Avertisment pentru România! Starul din Turcia care a impresionat un campion mondial: “Un plus pentru toată lumea”
Antena Sport, 26 noiembrie 2025 16:50
A avea un jucător precum Kenan Yildiz "este un plus pentru toată lumea", a declarat una din legendele lui Juventus Torino, Alessandro Del Piero, scrie site-ul Football Italia. Del Piero a vorbit, pentru Sky, despre evoluţia "curajoasă" a lui Juventus în victoria dramatică de pe terenul norvegienilor de la Bodo/Glimt (3-2) în Liga Campionilor. Alessandro
Acum 10 minute
17:20
Marea gimnastă a României a ajuns de nerecunoscut. Ce s-a ales de Gina Gogean şi ce moment greu a trăit anul trecut # Antena Sport
Nu există român care să nu o ştie pe Gina Gogean. Anii au trecut, iar marea gimnastă a ajuns acum de nerecunoscut. S-a retras din spaţiul public de an buni, iar veştile legate de ea sunt din ce în ce mai puţine. Ce s-a ales de Gina Gogean şi ce dramă a trăit anul trecut
Acum 30 minute
17:00
Antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad: “Toată lumea din Serbia îl ştie pe Gigi Becali” # Antena Sport
Gigi Becali a anunţat echipa de start cu câteva zile înaintea meciului cu Steaua Roşie Blegrad. Vladan Milojevic, antrenorul de la Steaua Roșie Belgrad, a căutat să evite subiectul, spunând că latifundiarul a devenit cunoscut chiar şi la Belgrad pentru declaraţiile lui. „Respect pe toată lumea și toate declarațiile adversarilor. Nu luăm asemenea declarații de
Acum o oră
16:50
Afacerea cu care Ion Țiriac a devenit cel mai bogat român: “Oameni săraci n-am văzut”! Ce avere uriaşă are # Antena Sport
Ion Ţiriac (86 de ani) a deţinut poziţia de cel mai bogat român. Miliardarul, care are o avere estimată la 2.3 miliarde de dolari de către Forbes, a fost detronat de către cofondatorii Databricks, Matei Zaharia şi Ion Stoica, ambii cu o avere de 2.5 miliarde de dolari. Co-fondatorul Dedeman, Dragoş Pavăl, are o avere
16:50
16:30
Adrian Mititelu a auzit pe cine vrea să aducă Gigi Becali la FCSB și a reacționat imediat: “Am fost naiv” # Antena Sport
Adrian Mititelu, patronul celor de la FCU Craiova, a reacționat după ce a aflat că Gigi Becali vrea să îl aducă pe Andre Duarte la FCSB. Portughezul a evoluat la echipa patronată de Adrian Mititelu, în perioada 2022-2023. În cele 41 de meciuri disputate în tricoul celor de la FCU Craiova, Andre Duarte a impresionat.
Acum 2 ore
16:20
Salariul pe care Louis Munteanu îl are la CFR Cluj. Americanii de D.C. United îi dau de trei ori mai mult # Antena Sport
Louis Munteanu ţine la bani, atunci când vine vorba de salariul lui. La CFR Cluj el încasează un salariu lunar de 21.000 de euro pe lună, lucru dezvăluit chiar de Gigi Becali. În momentul în care a fost ofertat de FCSB, el a cerut 60.000 de euro pe lună, dar latifundiarul s-a opus. Acum, a
16:10
Grand Prix, ediţia 35: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează nebunia din Las Vegas # Antena Sport
The post Grand Prix, ediţia 35: Antal Putinică şi Cătălin Ghigea analizează nebunia din Las Vegas appeared first on Antena Sport.
