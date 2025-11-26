Construcție suspectă în Parcul IOR. Ce amendă au primit făptașii

13:20

Cea supranumită și acum „Zeița de la Montreal” a fost prezentă recent la un forum organizat la Madrid, iar printre subiectele abordate a fost și cel legat de competitoarele transgender, Nadia a spus că nu este de acord cu incluziunea persoanelor care aparțin unei comunități, însă în privința sporturilor lucrurile trebuie să fie foarte clare. The post Nadia Comăneci nu vrea sportive transgender appeared first on Cotidianul RO.