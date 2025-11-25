Accident în Bihor: o persoană este resuscitată, traficul se desfășoară alternativ

19:00

O expoziție cu peste 60 de picturi, desene și afișe cu mesaje împotriva violenței domestice a fost deschisă, luni, la Biblioteca Județeană, cu o zi mai repede de Ziua internațională pentru eliminarea violenței asupra femeilor. Toate lucrările au fost realizate la îndemnul Poliției Bihor și al Fundației Lampas, cu dublu scop: elevii să învețe să combată violența și, în același timp, să dea mesaje de încurajare victimelor. Cele mai bune lucrări au fost premiate și selectate pentru un calendar special pe care îl va face Poliția, iar toate vor putea fi admirate, la Bibliotecă, timp de două săptămâni.