România publică măsurile pe care vrea să le ia pe aplicarea sancțiunilor Lukoil: instituie un mecanism de „supraveghere extinsă”
Gândul, 26 noiembrie 2025 16:20
A fost adoptat OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea acestor sancțiunilor. Totodată, stabilește și cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate. Este practic un mecanism de supraveghere extinsă în cazul în care impactul economic semnificativ nu este produs de incidența măsurilor
• • •
Acum 10 minute
16:40
Președintele Nicușor Dan insistă să dea atribuții extinse Serviciului Român de Informații deși recunoaște că a făcut abuzuri în trecut: „Va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate"
Președintele Nicușor Dan anunță că ar vrea ca SRI să înființeze o unitate specială care să strângă informații pentru lupta anticorupție din România. La prezentarea strategiei naționale de apărare în Parlament, Nicușor Dan a anunțat că Serviciul Român de Informații va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție „Serviciile vor avea
16:40
Elvira Deatcu, în vârstă de 53 de ani, a dezvăluit care a fost cea mai mare temere a sa pe durata sarcinilor. Vedeta are doi copii. Elvira Deatcu este una dintre cele mai cunoscute actrițe din țara noastră. Aceasta a absolvit Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică "I.L. Caragiale" în anul 1995. În
Acum 30 minute
16:30
Pățania lui Mehmet. Ce amendă primești dacă nu declari două croissante la vama germano-elvețiană
Două croissante nevinovate i-au creat probleme unui locuitor din Fribourg-Elveția la vama germană Mehmet K. a primit o amendă pentru că nu și-a declarat produsele de patiserie la întoarcerea în Elveția, țară non-UE, potrivit publicației Blick, parte a trustului media Ringier. În luna august, după ce a făcut cumpărături în valoare de peste 300 de
16:20
România publică măsurile pe care vrea să le ia pe aplicarea sancțiunilor Lukoil: instituie un mecanism de „supraveghere extinsă"
A fost adoptat OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea acestor sancțiunilor. Totodată, stabilește și cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate. Este practic un mecanism de supraveghere extinsă în cazul în care impactul economic semnificativ nu este produs de incidența măsurilor […]
16:20
Nicușor Dan: „SRI va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție. SRI a mers și în zona de cercetare penală și judecată, din păcate” # Gândul
Președintele Nicușor Dan anunță că ar vrea ca SRI să înființeze o unitate specială care să strângă informații pentru lupta anticorupție din România. La prezentarea strategiei naționale de apărare în Parlament, Nicușor Dan a anunțat că Serviciul Român de Informații va avea o unitate specială care va strânge informații pentru lupta anticorupție „Serviciile vor avea […]
16:20
Ministrul Transporturilor anunță construirea a 47 de kilometri pe Autostrada Unirii-A8. Cât costă proiectul
Ministrul Transporturilor Ciprian Șerban a anunțat, miercuri, că CNAIR (Compania Națională de Investiții Rutiere) a semnat, miercuri, două noi contracte de proiectare și execuție pentru Autostrada A8, secțiunea de munte. Cele două contracte sunt finanțate din fonduri europene nerambursabile. Compania Națională de Investiții Rutiere (CNIR) a semnat, miercuri, două noi contracte de proiectare și execuție
16:20
Cumnata purtătorului de cuvânt de la Casa Albă, Karoline Leavitt, a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă
Cumnata purtătorului de cuvânt de la Casa Albă a fost arestată de ofițerii de la Imigrări și Vamă, arată Daily Mail. Bruna Ferreira a fost reținută în Revere, Massachusetts, și este în prezent deținută într-o unitate ICE din sudul Louisianei. Bruna Ferreira și Michael Leavitt, fratele lui Karoline Leavitt, sunt divorțați de aproximativ 10 ani
Acum o oră
16:10
Criza economică macină România. Doru Bușcu: „Lipsa optimismului în economie este mai gravă decât arată cifrele"
