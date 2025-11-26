Ambasadorul Rusiei, Ozerov, pus în fața dronei căzute în Moldova
Adevarul.ro, 26 noiembrie 2025 20:00
Ambasadorul rus în R. Moldova, Oleg Ozerov, a avut parte de o nouă surpriză miercuri, fiind convocat la MAE din Chișinău, pentru a i se înmâna o notă de protest privind violarea spațiului aerian al țării de către Rusia.
Acum 30 minute
20:15
Tatuajele pot afecta sistemul imunitar și pot crește riscul de infecții și cancer, avertizează cercetătorii # Adevarul.ro
Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii elvețieni, tatuajele pot afecta sistemul imunitar, slăbind apărarea organismului în fața anumitor infecții sau tipuri de cancer.
20:15
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical # Adevarul.ro
O luptătoare irlandeză de top în MMA, Sinead Kavanagh, a fost reținută după ce a agresat doi polițiști spanioli într-un avion Ryanair.
Acum o oră
20:00
Nicușor Dan, declarații după ce parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare pentru 2025–2030: „Apărăm cetățeanul român, nu o noțiune abstractă” # Adevarul.ro
Parlamentul României a votat miercuri Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document prezentat în plenul reunit de președintele României, Nicușor Dan.
20:00
Ambasadorul rus în R. Moldova, Oleg Ozerov, a avut parte de o nouă surpriză miercuri, fiind convocat la MAE din Chișinău, pentru a i se înmâna o notă de protest privind violarea spațiului aerian al țării de către Rusia.
19:45
Ciclonul Adel aduce o răcire accentuată a vremii în România. Ploi, lapoviță și ninsoare în următoarele zile # Adevarul.ro
Temperaturile scad rapid în România odată cu apropierea ciclonului Adel. Fenomenul meteo, care a provocat deja haos în mai multe țări europene, ajunge treptat și în țara noastră, unde va aduce precipitații abundente și o scădere accentuată a valorilor termice.
19:45
Autoritățile bosniace au blocat aterizarea avionului militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei.
19:45
„Înregistrările Witkoff” pun sub semnul întrebării negocierile de pace. Greu de crezut că Trump va putea obține concesii de la Putin # Adevarul.ro
Așa cum se întâmplă adesea în jurul președintelui american Donald Trump, planul său „de pace” pentru Ucraina a fost conturat inițial de persoane cu acces direct la liderul de la Casa Albă, dar fără atribuții oficiale în domeniul politicii externe.
19:45
Nicușor Dan își dorește o dezbatere între candidații la Primăria Capitalei, spune un deputat USR # Adevarul.ro
Deputatul USR Ștefan-Iulian Lőrincz a declarat că președintele Nicușor Dan i-a transmis lui Cătălin Drulă că și-ar dori să vadă o dezbatere electorală cu trei candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei.
Acum 2 ore
19:15
Macron merge într-o vizită de stat în China. Ce va discuta liderul francez cu Xi Jinping # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron va merge într-o vizită de stat în China, la Beijing, apoi la Chengdu, în provincia Sichuan, în perioada 3-5 decembrie.
19:00
Kaja Kallas cere Moscovei să reducă bugetul militar: „Trebuie să limităm eforturile armatei ruse” # Adevarul.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri o presiune suplimentară asupra Rusiei.
19:00
Cea mai nouă inițiativă a Băncii Transilvania, lansată cu ocazia zilei României, le propune românilor un mesaj inspirațional și aspirațional, binevenit în perioada dificilă pe care o traversăm.
19:00
Oana Țoiu: România susține negocierile pentru o pace durabilă și subliniază importanța securității Republicii Moldova # Adevarul.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că România sprijină continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în Ucraina, subliniind în același timp necesitatea de a ține cont de interesele de securitate ale Republicii Moldova,
18:45
Nicușor Dan spune că a văzut o schimbare la ANAF pe evaziune fiscală. „Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, 26 noiembrie, că pe evaziune fiscală a văzut o schimbare la ANAF și progrese pe partea de digitalizare.
Acum 4 ore
18:30
Directorul ROMARM: trebuie să investim „în drone cu specific militar”, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung # Adevarul.ro
Directorul general al Companiei Naționale ROMARM, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung, trebuie să investim în partea de „dual use”.
