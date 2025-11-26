VIDEO / „Este incalificabil, domnule Bolojan!”. Jurnaliști ținuți departe de premier și chiar bruscați de un ofițer de presă al Guvernului
Bihoreanul, 26 noiembrie 2025 18:20
Gestul unui ofițer de presă al Guvernului României este puternic criticat, după ce bărbatul nu i-a lăsat pe jurnaliști să se apropie de premierul Ilie Bolojan, miercuri, pe holurile Parlamentului, după adoptarea Strategiei Naționale de Apărare. Ofițerul de presă chiar i-a bruscat pe unii dintre reprezentanții presei.
• • •
Alte ştiri de Bihoreanul
Acum o oră
18:20
VIDEO / „Este incalificabil, domnule Bolojan!”. Jurnaliști ținuți departe de premier și chiar bruscați de un ofițer de presă al Guvernului # Bihoreanul
Gestul unui ofițer de presă al Guvernului României este puternic criticat, după ce bărbatul nu i-a lăsat pe jurnaliști să se apropie de premierul Ilie Bolojan, miercuri, pe holurile Parlamentului, după adoptarea Strategiei Naționale de Apărare. Ofițerul de presă chiar i-a bruscat pe unii dintre reprezentanții presei.
18:10
Delicii la standul Noo’vo, pe Alecsandri, în weekendurile Târgului de Crăciun din Oradea: brisket texan la smoker, cârnați tradiționali și costiță la garniță # Bihoreanul
Crăciunul va fi așteptat cu gusturi și arome și gusturi noi la Noo’vo Resto Lounge, care iese din nou în întâmpinarea orădenilor, de data aceasta cu un concept de street food spectaculos, pe terasa localului de pe strada Vasile Alecsandri. Vedeta se anunță a fi brisketul de vită gătit în stil texan la smoker vreme de 12 ore. Nu vor lipsi, însă, preparatele tradiționale, reinterpretate în stil Noo’vo: costiță de porc la garniță și cârnaț tradițional.
Acum 2 ore
17:30
Un grup de studenți de la Universitatea din Oradea vrea să pună pe piață o brățară inovativă și care ar putea salva vieți: dispozitivul va suna automat la 112, când cel care o poartă are o problemă medicală. Intitulat „Save My Life”, proiectul tinerilor orădeni a fost selectat pentru gala campaniei „100 de tineri pentru dezvoltarea României”, derulată de fundația Dan Voiculescu.
17:00
A fost adoptată Strategia Națională de Apărare. Nicușor Dan: „O unitate din SRI se va ocupa de corupție” (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
După ce a fost prezentată în Parlament de președintele României, Nicușor Dan, în prezența premierului Ilie Bolojan, Strategia Națională de Apărare pentru perioada 2025-2030 a fost adoptată de plenul reunit, cu 314 voturi „pentru”, 43 „împotrivă” și trei abțineri.
Acum 4 ore
16:40
Primăria Oradea va pune în funcțiune până de sărbători primele 30 de parcometre inteligente (FOTO) # Bihoreanul
Sistemul de taxare a staționării în parcările publice din Oradea se modernizează. Primăria va pune în funcțiune până de sărbători primele 30 de parcometre inteligente din municipiu. Astfel, șoferii vor putea să își plătească parcarea cu card sau bancnote și vor scăpa de bătaia de cap cu afișarea chitanței de plată pe bordul mașinii.
16:10
Experiența de student este diferită de cea din învățământul preuniversitar, iar adesea adolescenții sunt copleșiți de gândul schimbărilor prin care vor trece. Pentru a-i ajuta să se pregătească încă din anii de liceu și a le răspunde unor întrebări pe care le-ar putea avea, Ministerul Educației a elaborat niște ghiduri practice, disponibile online.
15:00
Prădător sexual din Bihor, săltat de DIICOT: A şantajat o fetiţă de 9 ani care nu a vrut să se culce cu el # Bihoreanul
Un bărbat din Bihor a fost ridicat, miercuri, de procurorii DIICOT Piteşti, iar locuinţa acestuia a fost percheziţionată într-o anchetă ce vizează acuzaţii de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și șantaj, victima fiind o fetiţă de 9 ani.
Acum 6 ore
14:50
Incendiu la un cabinet veterinar din Bihor. Locuința de serviciu a medicului, salvată din calea focului (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Un incendiu a izbucnit miercuri, la prânz, la un cabinet veterinar din localitatea Hidișelu de Sus, iar focul a cuprins o construcție anexă, camera centralei termice și acoperișul locuinței de serviciu a medicului veterinar, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență „Crișana”.
