„Copiii și bătrânii stau în frig”. Un orădean reclamă lipsa căldurii din unele tramvaie scoase pe circuit de OTL
Bihoreanul, 24 noiembrie 2025 17:20
Răcirea vremii din ultimele zile, cu temperaturi apropiate de pragul înghețului, afectează inclusiv confortul din mijloacele de transport în comun. Un orădean a reclamat lipsa căldurii din tramvaiele scoase pe circuit de către OTL, inclusiv în cazul celor noi.
De la o ediție la alta, campaniile de colectare a deșeurilor de mari dimensiuni și a celor periculoase, derulate de RER Vest împreună cu Primăria Oradea, sunt tot mai populare. Cea mai recentă campanie a debutat pe 17 noiembrie, iar în prima săptămână, la numărul de telefon 0751-306.526 (disponibil de luni până vineri, între orele 9 și 15) s-au primit peste 70 de apeluri, majoritatea concretizate în comenzi de ridicare a deșeurilor.
TERMOFICARE ORADEA S.A. angajează 1 operator chimic în cadrul Secției Chimice, cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Căutăm o persoană cu o atitudine pozitivă, organizată, care să dea dovadă de promptitudine și simț de răspundere în îndeplinirea sarcinilor de serviciu, disponibilă la efort suplimentar când este cazul, capabilă să lucreze în echipă.
Poliţiştii din Bihor continuă să-i trimită după gratii pe şoferii prinşi băuţi în trafic: cinci persoane reţinute în trei zile # Bihoreanul
Poliţiştii din Bihor continuă să aplice măsura reţinerii pentru 24 de ore în cazul şoferilor care sfidează grav regulile de circulaţie, însă unii continuă să ignore consecinţele. La finalul săptămânii trecute, cinci bărbaţi au ajuns în arest după ce au fost depistaţi conducând fără permis, cu alcoolemii peste limita legală, în vehicule neînmatriculate sau refuzând procedurile legale.
Fiu de fost ministru al Justiției și cadru universitar, acuzat că este prădător sexual între studente: „Soluția este să faci sex cu mine” # Bihoreanul
Fiul lui Tudorel Toader, fost ministru al Justiției în guvernarea PSD controlată de Liviu Dragnea, este acuzat de hărțuirea sexuală a două studente pentru a le trece un examen la facultatea de Drept unde este lector. „Şi-aşa nu poţi să înveţi nimic, ai emoţii, eşti prea emotivă, mai faci şi terapie pe treaba asta. De ce să dai bani la terapie? Soluţia este să faci sex cu mine”, i-ar fi spus Alexandru Tudor uneia dintre victime.
Protest la Oradea. Peste 100 de șoferi Bolt au oprit luni lucru pentru a cere majorarea tarifelor (FOTO) # Bihoreanul
Peste 100 de șoferi Bolt au oprit luni lucrul și au închis aplicațiile pentru a cere majorarea tarifelor. Șoferii s-au adunat încă de dimineață, în ciuda frigului, pe platforma sălii Oradea Arena. Partenerii platformei au cerut, printre altele, majorarea prețului minim al unei curse de la 13 lei la 16 lei, majorarea tarifului pe kilometru și limitarea numărului de șoferi înscriși în aplicație.
Luptători orădeni de la LPS Bihorul, medalii la Turneul Internațional „Boris Laza” din Republica Moldova # Bihoreanul
Tinerii luptători de la LPS Bihorul Oradea s-au remarcat din nou pe plan internațional, obținând trei medalii la Turneul Internațional „Boris Laza”, desfășurat în Republica Moldova, competiție la care au participat reprezentative din patru țări.
Seară de pian și vioară, cu parfum franțuzesc, la Filarmonica Oradea: muzică de Ravel, Fauré sau Debussy # Bihoreanul
Recitalul de pian și vioară susținut marți, la Filarmonica Oradea, de artistele Edit Horváth și Melinda Bereș va aduce în auzul publicului muzică franțuzească, dar nu numai, semnată de G. Fauré, C. Debussy. L. Boulanger, M. Ravel, dar și de G. Enescu.
