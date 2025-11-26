Cum a numit-o Filipe Coelho pe Mainz înaintea meciului de la Craiova: „Nu am nicio îndoială!”
Fanatik, 26 noiembrie 2025 19:20
Chiar dacă FSV Mainz este penultima în Bundesliga, Filipe Coelho a tras un semnal de alarmă și a ținut să laude formația germană. Ce a spus despre atmosfera „incendiară“ care se anunță la ora meciului.
• • •
Alte ştiri de Fanatik
Acum 5 minute
19:50
Victor Angelescu nu a avut milă de jucători după CFR Cluj – Rapid 3-0: „Atitudine proastă! Nu i-am simțit că pot să revină” # Fanatik
Victor Angelescu, prima reacție după ce Rapid a pierdut cu 0-3 în fața lui CFR Cluj! Ce le-a reproșat jucătorilor antrenați de Costel Gâlcă
Acum 15 minute
19:40
Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar: ”Extraordinar de inteligent” # Fanatik
Ion Țiriac a făcut o declarație care va uimi foarte multe persoane. Iată care sunt cele trei cuvinte pe care celebrul om de afaceri le-a spus despre sine.
Acum o oră
19:20
Cum a numit-o Filipe Coelho pe Mainz înaintea meciului de la Craiova: „Nu am nicio îndoială!” # Fanatik
Chiar dacă FSV Mainz este penultima în Bundesliga, Filipe Coelho a tras un semnal de alarmă și a ținut să laude formația germană. Ce a spus despre atmosfera „incendiară“ care se anunță la ora meciului.
19:10
Miodrag Belodedici, decretat dezertor după ce a plecat în Iugoslavia: “Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare”. Document exclusiv # Fanatik
Miodrag Belodedici a fugit din România în 1989 și s-a stabilit în Iugoslavia. Ce i-a făcut, de fapt, pe comuniști să-l declare dezertor la scurt timp după plecare.
19:00
“Ilie Bolojan este foarte popular în Bucureşti, are o cotă de 40%”. Ciprian Ciucu susţine că premierul se bucură de mare încredere în Capitală # Fanatik
Ciprian Ciucu a spus la FANATIK EXCLUSIV că premierul Ilie Bolojan rămâne popular în Capitală, iar absența acestuia din campania pentru Bucureşti nu are legătură cu măsurile nepopulare adoptate recent.
Acum 2 ore
18:40
Adi Mutu, tranșant despre sistemul de joc al lui Gigi Becali fără Șut sau Lixandru. „Dacă FCSB vrea să prindă play-off-ul…”. Misterul Tavi Popescu, lămurit! # Fanatik
Adrian Mutu a analizat în direct remiza lui FCSB cu Petrolul. Concluziile „Briliantului” despre sistemul de joc și schimbarea lui Tavi Popescu.
18:30
Celebra revistă Onze Mondial a aflat salariul lui Islam Slimani la CFR Cluj și a titrat: „Surprinzător” # Fanatik
Salariul lui Islam Slimani de la CFR Cluj, ajuns, între timp, public, este subiect de discuție în celebra revistă franceză Onze Mondial. Ce scriu jurnaliștii despre remunerația lunară a fostului star din Ligue 1.
18:10
Kielce – Dinamo, live video în etapa a 9-a de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” vor să repete succesul cu Nantes # Fanatik
După succesul de acasă cu Nantes în etapa a 8-a, Dinamo își continuă parcursul din Liga Campionilor la handbal cu deplasarea din etapa a 9-a. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul cu Kielce.
18:10
Polițiștii locali, amenințați de AI! Proiectul care ar putea schimba totul în România: „Camera de filmat nu intervine singură” # Fanatik
Polițiștii locali ar putea fi înlocuiți de AI (inteligența artificială). Un proiect-pilot este analizat la Oradea și ar putea deveni model la nivel național.
18:00
Nemții sunt la curent cu atmosfera de pe “Ion Oblemenco” și au o dilemă: “Va supraviețui Mainz și în cazanul de la Craiova?” # Fanatik
Atmosfera vulcanică de pe “Ion Oblemenco” le dă fiori nemților, care se întreabă dacă Mainz va reuși să nu se lase intimidată de presiunea pe care o va pune publicul. Ce analiză cu făcut înaintea partidei.