14:40
Percheziţii la firme ce colectează trufe și fructe de pădure în Bihor. Suspiciuni de evaziune fiscală şi delapidare (FOTO/VIDEO) # Bihoreanul
Percheziţii simultane, desfășurate miercuri, la 16 adrese din Bihor, Argeş, Hunedoara, Maramureş şi Suceava. Sub coordonarea procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul Bihor, poliţiştii de la Investigarea Criminalităţii Economice au descins în sediile a trei firme și în locuințele reprezentanților lor, în cadrul a trei anchete privind suspiciuni de evaziune fiscală și delapidare.
13:50
Definiția cuvântului „femeie” în dicționare să fie schimbată. Un ONG cere Academiei Române să intervină, află motivele! # Bihoreanul
Organizația World Vision România cere Academiei Române revizuirea și actualizarea definițiilor cuvântului „femeie” în dicționare, pentru că termenul este încă asociat, la sinonime, cu sensuri și cu expresii peiorative, depreciative ori sexualizate, influențând negativ percepția și statutul femeilor în societate. În contrast, pentru „bărbat” apar formulări ce pot fi chiar măgulitoare.
13:20
Tentativă de omor: Un tânăr care a lăsat un bărbat în comă pe o stradă din Marghita a fost trimis în faţa instanţei # Bihoreanul
Un tânăr de 25 de ani din municipiul Marghita a fost trimis în fața instanței de procurorii Parchetului de lângă Tribunalul Bihor pentru tentativă de omor. Szilagyi Roland, deja arestat preventiv de două săptămâni, este acuzat a bătut crunt un bărbat de 64 de ani, lăsându-l în stare critică pe trotuar.
Acum 8 ore
12:40
Ploi, lapoviță, vânt și răcire accentuată. Bihorul, vizat de o informare meteo valabilă până duminică seara # Bihoreanul
Administrația Națională de Meteorologie a emis o informare valabilă începând de miercuri până duminică, 30 noiembrie, ora 20, care anunță precipitații extinse, intensificări ale vântului și o răcire semnificativă a vremii în toată țara, inclusiv în zona Bihorului.
12:00
Percheziții în dosarul Euroins: anchetatorii scot la iveală mecanismul falimentului fraudulos # Bihoreanul
Procurorii din cadrul Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie derulează miercuri percheziţii la 14 adrese - 12 în București și două la Târgu Mureș -, într-un dosar ce vizează falimentarea frauduloasă a companiei Euroins, al cărei management ar fi direcţionat resursele financiare ale asigurătorului în afara societății, în detrimentul asiguraților.
11:40
De ce a pus Horea Vușcan sechestru pe acțiunile Salinei Turda. „Datoria tot va trebui plătită”, spune afaceristul orădean # Bihoreanul
Antreprenorul orădean Horea Vușcan, fondatorul primei platforme românești de tranzacționare a Bitcoin, a ajuns în centrul unui scandal cu ecouri naționale după ce a pus sechestru pe acțiunile Salinei Turda, companie aflată integral în proprietatea Municipiului Turda. Sechestrul a fost instituit pentru o datorie a Primăriei, care a obținut o suspendare provizorie, însă Vușcan avertizează că „tot va trebui achitată”.
11:30
O întâmplare teribilă a avut loc marți seară, în cartierul Bucovina din Timișoara. O fetiță de 10 ani a ajuns la spital după ce a fost înjunghiată în somn chiar de mama ei, femeie cunoscută cu probleme psihice.
11:10
Polițiștii bihoreni au transmis miercuri primele informații legate de accidentul rutier produs marți după-amiază, pe drumul județean 792A, la ieșirea din Husasău de Tinca, în urma căruia un bărbat și-a pierdut viața.
Acum 12 ore
10:50
Copiii și adolescenții din Oradea sau împrejurimi pot lua parte, între 10 și 19 decembrie, la mai multe activități cu tematică de Crăciun organizate la sediul Muzeului Țării Crișurilor, de pe strada Armatei Române.
10:00
Ne enervează: Refugiul unei stații de autobuz de pe Bulevardul Dacia, mâzgălit de vandali # Bihoreanul
Refugiul stației de autobuz de pe Bulevardul Dacia, de lângă Palatul Baroc, a fost vandalizat săptămâna trecută. Pereții au fost desenați probabil de unii tineri care se cred artiști, dar care în realitate n-au depășit stadiul de derbedei.