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat!, invitatul lui Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a făcut o radiografie lucidă a crizei economice care afectează țara, provocând mari nemulțumiri în societate. În viziunea redactorului-șef Cațavencii, în realitate criza este mai serioasă decât o arată statisticile, fiind accentuată de lipsa reformelor autentice. Invitatul jurnalistului Gândul
16:10
România a devenit o destinație din ce în ce mai atractivă pentru lucrătorii din afara Uniunii Europene, pe fondul unui deficit acut de forță de muncă în numeroase sectoare. Potrivit celui mai recent raport al Consiliului Economic și Social (CES), la finalul lunii august 2025 erau înregistrate peste 136.000 de permise de ședere pentru cetățeni
16:00
Blocaj politic și administrativ la Primăria Capitalei înainte de alegeri. Cea mai importantă ședință se anulează din cauza neînțelegerilor între USR și PNL
Cea mai importantă ședință a lunii de la Primăria Capitalei, care ar fi trebuit să se țină joi, 27 noiembrie, se anulează, din cauza neînțelegerilor politice dintre PNL și USR. Ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București de joi, 27 octombrie, se anulează. Surse politice au precizat în exclusivitate pentru Gândul că PNL și
16:00
Potrivit datelor oficiale, multe dintre rezervările de bilete de avion din perioada noiembrie – decembrie 2025 au în spate dorința românilor de a vizita târgurile de Crăciun organizate în principalele orașe europene. Viena, Bruxelles, Praga, Nuremberg și Frankfurt sunt printre cele mai căutate destinații în perioada Crăciunului, iar prețurile pornesc de la 66 de euro
15:50
Bulgarii de la Euroins au dat din nou România în judecată. Despăgubirile pretinse depășesc un miliard de euro
Grupul bulgar Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a reacționat miercuri după perchezițiile împotriva foștilor angajați într-un dosar penal vizând falimentarea fostului lider RCA. Eurohold pretinde că acțiunea autorităților române coincide cu un nou proces demarat împotriva statului român la Curtea din Washington, unde solicită noi despăgubiri de 575 milioane de euro. Potrivit Eurohold,
15:50
Desertul perfect pentru Postul Crăciunului. Gata în mai puțin de o oră cu numai câteva ingrediente
Această perioadă din an este marcată de Postul Crăciunului pentru credincioșii de la noi din țară. Astfel, o rețetă care să respecte restricțiile alimentare poate fi o bătaie de cap, mai ales când vorbim despre preparatele dulci. Merele coapte cu nucă sunt unul dintre puținele deserturi de post, rapide și ușor de făcut în casă.
15:50
Pe 5 decembrie aflăm cu cine ar putea juca România la CM 2026! Urmează însă două „baraje" în martie
FIFA a comunicat că tragerea la sorţi a turneului final al Cupei Mondiale 2026 va avea loc vineri, 5 decembrie, la John F. Kennedy Center for the Performing Arts din Washington DC. Evenimentul, la care România este pe tabloul comunicat de forul mondial, ar urma să aibă loc de la ora 19.00. Pe 5 decembrie
Acum 2 ore
15:40
FOTO. Aris Eram își caută IUBITĂ. "În 2026 vreau să găsesc și eu pe cineva cu care să mă țin în brațe"
Aris Eram, fiul vedetei de televiziune Andreea Esca, a mărturisit că, anul viitor, își dorește să își găsească o iubită. Acesta a spus și ce calități caută la viitoarea parteneră. Alexia Eram este fiica binecunoscutei prezentatoare de știri Andreea Esca. Tânăra a făcut parte din sezonul anterior al reality show-ului "America Express", unde
15:40
Moment stânjenitor pentru Jordan Bardella. Liderul extremei drepte din Franța a fost împroșcat cu făină la un eveniment
Un adolescent de 17 ani a fost reținut, marți, la Vesoul (Haute-Saône), Franța, pentru că l-a împroșcat cu făină pe președintele Adunării Naționale (RN), Jordan Bardella, venit să viziteze un târg agricol. Tânărul este acuzat de „agresarea unei persoane care îndeplinea o misiune de serviciu public", Jordan Bardella fiind și membru al Parlamentului European. Potrivit