Acum 4 ore
17:40
Dinamo încearcă să îşi securizeze jucătorii de bază. "Câinii" au anunţat prelungirea contractului lui Maxime Sivis până în 2028.
17:30
Meci crucial pentru FCSB U19 în UEFA Youth League. Campioana României se duelează în play-off cu Akademia Puskás U19. Unde se poate vedea la TV partida.
17:20
Rapid a câștigat procesul cu gigantul de 10 miliarde de euro și poate cere despăgubiri importante! # Fanatik
Rapid a dat în judecată un colos internațional și a avut parte acum de câștig de cauză! Despre ce este vorba și ce înseamnă acest lucru
17:10
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul # Fanatik
Vila din strada Emile Zola nr 2A care era pregătită pentru Traian Băsescu după decizia CCR ar putea ajunge la Nicușor Dan sau chiar la Ilie Bolojan. Destinația imobilului a fost schimbat prin hotărâre de guvern
16:50
Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali la FCSB. „E o înțelegere cu Gigi” Exclusiv # Fanatik
Viitor incert pentru Denis Alibec. Atacantul nu mai prinde minute la campioana României, iar Marius Șumudică vine cu o variantă interesantă. „Eu i-am spus lui Gigi. Mi-a dat dreptate”
16:50
O sportivă cunoscută, prietenă cu Conor McGregor, a ajuns pe mâinile polițiștilor. De ce a fost arestată # Fanatik
Una dintre cele mai apreciate luptătoare MMA, apropiată a lui Conor McGregor, are probleme cu legea. Motivul pentru care a ajuns într-o celulă a poliției.
16:40
Daniel Băluţă anunţă o nouă linie de tramvai, care va uni estul și vestul Capitalei. „Din acest moment putem semna și contractul de proiectare și de execuție” # Fanatik
Noua legătură de tramvai dintre Piața Sf. Vineri și Piața Unirii avansează sub coordonarea Primăriei Sectorului 4 și va crea o conexiune esențială între estul și vestul Bucureștiului.
16:40
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, pus în fața declarațiilor lui Gigi Becali. Cum a răspuns # Fanatik
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, întrebat direct despre declarațiile lui Gigi Becali înaintea meciului cu FCSB de joi seară din Europa League. Cum a răspuns Vladan Milojevic
16:20
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului # Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin își desfășoară ediția din 2025 între 26 noiembrie și 14 decembrie. România va fi prezentă la turneul final, iar FANATIK îți aduce toate informațiile: rezulte, clasamente și programul complet.
16:10
Andrei Vochin a numit cel mai valoros antrenor din România: „Grozavu(l) SuperLigii”. Analiza care ar trebui să le sperie pe FCSB și CFR # Fanatik
Statistica lui Andrei Vochin din FANATIK l-a plasat pe Leo Grozavu învingător la categoria „cel mai valoros antrenor al campionatului”
16:00
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după 20 de minute la debut! Ce s-a întâmplat după # Fanatik
Gigi Becali ar putea da lovitura în iarnă cu transferul său la FCSB, dar lucrurile nu au fost mereu la fel de bune pentru fotbalist. Dezvăluiri despre începuturile ascensiunii sale
Acum 6 ore
15:50
Campioana României, FCSB, evoluează joi seara în deplasare pe terenul formației sârbe Steaua Roșie Belgrad în a 5-a etapă din Europa League. Pe Bune, doar pe Betano, la cel mai bun operator online, meciul Steaua […]
15:40
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show-uri de după Revoluție. „Geniu! A fost peste toți!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show din România. Cum arată clasamentul pe care "Oracolul de la Bălceşti" l-a făcut în direct, la PROFEŢIILE LUI MITICĂ.
15:30
Dacă ești fan al sportului alb, știi că atunci când te pregătești pentru o zi pe pârtie, alegerea hainelor de schi nu este doar o chestiune de stil. Acesta este important și influențează experiența pe […]
15:10
Ruben Amorim, reacție uluitoare după scandalul monstruos din Premier League: „Sper că și jucătorii mei se vor certa între ei” # Fanatik
Ruben Amorim, antrenorul lui Manchester United, reacție cel puțin interesantă după scena din Premier League care a șocat întreaga lume a fotbalului!