18:30
Congresmenii americani, revoltați după scurgerea convorbirii între Witkoff și consilierul lui Putin. Reacția lui Trump # Adevarul.ro
Membri ai Congresului și politicieni americani și-au exprimat revolta după scurgerea de informații referitoare la o conversație între reprezentantul special al SUA, Steve Witkoff, și oficiali ruși, în timpul căreia acesta le-a oferit sfaturi cu privire la modul de promovare a unui plan de pace.
18:30
Toamna vine cu temperaturi schimbătoare și cu dilema alegerii unei haine potrivite. Diminețile sunt reci, prânzurile pot fi surprinzător de calde, iar serile aduc din nou frigul.
18:30
Selly s-a intalnit cu generalul Christopher Donahue, comandantul Forțelor Terestre ale Statelor Unite si ministrul român al Apărării, Ionuț Moșteanu # Adevarul.ro
De Ziua Recunoștinței, Andrei Șelaru (Selly) a fost invitat la un eveniment organizat de trupele armate americane staționate în România, în Baza 57 „Mihail Kogălniceanu”.
18:15
HP va concedia până la 6.000 de angajați din cauza implementării inteligenței artificiale # Adevarul.ro
Producătorul american de computere și imprimante HP a anunțat o reducere majoră a locurilor de muncă care va dura până în 2028.
18:00
Accident între o ambulanță și o mașină în Capitală. Autospeciala transporta mai mulți militari # Adevarul.ro
Un accident a avut loc miercuri, 26 noiembrie, în București, pe Calea 13 Septembrie, în zona hotelului JW Mariott. A fost implicată și o ambulanță în care se aflau militari.
18:00
Hidroelectrica acuzată că furnizat energie electrică fără facturi unor pile de partid și culte religioase # Adevarul.ro
Hidroelectrica a furnizat energie electrică unor societăți comerciale și instituții religioase fără facturi, potrivit unui raport al Curții de Conturi realizat în urma controalelor efectuate pe perioada ianuarie 2018 – iunie 2022.
17:45
Nimic nu e mai sigur ca un război în desfășurare și nimic nu e mai nesigur ca un plan de încheiere a lui. Noul proiect de acord de pace în 28 de puncte, apărut din spuma media, încearcă să realizeze contrariul. În paralel cu războiul propriu-zis, a început și războiul pentru pace în Ucraina.
17:45
Nicușor Dan, despre drona rusească intrată în România: „Sunt accidente. S-a întâmplat în multe alte locuri din Europa” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat miercuri că drona rusească ce a survolat timp de peste trei ore spațiul aerian al României a reprezentat „un accident”.
17:30
România a cumpărat rachete franțuzești antiaeriene Manpad Mistral. Care este valoarea achiziției # Adevarul.ro
Ministerul Apărării Naționale (MApN) și Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză, au semnat marți, 25 noiembrie, contractul privind achiziția sistemelor de rachete antiaeriene cu bătaie apropiată/rază foarte scurtă de acțiune, portabile – MANPAD MISTRAL.
17:30
Parlamentul a votat propunerile pentru conducerile SRTV și SRR. Cine sunt noii șefi ai TVR și Radio România # Adevarul.ro
Parlamentul a votat, miercuri, în plen, propunerile de președinte director general pentru televiziunea și radioul publice: Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte director general pentru TVR și Robert Schwartz pentru președinte director general al Radioul public.
17:30
Moscova critică rolul Europei în negocierile pentru Ucraina: „Nu este absolut nicio nevoie”. Prima reacție a lui Putin la planul de pace # Adevarul.ro
Vladimir Putin și consilierii săi transmit că Rusia este pregătită să discute cu Washingtonul despre un posibil acord de pace în Ucraina.
17:15
Premieră bilaterală: ministrul român al Educației, primit oficial la Casa Albă. Întâlnirea cu consilierul pentru știință al președintelui SUA # Adevarul.ro
Ministrul Educației și Cercetării, Daniel David, a avut o întrevedere la Casa Albă cu Michael Kratios, consilierul pentru știință al președintelui Statelor Unite, Donald Trump, și director al Oficiului pentru Politica Științei și Tehnologie (OSTP).