15:40
România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Este testat în Polonia, utilizat în Ucraina
Granița României va fi apărată de dronele lansate de Rusia cu ajutorul unui sistem MEROPS de ultima generație. Acesta a fost adus la noi în țară la inițiativa NATO și se află într-o perioadă de testare operațională. Un astfel de dispozitiv este testat în perioada aceasta și în Polonia și este utilizat de ceva timp
15:30
Mesajul transmis de Doru Octavian Dumitru, după ce a fost internat în spital. Ce a dezvăluit comediantul
Doru Octavian Dumitru a fost internat de urgență la spital pe 21 octombrie, înaintea unui spectacol pe care îl avea la Onești. Celebrul comediant a suferit un AVC și a avut nevoie de îngrijirea medicilor. În după-amiaza zilei de 21 octombrie 2025 comediantului i s-a făcut brusc rău și a fost nevoie să fie transportat
15:30
Ciclonul Adel lovește România, anunță meteorologii. Temperaturile scad brusc și vin ninsorile
Vremea în România intră într-un proces de răcire rapid, pe măsură ce își face apariția ciclonul Adel, care deja a provocat haos în mai multe țări din Europa, iar acum se apropie de țara noastră. Meteorologii au emis avertizări privind precipitațiile abundente, lapoviță, ninsoare și temperaturi în scădere accentuată, iar valorile termice vor coborî în
15:20
MAE pune în transparență OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Sancțiunile împotriva Lukoil sunt în vigoare de pe 21 noiembrie
A fost adoptat OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea acestor sancțiunilor. Totodată, stabilește și cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate. VEZI DOCUMENTUL AICI „(3) Prezenta ordonanță de urgență reglementează și mecanismele care pot fi instituite la nivelul persoanelor juridice din
15:10
Sentimentele tale te-ar putea face să treci de la o stare la alta. Află ce îți rezervă astrele pentru ziua de joi, 27 noiembrie 2025. Berbec S-ar putea să-ți fie greu să-ți controlezi emoțiile, mai ales spre sfârșitul zilei. Încearcă să abordezi situația din punct de vedere intelectual, nu emoțional. Sentimentele tale te-ar putea face
15:10
Avertismentul nutriționistului Mihaela Bilic. Ce aliment poate fi și nociv pentru organism. Este consumat frecvent în post
Medicul nutriționist Mihaela Bilic a adus în discuție riscul pe care îl are consumul de soia în perioada postului. Soia este unul dintre cele mai populare produse alimentare în această perioadă. Clienții magazinelor găsesc soia în diferite variante, însă specialiștii avertizează în privința consumului unor astfel de produse. Puțini oameni știu ce conținut ridicat de
15:10
SUA poartă negocieri cu regimul Lukașenko pentru eliberarea a cel puțin 100 de deținuți politici
Statele Unite și Belarusul poartă negocieri pentru eliberarea a cel puțin 100 de deținuți politici, au declarat trei surse familiarizate cu situație pentru Reuters. Deocamdată nu este clar cine și când ar putea fi eliberat. Sursele agenției spun că, în schimbul eliberării prizonierilor, Statele Unite ar putea lua în considerare relaxarea sancțiunilor, precum și reluarea
15:10
Camera Deputaților adoptă OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Sancțiunile pentru Lukoil sunt în vigoare de pe 21 noiembrie
A fost adoptat OUG-ul privind sancțiunile internaționale. Legea clarifică mecanismele de cooperare și coordonare între autoritățile implicate în aplicarea acestor sancțiunilor. Totodată, stabilește și cadrul penal pentru persoanele fizice și juridice care sprijină entități sancționate. VEZI DOCUMENTUL AICI „(3) Prezenta ordonanță de urgență reglementează și mecanismele care pot fi instituite la nivelul persoanelor juridice din […]
15:00
Ilie Dobre comentează LIVE pe ProSport.ro
Ilie Dobre va comenta meciul de fotbal Universitatea Craiova – Mainz, joi, 27 noiembrie 2025, de la ora 19:45. Comentariul LIVE va putea fi ascultat pe prosport.ro și pe paginile de Facebook și YouTube ProSport.
