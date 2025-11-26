Ce este ciclonul polar „Adel”, care va lovi România. ANM a avertizat
SpyNews, 26 noiembrie 2025 16:20
România intră în următoarele zile sub influența ciclonului mediteranean „Adel”, un sistem depresionar format în bazinul Mării Mediterane și denumit astfel de meteorologii greci. Administrația Națională de Meteorologie a avertizat românii, cu privire la acest fenomen meteo.
Acum 10 minute
16:40
2025 se încheie cu o super transformare pentru Carmen de la Sălciua! Artista a renunțat complet la brunet, iar acum a decis că își dorește o schimbare de look. Așadar, artista a devenit blondă!
16:40
Teo Cosmin, într-o relație cu o altă ispită de la Insula Iubirii?! Au participat în același sezon # SpyNews
Teo Cosmin și-a încins toate fanele! Unul dintre cei mai râvniți bărbați de la Insula Iubirii s-a afișat într-o ipostază surprinzătoare alături de o altă ispită, cu care a participat în același sezon!
Acum 30 minute
16:20
Acum o oră
15:50
Valentina Pelinel, declarații rare despre familie. Ce planuri au vedeta și Cristi Borcea de sărbători # SpyNews
Valentina Pelinel a făcut declarații emoționante despre viața de familie. Vedeta spune că acum se bucură să vadă cum copiii ei sunt fericiți chiar și atunci când vine vorba de lucruri simple. Ea și Cristi Borcea au pregătit deja casa pentru Crăciun, din luna noiembrie, căci așa și-au dorit copiii.
Acum 2 ore
15:40
Iustin Petrescu îi dă peste nas lui Marilu Dobrescu, după prima victorie. Cum sărbătorește cu iubita # SpyNews
Iustin Petrescu îi dă peste nas lui Marilu Dobrescu! Acesta trăiește clipe fericite, după prima victorie pe care a avut-o în procesul cu fosta sa iubită. Hara, actuala parteneră, îi face toate poftele și i-a pregătit o surpriză de zile mari.
15:30
Halucinant! Un elev în vârstă de 9 ani a dislocat umărul învățătoarei, a lovit-o pe directoarea adjunctă şi a mușcat de mână psihologul # SpyNews
Un incident șocant s-a petrecut într-o școală din Cluj, acolo unde un elev în vârstă de 9 ani a devenit agresiv cu cadrele didactice. Copilul a dislocat umărul învățătoarei, a lovit-o pe directoarea adjunctă și a mușcat de mână psihologul școlii.
15:20
Olga Barcari și Emil Rengle de la Asia Express, imaginile cu care și-au surprins fanii: „Sunteți adorabili”. Cum a reacționat Alejandro Fernandez # SpyNews
Olga Barcari și Emil Rengle s-au tachinat reciproc pe parcursul competiției Asia Express și se pare că în continuare au o relație bună. Cei doi și-au surprins fanii cu ultima lor apariție împreună, iar urmăritorii lor au reacționat.
14:50
Costel Biju trăiește momente unice, după ce a aflat că va deveni bunic pentru prima dată. Manelistul a dezvăluit de curând sexul bebelușului lui Tony One și al soției lui, Antonia. A dat vestea pe scenă, în timpul unui concert.
14:50
Cine folosește, de fapt, pătuțul bebelușului Ilonei Brezoianu. Actrița l-a prins pe "intrus" # SpyNews
Ilona Brezoianu a avut parte de o surpriză amuzantă în momentul în care a văzut cine a ocupat pătuțul bebelușului ei. Actrița, cunoscută pentru simțul său al umorului, a surprins „intrusul” în timp ce se odihnea.
14:50
Marisa Paloma a plecat în vacanță fără soț! Influencerița se află într-o escapadă și, chiar dacă nu este cu partenerul ei, femeia de afaceri nu este neînsoțită. Aceasta a decis că un sejur de câteva zile i-ar prinde foarte bine, având în vedere cât de mult muncește.
