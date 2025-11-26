Cristi Chivu, băgat în ședință după Atletico – Inter 2-1. Conducerea clubului a mers direct în vestiar
Fanatik, 27 noiembrie 2025 00:50
Ședință de urgență în vestiarul lui Inter după înfrângerea de la Madrid în fața celor de la Atletico. Oficialii clubului din Milano au acționat instant.
• • •
Ce notă a primit Dennis Man pentru evoluţia în şocul Liverpool – PSV 1-4! Presa din Olanda laudă transferul românului # Fanatik
Dennis Man a jucat 89 de minute în şocul de pe Anflield Road. Atacantul român a pus umărul la succesul colosal al lui PSV pe terenul lui Liverpool, scor 4-1.
Cristi Crivu, criticat dur în presa din Italia după Atletico – Inter 2-1. „Liniștea nu există. Multe lucruri rele”. Ce notă a primit # Fanatik
Seară neagră pentru Cristi Chivu la Madrid. Inter, echipa antrenorului român, a fost învinsă în prelungiri de Atletico. Ce notă a primit tehnicianul.
Inter Milano a pierdut dramatic cu Atletico Madrid, în Champions League. Directorul clubului a vorbit înaintea confruntării despre viitorul lui Cristi Chivu pe banca tehnică.
Superba jucătoare de tenis care a bifat o apariție surprinzătoare. Fanii nu au recunoscut-o, e foarte îndrăzneață # Fanatik
Tenismena cu patru trofee de Grand Slam în palmares și-a uimit admiratorii. Frumoasa sportivă de 28 de ani a apărut într-o ipostază extrem de curajoasă.
Mamadou Thiam a prefaţat duelul cu Steaua Roşie Belgrad din Europa League. Atacantul campioanei a declarat că este o oportunitate excelentă să arate ce poate.
Prezență controversată la meciul din Champions League! Proaspăt condamnat, politicianul și-a făcut apariția în lojă. Foto # Fanatik
La asta nu se aștepta nimeni. Politicianul condamnat recent la închisoare, prezent la un duel de 5 stele în UEFA Champions League. Meciul pe care nu l-a ratat.
Ianis Hagi, născut la Istanbul: „Am fost acolo, la cel mai tare spital din Turcia! Gică a fost super emoţionat” # Fanatik
Dezvăluiri emoționante de la nașterea lui Ianis Hagi. Nu multă lume știe că fiul lui Gică Hagi s-a născut în Turcia în perioada în care „Regele” evolua pentru Galatasaray
Kylian Mbappe a marcat unul dintre cele mai rapide hattrick-uri din istoria Champions League. De câte minute a avut nevoie atacantul pentru a da trei goluri în Olympiakos - Real Madrid.
Șicanat de Dennis Man, Virgil van Dijk s-a făcut de râs în Liverpool – PSV și a stabilit un record nedorit. Foto # Fanatik
Dennis Man, complice la gafa colosală comisă de Virgil van Dijk în meciul Liverpool - PSV. Fundașul olandez s-a făcut de râs. Cifra îngrijorătoare la care a ajuns.
Rapid se află în căutarea unui nou număr 10, iar Victor Angelescu a dat ultimele detalii în acest sens: „Mă duc eu mâine și îl iau în cârcă!”
„Tac din gură până prind puțin cheag”. Gigi Becali a vorbit despre lupta la titlu: „Cred că intrăm și noi, și ‘Tati’ în play-off” # Fanatik
La 14 puncte în spatele Rapidului, Gigi Becali nu renunță la ideea de a câștiga titlul. Patronul FCSB crede în calificarea în play-off alături de rivala CFR Cluj.
Biletul zilei la pariuri, joi, 27 noiembrie 2025. Câștig de 295 lei cu meciurile echipelor din România din cupele europene # Fanatik
Biletul zilei la pariuri de joi, 27 noiembrie 2025, poate aduce un câștig de 295 lei cu ajutorul a două meciuri de fotbal din Europa League și Conference League.