Imagini virale: doi români, arestați în Germania după ce au spart o ieșire de urgență din aeroport și au alergat să prindă un avion Wizz Air (VIDEO) # Bihoreanul
Doi români care au ratat îmbarcarea într-un avion ce urma să decoleze spre București, dar care au forțat ieșirea spre pistă și au încercat să atragă atenția piloților pentru ca aceștia să-i ia la bord, au fost arestați în aeroportul din Köln. Cei doi riscă o amendă sau chiar închisoarea pentru punerea în pericol a securității aeroportuare.
Ministerul Mediului vrea pedepse cu închisoarea pentru tăierile ilegale de arbori din parcuri și spații verzi urbane # Bihoreanul
Tăierile fără drept ale arborilor din parcurile și spațiile verzi ale orașelor ar putea deveni infracțiuni sancționate penal. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a publicat proiectul unei Ordonanțe de urgență care modifică articolul 140 din Codul silvic, introducând pentru prima dată un regim penal clar pentru intervențiile abuzive asupra vegetației din intravilan.
CSM Oradea, campioană națională la judo seniori după nouă ani. Final dramatic la Cluj-Napoca # Bihoreanul
CSM Oradea a cucerit titlul național la judo seniori după o pauză de nouă ani, impunându-se la ediția 2025 desfășurată la Cluj-Napoca. Echipa bihoreană a avut un parcurs solid, cu victorii clare în fazele preliminare și o finală dramatică împotriva celor de la Dinamo București, încheiată 3-2. Performanța marchează al 17-lea titlu național pe echipe pentru municipiul Oradea și confirmă ascensiunea noii generații de judoka.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o atenționare de cod galben de intensificări ale vântului, valabilă de marți, 25 noiembrie, ora 03, până miercuri, 26 noiembrie, ora 08, ce vizează mai multe regiuni ale țării, inclusiv o parte a județului Bihor, cea montană.
Incendiu provocat de jarul căzut din sobă, în Bihor. Ce alte pericole se ivesc în sezonul rece și ce recomandări fac pompierii ISU # Bihoreanul
O locuință din satul Săliște, comuna Spinuș, a fost cuprinsă de flăcări în weekend, incidentul mobilizând pompierii militari ai Gărzii Sălard. Potrivit Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”, incendiul a izbucnit într-un dormitor și s-a extins rapid în podul casei.
Austeritate și la paradele militare de Ziua Națională: fără tehnică de luptă în Oradea, Beiuș și Marghita, deloc în Aleșd și Vadu Crișului # Bihoreanul
Necesitatea cheltuirii cumpătate a bugetelor influențează și ceremoniile militare de 1 Decembrie. Paradele de Ziua Națională a României vor include doar defilări ale personalului unor unități și subunități ale Armatei, fără tehnică de luptă, și vor avea loc în mai puține localități din Bihor decât în ultimii ani, autoritățile locale neacoperind cheltuielile pentru deplasarea și masa militarilor.
Sportivii orădeni de la Crișul și King do-Lions, clasare de podium la Cupa Internațională de Kempo din Slovacia # Bihoreanul
Sportivii orădeni de la cluburile Crișul și King do-Lions au obținut rezultate remarcabile la Cupa Internațională de Kempo din Slovacia, unde au cucerit 32 de medalii și au urcat pe locul III în clasamentul general al competiției, în ciuda unei delegații formate din doar 14 sportivi.
Un elev de liceu din Bihor, la spital după ce a băut un „cocktail” de suc și medicamente oferit de un coleg # Bihoreanul
Încă o dată, teribilismul și curiozitatea se dovedesc o combinație periculoasă pentru adolescenți. Un elev de clasa a X-a din Borș a ajuns de la școală la spital, după ce a băut un „cocktail” făcut de un prieten de-al său, de aceeași vârstă, din suc și medicamente. Vezi care au fost urmările!