Acum 4 ore
14:20
Episodul de astăzi vă propune un meniu complet, format dintr-un starter, cuiburi cu prosciutto crudo şi ceapă caramelizată, un fel principal, orez cremos cu pui, și un desert, brioşe în stil englezesc.
14:10
Acuzații grave la adresa lui Marian Vanghelie! O femeie susține că a fost urmărită și amenințată în trafic de politician # SpyNews
Acuzații grave la adresa lui Marian Vanghelie. Fostul primar al Sectorului 5 este acuzat de o femeie în vârstă de 33 de ani că a ameninţat-o cu moartea şi ar fi urmărit-o cu maşina în mai multe zone din Capitală.
14:00
Elwira Petre a dezvăluit preparatele de top, din țara sa. Soția lui Mihai Petre a făcut inclusiv o listă completă cu bunătățile pe care le recomandă tuturor celor care trec pragul Poloniei. Vedeta a postat un clip video chiar din interiorul restaurantului în care a mâncat.
13:30
Incendiu puternic într-un complex rezidențial! Ard trei blocuri. Cel puțin patru persoane au murit și opt au fost rănite # SpyNews
Un incendiu violent a izbucnit într-un complex rezidențial. Cel puțin patru persoane au murit și alte opt au fost rănite, iar în prezent se află în stare critică. Autoritățile continuă intervenția pentru stingerea focului și evacuarea locatarilor.
13:30
Imagini cu Ramona Corduneanu încătușată. Ar fi bătut un bărbat alături de Adrian Corduneanu și fiul lor # SpyNews
Ramona Corduneanu a fost reținută ieri de poliție, după ce a fost acuzată că a bătut un bărbat de 37 de ani alături de Adrian „Beleaua” Corduneanu și fiul lor. Incidentul ar fi avut loc zilele trecute, după ce bărbatul respectiv le-ar fi spart un geam al locuinței.
13:20
Marilu Dobrescu, reacție vehementă după decizia instanței. A clarificat situația procesului cu Iustin Petrescu # SpyNews
Marilu Dobrescu a oferit o reacție vehementă, după hotărârea pe care a luat-o instanța de judecată, în cazul procesului pe care îl are cu Iustin Petrescu, fostul său iubit. Aceasta a explicat cum stau, de fapt, lucrurile.
13:00
Lumea muzicii din România este în doliu după ce Nelu Moldoveanu a încetat din viață. Fanii și colegii de breaslă și-au exprimat regretul și au transmis mesaje de condoleanțe pentru familia artistului.
Acum 6 ore
12:40
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean, împreună în Dubai! Imaginile care îi dau de gol că nu s-ar fi despărțit # SpyNews
Bogdan de la Ploiești și Cristina Pucean sunt din nou în centrul atenției, după ce ar fi fost filmați în aceeași locație. Cei doi s-ar afla în Dubai, însă niciunul nu a dat de înțeles că ar fi plecat împreună. Despărțirea lor este pusă iar sub semnul întrebării de fanii lor.
12:40
Medicii din Timișoara fac dezvăluiri despre fetița înjunghiată de mamă. A fost operată de urgență # SpyNews
Medicii din Timișoara fac noi dezvăluiri despre fetița care a fost înjunghiată de propria mamă. Cazul a șocat întreaga comunitate, iar echipa de doctori, care a operat-o pe copilă, a oferit mai multe detalii.
12:30
Ce trebuie să știi când cumperi carnea de porc pentru masa de Crăciun. Sfaturi de la specialiști # SpyNews
Sărbătorile sunt tot mai aproape și e foarte important să știi la ce detalii să fii atent atunci când alegi carnea de porc pentru masa de Crăciun. Ce recomandări au specialiștii și ce trebuie să ai în vedere dacă vrei să te bucuri de o masă festivă fără griji.