15:00
Droguri impregnate în hârtie, introduse în penitenciar prin corespondență, în județul Brașov. Ce transmite DIICOT în urma perchezițiilor # Gândul
Miercuri dimineață, 26 noiembrie 2025, au avut loc descinderi în toată țara. Au fost efectuate 150 de percheziţii în zeci de dosare care vizează grupuri infracţionale organizate implicate în trafic de droguri, pornografie infantilă, trafic de minori şi criminalitate informatică. În urma perchezițiilor, procurorii DIICOT au descoperit, la o unitate penitenciară din județul Brașov, droguri […]
15:00
Este oficial! Sectorul 4 unește Piața Sf. Vineri și Piața Unirii cu o nouă linie de tramvai # Gândul
Proiect deosebit de important pentru traficul din centrul Bucureștiului, interconectarea infrastructurii de tramvai între capetele de linie Piața Sf. Vineri și Piața Unirii va fi demarată în perioada imediat următoare, sub coordonarea directă a Sectorului 4 al Municipiului București. Anunțul a fost făcut de către primarul Daniel Băluță, în timpul unei vizite de lucru pe […]
14:50
Bulă întârzie la școală, ca de obicei. Dar de data aceasta are ochii cârpiți de somn. Este chestionat de profesoară și livrează un răspuns genial. -Bulă, de ce ai întârziat? -Doamna profesoară, am visat că am fost în America și am făcut prea mult pe drum. -Și atunci de ce n-ai venit mai devreme? -M-am […]
14:50
Copiii trebuie să aibă cel puțin 16 ani pentru a intra pe rețelele de socializare, cere Parlamentul European # Gândul
Copiii ar trebui să aibă cel puțin 16 ani pentru a accesa rețelele de socializare, a cerut, miercuri, Parlamentul European (PE). Potrivit oficialilor europeni, scopul acestei măsuri este de a proteja minorii de pericolele din mediul online. „Pentru a ajuta părinții să gestioneze prezența digitală a copiilor lor și pentru a asigura o implicare online […]
14:50
‘’Cu Gândul la București’’ începe miercuri, 26 noiembrie, de la ora 18:00. Invitat: Răzvan Munteanu # Gândul
Invitatul zilei este Răzvan Munteanu, director Administrația pentru Consolidarea Clădirilor cu Risc Seismic. Emisiunea o puteti urmări pe Facebook și pe canalul de YouTube Gândul.
14:50
Rapid e pe primul loc în liga 1, iar noi vă așteptăm la „EXCLUSIV RAPID” de la 17:45, în direct pe YouTube – ProSport! # Gândul
Vorbim cu fostul președinte din Giulești, Grigore Sichitiu despre următoarele meciuri ale trupei lui Costel Gâlcă, situația lui Pașcanu și Borza sau despre revederea cu Robert Ilyes. Suntem curioși să aflam de la voi ce mijlocaș vă doriți să vina iarna asta și la ce jucători ar trebui să renunțe Rapid în ianuarie. Nu ratați […]
Acum 4 ore
14:40
Adina Buzatu se pregătește să devină oacră mică. Fiica sa, Sara, urmează să se căsătorească, evenimentul fiind programat anul viitor. Adina Buzatu este cel mai cunoscut stilist român specializat în vestimentația masculină. În plan personal, vedeta are o fată care se numește Sara. Sara a fost cerută în căsătorie, iar Adina Buzatu se pregătește […]
14:30
Iluzie optică virală | Ești un geniu dacă răspunzi corect: Ce este al doilea animal din această imagine? # Gândul
Astăzi, Gândul.ro vă arată o nouă iluzie optică virală. Testul vizual necesită atenție asupra detaliilor. Voi puteți să descoperiți ce este al doilea animal din imaginea de mai sus? Răspunsul se află mai jos, în articol. Miercuri, 26 noiembrie 2025, Gândul.ro vă arată o iluzie optică virală în care trebuie să descoperiți al doilea animal. […]
14:30
În mai, 2020, bărbatul din imagine a fost dat dispărut. Zilele trecute, a reapărut, ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat. Unde dispăruse, de fapt # Gândul