15:50
“Aş putea antrena Inter” Declaraţie surprinzătoare a lui Diego Simeone înaintea duelului cu Cristi Chivu # Antena Sport
Antrenorul echipei Atlético Madrid, Diego Simeone, a declarat într-o conferinţă de presă înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, că s-ar vedea antrenând la clubul italian. Cu câteva ore înainte de unul dintre meciurile importante din Liga Campionilor, între Atlético Madrid şi Inter Milano, Simeone şi-a imaginat un viitor…
Acum 4 ore
15:00
Denis Alibec (34 de ani) a suferit o intervenţie chirurgicală. Operaţia a fost una de rutină, fiind vorba despre eliminarea unui chist. Nu este singura problemă medicală pe care Alibec a întâmpinat-o de la venirea la FCSB. Atacantul a acuzat şi mari dureri musculare. Denis Alibec a fost operat Potrivit fanatik.ro, operaţia îl va ţine
14:30
Washington Wizards a pus capăt unei serii de 14 înfrângeri în acest sezon al ligii profesioniste nord-americane de baschet (NBA), după ce a obţinut victoria cu 132-113 în faţa formaţiei Atlanta Hawks, marţi seara, pe propriul teren, informează AFP. CJ McCollum, coordonatorul lui Wizards, a înscris 46 de puncte, cel mai bun total al său
14:20
Imagini cu sosirea FCSB-ului la Belgrad! Detalii despre deplasarea campioanei în capitala Serbiei # Antena Sport
FCSB a sosit în capitala Serbiei, Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roşie, care se va disputa pe celebra arenă Marakana, ce poartă numele lui Rajko Mitic, fostul jucător legendar al formaţiei din Belgrad. Alături de FCSB a făcut deplasarea la Belgrad şi portarul Ştefan Târnovanu, care nu va evolua în partida cu Steaua Roşie. Târnovanu
14:00
Afacerile din care a făcut avere milionarul român care şi-a susţinut lucrarea de licenţă la 43 de ani # Antena Sport
Adrian Mititelu a ajuns la o avere de 70-80 de milioane de euro, după cum a dezvăluit prietenul său Marcel Puşcaş, cea mai mare parte din afaceri provenind acum din imobiliare. Provenit dintr-o familie modestă, Mititelu, ajuns acum la 57 de ani, s-a dovedit priceput în afaceri, chiar dacă şi-a luat diploma de licenţă la
13:50
Atletico Madrid – Inter, 22:00, LIVE TEXT. Chivu, duel cu Simeone. Man o înfruntă pe Liverpool! Meciurile serii # Antena Sport
Meciul Atletico Madrid – Inter e în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în aplicaţia AntenaSport în această seară, de la ora 22:00. Sunt dueluri tari în Liga Campionilor. Dennis Man e anunţat titular în meciul Liverpool – PSV, care va începe tot la ora 22:00. La ora 22:00 se va juca şi meciul "de
Acum 6 ore
13:10
Neymar va reveni pe teren în 2026. Brazilianul va rata ultimele trei meciuri ale sezonului pentru Santos, din cauza unei leziuni la menisc, relatează Le Figaro, citând Globo Esporte. Santos va mai înfrunta în 2025 Sport, Juventude şi Cruzeiro. Jucătorul s-a plâns deja de o durere la genunchi la 19 octombrie. Neymar, OUT până la
12:50
Neluţu Varga se află în negocieri pentru vânzarea lui Lindon Emerllahu (23 de ani) şi Louis Munteanu (23 de ani). Patronul CFR-ului a găsit deja un înlocuitor pentru Emerllahu, în cazul în care îl va transfera pe jucătorul kosovar. Gigi Becali a încercat să îi ia "la pachet" pe Emerllahu şi Louis Munteanu. Patronul FCSB-ului
12:40
Jaqueline Cristian pregăteşte o colaborare spectaculoasă: “Va ajunge în Top 20 în 2026” # Antena Sport
Jaqueline Cristian a intrat în Top 40 WTA şi se pregăteşte de o colaborare care să o ajute să urce şi mai mult în ierarhia mondială. Marius Copil este antrenorul cu care va trece perioada de pregătire dinaintea turneelor. "E o perioadă de probă", susţine jucătorul retras în 2025 din circuitul masculin. Copil e şi
12:10
Lotul FCSB-ului pentru duelul cu Steaua Roşie! 5 jucători nu au făcut deplasarea în Serbia # Antena Sport
