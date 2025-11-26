Prima reacție a lui Vladimir Putin la planul de pace SUA-Ucraina. Moscova: „Amestecul europenilor este absolut inutil”

11:40

Secretarul general al NATO Mark Rutte spune că războiul din Ucraina s-ar putea încheia până la sfârşitul acestui an, dar avertizează că „Rusia va rămâne o ameninţare pe termen lung”. Într-un interviu acordat grupului german de presă RND şi cotidianului spaniol El Pais, el a spus pe de altă parte că planul de pace pentru Ucraina, elaborat de SUA și deja modificat în urma discuțiilor de la Geneva, necesită încă negocieri substanţiale.