14:50
Fostul jucător de la FCSB, sârbul Novak Martinovic, a prefațat meciul pe care campioana României urmează să-l joace împotriva celor de la Steaua Roșie Belgrad, în grupa principală din Europa League.
14:40
Fiul lui Tudorel Toader, acuzat că a hărțuit două studente, implicat într-un dosar penal de înșelăciune și abuz în serviciu. Cum s-a încheiat totul # Fanatik
Alexandru Toader, fiul lui Tudorel Toader, este acuzat că a hărțuit două studente de la Facultatea de Drept. El este lector universitar, dar și notar în Iași.
14:30
Maria Sharapova a rememorat clipa în care rivala sa, Serena Williams, a introdus-o în Hall of Fame: ”Stânjenitor nu este cuvântul potrivit” # Fanatik
Maria Sharapova a vorbit cât se poate de deschis despre momentul în care în care rivala sa, Serena Williams. Cum s-a simțit sportiva la acea vreme?
14:10
Chinul neștiut prin care a trecut Denis Alibec la FCSB! Când revine pe teren după operația suferită. Exclusiv # Fanatik
Denis Alibec a fost măcinat de accidentări în acest sezon, iar acum problemele atacantului de la FCSB au revenit. Despre ce este vorba
Acum 8 ore
13:50
Video. Un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit: panoul de fier a căzut peste el. Tragedia, petrecută în India # Fanatik
Imagini dramatice vin din India, acolo unde un jucător de baschet de 16 ani a murit într-un mod cumplit. În timpul unui antrenament, panoul de fier a căzut peste el.
13:40
Real Madrid, decimată înainte de meciul din Champions League! Două absențe de ultimă oră pentru Xabi Alonso # Fanatik
Real Madrid are nu mai puțin de șapte absențe pentru partida cu Olympiacos din Champions League, două dintre ele fiind confirmate cu doar o zi înainte de meci.
13:30
S-a autosabotat Gigi Becali prin votarea Legii Novak? „Nu a făcut decât să crească prețul jucătorilor români!” # Fanatik
Gigi Becali, în calitatea sa de deputat, a anunțat că a votat Legea Novak. Dar a fost decizia lui inspirată sau și-a făcut un deserviciu?
13:10
Reacția lui Marian Vanghelie când a aflat că nora lui Liviu Dragnea e femeia care l-a acuzat că o urmărea: „I-am făcut poze”. Declarații exclusive # Fanatik
Marian Vanghelie a rupt tăcerea după ce a fost acuzat că a amenințat și a urmărit o femeie de 33 de ani prin Capitală. Care este varianta fostului primar al sectorului 5?
13:00
Filipe Coelho le face promisiuni mărețe fanilor Universității Craiova: „Îmi voi da viața pentru acest club!“. Ce l-a impresionat în Oltenia # Fanatik
Noul antrenor al Universității Craiova își dorește să performeze la noua sa echipă și le-a transmis fanilor un mesaj de suflet. Află mai multe detalii interesante din cariera lui Filipe Coelho.
12:30
Ciprian Ciucu, atac devastator: “Anca Alexandrescu e sistemul care s-a reinventat ca antisistem! Va fi sfârşitul acestui oraş dacă iese primar” # Fanatik
Ciprian Ciucu a lansat la FANATIK EXCLUSIV un atac dur la adresa Ancăi Alexandrescu, pe care o acuză de manipulare și de reinventarea vechiului sistem.
12:20
Cu ce problemă s-a confruntat Ionuț Radu la scurt timp după ce a semnat cu Celta Vigo: „Nu găseam asta” # Fanatik
Ales „Jucătorul lunii octombrie” de către fanii lui Celta Vigo, Ionuț Radu a oferit o primă reacție. Goalkeeperul român a vorbit și despre problema pe care a întâmpinat-o după ce a semnat cu gruparea din La Liga.
12:00
Cât a costat urmărirea dronei pe care România n-a reușit să o doboare. Suma pe care statul a dat-o pe 4 ore de zbor # Fanatik
Cât a costat urmărirea dronei pe care România nu a reușit să o doboare, aparatul de zbor care a pătruns în spațiul nostru aerian căzând singur la Vaslui pe 25 noiembrie.
