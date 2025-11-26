Nadia Comăneci nu vrea sportive transgender

17:00

Concluziile evaluărilor arată că România nu reușește să asigure șanse egale celor pe care îi vedem la tot pasul. Livrează mâncarea, îngrijesc copiii, lucrează în construcții sau în restaurante. Ei aduc prosperitate patronilor, dar nu se bucură de drepturi egale cu ceilalți cetățeni. The post Migrant, în România. Străinii veniți la muncă cresc afacerile locale, dar sunt neglijați și fără drepturi depline – STUDIU CES appeared first on Cotidianul RO.