17:15
Guvernul va desemna un supraveghetor care va gestiona activele Lukoil supuse sancţiunilor SUA # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe a pus în dezbatere publică un proiect de ordonanţă de urgenţă care permite Guvernului României să instituie un mecanism de supraveghere extinsă a activelor Lukoil, afectate de sancţiunile impuse de SUA.
17:00
Parlamentul a respins proiectul privind pensiile magistraților, care a fost declarat neconstituțional de CCR # Adevarul.ro
Parlamentul a respins, în ședința de plen comun, legea care modifica condițiile de pensionare ale magistraților, pe care Guvernul și-a angajat răspunderea în Parlament. Inițiativa a fost declarată neconstituțională de CCR, context în care Guvernul va veni cu un nou proiect.
16:45
Jurnaliști agresați la Parlament. Reacția Guvernului după intervenția ofițerului de presă de la Palatul Victoria # Adevarul.ro
Ofițerul de presă al Guvernului i-a împiedicat agresiv pe jurnaliști să adreseze întrebări premierului Ilie Bolojan
16:45
Atac „masiv” asupra orașului Zaporojie. Cel puțin 18 răniți și 30 de clădiri avariate, în timp ce toată lumea așteaptă pacea # Adevarul.ro
Cel puțin 18 persoane au fost rănite, iar aproximativ 30 de clădiri au fost avariate în urma unui atac rus „masiv” asupra orașului Zaporojie, în noaptea de marți spre miercuri, au anunțat serviciile ucrainene de salvare. Informațiile sunt transmise de AFP.
16:45
Propagandistul Vladimir Soloviov, la un pas să fie otrăvit de serviciile speciale ucrainene. Speculațiile din presa rusă # Adevarul.ro
Propagandistul rus Vladimir Soloviov ar fi fost victima unei tentative de asasinat, fiind otrăvit cu pizza. Potrivit FSB, suspecții ar fi primit această sarcină de la GUR (Direcția Principală de Informații a Ministerului Apărării al Ucrainei).
Acum 6 ore
16:30
Recent, aproape 200 de voluntari, angajați și parteneri Nestlé, precum și din partea Asociației Re-Autentic, au participat voluntar la plantarea unui număr de 10.000 de puieți de salcâm pe raza Municipiului Oltenița, aproape de Dunăre.
16:30
BCE: Băncile din zona euro să se pregătească pentru riscul crizei dolarului. Care e scenariul de coșmar # Adevarul.ro
Băncile din zona euro cu afaceri mari în dolari ar trebui să își mărească lichiditatea și rezervele de capital pentru a face față oricărei presiuni a monedei americane, a avertizat miercuri Banca Centrală Europeană (BCE).
16:30
Cum a devenit secretarul armatei SUA noul negociator cheie în discuțiile de pace cu Ucraina # Adevarul.ro
În materie de zile, secretarul armatei, Dan Driscoll, a făcut tranziția de la șef în gestionarea unor probleme de birocrație militară - pentru a accelera achiziția drone ieftine pentru armata SUA - la cel de negociator cheie în cadrul eforturilor administrației Trump de a pune capăt războiului.
16:15
Jennifer Lopez, show senzațional la una dintre cele mai luxoase nunți din India. A fost prezent și Donald Trump Jr. # Adevarul.ro
Jennifer Lopez a devenit virală după show-ul pe care l-a avut la una dintre cele mai extravagante nunți indiene ale anului, dintre moștenitoarea unei companii farmaceutice, Netra Mantena, și ale antreprenorului din domeniul tech din New York, Vamsi Gadiraju.
16:15
AUR va vota în favoarea Strategiei Naţionale de Apărare. George Simion îl acuză pe președintele Nicușor Dan de lipsă de respect # Adevarul.ro
Preşedintele AUR, George Simion, a acuzat, miercuri, în plenul reunit al Parlamentului, „o lipsă de respect şi desconsiderare” faţă de forul legislativ, criticând faptul că preşedintele Nicuşor Dan nu a rămas la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare a Ţării.
16:15
Familia Regală a anunțat că vrea să vândă Hotelul Furnica din Sinaia, situat în apropierea Castelului Peleș. Imobilul, monument istoric cod PH-II-m-A-16679, este amplasat pe strada Furnica nr. 50, pe un teren de 5.106 metri pătrați.