În afară de Denis Alibec (34 de ani), care s-a accidentat înainte de duelul cu Steaua Roşie Belgrad, alţi 4 jucători ai campioanei nu au făcut deplasarea în Serbia. Este vorba despre Vlad Chiricheş, şi el accidentat, David Kiki, Alex Stoian şi Mihai Toma. Ultimii doi au fost lăsaţi acasă pentru partida FCSB-ului din Youth
11:50
Marca Pele a fost cumpărată de familia Neymar! Suma uriaşă plătită şi anunţul tatălui starului brazilian # Antena Sport
Compania tatălui starului brazilian Neymar a anunţat marţi că a cumpărat drepturile asupra mărcii legendarului fotbalist Pele, informează AFP. Neymar Santos Sr a confirmat, în cadrul unui eveniment organizat la Muzeul Pele din Santos, Brazilia, achiziţionarea acestor drepturi de către agenţia sa sportivă NR Sports, care va putea acum să exploateze comercial numele şi imaginea
Acum 8 ore
11:20
Dublul campion al României cu FCSB, previziune sumbră pentru roş-albaştri: “CFR are mai multe şanse la play-off” # Antena Sport
Florin Gardoş (37 de ani), de două ori campion al României cu FCSB, e de părere că echipa patronată de Gigi Becali are şanse mici să prindă play-off-ul. Gardoş a catalogat-o pe FCSB ca fiind o echipă "imprevizibilă". El a criticat schimbările dese din primul 11 de la roş-albaştri. Florin Gardoş: "Aş da mai mari
11:00
Pierdere importantă pentru FCSB înaintea duelului cu Steaua Roşie Belgrad! Jucătorul s-a accidentat # Antena Sport
FCSB a suferit o pierdere importantă înaintea duelului din deplasare, cu Steaua Roşie Belgrad, din Europa League. Campioana României nu va putea conta pe Denis Alibec în partida cu sârbii. Steaua Roşie Belgrad – FCSB se dispută joi, de la ora 22:00. Partida va putea fi urmărită în format LIVE TEXT pe AS.ro şi în
10:20
09:40
“Lamine şi Barca, distruşi” Presa spaniolă a amintit că omul care i-a “zdrobit” pe catalani a jucat la Barcelona # Antena Sport
Marca a remarcat că MVP-ul meciului Chelsea – Barcelona 3-0, Marc Cucurella (27 de ani), a evoluat în trecut la catalani. Cucurella şi-a făcut junioratul la Barcelona, după ce anterior a trecut pe la Espanyol. Ulterior a evoluat la seniori pentru Barca. În 2020, Cucurella a fost transferat de la Barcelona la Getafe în schimbul
Acum 12 ore
09:20
Septupla medaliată olimpică a fost suspendată pentru încălcarea regulilor antidoping! Pedeapsa primită # Antena Sport
Înotătoarea canadiană Penny Oleksiak, de şapte ori medaliată olimpică, a fost suspendată pentru doi ani din cauza încălcării regulilor antidoping, a anunţat marţi Agenţia Internaţională Antidoping (ITA). „Sportiva a încălcat trei obligaţii de localizare într-o perioadă de 12 luni, între octombrie 2024 şi iunie 2025", a indicat ITA într-un comunicat. Penny Oleksiak, suspendată doi ani
09:10
Louis Munteanu la Lyon? Francezii au spus totul! Preţul de pornire: 10 milioane de euro # Antena Sport
Olympique Lyon este una dintre echipele care se află pe urmele lui Louis Munteanu, aşa cum as.ro te-a anunţat în exclusivitate. Presa din Franţa a scris de asemenea despre posibilitatea ca atacantul român să ajungă în Hexagon. Contextul financiar al lyonezilor nu este cel mai fericit, ei fiind aproape de retrogradare în vară, astfel că
08:50
Hansi Flick, reacţie surprinzătoare după ce Barcelona a fost umilită de Chelsea: “Am văzut lucruri pozitive” # Antena Sport
Antrenorul Barcelonei, Hansi Flick (60 de ani), a reacţionat după ce echipa lui a fost umilită pe Stamford Bridge, fiind învinsă cu 3-0. În ciuda înfrângerii la un scor dureros, Hansi Flick a văzut unele aspecte pozitive în jocul Barcei. Hansi Flick, după Chelsea – Barcelona 3-0: "Trebuie să gândim şi pozitiv" „Am avut oportunitatea
08:50