Pontul zilei de joi, 27 noiembrie, din Superliga. Bet Builder de cotă 17 pe etapa 18 din Superliga # Fanatik
Cu pontul zilei de joi, 27 noiembrie, puteți da o adevărată lovitură la Superbet dacă mizați pe un Bet Builder de cotă 17 pe etapa cu numărul 18 din Superliga.
FCSB, Rapid sau Steaua, cu ce echipă ține primarul Ciprian Ciucu? Marea dezamăgire care l-a îndepărtat de fotbal # Fanatik
Candidat la primăria Bucureștiului, Ciprian Ciucu a dezvăluit cu ce echipă ține și de ce nu mai este așa de pasionat când vine vorba de fotbalul intern.
Gafă de curtea școlii în Champions League! Ce a putut să facă coechipierul lui Vlad Dragomir la Pafos – Monaco. Video # Fanatik
Portarul lui Pafos a oferit în meciul cu Monaco un moment cum rar se vede la nivel de Champions League! Cum s-a făcut de râs coechipierul lui Vlad Dragomir
Bo Henriksen, antrenorul echipei Mainz, a lăudat la conferința de presă un jucător al Universității Craiova. Cine este fotbalistul remarcatul de antrenorul danez
Doi dintre jucătorii de bază de la FCSB, urmăriți de scouterii unor echipe de top la Belgrad: „Să lase văicărelile și statul pe jos!” # Fanatik
Doi jucători de bază de la FCSB vor fi urmăriţi de scouteri la duelul cu Steaua Roşie . Un cunoscut impresar dezvăluie că jucătorii vor fi monitorizaţi de echipe de top 5.
Milionarii de la Nordis au ajuns la fundul sacului și cer ajutorul statului. Fondatorul companiei: ”Am mai mulți copii minori în întreținere” # Fanatik
Gheorghe Emanuel Poștoacă, acționar principal și administrator special al Nordis Management, solicită ajutorul statului pentru că nu mai are bani pentru procese.
Ovidiu Mihăilă, interviu înaintea debutului României la Campionatul Mondial: „Facem parte din elita handbalului şi asta ne obligă să fim din ce în ce mai buni”. De ce n-au fost convocate Bazaliu şi Stoica. Exclusiv # Fanatik
România debutează joi, împotriva Croaţiei la CM de handbal feminin. Selecţionerul Ovidiu Mihăilă a acordat un interviu pentru FANATIK în care a vorbit despre obiectivul de la turneul final, dar și absențele Biancăi Bazaliu și a Ștefaniei Stoica.
Și-a spart dinții pentru Steaua, însă a fost dat afară fără niciun ban! Scandalul momentului în Ghencea # Fanatik
Un nou scandal de proporții la CSA Steaua! Un fost jucător al clubului din Ghencea face acuzații foarte grave! Despre ce este vorba
Victorie pentru Horia Constantinescu în lupta cu ANPC și Cristian Popescu Piedone. Câți bani trebuie să îi plătească statul român. „M-am împrumutat” # Fanatik
Horia Constantinescu obține o nouă victorie în fața ANPC și a lui Cristian Popescu Piedone! Tribunalul Constanța suspendă ordinul care îl detașase la Ialomița și îi recunoaște cheltuielile de judecată.
Elias Charalambous, pregătit de infernul de pe Maracana din Belgrad: „Nu joacă tunelul sau atmosfera!” # Fanatik
Elias Charalambous a prefaţat duelul Steaua Roşie Belgrad - FCSB din Europa League. Antrenorul campioanei a dezvăluit că nu îl sperie atmosfera incendiară, ba din contră, îi place să joace pe un asemenea stadion.
Gabi Tamaș nu a mai ascuns experiența pe care a ținut-o secretă până la vârsta de 42 de ani. Fostul jucător de fotbal a explicat totul cu lux de amănunte.