16:15
Ce ulei de măsline nu ar trebui cumpărat din supermarket. Se degradează rapid, are puțini nutrienți și poate fi nociv # Adevarul.ro
Uleiul de măsline este un simbol al alimentației sănătoase, dar nu toate sortimentele din supermarketuri sunt la fel de sănătoase.
16:15
Tentativă de jaf într-un mall din Timișoara: Un bărbat a vrut să fure o brățară de 7.000 euro și un inel cu diamant, dar a fost prins de un trecător # Adevarul.ro
Un bărbat a încercat să fure o brățară de 35.000 de lei și un inel cu diamant dintr-un mall din Timișoara, dar a fost prins de un trecător. Bijuteriile au fost recuperate iar momentele au fost surprinse de camere video din unitatea comercială.
16:15
FCSB a decolat spre Belgrad pentru meciul cu Steaua Roșie> 5 nume surpriză nu au prins zborul # Adevarul.ro
FCSB a decolat spre Belgrad pentru duelul cu Steaua Roșie din Europa League, cu surprize în lot și în staff.
16:15
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv pentru finanțare ilegală: Curtea de Casație îi respinge ultimul recurs # Adevarul.ro
Curtea de Casație a respins recursul depus de Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion, confirmând condamnarea fostului președinte francez.
16:00
O învățătoare s-a ales cu umărul dislocat, directoarea adjunctă a fost lovită și psiholoaga mușcată de un elev de 9 ani din Cluj # Adevarul.ro
Au fost scene șocante la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, marți, 25 noiembrie, unde un elev de doar nouă ani a atacat mai multe cadre didactice, dislocându-i umărul uneia dintre învățătoare.
16:00
O țară NATO a încetat să mai folosească vehicule de luptă după ce vibrațiile i-au îmbolnăvit pe soldați # Adevarul.ro
Armata britanică a fost nevoită să tragă frâna de mână în cazul vehiculului blindat Ajax, după ce mai mulți militari au ajuns să se simtă rău din cauza vibrațiilor și a zgomotului produs de mașinăria pe care Londra o prezenta drept „vârful tehnologiei” acum doar câteva săptămâni.
16:00
Un incendiu puternic a izbucnit miercuri dimineață la Spitalul Santa Lucía din Cartagena, în sud-estul Spaniei.
15:45
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea # Adevarul.ro
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă.
15:30
Un tânăr român, condamnat la închisoare pe viață în Austria. A ucis o bătrână cu ciocanul # Adevarul.ro
Un român de 28 de ani a fost condamnat la închisoare pe viață în Austria pentru uciderea unei pensionare de 81 de ani.
15:30
Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a dat din nou România în judecată la ICSID # Adevarul.ro
Eurohold, compania mamă a asigurătorului falimentar Euroins, a anunțat miercuri că perchezițiile efectuate de procurori coincid cu acțiunea lor împotriva statyului român la Curtea de arbitraj ICSID.
15:30
Sectorul 4 demarează proiectul de interconectare a liniilor de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii. Daniel Băluță și Ciprian Șerban, în vizită pe șantier # Adevarul.ro
În perioada următoare, vor începe lucrările pentru realizarea unei noi conexiuni de tramvai între Piața Sf. Vineri și Piața Unirii, proiect considerat esențial pentru fluidizarea traficului din centrul Capitalei.
15:30
Nemții de la Mainz, excursie completă la Craiova: duel cu Știința și popas la Târgul de Crăciun # Adevarul.ro
Mainz își aduce fanii la Craiova cu un pachet de 529 de euro, care include zbor charter, bilete la meciul cu Știința și o vizită la celebrul Târg de Crăciun.
15:15
Zelenski se confruntă cu „furtuna perfectă”: un scandal de corupție major și presiuni internaționale pentru un plan de pace # Adevarul.ro
Ucraina trece prin una dintre cele mai tensionate perioade de la începutul invaziei ruse, pe fondul unui scandal de corupție fără precedent și al apariției unui proiect de acord de pace elaborat, potrivit presei, de reprezentanți ai Kremlinului și ai Casei Albe.
