Marian Vanghelie, ieșire nervoasă după acuzația că a urmărit o femeie: Dacă era bărbat, îl dădeam cu capul de ciment
Cotidianul de Hunedoara, 26 noiembrie 2025 14:00
Marian Vanghelie a fost contactat de HotNews după ce a fost acuzat că a urmărit și amenințat o femeie în trafic. Fostul edil a susținut că el era cel urmărit și că persoana „are noroc că e femeie”. The post Marian Vanghelie, ieșire nervoasă după acuzația că a urmărit o femeie: Dacă era bărbat, îl dădeam cu capul de ciment appeared first on Cotidianul RO.
• • •
Alte ştiri de Cotidianul de Hunedoara
Acum 5 minute
14:20
Parlamentul European a adoptat un raport non-legislativ prin care își exprimă îngrijorarea față de efectul rețelelor sociale asupra minorilor. Deputații cer mai multe restricții pentru minori. The post UE vrea acces la rețele sociale doar de la 16 ani appeared first on Cotidianul RO.
14:20
Fiți vigilenți, nu psihotici! Vigilența creează civilizație. Psihoza o distruge din interior, fără să fie nevoie de vreun război. The post Vigilență, nu psihoză! appeared first on Cotidianul RO.
Acum 15 minute
14:10
Condamnări, decese, demisii. Cum au rămas 13 localități fără primar ANALIZĂ # Cotidianul de Hunedoara
Două orașe și 11 comune au alegeri pentru un nou primar în un sfert din județele țării. The post Condamnări, decese, demisii. Cum au rămas 13 localități fără primar ANALIZĂ appeared first on Cotidianul RO.
14:10
Cazul este cercetat de procurori, fiind deschis un dosar penal pentru purtare abuzivă. The post Polițist acuzat că a agresat un minor appeared first on Cotidianul RO.
Acum 30 minute
14:00
Polițiștii au mai intervenit recent, tot în zona retrocedată din IOR, după ce administratorul terenului a fost surprins că taie copaci fără a avea autorizație. The post Construcție suspectă în Parcul IOR. Ce amendă au primit făptașii appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Marian Vanghelie, ieșire nervoasă după acuzația că a urmărit o femeie: Dacă era bărbat, îl dădeam cu capul de ciment # Cotidianul de Hunedoara
Marian Vanghelie a fost contactat de HotNews după ce a fost acuzat că a urmărit și amenințat o femeie în trafic. Fostul edil a susținut că el era cel urmărit și că persoana „are noroc că e femeie”. The post Marian Vanghelie, ieșire nervoasă după acuzația că a urmărit o femeie: Dacă era bărbat, îl dădeam cu capul de ciment appeared first on Cotidianul RO.
14:00
Concret, după ce legea va fi promulgată de preşedinte, Direcţia Generală Permise de Conducere şi Înmatriculare a vehiculelor va avea obligaţia să asigure crearea conturilor de utilizator pe pagina proprie de internet. The post Parlamentul a aprobat înmatricularea „online” a autovehiculelor appeared first on Cotidianul RO.
Acum o oră
13:50
În container se aflau 26 de elemente de muniție, un lansator sol-aer și o dronă Geran. The post Armamentul descoperit la Vama Albița provenea din Ucraina appeared first on Cotidianul RO.
13:50
,,Atunci când de abia aștepți să ajungi acasă de foame, că nu ai ce să-ți cumperi de pachet." The post Cum arată sărăcia în ochii copiilor. Studiu Salvați Copiii appeared first on Cotidianul RO.
13:40
Vlad Pascu a fost condamnat definitiv la zece ani de închisoare după ce a intrat cu mașina într-un grup de tineri, omorând astfel pe doi dintre ei. Acum, acesta apelează la o cale extraordinară de atac a deciziei, scrie Libertatea. The post Vlad Pascu a contestat decizia de condamnare appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Vehiculele şi casele sunt scufundate în oraş, în timp ce locuitorii disperaţi aşteaptă pe acoperişuri să fie salvaţi The post Inundaţii record în Thailanda appeared first on Cotidianul RO.
