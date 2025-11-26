BMW pensionează unul dintre cele mai celebre modele
Profit.ro, 26 noiembrie 2025 16:20
Constructorul BMW retrage modelul Z4 cu o ediție specială denumită Final Edition
• • •
Alte ştiri de Profit.ro
Acum 10 minute
16:40
Curtea de Casație franceză a confirmat condamnarea lui Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion - a doua condamnare penală definitivă în cazierul judiciar al fostului șef de stat după cea în dosarul interceptărilor (Bismuth) - la 14 februarie 2024, de către Curtea de Apel din Paris, la un an de închisoare, dintre care șase luni cu executare, cu privire la finanțarea ilegală a campaniei sale prezidențiale din 2012, în care a fost înfrânt, și a dispus măsuri alternative cu privire la partea nesuspendată a pedepsei, relatează Le Monde.
16:40
Firmele și cetățenii scapă de prezentarea la direcțiile de permise pentru a-și obține conturi online pentru înmatricularea, radierea sau vânzarea autovehiculelor # Profit.ro
Persoanele fizice și juridice nu vor mai fi obligate să asigure o prezență fizică pentru a obține conturi online pentru platforma Direcției Generale Permise de Conducere și Înmatriculări, care permite desfășurarea exclusiv online a unor serii de operațiuni privind autovehiculele, inclusiv vânzarea.
Acum 30 minute
16:20
World Class România sărbătorește 25 de ani și lansează planul de extindere a accesului la mișcare, sănătate și prevenție # Profit.ro
La aniversarea a 25 de ani, World Class România, liderul național în health, fitness, înot și wellness, anunță o strategie orientată către viitor, menită să accelereze transformarea modului în care românii accesează serviciile de mișcare și wellbeing.
16:20
Constructorul BMW retrage modelul Z4 cu o ediție specială denumită Final Edition
Acum o oră
16:10
Oxygen deschide un nou birou la Atena, pentru a sprijini clienții activi în Europa de Sud-Est # Profit.ro
Oxygen, una dintre cele mai mari agenții independente de comunicare integrată din România, își extinde operațiunile la nivel regional prin deschiderea unui nou birou la Atena.
16:10
Căderea Bitcoin - „Balenele” au cumpărat masiv. Sute de miliarde de dolari șterse din valoarea totală a pieței cripto # Profit.ro
Bitcoin a scăzut cu peste 20% în ultima lună. Pentru scurt timp a căzut sub 84.000 de dolari, după ce ajunsese la 126.000 de dolari.
Acum 2 ore
15:30
Parlamentul European cere măsuri la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență.
15:30
Europenii au cumpărat, în premieră, mai multe mașini cu propulsie plug-in hybrid decât diesel.
15:10
Zuzanna Kurek: arhitecta din umbră a listărilor rapide și a noii generații de lideri din piața de capital # Profit.ro
Într-o industrie dominată de ritm alert, presiune și transformări continue, Zuzanna Kurek, Director Cornerstone Communications, apare ca exemplul unei femei-lider care a construit în România o carieră accelerată, de la primul job într-o corporație la un rol strategic în dezvoltarea pieței de capital din România.
15:10
ULTIMA ORĂ Sancțiuni SUA anti-Lukoil în România: Guvernul va putea lua ″sub tutelă″ din proprie inițiativă rafinăria, benzinăriile și celelalte afaceri locale ale rușilor # Profit.ro
Guvernul va putea institui din proprie inițiativă un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate de sancțiuni economice dictate de către alte state, care nu sunt obligatorii pentru România, dar care produc efecte aici, potrivit unui proiect legislativ pregătit de autorități ca reacție la sancțiunile dure impuse de Statele Unite gigantului petrolier rus Lukoil.
14:50
De Crăciun, nici blănoșii nu ar trebui să fie singuri. Salt Bank dublează donațiile și dragostea # Profit.ro
25 noiembrie 2025 — Salt Bank, în parteneriat cu asociația Kola Kariola, lansează campania „Adoptă sau donează pentru blănoși, iar Salt îți dublează donația și dragostea.”
Acum 4 ore
14:30
Piața proprietăților rezidențiale premium din București a cunoscut o creștere semnificativă a prețurilor în ultimii ani, ajungând la niveluri record, în special în zonele exclusiviste precum Primăverii, Kiseleff, Aviatorilor și Dorobanți.
14:20
Două noi contracte semnate pentru Autostrada Unirii A8, în valoare de peste 1,1 miliarde de euro # Profit.ro
Compania Națională de Investiții Rutiere a anunțat că au fost semnat contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii A8.
14:00
Parlamentul rectifică prevederi aberante. Din cauza redactării greșite a unui singur cuvânt, statul i-ar fi penalizat pe fermierii care respectă normele privind pesta porcină # Profit.ro
Parlamentul a rectificat abia acum o lege - adoptată la începutul anului 2023 tot în Parlament - prin care pot fi tăiate despăgubirile pentru porcii afectați de pesta porcină africană și uciși, la dispoziția autorităților, tocmai în cazul fermierilor care efectuează tratamente sau acțiuni medicale cu ajutorul medicului veterinar.
