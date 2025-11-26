VIDEO / „Este incalificabil, domnule Bolojan!”. Jurnaliști ținuți departe de premier și chiar bruscați de un ofițer de presă al Guvernului

10:20

S-au dus vremurile bune. Ce fain era pentru pilele de la Facultatea de Medicină care, neputând să ia un dur examen de rezidențiat, se strecurau în învățământul universitar! Iar de acolo erau integrați în spitale, pe motiv că cine învață pe alții merită să lucreze cot la cot cu aceștia. Așa au ajuns felceri cu diplomă de medici să bântuie pe coridoarele spitalelor, deși, dacă-i puneai să scoată sânge, apelau la lipitori.