Patronul din fotbalul românesc e convins că Gigi Becali va da lovitura pe piața transferurilor: „Unul dintre cei mai buni din ultimii 15-20 de ani” # Fanatik
Gigi Becali e gata să facă transferuri la FCSB. Patronul unei echipe din România a auzit pe cine vrea să aducă omul de afaceri și anunță că va da lovitura.
Victor Angelescu nu a avut milă de jucători după CFR Cluj – Rapid 3-0: „Atitudine proastă! Nu i-am simțit că pot să revină” # Fanatik
Victor Angelescu, prima reacție după ce Rapid a pierdut cu 0-3 în fața lui CFR Cluj! Ce le-a reproșat jucătorilor antrenați de Costel Gâlcă
Ion Țiriac a surprins pe toată lumea. Cele trei cuvinte rostite de miliardar: ”Extraordinar de inteligent” # Fanatik
Ion Țiriac a făcut o declarație care va uimi foarte multe persoane. Iată care sunt cele trei cuvinte pe care celebrul om de afaceri le-a spus despre sine.
Cum a numit-o Filipe Coelho pe Mainz înaintea meciului de la Craiova: „Nu am nicio îndoială!” # Fanatik
Chiar dacă FSV Mainz este penultima în Bundesliga, Filipe Coelho a tras un semnal de alarmă și a ținut să laude formația germană. Ce a spus despre atmosfera „incendiară“ care se anunță la ora meciului.
Miodrag Belodedici, decretat dezertor după ce a plecat în Iugoslavia: “Eram ofițer și m-au condamnat în România pentru trădare”. Document exclusiv # Fanatik
Miodrag Belodedici a fugit din România în 1989 și s-a stabilit în Iugoslavia. Ce i-a făcut, de fapt, pe comuniști să-l declare dezertor la scurt timp după plecare.
“Ilie Bolojan este foarte popular în Bucureşti, are o cotă de 40%”. Ciprian Ciucu susţine că premierul se bucură de mare încredere în Capitală # Fanatik
Ciprian Ciucu a spus la FANATIK EXCLUSIV că premierul Ilie Bolojan rămâne popular în Capitală, iar absența acestuia din campania pentru Bucureşti nu are legătură cu măsurile nepopulare adoptate recent.
Adi Mutu, tranșant despre sistemul de joc al lui Gigi Becali fără Șut sau Lixandru. „Dacă FCSB vrea să prindă play-off-ul…”. Misterul Tavi Popescu, lămurit! # Fanatik
Adrian Mutu a analizat în direct remiza lui FCSB cu Petrolul. Concluziile „Briliantului” despre sistemul de joc și schimbarea lui Tavi Popescu.
Celebra revistă Onze Mondial a aflat salariul lui Islam Slimani la CFR Cluj și a titrat: „Surprinzător” # Fanatik
Salariul lui Islam Slimani de la CFR Cluj, ajuns, între timp, public, este subiect de discuție în celebra revistă franceză Onze Mondial. Ce scriu jurnaliștii despre remunerația lunară a fostului star din Ligue 1.
Kielce – Dinamo, live video în etapa a 9-a de Liga Campionilor la handbal. „Dulăii” vor să repete succesul cu Nantes # Fanatik
După succesul de acasă cu Nantes în etapa a 8-a, Dinamo își continuă parcursul din Liga Campionilor la handbal cu deplasarea din etapa a 9-a. Vezi pe FANATIK toate detaliile despre meciul cu Kielce.
Polițiștii locali, amenințați de AI! Proiectul care ar putea schimba totul în România: „Camera de filmat nu intervine singură” # Fanatik
Polițiștii locali ar putea fi înlocuiți de AI (inteligența artificială). Un proiect-pilot este analizat la Oradea și ar putea deveni model la nivel național.
Nemții sunt la curent cu atmosfera de pe “Ion Oblemenco” și au o dilemă: “Va supraviețui Mainz și în cazanul de la Craiova?” # Fanatik
Atmosfera vulcanică de pe “Ion Oblemenco” le dă fiori nemților, care se întreabă dacă Mainz va reuși să nu se lase intimidată de presiunea pe care o va pune publicul. Ce analiză cu făcut înaintea partidei.