14:00
Poveștile celor mai mari cinci sportivi români, inspirație pentru depășirea greutăților, de Ziua României # Profit.ro
De ziua națională, românii sunt invitați să privească spre viitor cu optimism, în ciuda momentelor grele prin care poate trecem cu toții în această perioadă, găsind inspirație și motivație în experiențele împărtășite de mari sportivi ai țării.
13:40
REACȚIA Euroins la perchezițiile din România: Fix când am deschis al doilea proces contra statului român! # Profit.ro
Eurohold Bulgaria și Euroins Insurance Group reacționează la perchezițiile declanșate la foști angajați ai companiei Euroins Romania.
13:30
Aeroportul ”Henri Coandă” - Otopeni intră într-o amplă modernizare.
13:30
Un proiect de lege care vizează asigurarea unui flux complet online pentru crearea și primirea conturilor de utilizator folosite pe paginile de internet ale serviciilor de permise de conducere, înmatriculări și serviciilor de pașapoarte a fost adoptat de plenul Camerei Deputaților.
13:30
ANUNȚ Reguli schimbate pentru intrarea în marea Britanie - Este impusă o autorizație specială # Profit.ro
Cetățenii români care călătoresc în Regatul Unit al Marii Britanii (UK) sunt obligați să obțină o Autorizație Electronică de Călătorie (ETA).
13:20
Cursul valutar oficial, de referință, anunțat miercuri de BNR a ajuns la 5,0903 lei, de la 5,0890 lei, curs înregistrat marți.
13:20
Compania aeriană maghiară low-cost Wizz Air anunță un val de reduceri la bilete de avion, cu ocazia „Pink Friday”.
13:00
DECIZIE Închisoare 12 ani sau sute mii lei pe zi amendă. Încălcarea sancțiunilor economice impuse de UE devine infracțiune în România # Profit.ro
Diferitele forme de încălcare a sancțiunilor economice internaționale impuse de Uniunea Europeană (UE) devin infracțiuni în România și vor fi investigate de DIICOT, pedepsele mergând până la 12 ani de închisoare sau sute de mii de lei pe zi amendă penală, potrivit proiectului de lege adoptat astăzi de Camera Deputaților, în calitate de cameră decizională.
12:50
Guvernul britanic a anunțat că va crește salariul minim cu 4,1%, ajungând la 12,71 lire pe oră începând din aprilie 2026, relatează Reuters.
Acum 6 ore
12:40
În vremuri grele, cunoașterea rămâne un adăpost. Și încă unul gratuit.
12:30
Un incendiu devastat mai mulți zgârie-nori, într-un complex rezidențial, în cartierul Tai Po, la Hong Kong, iar pompieri au fost răniți în timpul luptei împotriva flăcărilor, relatează Reuters.
12:30
Începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile țării, iar până duminică seară se vor acumula cantități importante de apă.
12:20
Senatul francez, dominat de dreapta, a respins suspendarea nepopularei reforme a pensiilor, propusă de prim-ministrul Sebastien Lecornu, pentru a-i ralia pe socialiști în cadrul bugetului securității sociale, potrivit DPA.
12:10
OpenAI anunță că funcționalitatea ChatGPT Voice nu va mai fi disponibilă separat, ci va fi integrată în interfața principală a chatbot-ului.
11:50
North Bucharest Investments | Fabrica de Glucoză: Noul hotspot de lifestyle & investiții al Capitalei # Profit.ro
Zona Fabrica de Glucoză trece prin una dintre cele mai accelerate transformări urbane din București, consolidându-și poziția drept unul dintre cele mai dinamice puncte de locuire și investiții din nordul Capitalei.
11:50
Modurile de expunere nu sunt niveluri de dificultate, ci instrumente pentru priorități diferite.
11:40
Un incendiu imens a izbucnit la un spital din Cartagena (sud-estul Spaniei), potrivit serviciilor de urgență locale.
11:40
Filip & Company a asistat Autonom Services S.A. la încheierea unui contract de facilități de credit în valoare de 300 milioane de euro # Profit.ro
Filip & Company a acordat asistență juridică Autonom Services S.A., cea mai mare companie românească independentă de soluții de mobilitate, în legătură cu încheierea unui contract de facilități de credit în valoare totală de 300 milioane de euro, cu opțiunea de extindere până la 350 milioane de euro.
11:30
Norofert accelerează expansiunea externă. Revenire consistentă după 3 ani agricoli dificili # Profit.ro
Norofert, producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO a Bursei de Valori București, a înregistrat o evoluție financiară solidă în primele 9 luni din 2025, marcând o revenire consistentă după trei ani agricoli dificili.