Cristi Chivu se va duela cu strategul Diego Simeone, în Atletico Madrid – Inter, primul test adevărat din Liga Campionilor pentru antrenorul român, ce se va disputa miercuri, de la ora 22:00, în format LIVE TEXT pe as.ro. Cholo a lăudat jocul lui Inter şi a susţinut că se vede pe banca nerazzurrilor în viitor,
08:50
Fanii au invadat terenul după ce Chapecoense a obţinut luni promovarea în prima ligă braziliană, Serie A, marcând revenirea echipei în principalul eşalon la nouă ani după ce un accident aviatic a dus la moartea majorităţii jucătorilor şi personalului echipei, relatează Reuters. Chapecoense, retrogradată cel mai recent în 2021, şi-a recâştigat statutul de echipă de
08:20
“E prima dată în viaţă când fac asta” Pep Guardiola şi-a asumat vina pentru înfrângerea cu Leverkusen! # Antena Sport
Antrenorul lui Manchester City, Pep Guardiola (54 de ani), a recunoscut la conferinţa de presă de după înfrângerea cu Bayer Leverkusen, 0-2, că nu ar fi trebuit să înlocuiască atât de mulţi jucători din echipa de start. Guardiola l-a ţinut pe bancă şi pe starul Erling Haaland (25 de ani). Catalanul l-a introdus pe teren
Acum 24 ore
00:00
Chelsea a umilit-o pe Barcelona, Manchester City, învinsă de Leverkusen! Rezultatele serii din Liga Campionilor # Antena Sport
După o pauză internațională în care s-au mai aflat câteva națiuni calificate la Campionatul Mondial din 2026, fotbalul european ne-a oferit o nouă etapă din faza principală a UEFA Champions League. Ziua de marți a început cu duelurile dintre Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG, iar alte șapte meciuri s-au jucat în aceeași
00:00
Jose Mourinho (62 de ani) a încheiat o serie neagră, de 6 ani fără victorie în Liga Campionilor. Benfica, echipa pe care o antrenează, s-a impus cu 2-0, în deplasare, cu Ajax Amsterdam. Dahl (minutul 6) şi Barreiro (minutul 90) au marcat golurile victoriei pentru echipa lui Mourinho. Mourinho şi Benfica pot fi urmăriţi în
25 noiembrie 2025
23:40
Concurenţă pentru Gigi Becali! O rivală a FCSB-ului, în cursa pentru transferul jucătorului naţionalei # Antena Sport
FCSB vrea să îl transfere pe Lisav Eissat (20 de ani),
23:00
Asaltat de oferte pentru Louis Munteanu, Neluţu Varga i-a stabilit preţul atacantului: “Nu discut sub suma asta” # Antena Sport
Patronul lui CFR Cluj, Neluţu Varga, a confirmat interesul lui Olympique Lyon şi DC United pentru Louis Munteanu (23 de ani). AntenaSport a dezvăluit în exclusivitate că Olympique Lyon e interesată de transferul lui Louis Munteanu. Munteanu a fost în trecut dorit şi de Rennes. Neluţu Varga, despre suma de transfer pentru Louis Munteanu: “Vreau […] The post Asaltat de oferte pentru Louis Munteanu, Neluţu Varga i-a stabilit preţul atacantului: “Nu discut sub suma asta” appeared first on Antena Sport.
23:00
Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion # Antena Sport
Chelsea – Barcelona este capul de afiș al zilei de marți din faza principală a UEFA Champions League. Duelul de pe Stamford Bridge este considerat unul de totul sau nimic pentru ambele formații, în condițiile în care cele două au pierdut puncte importante. Cu aproximativ două ore înainte de startul partidei, pe arena din Londra […] The post Musafir surpriză pe Stamford Bridge, înainte de Chelsea – Barcelona. Cine și-a făcut apariția pe stadion appeared first on Antena Sport.
22:40
OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă” # Antena Sport
Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, cu Viitorul, în 2016-2017 şi Farul, în 2022-2023, a semnat cu “lanterna” clasamentului din Kosovo, KF Prishtina e Re. Cotat în prezent la 300.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com, Carlo Casap era liber de contract de pe 21 august, atunci când se despărţise […] The post OFICIAL | Jucătorul român cu două titluri în Liga 1 a semnat în Kosovo: “O forţă importantă” appeared first on Antena Sport.