Dinamo încearcă să îşi securizeze jucătorii de bază. "Câinii" au anunţat prelungirea contractului lui Maxime Sivis până în 2028.
Meci crucial pentru FCSB U19 în UEFA Youth League. Campioana României se duelează în play-off cu Akademia Puskás U19. Unde se poate vedea la TV partida.
Rapid a câștigat procesul cu gigantul de 10 miliarde de euro și poate cere despăgubiri importante! # Fanatik
Rapid a dat în judecată un colos internațional și a avut parte acum de câștig de cauză! Despre ce este vorba și ce înseamnă acest lucru
Vila de protocol pregătită pentru Traian Băsescu, ”deturnată” de Ilie Bolojan pentru Nicușor Dan? Premierul a semnat documentul # Fanatik
Vila din strada Emile Zola nr 2A care era pregătită pentru Traian Băsescu după decizia CCR ar putea ajunge la Nicușor Dan sau chiar la Ilie Bolojan. Destinația imobilului a fost schimbat prin hotărâre de guvern
Denis Alibec la Rapid? Marius Șumudică a dezvăluit totul despre jucătorul lui Becali la FCSB. „E o înțelegere cu Gigi” Exclusiv # Fanatik
Viitor incert pentru Denis Alibec. Atacantul nu mai prinde minute la campioana României, iar Marius Șumudică vine cu o variantă interesantă. „Eu i-am spus lui Gigi. Mi-a dat dreptate”
O sportivă cunoscută, prietenă cu Conor McGregor, a ajuns pe mâinile polițiștilor. De ce a fost arestată # Fanatik
Una dintre cele mai apreciate luptătoare MMA, apropiată a lui Conor McGregor, are probleme cu legea. Motivul pentru care a ajuns într-o celulă a poliției.
Daniel Băluţă anunţă o nouă linie de tramvai, care va uni estul și vestul Capitalei. „Din acest moment putem semna și contractul de proiectare și de execuție” # Fanatik
Noua legătură de tramvai dintre Piața Sf. Vineri și Piața Unirii avansează sub coordonarea Primăriei Sectorului 4 și va crea o conexiune esențială între estul și vestul Bucureștiului.
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, pus în fața declarațiilor lui Gigi Becali. Cum a răspuns # Fanatik
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, întrebat direct despre declarațiile lui Gigi Becali înaintea meciului cu FCSB de joi seară din Europa League. Cum a răspuns Vladan Milojevic
Campionatul Mondial de Handbal Feminin 2025, live blog. Cu cine joacă România și programul complet al turneului # Fanatik
Campionatul Mondial de Handbal Feminin își desfășoară ediția din 2025 între 26 noiembrie și 14 decembrie. România va fi prezentă la turneul final, iar FANATIK îți aduce toate informațiile: rezulte, clasamente și programul complet.
Andrei Vochin a numit cel mai valoros antrenor din România: „Grozavu(l) SuperLigii”. Analiza care ar trebui să le sperie pe FCSB și CFR # Fanatik
Statistica lui Andrei Vochin din FANATIK l-a plasat pe Leo Grozavu învingător la categoria „cel mai valoros antrenor al campionatului”
Fotbalistul dorit de Gigi Becali la FCSB, schimbat după 20 de minute la debut! Ce s-a întâmplat după # Fanatik
Gigi Becali ar putea da lovitura în iarnă cu transferul său la FCSB, dar lucrurile nu au fost mereu la fel de bune pentru fotbalist. Dezvăluiri despre începuturile ascensiunii sale
Mitică Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show-uri de după Revoluție. „Geniu! A fost peste toți!” # Fanatik
Dumitru Dragomir a făcut topul celor mai tari realizatori de talk-show din România. Cum arată clasamentul pe care "Oracolul de la Bălceşti" l-a făcut în direct, la PROFEŢIILE LUI MITICĂ.