Crăciun în Oradea: Târgul de Crăciun transformă centrul orașului într-un loc de poveste. Vezi programul! # Bihoreanul
Oradea intră în atmosfera sărbătorilor, cu lumini, decoruri și tradiții care aduc magia iernii în centrul orașului. Târgul de Crăciun transformă Piețele Unirii și Ferdinand în locuri de poveste, cu brad de 18 metri, roată panoramică, patinoar cu gheață naturală, concerte și o nouă ediție a Orașului Faptelor Bune.
Trei vești majore pentru fermierii români. Daniel Buda (PPE): „E un pas istoric pentru agricultura din Europa si Romania # Bihoreanul
Europarlamentarul Daniel Buda, membru al Grupului PPE - cel mai mare grup politic din Parlamentul European - anunță trei reușite legislative importante adoptate în ultimele luni, toate cu impact direct asupra fermierilor români și est-europeni.
Pensionar de lux cu noroc: Fostul judecător Mihail Udroiu mai ia câteva zeci de mii de euro de la stat # Bihoreanul
Fostul judecător Mihail Udroiu pare hotărât să demonstreze că, în România, cariera post-magistratură începe cu dreptul. Abia pensionat de la Înalta Curte, la 48 ani, o vârstă la care alții încă se ceartă cu șeful pe concediul de odihnă, Udroiu şi-a deschis de câteva săptămâni un cabinet de avocatură, dar nu trebuie să-şi facă griji pentru încasări.
A început o săptămână bogată în evenimente în Oradea, de la deschiderea unei noi ediții a Târgului de Crăciun până la un regal folcloric cu o sumedenie de invitați, sub genericul „România ne unește”.
DE VÂNZARE – Spatiu industrial complet utilat, Drăgănești (Bihor) Teren 3.918 mp | Construit 1.257 mp | Preț: 305.000 EUR
Retrospectiva săptămânii prin ochii lui Bihorel: Fabrica de cauciucuri, ferită de vechile obiceiuri ale pământului # Bihoreanul
Bolovan a discutat cu fabricantul de cauciucuri din Finlanda. „Știam că oamenii noștri o să se descurce cu tehnologia de vârf. Dar mă temeam să nu fi rămas cu vechile obiceiuri”. „Care obiceiuri?”. „Pe vremuri, dacă lucrai la IAMT, furai ștergătoare de parbriz și volane și le dădeai la schimb pe carnea care era furată de la Abator. Deocamdată n-am auzit să se vândă pe piața neagră gume de la voi din fabrică”.
Nu ratați noul BIHOREANUL tipărit: Cum s-a transformat „taxa Bolojan” într-un dosar penal cu un prejudiciu de peste 20 milioane lei # Bihoreanul
Luni, 24 noiembrie, a apărut o nouă ediție a BIHOREANULUI tipărit, împreună cu publicația Oradea Noastră. Dintre subiecte: Cum a încercat „regele gunoaielor din Transilvania” să fenteze municipalitatea orădeană; Noul city-manager al Oradiei vrea să pună inteligența artificială să taie amenzi; Liberali bihoreni trimiși în judecată pentru că ar fi dat mită electorală; Magazinele online din Oradea sunt obligate de Primărie să aibă... program cu publicul; De anul viitor, penalizări pentru orădenii care nu colectează separat deșeurile...
23 noiembrie 2025
Trump acuză Ucraina de „zero recunoștință”, Zelenski răspunde: „Ucraina este recunoscătoare Statelor Unite, fiecărui american” # Bihoreanul
Președintele american Donald Trump a lansat duminică un atac dur la adresa conducerii Ucrainei, pe care o acuză că nu ar manifesta „niciun fel de recunoștință” față de Statele Unite, în timp ce Washingtonul încearcă să impună un acord de încheiere a războiului cu Rusia, contestat ferm de Kiev.
