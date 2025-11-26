Accident între o ambulanță și o mașină în Capitală. Autospeciala transporta mai mulți militari

17:45

Nimic nu e mai sigur ca un război în desfășurare și nimic nu e mai nesigur ca un plan de încheiere a lui. Noul proiect de acord de pace în 28 de puncte, apărut din spuma media, încearcă să realizeze contrariul. În paralel cu războiul propriu-zis, a început și războiul pentru pace în Ucraina.