Un britanic care a dispărut acum cinci ani a apărut în viață și nevătămat săptămâna aceasta. Ismail Ali a fost văzut ultima dată pe 29 mai 2020, ieșind de la serviciu de la magazinul alimentar Gulam de pe Cumberland Road din Bradford, și nu a mai fost văzut de atunci. Ali a fost văzut ultima […]
14:20
Ce au mâncat clujenii, după ce au văzut prețurile uriașe de la Târgul de Crăciun 2025. Imaginile au devenit virale # Gândul
Iată ce au mâncat clujenii, după ce au văzut prețurile uriașe de la Târgul de Crăciun 2025. Imaginile au devenit virale și sunt mai mult decât grăitoare. Vineri seara, pe 21 noiembrie, clujenii au mers să vadă Targul de Crăciun, acesta fiind, în mod traditional, locul unde oamenii se adună pentru mirosul de vin fiert, […]
14:10
Țeapa facturilor false. Au apărut noi metode de FRAUDĂ prin solicitări de plată la utilități # Gândul
Pe măsură ce se apropie sărbătorile de iarnă, infractorii cibernetici caută să dea și mai multe lovituri, profitând de „febra” românilor pentru cumpărături. Escrocii mizează pe neatenția utilizatorilor, spun specialiștii. De ceva vreme, tot mai mulți români primesc facturi fictive pentru energie, gaze, apă sau abonamente la Internet. Cum acționează escrocii În felul acesta, infractorii […]
14:10
Alături de Elton John, Elizabeth Hurley și Sadie Frost, prințul Harry face parte dintr-un grup de reclamanți care acuză unul dintre cele mai mari grupuri media din Marea Britanie de încălcări ale vieții private, inclusiv interceptări telefonice și instalarea de microfoane la domiciliu. Prințul Harry și alte șase nume cunoscute dau în judecată editorii ziarului […]
14:00
14:00
Reguli stricte pentru șoferi. Cum sunt sancționați cei care întorc și merg înapoi în intersecții sau pe autostradă # Gândul
Codul Rutier impune reguli stricte pentru șoferi. Anumite manevre nu pot fi efectuate, fiind interzise prin legislația rutieră actuală. Altele pot fi efectuate doar în condiții de maximă siguranță și vizibilitate, fără să fie pus traficul în dificultate. Iată cum pot fi sancționați conducătorii auto care întorc și merg înapoi în intersecții sau pe autostradă. […]
14:00
România accelerează pe șantierele de infrastructură rutieră: 2025 ne apropiem de borna 1.500 km de autostrăzi și drumuri expres # Gândul
Cu aproape 1.500 de kilometri de autostrăzi și drumuri de mare viteză estimate la finalul lui 2025, România intră într-o nouă etapă de dezvoltare a infrastructurii rutiere. Oficialii, constructorii și experții din domeniu vorbesc despre avansul din ultimii ani, unul fără precedent, dar și despre provocările majore care ne așteaptă pentru următoarea perioadă pentru a […]
13:50
Ambasada Marii Britanii la București. Românii vor avea o autorizaţie electronică de călătorie pentru a călători în Regat. Cum se obține # Gândul
Din 25 februarie 2026, toți călătorii „care nu necesită viză” și intenționează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie – Electronic Travel Authorisation (ETA). Anunțul a fost făcut miercuri de Ambasada britanică la Bucureşti „ETA se obţine rapid și simplu online sau folosind aplicația oficială „UK ETA”. Aceasta trebuie obţinută […]
13:50
Scandalul continuă. Târg de sărbători organizat ilegal pe terenul retrocedat din Parcul IOR. Amendă drastică pentru organizatori # Gândul