Orădenii au obținut zece medalii la Naționalele de judo veterani. Roman Tanca, Aurel Gavriș, Iulian Almăjanu și Radu Valentin au devenit campioni naționali # Bihoreanul
În paralel cu Campionatul Național pe echipe de seniori, Sala Sporturilor „Horia Demian” din Cluj-Napoca a găzduit, în weekend, și Campionatul Național de judo veterani. Sportivii orădeni și-au adjudecat 10 medalii, dintre care 4 de aur.
Istoricul Mircea Pașca lansează o nouă carte din seria „Arhitectură și locuire în Oradea interbelică” # Bihoreanul
Istoricul Mircea Pașca continuă seria „Arhitectură și locuire în Oradea interbelică” și lansează joi, de la ora 17, la Muzeul Memorial „Iosif Vulcan”, volumul „Case cu parter din Oradea interbelică. Prima Carte” . „Nu s-a mai scris nicio carte de acest gen, nicăieri şi nicicând”, spune autorul despre noua sa lucrare.
Flavia Groșan a fost înmormântată în cimitirul din Oradea. Diana Șoșoacă, printre participanți: „A fost erou național! Ar fi trebuit să vină președintele României!” (FOTO / VIDEO) # Bihoreanul
Doctorița Flavia Groșan, care a murit la vârsta de doar 59 de ani din cauza unei boli grave, a fost înmormântată duminică în cimitirul din Oradea, familiei și prietenilor alăturându-se și alte persoane care au vrut să-și ia rămas-bun, cea mai cunoscută figură fiind cea a controversatei europarlamentare Diana Șoșoacă, recent întoarsă din Rusia. Șoșoacă a stat lângă familie, iar după ce înmormântarea s-a terminat a declarat că cei care, în pandemie, au ascultat-o pe Flavia Groșan sunt în viață, iar pentru asta ar fi fost necesară „o săptămână de doliu național pentru cel mai mare erou al medicilor”.
Atelier „Biblioteca cu amintiri” pentru restaurarea fotografiilor vechi de familie, în Oradea # Bihoreanul
Cei interesați de păstrarea și restaurarea fotografiilor vechi de familie se pot înscrie la atelierul „Biblioteca cu amintiri”, care va avea loc în lunile noiembrie și decembrie la Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea. Atelierul este dedicat persoanelor care doresc să își protejeze și să își arhiveze imaginile de familie aflate pe suport fotografic vechi.
Licitație de aproape 18 milioane lei pentru modernizarea parcului Bălcescu din Oradea. Cum va arăta (FOTO) # Bihoreanul
Primăria Oradea a lansat licitația pentru execuția lucrărilor de modernizare a Parcului Nicolae Bălcescu și pentru serviciile de mentenanță pe perioada de garanție a investiției, unul dintre criteriile-cheie ale contractului fiind obligația viitorului constructor de a se ocupa de parc încă 5 ani după finalizarea lucrărilor, au transmis vineri reprezentanții PMO.
După atâția ani de bunăstare, a venit momentul adevărului. Occidentul dovedește că nu are ouă. Nici în ce privește reacția față de Rusia, nici în ce privește meniul pe care-l are la micul dejun. Din cauza gripei aviare care a lovit avicolele din țările dezvoltate, a apărut o severă criză de ouă.
Se reia reabilitarea. Constructorii ridică la loc schelele pe fațada palatului Lévay din Oradea (FOTO) # Bihoreanul
Palatul Lévay din strada Libertății 2 – 4, cu vedere la malul Crișului Repede și podul Sfântul Ladislau din Oradea, va reintra în șantier după o pauză de o jumătate de an. Constructorii au început săptămâna aceasta să ridice la loc schelele pe fațada clădirii pentru a relua lucrările de reabilitare abandonate în primăvară.
Nuntă la Penitenciar: Probleme pentru deținuții din Oradea care tânjesc după neveste și vizite intime # Bihoreanul
Reluarea oficierii căsătoriilor, la cererea mirilor, în alte locații decât cele consacrate, cum sunt sala mare a Primăriei sau Cetatea, le dă bătăi de cap ofițerilor de stare civilă. Din cele patru căsătorii oficiate „în deplasare” în ultima lună, două au fost la Penitenciar, unde, în mod tradițional, nu „pătrunde” nimic.