Acum 12 ore
11:50
Denis Alibec, în afara lotului pentru Steaua Roșie Belgrad – FCSB! Ce s-a întâmplat cu atacantul criticat de Gigi Becali în urmă cu două săptămâni # Fanatik
FCSB a plecat, miercuri dimineață, la Belgrad fără șase fotbaliști, între care și Denis Alibec. Motivul pentru care jucătorul criticat de Gigi Becali a fost lăsat la București.
11:30
„Nici Inter Milano nu are fundaș ca el!”. Cea mai tare declarație despre jucătorul pe care Mircea Lucescu îl vrea în SuperLiga # Fanatik
Mircea Lucescu a dezvăluit că ar vrea să îl vadă pe Lisav Eissat în SuperLiga. Dar proaspătul internaţional român este propus la unul dintre granzii Europei.
11:10
Previziune sumbră pentru milioane de români. Ce se întâmplă cu veniturile în următoarea perioadă. ”Creșterile salariale s-au făcut pe datorie” # Fanatik
Avertisment oficial din partea unui specialist în economie. Vezi ce se întâmplă cu banii pe care îi încasează românii
10:50
Dennis Man, umilit în public de doi foști mari fotbaliști ai lui PSV Eindhoven: „Devenise femeie!” # Fanatik
Dennis Man, pus la zid într-un mod extrem de dur în Olanda după ultimul meci jucat de PSV Eindhoven în Eredivisie! Ce i se reproșează românului
10:40
Dezvăluiri incredibile despre prăpădul făcut de managementul Cortacero la Dinamo: “Nu eram plătiţi de 9 luni! În frigider era un singur borcan”. De ce a plecat Gigi Mulţescu supărat de la echipă # Fanatik
Detalii neștiute din perioada în care Dinamo a fost condusă de grupul de investitori spanioli. De ce a plecat, de fapt, Gigi Mulțescu supărat de la echipa din „Ștefan cel Mare”.
10:10
Gică Hagi, în continuare, “fabrică” de bani pentru turci. Ce se întâmplă la Instanbul, la aproape 25 de ani de la retragerea “Regelui”. Video # Fanatik
Au trecut aproape 25 de ani de când Gică Hagi s-a retras de la Galatasaray. Turcii continuă, însă, să facă bani, folosindu-se de imaginea “Regelui”. Ce se întâmplă la Istanbul înaintea fiecărui meci al grupării “Cimbom”
10:00
Valentin Ceaușescu și secretul din spatele Cupei Campionilor Europeni câștigate de Steaua în 1986: „Au râs!” # Fanatik
Valentin Ceaușescu a rupt tăcerea. Fiul fostului președinte al României a spus totul despre Cupa Campionilor Europeni câștigată de Steaua în 1986.
09:40
Maghiarii au reacționat după ce au aflat că Andre Duarte este aproape de transferul la FCSB: ”Problema nu este atât de simplă” # Fanatik
Andre Duarte este fundașul central pe care vrea FCSB să-l transfere în această iarnă. Ce au scris maghiarii despre jucătorul portughez care a evoluat ultima oară la Ujpest.
09:20
Mihai Stoica nu are dubii înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB: „Ce au ei, n-a avut nimeni. Sunt la alt nivel” # Fanatik
Mihai Stoica a prefațat partida pe care FCSB o va disputa la Belgrad împotriva celor de la Steaua Roșie. Cum i-a caracterizat oficialul campioanei pe sârbi.
09:10
Nicușor Dan a dat în judecată AEP după scandalul rambursărilor. Al doilea proces inițiat de președintele României în decurs de 5 luni # Fanatik
Președintele Nicușor Dan a deschis al doilea proces împotriva Autorității Electorale Permanente, după alegerile din mai 2025. La fel ca în primul caz, este vorba de bani
08:50
Cristi Chivu i-a răspuns lui Diego Simeone: „Nu mă simt inferior”. De la ce mare antrenor din Europa se inspiră românul # Fanatik
Cristi Chivu se inspiră de la un mare antrenor din Europa! Despre cine este vorba și ce a spus românul despre Diego Simeone înainte de Atletico Madrid - Inter Milano din Champions League
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.