09:00
Mai bine mai târziu decât niciodată: Din pricina cui a întârziat deschiderea pasajului peste DN 1 de la Oșorhei # Bihoreanul
Util atât pentru bihoreni, cât și pentru șoferii care tranzitează Bihorul, pasajul rutier peste DN 1 de la intrarea în Oșorhei dinspre Aleșd s-a lăsat îndelung așteptat. Lucrarea avea termenul de finalizare la finalul lunii octombrie, dar în primăvară - în plină campanie electorală pentru șefia CJ Bihor - candidatul de atunci, președintele de azi Mircea Mălan promitea că pasajul va fi gata în august.
08:40
Lupta pentru podium: Urmează etapa a 11-a din Circuitul „Oradea Joacă Padel”. Înscrierile sunt încă deschise # Bihoreanul
Etapa a 11-a din Circuitul „Oradea Joacă Padel”, programată în weekendul 29-30 noiembrie, la Padel Arena Oradea, se anunță una record la capitolul participare, pe fondul luptei strânse pentru clasamentele generale la toate cele cinci categorii competiționale.
08:10
AI de noi! Noul city-manager al Oradiei, Sebastian Lascu, vrea să înlocuiască polițiștii locali cu inteligența artificială (FOTO) # Bihoreanul
Stomatologul Sebastian Lascu este, din 5 noiembrie, noul city-manager al Oradiei. Numit provizoriu, liberalul s-a instalat în biroul vacant al fostului viceprimar Antonia Nica, păstrând toată amenajarea interioară, de la mobila albă, rustică, până la așezarea biroului.
Acum 24 ore
23:00
Bobe Nicolescu, convocat la echipa națională pentru startul preliminariilor FIBA World Cup 2027. Căpitanul CSM Oradea s-a alăturat Vulturilor la Pitești # Bihoreanul
Căpitanul CSM CSU Raiffeisen Oradea, Bogdan „Bobe” Nicolescu, a fost convocat la echipa națională de baschet a României și s-a alăturat lotului în stagiul de pregătire de la Pitești. Tricolorii se pregătesc pentru debutul în preliminariile FIBA Basketball World Cup 2027, programate în această săptămână, iar Nicolescu a absentat din jocul de luni de la Galați, al formației orădene, care a obținut a 10-a victorie în Liga Națională.
22:20
Comisia Europeană nu suspendă fondurile UE pentru țara noastră. Ilie Bolojan: „România își recâștigă credibilitatea” # Bihoreanul
Comisia Europeană a decis marți să nu suspende alocarea fondurilor europene către România, în cadrul procedurilor ce vizează țările cu deficit excesiv, iar premierul Ilie Bolojan a subliniat, în lumina acestei hotărâri, că „măsurile luate de Guvern în ultimele luni au fost corecte și au început să dea rezultate”.
21:00
Dansatorii din Bihor, printre câștigători la o competiție care a adunat peste 600 de tineri din mai multe județe (FOTO) # Bihoreanul
Dansatorii bihoreni au fost în prim-plan la ediția a IV-a a Campionatului Naţional „Dynamic Dance Competition”, găzduită la Sala Sporturilor din Sântandrei, unde au participat peste 600 de sportivi din vestul țării.
20:20
„Să fie lumină!”. În Oradea, iluminatul public este oprit înainte să se facă zi, cu riscul producerii de accidente # Bihoreanul
Orădenii cer municipalităţii orădene să oprească iluminatul public dimineaţa doar după ce se luminează de zi. În prezent, acesta este oprit înainte de ora 7:30, când este încă întuneric, cu riscul producerii de accidente la o oră la care copiii merg la şcoală.
19:50
Spectacol la Paris: Un cunoscut pianist și alți 100 de muzicieni au aprins luminițele de Crăciun de pe o stradă celebră. Momentul a devenit rapid viral (VIDEO) # Bihoreanul
Parisul a intrat în atmosfera de Crăciun cu un spectacol gândit ca o scenă de film. Pianistul Julien Cohen a organizat, în centrul orașului, „cel mai mare flashmob” al său de până acum, adunând peste 100 de muzicieni pentru a cânta live, în aer liber, o nouă versiune orchestrală a colindului „Carol of the Bells”, la aprinderea luminilor de Crăciun de pe Faubourg Saint-Honoré, una dintre cele mai cunoscute și elegante străzi din Paris. Clipul, postat pe Facebook, a devenit imediat viral, iar în 24 de ore a strâns 60 de milioane de vizualizări.