12:10
Simona și Marius Urzică, primele destăinuiri, înainte de startul noului sezon Power Couple: ”mână în mână putem trece peste orice greutate” # SpyNews
Singurul format care demonstrează că nu există imposibilul atunci când îți ții partenerul de mână și depășești fiecare provocare, Power Couple, se apropie de revenire! Cel de-al treilea sezon va aduce nouă cupluri de vedete care vor cuceri prin energie, naturalețe și dorința de a merge până la capăt. De-a lungul vieții, șansa de a-ți testa limitele poate apărea o singură dată, dar atunci când poți face asta alături de persoana care te înțelege cel mai bine, te susține și-ți oferă sprijinul necondiționat, totul devine și mai valoros. Pentru a cunoaște mai bine participanții, în fiecare luni și marți, la miezul nopții, la Antena 1, pot fi urmărite o serie de videouri în premieră.
11:50
Chef Richard a câștigat aseară bomba la Chefi la cuțite. Diseară: al treilea cuțit de aur în audiții și încă o bombă aruncată în joc de Irina! # SpyNews
Chef Richard Abou Zaki a câștigat ieri prima bombă cu mai multe amulete pusă în joc în acest sezon de Irina Fodor. Competiția continuă intens la Antena 1, în această seară, de la ora 20:30: urmează o ediție cu al treilea cuțit de aur în audiții și încă o bombă aruncată în joc de Irina!
11:50
Oana Roman a făcut dezvăluiri incredibile despre relația ei cu celebra Anastasia Soare. Fiica lui Petre Roman și specialistul în stilizarea sprâncenelor s-au cunoscut în urmă cu foarte mulți ani și abia acum s-a aflat.
11:40
Nicolae Guță are 12 copii, cel mai mic dintre ei având trei ani, în timp ce Cristi Borcea are 9 copii cu 4 femei diferite. Și Anca Serea și Nicoleta Luciu au familii numeroase, prima dintre ele având 6 copii, iar Nicoleta Luciu 4.
11:30
Mara Bănică, mesaj emoționant în ziua în care fiul ei își sărbătorește ziua de naștere. Dima împlinește 15 ani # SpyNews
În ziua în care fiul ei împlinește 15 ani, Mara Bănică a transmis un mesaj plin de emoție și dragoste. Prezentatoarea SpyNews TV a împărtășit câteva gânduri sincere și urări speciale pentru băiatul ei, Dima.
11:10
Oana Lis traversează o perioadă extrem de grea. Vedeta este pusă la încercare, iar acest lucru a determinat-o să izbucnească în lacrimi. Soția fostului edil al Capitalei le-a împărtășit fanilor săi ce sentimente nu îi dau pace.
10:50
Oana Moșneagu, probleme de sănătate. Situația neplăcută cu care se confruntă de o bună perioadă # SpyNews
Oana Moșneagu a povestit că se confruntă cu o problemă de sănătate de mulți ani, dar pe care nu a reușit să o trateze. Deși a încercat mai multe lucruri, la recomandarea medicilor, nimic nu pare că a dat rezultate.
10:50
Cristina Ich, ipostaze senzuale cu iubitul milionar. Influencerița sărbătorește împlinirea a 38 de ani # SpyNews
Cristina Ich s-a afișat în ipostaze senzuale alături de iubitul ei, bărbatul alături de care trăiește o frumoasă poveste de dragoste de câteva luni bune. Influencerița împlinește 38 de ani și sărbătorește în stil glamour, în New York.
Acum 8 ore
10:20
Alertă în județul Dâmbovița! Un incendiu a izbucnit la un depozit de muniție. Zeci de persoane, evacuate # SpyNews
Un incendiu a izbucnit, în această dimineață, la un depozit de muniție, din localitatea Mija, județul Dâmbovița. Au fost înregistrate degajări de fum, iar zeci de persoane au fost evacuate de autorități.
10:10
Grațiela Corduneanu sare în apărarea cumnaților săi, Adrian și Ramona Corduneanu. Ramona a fost reținută de oamenii legii # SpyNews
Grațiela Corduneanu a luat atitudine și și-a apărat public cumnații, pe Adrian și Ramona Corduneanu, după ce Ramona a fost reținută de oamenii legii. Grațiela susține că familia Corduneanu este nedreptățită.
