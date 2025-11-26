Nicușor Dan: „SRI va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate”

14:50

Bulă întârzie la școală, ca de obicei. Dar de data aceasta are ochii cârpiți de somn. Este chestionat de profesoară și livrează un răspuns genial. -Bulă, de ce ai întârziat? -Doamna profesoară, am visat că am fost în America și am făcut prea mult pe drum. -Și atunci de ce n-ai venit mai devreme? -M-am […]