Ilie Bolojan, mesaj pentru tinerii liberali, la Sighetu Marmației: „E simplu să demisionezi, să dezertezi”. Premierul a vizitat Cimitirul Săracilor # Bihoreanul
Premierul Ilie Bolojan le-a transmis sâmbătă tinerilor liberali adunați la Școala Memorială „Gh. I. Brătianu” de la Sighetu Marmației că „e simplu să demisionezi, să dezertezi”, dar „e mult mai greu să stai şi să faci ceea ce trebuie”, adăugând: „Sunt decis să fac ceea ce ţine de mine pentru ţаrа noastră”.
22 noiembrie 2025
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara pe drumul comunal 59, în afara localității Haieu. Un biciclist a murit după ce a fost acroșat de un autoturism, potrivit informațiilor transmise de Poliția Bihor.
Accident grav în Bihor: Biciclist lovit de mașină. Echipajele medicale încearcă să-l resusciteze # Bihoreanul
Un accident rutier grav s-a produs sâmbătă seara pe drumul comunal 59, în afara localității Haieu. Un biciclist a fost rănit critic după ce a fost acroșat de un autoturism, potrivit informațiilor transmise de Poliția Bihor.
Etapă bună pentru echipele bihorene în Liga a III-a: victorii pentru Lotus și Crișul, egal pentru Beiuș # Bihoreanul
Etapa a 14-a din Seria a 8-a a Ligii a III-a a fost una bună pentru fotbalul bihorean: Lotus Băile Felix a reușit surpriza rundei cu o victorie spectaculoasă la Zalău, Crișul Sântandrei a continuat seria meciurilor de gală cu încă un succes categoric, iar Bihorul Beiuș a cucerit un punct important într-un duel echilibrat cu Viitorul Cluj.
Tot mai mulți cumpărători preferă un automobil bine echipat, solid și confortabil, chiar dacă nu este nou, în locul unui model de serie cu dotări limitate. Diferența se simte nu doar la nivel de confort, ci și la costurile de întreținere și la modul în care aceste mașini își păstrează valoarea în timp. Pentru foarte mulți șoferi, achiziția unei mașini premium rulate nu mai este o alternativă, ci alegerea cea mai logică.
Pugiliştii de la AJ Boxing Gym au încheiat sezonul din acest an cu două medalii. La Campionatul Naţional de Box U19, competiţie care s-a desfăşurat în această lună la Brăila, sportivii clubului patronat de Alexandru Jur au obţinut argintul şi bronzul la categoria 85 kg. Titlul de vicecampion naţional i-a revenit lui Alex Scurt, în timp ce pe locul III s-a situat Samuel Barela.
VIDEO / Se circulă pe noul pasaj suprateran de pe DN1, realizat cu 28 de milioane de lei într-una dintre cele mai aglomerate zone din Bihor # Bihoreanul
Pasajul suprateran lung de peste 400 de metri ridicat de-a lungul DN1 la ieșirea din Oșorhei spre Aleșd a fost dat în circulație sâmbătă dimineața, după o investiție de 28 de milioane de lei fără TVA.
Şoferii Bolt din Oradea vor organiza luni cea de-a doua adunare publică de protest după cea din vara acestui an. Circa 200 de parteneri ai platformei sunt aşteptaţi de organizatori luni, începând cu ora 9, pe platoul din vecinătatea Oradea Arena, având mai multe revendicări legate de activitatea platformei.
Ministrul Sănătății anunță reclasificarea spitalelor din România. Ce „gândire sovietică” vrea să schimbe # Bihoreanul
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat sâmbătă, la Timișoara, că urmează o reclasificare a spitalelor din România, proces care presupune o reașezare a serviciilor medicale în funcție de capacitatea fiecărei unități. El a precizat însă că măsura nu va duce la închiderea spitalelor.