13:30
Cine este Vlad Gheorghe – bătut la protestele din 10 august, a părăsit USR cu scandal, i-a depus plângere penală lui Marcel Ciolacu – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
Vlad Gheorghe a fost una dintre figurile centrale ale protestelor din 10 august. The post Cine este Vlad Gheorghe – bătut la protestele din 10 august, a părăsit USR cu scandal, i-a depus plângere penală lui Marcel Ciolacu – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
Acum 2 ore
13:20
Un incendiu puternic a distrus un cartier din capitala Bangladeshului, lăsând mii de oameni fără adăpost. The post Incendiu devastator într-un ghetou cu 80.000 de locuitori appeared first on Cotidianul RO.
13:20
Cea supranumită și acum „Zeița de la Montreal” a fost prezentă recent la un forum organizat la Madrid, iar printre subiectele abordate a fost și cel legat de competitoarele transgender, Nadia a spus că nu este de acord cu incluziunea persoanelor care aparțin unei comunități, însă în privința sporturilor lucrurile trebuie să fie foarte clare. The post Nadia Comăneci nu vrea sportive transgender appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Nicușor Dan este curtat de două mari familii politice în prezent, PPE și Renew Europe. The post Merge Nicușor Dan în partidul patronat de Macron? Răspunsul lui Barna appeared first on Cotidianul RO.
13:10
Bolojan le dă bani primarilor la final de an. Tăierile mai așteaptă – SURSE # Cotidianul de Hunedoara
Cine câștigă și cine pierde din rectificarea bugetară ce va fi adoptată joi sau vineri. The post Bolojan le dă bani primarilor la final de an. Tăierile mai așteaptă – SURSE appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Biblioteca Metropolitană București – locul unde cunoașterea rămâne un adăpost # Cotidianul de Hunedoara
La BMB, fiecare vizită este o călătorie spre cunoaștere. Rafturile pline cu peste 1 milion de volume – romane, enciclopedii, reviste, albume și materiale de specialitate – așteaptă să fie explorate și descoperite. The post Biblioteca Metropolitană București – locul unde cunoașterea rămâne un adăpost appeared first on Cotidianul RO.
13:00
Erdogan s-a poziționat împotriva violenței de gen într-o conferință de presă: „Este o crimă împotriva umanității”. The post Protest în Turcia despre violența împotriva femeilor appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Un incendiu violent într-un complex rezidențial din Hong Kong a provocat moartea a patru persoane și rănirea altor trei. The post Zgârie-nori, în flăcări la Hong Kong appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Jurnaliștii de la publicația voetbalprimeur.nl au vorbit cu doi foști celebri internaționali batavi care au jucat la PSV, franții Rene și Willy van den Kerchof, care au caracterizat destul de tăios prestația lui Man, apelând la un joc de cuvinte derivate din numele românului. The post Dennis Man a devenit femeie. Joc de cuvinte în presa olandeză appeared first on Cotidianul RO.
12:40
Autoritățile au explicat modalitatea prin care firma de asigurări ar fi fost dusă în faliment deliberat. Perchezițiile vizează zece persoane. The post Percheziții în dosarul falimentării Euroins appeared first on Cotidianul RO.
Acum 4 ore
12:20
Cine este Oana Crețu: „Ciolacule, dă-ne voturile înapoi!” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI # Cotidianul de Hunedoara
Oana Crețu a devenit cunoscută la alegerile parlamentare din 2024, după ce PSD a acuzat partidul său, PSDU, că i-a furat din voturi. La rândul său, candidata i-a acuzat pe social-democrați de același lucru. „Borfașule, dă-ne, bă, voturile înapoi”, i-a strigat Oana Crețu lui Marcel Ciolacu. The post Cine este Oana Crețu: „Ciolacule, dă-ne voturile înapoi!” – ALEGERI PRIMĂRIA CAPITALEI appeared first on Cotidianul RO.
12:20
Înțelegerea obligațiilor fiscale moderne – veniturile digitale și rolul consultanței fiscale # Cotidianul de Hunedoara
Obligațiile fiscale nu se rezumă însă doar la impozit. Persoanele fizice trebuie să verifice și dacă datorează CASS, în funcție de depășirea pragurilor stabilite de lege. The post Înțelegerea obligațiilor fiscale moderne – veniturile digitale și rolul consultanței fiscale appeared first on Cotidianul RO.