19:10
Două cărți dedicate cardinalului Iuliu Hossu, „martir al credinței”, lansate la Oradea. Una dintre ele este semnată de nepotul acestuia (FOTO) # Bihoreanul
Biblioteca Județeană „Gheorghe Șincai” din Oradea a găzduit, marți, un eveniment dedicat memoriei cardinalului greco-catolic Iuliu Hossu, în cadrul Anului „Cardinal Iuliu Hossu”. La acesta au participat peste o sută de persoane, inclusiv elevi, iar Gelu Hossu, nepotul episcopului martir, și-a lansat cartea „Iuliu Hossu și Marea Unire. Drumul Rezoluției”.
Ieri
18:00
Peste 40 de centre și cămine din Bihor ar putea primi finanţare de la stat pentru îngrijirea bătrânilor sau persoanelor cu dizabilități # Bihoreanul
Agenția Județeană pentru Plăți și Inspecție Socială a finalizat evaluarea și selecționarea ONG-urilor care solicită subvenții de la bugetul de stat, pentru activitatea de îngrijire a vârstnicilor sau a persoanelor cu dizabilități. În total, AJPIS Bihor propune ca 26 de asociații și fundații să primească astfel de sume din bani publici.
17:00
Balul Caravanei cu Medici Bihor. Fondurile strânse susțin consultațiile pentru locuitorii din zonele rurale (FOTO) # Bihoreanul
Caravana cu Medici Bihor anunță organizarea Balului Caravanei, un eveniment caritabil ce va avea loc în 6 decembrie, începând cu ora 18:00, la Cetatea Oradea - Corp F. Balul are ca scop strângerea de fonduri pentru achiziționarea de aparatură medicală portabilă, esențială în desfășurarea viitoarelor caravane medicale dedicate comunităților vulnerabile din mediul rural.
16:40
Cu ocazia Zilei Naționale a României, Fundația de Protjare a Monumentelor Istorice din Județul Bihor (Oradea Heritage) invită publicul la două evenimente speciale dedicate patrimoniului local și istoriei comunității românești din Oradea.
16:30
Accident teribil în Bihor. UPDATE: Un șofer a murit după ce a fost proiectat în afara mașinii # Bihoreanul
Un accident rutier serios s-a produs marți după-amiază, pe drumul județean 792A, la ieșirea din localitatea Husasău de Tinca, județul Bihor. Polițiștii Serviciului Rutier Bihor – Biroul Drumuri Naționale și Europene au fost alertați în jurul orei 15.22, printr-un apel la 112.
16:10
Un accident rutier serios s-a produs marți după-amiază, pe drumul județean 792A, la ieșirea din localitatea Husasău de Tinca, județul Bihor. Polițiștii Serviciului Rutier Bihor – Biroul Drumuri Naționale și Europene au fost alertați în jurul orei 15.22, printr-un apel la 112.
15:50
CCR, după sesizările AUR și Înaltei Curți: Legea privind plata pensiilor este parțial neconstituțională. Parlamentul va trebui s-o modifice # Bihoreanul
Curtea Constituțională a admis în parte sesizările AUR și ÎCCJ ce vizau legea privind pensiile private, referitoare la Pilonul II și Pilonul III, proiect inițiat de Guvern și votat de Parlament. CCR a decis că legea este neconstituțională din cauza discriminării între categoriile de bolnavi care ar avea dreptul să-și retragă deodată toți banii din fondurile de pensii și persoanele care ar primi un avans din acumularea la fondurile de pensii, iar diferența în mod eșalonat.
15:00
Instituțiile publice din Bihor stau prost la accesibilizarea pentru persoanele cu dizabilități # Bihoreanul
După aproape 20 de ani de când sunt obligate să asigure acces neîngrădit pentru toate persoanele cu dizabilități, și nu doar în clădiri, ci pe paginile de internet, instituțiile publice din Bihor încă au serioase lacune. Un control făcut de AJPIS Bihor la șapte instituții a scos la iveală că toate încalcă legea specifică, în continuare. Sancțiunile au fost blânde, însă: doar avertismente.
14:50
Universitatea din Oradea se menţine între instituţiile de învăţământ superior cu cele mai bune rezultate la nivel naţional în ceea ce priveşte sustenabilitatea. În cea mai nouă ediţie a clasamentului QS World University Rankings: Sustainability 2026, UO ocupă locul 4 în România şi locul 946 la nivel mondial.