A început campania electorală pentru alegerile parțiale din decembrie. În Bihor se va alege primarul unei comune # Bihoreanul
Poliția Bihor a transmis sâmbătă că a început oficial campania electorală pentru alegerile parțiale din 7 decembrie, iar „principalele misiuni ale structurilor MAI vor fi menținerea ordinii publice, asigurarea măsurilor necesare pentru desfășurarea în condiții de siguranță a manifestărilor electorale și verificarea tuturor semnalărilor de posibile incidente electorale”.
Vestea a căzut ca un trăsnet. Șeful patrioților pe Bihor, Mihai Lasca, domnul acela cu multe încurcături penale, a părăsit câmpul de luptă din județ pentru a trece în liga mare. Omul candidează ca primar general al Bucureștiului și, la ce anvergură politică și managerială are, n-ar fi de mirare să-l pierdem în favoarea miticilor.
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă de sâmbătă până luni la ora 10, anunțând precipitații importante cantitativ, trecerea la lapoviță și ninsoare în mai multe regiuni ale țării, intensificări ale vântului și o răcire accentuată a vremii.
Poliția Bihor: Bărbatul care a murit pe DN79, la Mădăras, traversa șoseaua prin loc nepermis # Bihoreanul
Polițiștii bihoreni au transmis concluziile investigațiilor făcute la fața locului după accidentul mortal produs vineri seară, pe DN79, în localitatea Mădăras. Ancheta arată că victima, un bărbat de 56 de ani, a traversat șoseaua națională printr-un loc nepermis, moment în care a fost lovit de un autoturism.
Flori de noiembrie: Cireșii japonezi de lângă Oradea Arena au înflorit în pragul iernii (FOTO) # Bihoreanul
Spațiul verde din vecinătatea sălii Oradea Arena a prins culoare parcă în ciuda atmosferei apăsătoare din ultimele zile de toamnă. Cireșii japonezi plantați în primăvara anului 2022 pe marginea drumului, în zona dinspre cartierul Europa, au înflorit săptămâna aceasta.
Ultima oară în 2025: Drumarii plombează străzile orădene pentru a pregăti intrarea în iarnă (FOTO) # Bihoreanul
Drumarii orădeni au lansat săptămâna aceasta ultima campanie de plombări din anul 2025, cu scopul de a pregăti străzile oraşului pentru intrarea în iarnă. Cele mai multe lucrări sunt programate pe arterele aglomerate precum Bulevardul Dacia şi Calea Clujului.
Evadare cu avionul: Povestea bandei care a deturnat un avion de pe Aeroportul Oradea pentru a fugi în Occident (FOTO) # Bihoreanul
Sub genericul „BIHOREANUL - 25 de ani”, republicăm povești impresionante din arhiva ziarului. După extrasele din poveștile de viață ale regretatului om de sport Emeric Ienei, a venit rândul unui episod pe cât de șocant, pe atât de puțin cunoscut de publicul larg: deturnarea unui avion pe Aeroportul Oradea, în plin regim comunist, urmată de aterizarea în Occident și apoi întoarcerea dramatică în România... din dragoste.
Baschetbaliştii de la CSM CSU Raiffeisen Oradea și-au confirmat statutul de lideri ai Ligii Naționale, impunându-se autoritar, pe teren propriu, în fața celor de la SCM Politehnica Timișoara, scor 95-74, într-un meci desfăşurat vineri seara, la Arena Antonio Alexe, şi controlat de la un capăt la altul de elevii lui Cristian Achim.
Pavel Bartoș, la Oradea: „Niciodată în România, la o premieră de film, nu au fost atâtea săli pline în același timp”. Echipa filmului "Crăciun cu Ramon" a intrat în fiecare sală să salute publicul (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Oradea a devenit vineri seară capitala filmului românesc de Crăciun, găzduind premiera mondială și națională a peliculei „Crăciun cu Ramon”, turnată în mare parte chiar în oraș. Sute de spectatori au umplut sălile celor două cinematografe, unde i-au avut alături pe Pavel Bartoș, regizorul Jesús del Cerro și o bună parte din distribuție.