12:10
România este singura țară care a jucat la toate cele 26 de ediții de pînă acum și va fi prezentă și la cea de anul acesta. The post Începe Campionatul Mondial de handbal feminin appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Ministrul Apărării a anunțat că în viitorul apropiat va fi funcțional un nou sistem de apărare. El a amintit importanța parteneriatului cu SUA. The post Moșteanu anunță un nou sistem de apărare: Stăm umăr la umăr cu SUA appeared first on Cotidianul RO.
12:00
Vremea se răcește semnificativ, iar vântul va avea intensificări în mai multe regiuni. The post Vremea de Sfântul Andrei și 1 Decembrie appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Curtea de Apel București a invocat ca motiv faptul că tribunalul nu avea competenţa să judece această cauză. The post Dumitru Dragomir, achitat de Curtea de Apel București appeared first on Cotidianul RO.
11:30
Fosta parteneră a fratelui secretarei de presă a președintelui Trump a fost deținută de ICE. Femeia este născută în Brazilia, dar locuiește în SUA de aproape 30 de ani The post Rudă a unui oficial de la Casa Albă, la un pas de deportare appeared first on Cotidianul RO.
11:20
Icoana ar fi fost realizată de Grigorescu ca probă pentru obținerea contractului de pictare a bisericii de la Agapia. The post O icoană rară de Grigorescu, la licitație appeared first on Cotidianul RO.
11:10
ANAF verifică la sânge veniturile de pe OnlyFans. Taxe de 8 milioane de lei neplătite de cei din industrie # Cotidianul de Hunedoara
OnlyFans, în vizorul ANAF. Peste 100 de persoane verificate și datorii de milioane de lei la bugetul de stat The post ANAF verifică la sânge veniturile de pe OnlyFans. Taxe de 8 milioane de lei neplătite de cei din industrie appeared first on Cotidianul RO.
11:10
Șapte români și moldoveni au fost vizați de operațiunea autoritățile. Percheziții au loc în Pitești, dar și în Republica Moldova. The post Percheziții la presupuși falsificatori de documente appeared first on Cotidianul RO.
11:00
Ședință extraordinară, la Parlament. Nicușor Dan prezintă Strategia de Apărare # Cotidianul de Hunedoara
Conform unui anunț al Palatului Victoria, la ședința comună vor participa și premierul Ilie Bolojan, împreună cu miniștrii săi. The post Ședință extraordinară, la Parlament. Nicușor Dan prezintă Strategia de Apărare appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Un bărbat a încercat să fure o brățară și un inel cu diamant dintr-un mall. The post A vrut să fure un diamant din mall appeared first on Cotidianul RO.
10:40
Așa și noi. Pe zi ce trece, gafele și aproximările președintelui Nicușor Dan ne invită să strigăm: „Președintele nostru este gol!” The post Nicușor-Ziua și prostia appeared first on Cotidianul RO.
10:30
Fostul edil al sectorului 5 le-ar fi spus polițiștilor că el ar fi fost cel urmărit de femeie. Cei doi au susținut că nu se cunosc și nu au completat cereri pentru ordin de restricție. The post Vanghelie ar fi urmărit în trafic o femeie appeared first on Cotidianul RO.
Acum 6 ore
10:10
BREAKING NEWS Ucraina și Rusia, aproape de un acord de pace. Ce concesii au făcut # Cotidianul de Hunedoara
Moscova promite oprirea luptelor, iar Kievul acceptă o armată de 800.000 de militari. Trump spune că mai sunt puține divergențe. The post BREAKING NEWS Ucraina și Rusia, aproape de un acord de pace. Ce concesii au făcut appeared first on Cotidianul RO.
10:10
Incendiul a avut loc la Uzina Mecanică Mija. Pompierii se ocupă acum de ventilarea spațiilor afectate. The post Incendiu la o fabrică de armament appeared first on Cotidianul RO.