09:50
Ce nume a ales fiica lui Miraj Tzunami pentru fetița ei. Cum au fost așteptate Iasmina și mezina familiei acasă # SpyNews
Fiica cea mare a lui Miraj Tzunami a devenit mamă pentru a doua oară săptămâna trecută. Iasmina a adus pe lume o fetiță, iar cele două au fost externate ieri. Tânăra a dezvăluit ce nume a ales pentru fiica ei.
09:40
O fată de 11 ani din Timișoara, înjunghiată de propria mamă, în timp ce dormea. Ar fi vorba de o răzbunare # SpyNews
Un caz șocant zguduie Timișoara! O fetiță de doar 10 ani a fost înjunghiată de propria mamă, în timp ce dormea. Din primele informații, se pare că ar fi vorba de o răzbunare. Copila a ajuns de urgență la spital.
09:20
Alerte ANM de ultimă oră! Au fost emise atenționări cod galben pentru mai multe zone ale țării # SpyNews
Administrația Națională de Meteorologie a emis atenționări cod galben pentru mai multe județe din țară, din cauza vântului puternic și a ceții dense. Specialiștii avertizează că vizibilitatea poate scădea considerabil pe șosele, iar rafalele de vânt pot crea probleme. Care sunt zonele vizate.
09:10
Cuza de la Neatza, fasting pentru trei zile. Cum se simte după 32 de ore de când nu a mai mâncat nimic # SpyNews
Cuza de la Neatza și-a propus să facă fasting pentru trei zile. Au trecut deja 32 de ore de când nu a mai mâncat nimic. Prezentatorul recunoaște că foamea a fost una dintre principalele probleme, mai ales în primele ore. Cum se simte în prezent.
09:00
Oana Roman trece prin momente dificile! Vedeta a ajuns la capătul puterilor și a transmis un mesaj plin de emoție, pe rețelele de socializare. Aceasta acuză o stare de oboseală și, tocmai din acest motiv, are de gând să recurgă la un gest.
09:00
Un martor la explozia din Buftea, declarații cutremurătoare. Tatăl lui e în stare gravă: "E dezastru ..." # SpyNews
O explozie puternică a avut loc ieri, 25 noiembrie, într-un bloc din Buftea. Şase persoane au fost rănite, dintre care trei transportate la spital, o persoană în stop cardio-respirator, resuscitată, o persoană cu arsuri severe, şi una cu traumatism facial. Un martor a făcut declarații cutremurătoare.
Acum 12 ore
08:40
Alina Marymar, acuzată că se uită după bărbați cu Tzancă Uraganu de mână! A fost și filmată # SpyNews
Tzancă Uraganu și Alina Marymar au plecat în Dubai, iar aseară au mers într-o locație alături de câțiva dintre oamenii dragi. Un videoclip postat de brunetă aseară a stârnit o mulțime de reacții, după ce a fost acuzată de urmăritori că s-ar uita după alți bărbați, de mână cu manelistul.
08:30
Doru Octavian Dumitru, primele declarații după ce a fost operat. Ce a transmis marele actor # SpyNews
Doru Octavian Dumitru a oferit o primă reacție, după ce a fost operat de urgență. Incidentul nefericit pe care l-a trăit, în urmă cu o aproximativ o lună, l-a marcat profund pe marele actor, dar și pe cei care îl apreciază.
Acum 24 ore
00:40
Oana Lis a avut parte de un incident! Soția lui Viorel Lis și-a rupt mâna, weekendul trecut, și a fost nevoită să se prezinte la spital. În prezent, vedeta are mâna în ghips, iar acest lucru o afectează în fiecare zi. Oana Lis a dezvăluit care este motivul la Un Show Păcătos.
00:10
Avocata lui Marilu Dobrescu, declarații după ce a pierdut procesul! Iustin Petrescu ar fi cerut daune de 250.000 euro # SpyNews
Marilu Dobrescu a pierdut unul dintre procesele cu Iustin Petrescu, iar instanța o obligă să elimine pentru moment un videoclip defăimător despre fostul iubit. În ediția din această seară a emisiunii Un Show Păcătos, avocata influenceriței a fost prezentă în platou și a făcut declarații.