14:10
Romi Neguș rămâne în arest: Judecătorii din Arad i-au prelungit „cazarea” cu încă 30 de zile # Bihoreanul
Judecătorii nu vor să-i lase! După două luni petrecute în spatele gratiilor, liderul clanului Neguș, Romulus Markovics, zis Romi Neguș, și doi dintre apropiații săi, Titi Remus și Dudoma Sándor, cunoscut ca Tito, vor rămâne în arest preventiv încă 30 de zile. Hotărârea a fost luată de Judecătoria Arad, însă nu este definitivă.
13:40
Comemorare emoționantă, cu muzică live, în Oradea pentru Gáspári Robert Sándor, basistul trupei Electric Loco (VIDEO) # Bihoreanul
Aproape o sută de oameni s-au adunat luni seara, la Centrul Posticum din Oradea, pentru a-l comemora pe Gáspári Robert Sándor, basist și prieten drag al comunității muzicale locale, care s-a stins din viață săptămâna trecută, după o luptă grea cu cancerul, și a fost incinerat.
13:20
Cum ai grijă de perechea ta de botine din piele întoarsă, descoperă soluții care funcționează # Bihoreanul
Botinele din piele întoarsă ocupă un loc special în garderoba oricărei femei care apreciază eleganța discretă și rafinamentul materialelor fine. Textura lor catifelată și linia rafinată pot ridica o ținută simplă la un nivel superior, însă păstrarea aspectului impecabil nu este întotdeauna intuitivă. Mai ales în sezonul rece, când vremea capricioasă poate pune la încercare durabilitatea acestor piese. Tocmai de aceea, îngrijirea adecvată a unei perechi de botine din piele întoarsă devine un gest de rafinament, nu doar de întreținere.
13:20
Primarul care a „scăpat” imaginile ce-l arătau agresând sexual o subalternă în propriul birou, reținut de Poliție # Bihoreanul
Edilul comunei Livezile din județul Bistrița-Năsăud, Traian Simionca (PSD), care a postat imagini incriminatoare ce-l arătau agresând sexual o subalternă chiar în biroul său din clădirea instituției, a fost reținut de Poliție. Măsura a survenit după percheziții efectuate în sediul Primăriei, dar și la domiciliile unor persoane fizice, precum și după audierea edilului.
13:00
Accident în Sântandrei: Un bărbat fără permis, la volanul unui buldoexcavator neînregistrat, a izbit o maşină într-o intersecţie # Bihoreanul
Un bărbat de 64 de ani din Nojorid s-a ales cu dosar penal după ce, fără permis de conducere pentru nicio categorie și la comanda unui buldoexcavator neînregistrat, a lovit un autoturism care circula regulamentar într-o intersecție din Sântandrei. Din fericire, incidentul nu s-a soldat cu victime.
12:40
Cazanul cu ciolanul: De Ziua Națională, la Oradea reapar porțiile gratuite de fasole cu ciolan # Bihoreanul
Primăria și Garnizoana Oradea vor reveni, după doi ani de pauză, la obiceiul împământenit după căderea comunismului de a oferi orădenilor fasole și ciolan, alături de varză murată, cu ocazia Zilei Naționale, de 1 Decembrie. Acum doi ani, organizatorii au renunțat la acest obicei, pe fondul măsurilor de austeritate impuse de Ordonanța 90/2023, iar în decembrie anul trecut pentru că Ziua Națională s-a suprapus peste alegerile generale și mâncarea putea fi interpretată ca mită electorală.
12:10
Alertă în Tulcea, Galați și Vrancea. O dronă rusească a traversat câteva ore spațiul aerian al României # Bihoreanul
Locuitorii județelor Tulcea și Vrancea au primit marți dimineață mesaje RO-Alert prin care au fost avertizați să se adăpostească pentru că există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. O dronă rusească a survolat spațiul aerian al României timp de câteva ore, iar patru avioane militare au fost ridicate pentru monitorizarea ei.
12:00
Comunicat de presă: A fost lansat proiectul „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor – Etapa 2” # Bihoreanul
Parteneriatul dintre UAT JUDEȚUL BIHOR, Universitatea Oradea, Parcuri Industriale Bihor SA și Parc Științific și Tehnologic Bihor SRL, condus și reprezentat de UAT JUDEȚUL BIHOR, în calitate de beneficiari, anunță lansarea proiectului „Înființare Parc Științific și Tehnologic Bihor - Etapa 2”, cod SMIS 324387.