22:10
Cristi Chivu, lovit din toate părțile! Românul are probleme mari de lot înaintea meciului cu Atletico Madrid # Antena Sport
Cristi Chivu trebuie să treacă repede peste eșecul suferit în Derby della Madonnina, asta pentru că gruparea pregătită de tehnicianul român va întâlni Atletico Madrid, în faza principală a UEFA Champions League. Din păcate, antrenorul lui Inter se confruntă cu mari probleme de lot înaintea jocului programat miercuri, 26 noiembrie. Nu mai puțin de cinci […] The post Cristi Chivu, lovit din toate părțile! Românul are probleme mari de lot înaintea meciului cu Atletico Madrid appeared first on Antena Sport.
22:10
Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat # Antena Sport
Lotul de pescuit din caiac al României, calificat la Campionatul Mondial din Mexic, a fost reţinut timp de 12 ore pe aeroport. Autorităţile mexicane nu le-au acceptat documentele sportivilor români. Mai mult, autorităţile mexicane le-au luat telefoanele şi paşapoartele sportivilor, ulterior trimiţându-i înapoi în Madrid. Răzvan Ghindăoanu, membru al lotului, a descris pe Facebook clipele […] The post Revoltător! Lotul României calificat la Campionatul Mondial, reţinut 12 ore pe aeroport! Ce s-a întâmplat appeared first on Antena Sport.
21:50
Ajax – Benfica 0-2 și Galatasaray – Union SG 0-1. De la 22:00 se joacă Chelsea – Barcelona. Programul zilei în Champions League # Antena Sport
După o pauză internațională în care s-au mai aflat câteva națiuni calificate la Campionatul Mondial din 2026, fotbalul european ne oferă o nouă etapă din faza principală a UEFA Champions League. Ziua de marți a început cu duelurile dintre Ajax – Benfica și Galatasaray – Union SG, iar de la 22:00 se mai dispută alte […] The post Ajax – Benfica 0-2 și Galatasaray – Union SG 0-1. De la 22:00 se joacă Chelsea – Barcelona. Programul zilei în Champions League appeared first on Antena Sport.
21:40
Măcinată de accidentări, Dinamo primeşte şi o veste bună! Când ar putea debuta puştiul-minune # Antena Sport
După ce a aflat că nu va putea conta pe Alex Musi (21 de ani) şi Danny Armstrong (27 de ani) până la sfârşitul anului, Dinamo primeşte şi o veste bună. Adrian Mazilu (20 de ani) a fost pe foaia de joc la meciul FC Botoşani – Dinamo 1-1, iar puştiul-minune ar putea debuta curând […] The post Măcinată de accidentări, Dinamo primeşte şi o veste bună! Când ar putea debuta puştiul-minune appeared first on Antena Sport.
21:20
Jurnal Antena Sport | Studenţii din Craiova care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la meci # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Studenţii din Craiova care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la meci appeared first on Antena Sport.
21:00
Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial # Antena Sport
Naționala de fotbal a României visează cu ochii deschiși la calificarea la Campionatul Mondial de anul viitor. Tricolorii vor juca baraj contra Turciei, iar pentru un loc la turneul final s-ar putea lupta cu Slovacia sau Kosovo. Turneul care se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030, i-ar […] The post Misiune imposibilă! Cum ar putea arăta cea mai grea grupă pentru România la Campionatul Mondial appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Studenţii olteni care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la Craiova # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Studenţii olteni care se oferă să fie ghizi pentru fanii lui Mainz veniţi la Craiova appeared first on Antena Sport.
20:50
Jurnal Antena Sport | Puştiul care a cucerit o centură mondială la kickboxing e as şi la învăţătură # Antena Sport
The post Jurnal Antena Sport | Puştiul care a cucerit o centură mondială la kickboxing e as şi la învăţătură appeared first on Antena Sport.
20:30
Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA # Antena Sport
Procedurile pentru tragerea la sorți finală a Cupei Mondiale FIFA 2026™ au fost dezvăluite. World Cup 2026 se vede exclusiv în România în Universul Antena, la fel ca şi World Cup 2030. Vineri, 5 decembrie, echipele participante vor afla ce cale trebuie să urmeze în încercarea lor de a ridica trofeul, la New York, duminică, […] The post Procedurile pentru tragerea la sorţi finală a Cupei Mondiale au fost anunţate! Decizia luată de FIFA appeared first on Antena Sport.
