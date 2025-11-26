Carmina, fiica lui Liviu Vârciu, din nou singură după o relație lungă! Ce îşi doreşte cel mai mult bruneta | VIDEO

12:10

Singurul format care demonstrează că nu există imposibilul atunci când îți ții partenerul de mână și depășești fiecare provocare, Power Couple, se apropie de revenire! Cel de-al treilea sezon va aduce nouă cupluri de vedete care vor cuceri prin energie, naturalețe și dorința de a merge până la capăt. De-a lungul vieții, șansa de a-ți testa limitele poate apărea o singură dată, dar atunci când poți face asta alături de persoana care te înțelege cel mai bine, te susține și-ți oferă sprijinul necondiționat, totul devine și mai valoros. Pentru a cunoaște mai bine participanții, în fiecare luni și marți, la miezul nopții, la Antena 1, pot fi urmărite o serie de videouri în premieră.