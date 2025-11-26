BMW pensionează unul dintre cele mai celebre modele

16:40

Curtea de Casație franceză a confirmat condamnarea lui Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion - a doua condamnare penală definitivă în cazierul judiciar al fostului șef de stat după cea în dosarul interceptărilor (Bismuth) - la 14 februarie 2024, de către Curtea de Apel din Paris, la un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare, cu privire la finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2012, în care a fost înfrânt, și a dispus măsuri alternative cu privire la partea nesuspendată a pedepsei, relatează Le Monde.