11:20
TikTok se îndreaptă spre retailul de lux, ca parte a unui efort de a-și transforma aplicația TikTok Shop într-un loc pentru cumpărarea de poșete și ceasuri care costă câteva mii de dolari, transmite Bloomberg.
11:20
Val de oferte de muncă pentru Sărbători. Orașele cu cele mai multe locuri de muncă disponibile. Cele mai puține opțiuni apar pentru orașele mici și medii din sudul și estul țării # Profit.ro
Angajatorii din România au postat în ultima lună peste 22.000 de locuri de muncă, o parte dintre aceștia fiind în pregătire pentru sezonul de sărbători, când volumul de activități crește și au nevoie să își extindă echipele.
11:10
ROBOR (Romanian Interbank Offer Rate) este rata medie a dobânzii la care se împrumută, între ele, instituțiile bancare din România, în lei, iar evoluția sa este legată, în principal, de nivelul de lichiditate existent în piață și de nivelul dobânzilor BNR.
11:10
GRAFICE Milioane de români, la returnat ambalaje. Sistemul de Garanție-Returnare se apropie de 8 miliarde de ambalaje returnate # Profit.ro
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie-octombrie 2025.
11:00
Mai multe regiuni din Thailanda se confruntă cu inundații record, care au provocat moartea a cel puțin 18 persoane și au determinat autoritățile să trimită nave militare și elicoptere pentru a sprijini eforturile de salvare, transmite BBC.
11:00
ULTIMA ORĂ Fabrică vândută în România. Cel mai bogat ucrainean are undă verde de la Bruxelles # Profit.ro
Cel mai mare producător ucrainean de oțel, Metinvest, controlat de antreprenorul Rinat Ahmetov, cel mai bogat om din Ucraina, a primit undă verde de la Bruxelles pentru a cumpăra compania ArcelorMittal Tubular Products Iași.
11:00
Mai multe companii chineze sunt interesate să liciteze pentru un contract de construire a două noi porturi pe Canalul Panama.
10:50
Bani nedeclarați pe OnlyFans și LiveJasmine. Antifrauda - Venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei obținute pe platforme de 103 persoane # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei obținute de 103 persoane în perioada 2023–2024 de pe platformele OnlyFans și LiveJasmine. Inspectorii au estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate, anunță ANAF.
10:50
O nouă zi, un nou asistent de AI pentru cumpărături: după Google si OpenAI, a venit rândul Perplexity să lanseze o astfel de soluție.
Acum 8 ore
10:30
Cifra de afaceri din comerțul cu ridicata (cu excepția comerțului cu autovehicule și motociclete), a crescut în primele nouă luni, față de perioada similară din 2024, atât ca serie brută cu 1,6%, cât și ca serie ajustată în funcție de numărul de zile lucrătoare și de sezonalitate cu 0,7%, arată datele Institutului Național de Statistică (INS).
10:30
Antifrauda - Venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei obținute pe platformele OnlyFans și LiveJasmine de 103 persoane # Profit.ro
Direcția Antifraudă a ANAF a identificat venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei obținute de 103 persoane în perioada 2023–2024 de pe platformele OnlyFans și LiveJasmine. Inspectorii au estimat obligații suplimentare de circa 7,9 milioane lei, reprezentând impozit pe venit, CAS și CASS aferente sumelor nedeclarate, anunță ANAF.
10:20
ULTIMA ORĂ Acțiunile Cris-Tim intră pe bursă la un preț superior cu 5% celui din oferta publică. Valoare de piață de 1,40 miliarde lei pentru producătorul celebrului ”Salam săsesc” # Profit.ro
După o operațiune în piața primară cu o valoare de aproape 90 milioane euro, acțiunile Cris-Tim au cerere și în piața secundară.
10:10
FOTO Grup Șerban Holding inaugurează Ferma Avicolă Moldavia, investiție de 11,5 milioane euro # Profit.ro
Grup Șerban Holding, companie listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București sub simbolul GSH, a inaugurat Ferma Avicolă Moldavia în comuna Orbeni, județul Bacău.
10:10
ULTIMA ORĂ Acțiunile Cris-Tim intră pe bursă la un preț superior cu 6% celui din oferta publică. Valoare de piață de 1,40 miliarde lei pentru producătorul celebrului ”Salam săsesc” # Profit.ro
După o operațiune în piața primară cu o valoare de aproape 90 milioane euro, acțiunile Cris-Tim au cerere și în piața secundară.
09:50
Un incendiu a izbucnit la un depozit de muniție din localitatea Mija, din județul Dâmbofița, 25 de persoane fiind evacuate.
09:40
Spionii susținuți de unele guverne și „mercenarii cibernetici” folosesc instrumente de tip spyware pentru a accesa conturi de Signal și WhatsApp, ocolind criptarea aplicată de cele două servicii.
09:20
După ce The Information a relatat că Meta analizează posibilitatea de a utiliza cipurile AI dezvoltate de Google, acțiunile Nvidia au scăzut cu aproximativ 4% relatează CNBC.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.