20:00
Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru primul transfer al FCSB-ului: „Ne-a interesat mereu” # Antena Sport
Andre Duarte este una dintre principalele ținte ale celor de la FCSB în această iarnă, iar transferul acestuia s-ar putea realiza în scurt timp, având în vedere faptul că acesta este în prezent liber de contract. Mihai Stoica a confirmat interesul campioanei României pentru fostul jucător de la FC U Craiova 1948 și a transmis […] The post Mihai Stoica a confirmat discuțiile pentru primul transfer al FCSB-ului: „Ne-a interesat mereu” appeared first on Antena Sport.
19:40
Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului! # Antena Sport
Robert Lewandowski (37 de ani) era dorit de Fenerbahce, echipa care urmează să se dueleze cu FCSB în ultima etapă a grupei principale din Europa League. Contractul lui Lewandowski cu Barcelona expiră în vară, dar polonezul nu vrea să se transfere în această iarnă. Barca ar fi vrut să îl vândă pentru a nu-l pierde […] The post Motivul pentru care a picat transferul care l-ar fi făcut pe Robert Lewandowski să joace împotriva FCSB-ului! appeared first on Antena Sport.
19:30
FC Botoșani și-a continuat și luni parcursul excelent din Liga 1, reușind să scoată un rezultat de egalitate pe teren propriu cu Dinamo. Moldovenii sunt neînvinși acasă, iar Valeriu Iftime este sigur că echipa sa nu poate rata play-off-ul. Formația antrenată de Leo Grozavu este la doar două puncte în spatele liderului Rapid București, asta […] The post Valeriu Iftime avertizează granzii din Liga 1: „Pentru noi e greu să pierdem” appeared first on Antena Sport.
19:10
Gică Hagi a mers la meciul din Liga Campionilor al lui Galatasaray! “Regele”, asaltat de fani # Antena Sport
Gică Hagi (60 de ani) va urmări din tribune meciul Galatasaray – Union Saint Gilloise, care se va disputa astăzi, de la ora 19:45. Hagi a fost asaltat de fanii Galatei, care l-au rugat să facă poze cu ei. Gică Hagi a scris istorie pentru Galatasaray ca jucător, cucerind 4 titluri cu formaţia turcă, două […] The post Gică Hagi a mers la meciul din Liga Campionilor al lui Galatasaray! “Regele”, asaltat de fani appeared first on Antena Sport.
18:50
Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda # Antena Sport
Cristiano Ronaldo a fost eliminat în penultimul meci al preliminariile pentru Campionatul Mondial, pierdut de Portugalia contra Irlandei. Starul în vârstă de 40 de ani a văzut cartonașul roșu, după ce și-a lovit un adversar. În mod evident, acesta a lipsit de la partida contra Armeniei, în urma căreia lusitanii și-au asigurat participarea la turneul […] The post Cristiano Ronaldo și-a aflat pedeapsa! Ce suspendare a primit pentru gestul golănesc din meciul cu Irlanda appeared first on Antena Sport.
18:30
CFR Cluj are un moral ridicat după venirea lui Daniel Pancu, asta pentru că ardelenii au reușit să lege două victorii consecutive în Liga 1. Ultimul meci, cel contra liderului Rapid, a fost unul cu adevărat entuziasmant pentru clubul din Gruia. În luna decembrie, gruparea ardeleană mai are de jucat cinci partide, iar tehnicianul „feroviarilor” […] The post Lovitură pentru Daniel Pancu! Jucătorul nu va mai juca în luna decembrie pentru CFR appeared first on Antena Sport.
18:20
Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: “Să vină cu oferta” # Antena Sport
Gigi Becali (67 de ani) a dezvăluit că un jucător important al FCSB-ului i-a transmis lui Mihai Stoica (60 de ani) că e supărat fiindcă patronul îl ceartă. Este vorba despre Adrian Şut (26 de ani), care în ultima vreme a intrat în vizorul lui Gigi Becali. În trecut Becali îl lăuda pe Şut pentru […] The post Jucătorul important al FCSB-ului care s-a supărat că e certat de Gigi Becali! Vrea să plece: “Să vină cu oferta” appeared first on Antena Sport.