Mult disputatul Parc IOR din sectorul 3 este în centrul unui nou scandal. Direcția Generală de Poliție Locală Sector 3 a sancționat cu 10.000 de lei organizatorii unui târg de sărbători improvizat exact pe suprafața retrocedată din zona Parcului Alexandru Ioan Cuza (IOR). Organizatorii târgului de iarnă au început ridicarea unei construcții metalice fără autorizație […]
13:40
FOTO. Cu ce vedetă ar fi vrut Mihai Sturzu o AVENTURĂ de o noapte. ”Era bine de tot pe vremea aia, cred că și acum” # Gândul
Mihai Sturzu, în vârstă de 46 de ani, a dezvăluit cu ce vedetă din showbiz-ul românesc și-ar fi dorit o aventură de o noapte. Mihai Sturzu s-a bucurat de mare succes ca artist pe vremea când făcea parte din formația Hi-Q. După destrămarea trupei, Mihai Sturzu a cochetat cu politica, iar ulterior și-a făcut […]
13:40
Vacanța de iarnă 2025 – 2026 începe mai devreme decât se așteptau elevii și profesorii. Din 20 decembrie, cursurile se opresc, iar școlarii pleacă în vacanță. Structura acestui an școlar este împărțită în cinci module, separate de cinci vacanțe, iar cea de iarnă este cea mai lungă. Vacanța de iarnă 2025 2026 Vacanța începe oficial […]
13:40
Născuți în România și abandonați în fața unei secții de poliție, doi frați adoptați în Canada își caută familia biologică # Gândul
Doi frați care au fost abandonați în copilărie în zona Gării de Nord din București și adoptați apoi în străinătate își caută familia biologică. Povestea lor a fost relatată pe pagina Facebook The never forgotten Romanian children – Copiii niciodată uitați ai României și este un apel tulburător la memorie și solidaritate. „Eu și fratele […]
13:40
Nicușor Dan prezintă Strategia Națională de Apărare în Parlament. Câteva pasaje sunt din sugestiile pe care le-a primit de la cetățeni # Gândul
Nicușor Dan prezintă Parlamentului Strategia Națională de Apărare a Țării, pe care luni a primit aprobarea CSAT. Șeful statului a precizat că anumite pasaje pe care le va prezenta miercuri sunt rezultatul sugestiilor pe care le-a primit din partea cetățenilor. „În acest interval de cam zece zile, cât a fost Strategia pusă în dezbatere, am […]
13:40
13:30
Rafinăria Petrotel Ploiești nu mai prelucrează țiței rusesc din 2022. Repornirea rafinăriei, abia la sfârșitul anului # Gândul
Rafinăria Petrotel Ploiești, controlată de gigantul energetic rus Lukoil, a oprit importurile de țiței rusesc începând cu decembrie 2022. Repornirea rafinăriei a fost amânată după termenul limită impus de SUA pentru cedarea activelor grupului, stabilit pentru 13 decembrie. Oil Terminal a confirmat că rafinăria prelucrează în prezent exclusiv țiței din surse aprobate de UE, subliniind […]
13:20
Uniunea Europeană impune reguli noi pentru proprietarii animalelor de companie. Ce măsuri devin obligatorii # Gândul
Deputații europeni și reprezentanții Consiliului au ajuns la un acord care introduce, pentru prima dată, un cadru de reglementare comun pentru creșterea, gestionarea, importul și trasabilitatea câinilor și pisicilor în întreaga Uniune Europeană. Potrivit acordului, toți câinii și pisicile deținuți în UE, inclusiv cei aflați în proprietate privată, vor trebui identificați prin microcip și înregistrați […]
13:20
Relicva descoperită pe fundul Lacului Vidraru a pus pe jar internauții. Imagini fabuloase cu tezaurul dispărut acum 35 de ani # Gândul
Lacul Vidraru ascunde o mare surpriză, dezvăluită după ce nivelul apei a scăzut cu peste 100 de metri. Un obiect inedit a stârnit imediat interesul internauților, lucru firesc întrucât povestea lui este una cu adevărat impresionantă. Obiectul găsit în acest lac cu o priveliște spectaculoasă a devenit viral în mediul online. O descoperire neașteptată a […]