25 noiembrie 2025
23:50
Anastasia Soare a participat la un eveniment, în România, acolo unde au fost prezente multe vedete. Printre acestea s-a numărat și Loredana Groza, cu care Regina Sprâncenelor a creat un moment unic!
23:20
Chefi la cuțite, sezonul 16. Jurații, surprinși de preparatul unui somelier de pâine. Nu au mai auzit despre această profesie # SpyNews
Cei patru jurați de la Chefi la cuțite au rămas plăcut surprinși de preparatul gătit de un somelier de pâine! Lara Schütz este a 16-a femeie din lume care a obținut acest titlu. Chefii nu au mai auzit despre această denumire!
23:20
Fiul Adelei Popescu a refuzat să meargă la grădiniță! Ce decizie a luat vedeta, la primele ore ale zilei # SpyNews
Adela Popescu a dezvăluit cum a gestionat o situație tensionată cu fiul ei. La primele ore ale zilei, băiatul a refuzat să meargă la școală, iar vedeta a luat o decizie care s-a dovedit a fi cea potrivită mai târziu.
22:40
Iolanda, confesiuni în lacrimi despre Alexandru! Concurenta și-a deschis sufletul: ”A fost o chimie aparte” # SpyNews
Iolanda și-a deschis sufletul în emisiunea Mireasa - Capriciile Iubirii și a făcut confesiuni despre relația dintre ea și Alexandru. Concurenta a recunoscut că între ea și fostul partener a existat o chimie deosebită.
22:30
Chefi la cuțite, sezonul 16. Cine a câștigat cele trei amulete. Tania Budi a fost cea care a decis # SpyNews
Episodul șase din Chefi la cuțite a venit la pachet cu o veste importantă pentru cei patru jurați! Aceștia au avut de pregătit mâncăruri fine pentru Tania Budi, cea care a ales la cine vor merge trei amulete! Să vedem cine a câștigat!
22:20
Ce se întâmplă cu Claudia Pătrășcanu! Cântăreața s-a retras de pe rețelele de socializare. Motivul pentru care a luat această decizie # SpyNews
De ceva vreme, Claudia Pătrășcanu a devenit surprinzător de inactivă pe rețelele de socializare, lucru neobișnuit pentru artista care își ținea mereu fanii la curent cu tot ceea ce face. Acum, Spynews.ro a aflat ce s-a întâmplat cu cântăreața și care sunt motivele pentru care a ales să se ”retragă” pentru o perioadă din online.
22:20
Decizia radicală luată de George Jaguaru! Fosta ispită de la Insula Iubirii o ia de la capăt # SpyNews
Decizia radicală pe care George Jaguaru a luat-o! Fosta ispită de la Insula Iubirii o ia de la capăt. Ce l-a determinat pe acesta să facă schimbarea, dar și ce planuri mărețe are bărbatul. Declarații exclusive!
22:20
Ana Morodan, surprinsă în compania unui tinerel simpatic! Cât de galant este bărbatul cu influenceriţa # SpyNews
Ana Morodan a fost surprinsă în ipostaze, cel puțin interesante. Influencerița părea tare fericită, în compania unui bărbat manierat, care știe să cucerească o femeie. Avem imagini inedite, realizate de paparazzii Spynews.ro. Iată despre ce este vorba!
22:20
Ce planuri are Iustin Petrescu după ce a câștigat prima luptă în instanță: „A trebuit să o protejez” # SpyNews
Iustin Petrescu are planuri mari cu iubita sa, acum, după ce a câștigat primul și cel mai important proces. Mai mult, influencerul vorbește despre perioada grea prin care a trecut și despre ceea ce a fost nevoit să sacrifice pentru a-și proteja iubita.
22:00
Soția lui Adrian Corduneanu, reținută de poliție! Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului # SpyNews
Lumea interlopă se cutremură din temelii! Ramona, soția lui Adrian Corduneanu, a fost reținută, marți, de poliția din Iași. Oamenii legii îl caută și pe liderul clanului pentru a-l reține. Iată de ce au ajuns cei doi pe mâinile autorităților.