09:40
Cine este omul care a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace # Cotidianul de Hunedoara
Într-o discuție din 14 octombrie, un oficial american le-a dat sfaturi rușilor despre cum să-l abordeze pe Trump. The post Cine este omul care a sfătuit Rusia cum să-i prezinte lui Trump planul de pace appeared first on Cotidianul RO.
09:00
Tatăl a sunat la 112, iar femeia a fost dusă la audieri. The post O mamă și-a înjunghiat fiica de 11 ani appeared first on Cotidianul RO.
08:40
Înființarea unui SRL nu presupune costuri mari, fiind o opțiune accesibilă pentru majoritatea antreprenorilor. Totuși, deși taxele legale sunt minime, trebuie să iei în calcul câteva cheltuieli suplimentare. The post Cât costă să dechizi un SRL în 2025 appeared first on Cotidianul RO.
08:30
Clădirile principale ale statului au fost iluminate în portocaliu de Ziua Internațională împotriva violenței asupra femeilor. The post Instituțiile statului, luminate în portocaliu appeared first on Cotidianul RO.
Acum 8 ore
08:20
În piața concurențială, prețurile gazelor naturale sunt mult mai mici decât cele la electricitate (diferență de peste 80% în lei/kWh). The post 10 cele mai bune oferte la gaz din piaţa liberă pentru Bucureşti appeared first on Cotidianul RO.
08:00
Italia introduce infracțiunea de femicid, pedepsită cu închisoare pe viață. The post Italia pedepsește femicidul cu închisoarea pe viață appeared first on Cotidianul RO.
Acum 12 ore
06:10
EXCLUSIV Ce salarii au angajații din companiile de stat cu pierderi de 7,8 miliarde de lei # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul a intrat în posesia listei cu cele 27 de companii de stat care au pierderi de 7,8 miliarde de lei și despre care premierul a spus că vor fi desființate sau reformate. Cele cu pierderi masive dau și salarii peste media pe țară. The post EXCLUSIV Ce salarii au angajații din companiile de stat cu pierderi de 7,8 miliarde de lei appeared first on Cotidianul RO.
Acum 24 ore
23:00
Scandalul s-a petrecut într-o școală din județul Suceava. The post Ordin de protecție după o bătaie între doi elevi appeared first on Cotidianul RO.
21:40
Programul SAFE se va realiza legătura de la Paşcani la Siret, dar şi o parte din A8, respectiv Ungheni-Iaşi-Paşcani. The post Fondurile pentru Autostrada Moldovei, deblocate appeared first on Cotidianul RO.
21:30
Măsurile fiscale adoptate în această vară de Guvernul României au determinat Comisia Europeană să nu suspende, deocamdată, fondurile europene alocate României. The post Comisia Europeană nu suspendă fondurile României. Mesajul premierului appeared first on Cotidianul RO.
20:50
Explozie într-un bloc din Buftea. Pacient în stare critică. Altul ar putea fi transferat în străinătate # Cotidianul de Hunedoara
În urma exploziei, Ministerul Sănătății a format o celulă de criză în cadrul căreia au fost incluse spitalele mari din Capitală. The post Explozie într-un bloc din Buftea. Pacient în stare critică. Altul ar putea fi transferat în străinătate appeared first on Cotidianul RO.
19:50
Povestea dronei din Vaslui care a speriat un sat întreg. Prefectul: „Încă nu știm ce este” # Cotidianul de Hunedoara
Cotidianul.ro a stat de vorbă cu prefectul județului Vaslui, Eduard Popica, în legătură cu aparatul de zbor, deocamdată neidentificat, care a căzut în curtea unui localnic din satul Puiești. The post Povestea dronei din Vaslui care a speriat un sat întreg. Prefectul: „Încă nu știm ce este” appeared first on Cotidianul RO.
19:30
Pompierii din cadrul ISU-BIF au intervenit la imobilul avariat în urma deflagrației. Nu a existat risc de incendiu, dar patru persoane au fost evaluate medical, una fiind în stop cardio-respirator. The post Explozie într-un imobil din Buftea. Există risc de prăbușire appeared first on Cotidianul RO.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.