11:50
Operațiunea „bagajul cu bucluc”: Soția viceprimarului de Oradea, angajată la Aeroport, reclamată că n-a respectat procedurile și a avut o atitudine țâfnoasă # Bihoreanul
Un pasager a reclamat la Aeroportul Oradea și la Consiliul Județean Bihor, dar a sesizat și BIHOREANUL despre experiența cu totul neplăcută pe care a avut-o cu angajații aerogării locale, mai cu seamă cu una dintre agentele de handling, Camelia Filimon, despre care nemulțumitul a aflat că este chiar soția viceprimarului Oradiei, Teofil Filimon. Deși trebuia să-și primească acasă un bagaj rătăcit de compania LOT, bărbatul a fost chemat să-l ridice el însuși de la aeroport, iar când a ajuns acolo, a fost pus în stand-by...
11:00
Tânărul dirijor moldovean Cristian Spătaru revine la Oradea pentru un concert grandios: „Coarde ale sufletului” # Bihoreanul
Renumitul dirijor moldovean Cristian Spătaru revine joi pe scena Filarmonicii Oradea, unde va conduce un concert grandios, „Coarde ale sufletului”. Orchestra și corul, dirijat de Laurențiu Bischin, vor interpreta lucrări scrise pentru coarde de C.P.E. Bach, D. Shostakovich și G.B. Pergolesi.
10:20
S-au dus vremurile bune. Ce fain era pentru pilele de la Facultatea de Medicină care, neputând să ia un dur examen de rezidențiat, se strecurau în învățământul universitar! Iar de acolo erau integrați în spitale, pe motiv că cine învață pe alții merită să lucreze cot la cot cu aceștia. Așa au ajuns felceri cu diplomă de medici să bântuie pe coridoarele spitalelor, deși, dacă-i puneai să scoată sânge, apelau la lipitori.
09:40
„Un Ce Contează”: Doi tineri bihoreni au lansat o piesă pop-rock fără ajutorul vreunei case de producție (VIDEO) # Bihoreanul
Bihoreanca Alisia Sere, în vârstă de doar 18 ani, care și-a ales numele de scenă „Als”, a lansat joi, alături de la fel de tânărul chitarist și producător Dan Mezea, o piesă realizată în regim propriu, fără sprijinul vreunei case de discuri. Melodia aduce un mix captivant între stilurile pop și rock, scoțând în prim-plan „conflictul dintre inimă și rațiune”.
09:00
Pasaje cu piscină: Detaliul minor ignorat de Primăria Oradea, care face ca mega-pasajele să se inunde # Bihoreanul
Mega-investiție de peste 40 milioane euro, salba de pasaje subterane din Piața Gojdu are scăpări impardonabile. În timpul ploilor de lunea trecută, tunelul de pe sensul de mers către Nufărul s-a umplut de apă. În urma postărilor făcute de șoferi pe rețelele de socializare, marți dimineață Compania de Apă Oradea a scos în teren un echipaj de vidanjare, dar fără să mai găsească nimic.
08:00
Război pe gunoi: Detaliile unui scandal „murdar” între Primăria Oradea și „regele gunoaielor din Transilvania” # Bihoreanul
BIHOREANUL vă dezvăluie detaliile unui scandal „murdar” între Primăria Oradea și „regele gunoaielor din Transilvania”. Omul de afaceri clujean Vasile Pușcaș, a cărui firmă a „importat” gunoaie din Maramureș în Bihor, se pretinde o victimă politică a premierului Ilie Bolojan, dar în realitate încearcă să își acopere propriile „mizerii”, precum datoriile uriașe adunate în Bihor și modul suspect în care a încercat să scape de ele, subiect aflat acum într-o anchetă penală.
24 noiembrie 2025
20:20
„Bubuituri fără oprire”. Riveranii reclamă gălăgia provocată noaptea de şantierul viitorului pasaj subteran Oneştilor – Tudor Vladimirescu (FOTO) # Bihoreanul
Şantierul viitorului pasaj subteran de la intersecţia Oneştilor – Tudor Vladimirescu le provoacă deranj orădenilor nu doar în trafic, din cauza închiderii intersecţiei pentru circulaţia autoturismelor. Riveranii se plâng de gălăgia provocată de utilajele grele folosite la săpături, inclusiv noaptea. Constructorii au lucrat, şi în weekend, până după miezul nopţii.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.