanul
În paralel cu Campionatul Național pe echipe de seniori, Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca a găzduit, în weekend, și Campionatul Național de judo veterani. Sportivii orădeni și-au adjudecat 10 medalii, dintre care 4 de aur.
18:10
Istoricul Mircea Pașca lansează o nouă carte din seria „Arhitectură și locuire în Oradea interbelică” # Bihoreanul
Istoricul Mircea Pașca continuă seria „Arhitectură și locuire în Oradea interbelică” și lansează joi, de la ora 17, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, volumul „Case cu parter din Oradea interbelică. Prima Carte” . „Nu s-a mai scris nicio carte de acest gen, nicăieri şi nicicând”, spune autorul despre noua sa lucrare.
