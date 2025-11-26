George Simion îl trage la răspundere pe Nicușor de la pupitrul Parlamentului: „Jignește românii. Desecretizați ședința CSAT de anulare a alegerilor!”

14:20

Iată ce au mâncat clujenii, după ce au văzut prețurile uriașe de la Târgul de Crăciun 2025. Imaginile au devenit virale și sunt mai mult decât grăitoare. Vineri seara, pe 21 noiembrie, clujenii au mers să vadă Targul de Crăciun, acesta fiind, în mod traditional, locul unde oamenii se adună pentru mirosul de vin fiert, […]