Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie
News.ro, 26 noiembrie 2025 19:50
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.
• • •
Alte ştiri de News.ro
Acum 5 minute
20:30
Polonia alege compania suedeză Saab pentru a-i furniza trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari # News.ro
Polonia a anunţat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziţia a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esenţial pentru consolidarea apărării ţării în Marea Baltică, transmite Reuters.
Acum 15 minute
20:20
Liceenii pot aplica, până în 18 decembrie, pentru Programul FLEX / Vor petrece un an în SUA şi vor studia la un liceu de acolo / Condiţii care trebuie îndeplinite cumulativ # News.ro
Liceenii români născuţi în perioada 1 ianuarie 2009 – 31 decembrie 2010 pot aplica, până în 18 decembrie, pentru Programul FLEX, dacă îndeplinesc cumulativ mai multe cerinţe, anunţă, miercuri, Ambasada SUA la Bucureşti. Elevii vor petrece un an în SUA şi vor studia la un liceu de acolo.
Acum o oră
20:00
Procurorul din Georgia care a preluat dosarul de interferenţă în alegerile din 2020 renunţă la acuzaţiile împotriva lui Trump şi a altor persoane # News.ro
Procurorul din Georgia care a preluat dosarul de interferenţă în alegerile din 2020 după ce procurorul iniţial, Fani Willis, a fost descalificată, a anunţat miercuri că renunţă la acuzaţiile împotriva preşedintelui Donald Trump şi a co-inculpaţilor săi, închizând astfel ultimul capitol al unei acţiuni legale considerate cândva o ameninţare gravă la adresa viitorului politic al lui Donald Trump, informează NBC News şi CNN.
20:00
Argeş: Medic stomatolog, reţinut pentru agresiune sexuală / Este acuzat că agresat o tânără pe care a pretins că vrea să o angajeze / Este plasat sub control judiciar pentru ameninţare şi distrugere în alt dosar # News.ro
Un medic stomatolog din judeţul Argeş, care ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut. Bărbatul este plasat sub control judiciar în alt dosar, unde este acuzat de ameninţare şi distrugere.
19:50
Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie # News.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, anunţă că peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie.
Acum 2 ore
19:10
Iulian Chiriţa şi-a asigurat a doua medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025 la tenis de masă, la Cluj-Napoca, de această dată la U19 dublu masculin.
19:00
Deputat USR: Preşedintele Nicuşor Dan i-a spus lui Cătălin Drulă, la Parlament, că şi-ar dori să îi vadă pe toţi trei candidaţii la Primăria Capitalei într-o dezbatere electorală # News.ro
Deputatul USR Ştefan-Iulian Lőrincz a declarat, miercuri, că preşedintele Nicuşor Dan i-a transmis lui Cătălin Drulă, în scurta discuţie pe care au avut-o în plenul Parlamentului, după prezentarea Strategiei naţionale de Apărare a Ţării, că şi-ar dori să îi vadă pe toţi trei candidaţii la alegerile pentru Primăria Capitalei, într-o dezbatere electorală.
19:00
Ungaria va spori livrările de petrol către Serbia, după ce sancţiunile SUA au întrerupt aprovizionarea rafinăriei NIS # News.ro
Compania ungară MOL va creşte livrările de ţiţei şi combustibili către Serbia, după ce aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia, a fost blocată ca urmare a sancţiunilor americane, a anunţat miercuri ministrul de externe Peter Szijjarto, relatează Reuters.
19:00
FC Dinamo a anunţat, miercuri, prelungirea contractului jucătorului Maxime Sivis.
19:00
Daniel David: Vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice / În foarte multe situaţii profesorii pensionaţi sunt cei care ne ajută să ne acoperim orele # News.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. El a mai anunţat că nu se discută de o nouă mărire a normei didactice.
18:50
Industria jocurilor video a trecut prin transformări spectaculoase în ultimele două decenii. De la titluri simple, cu grafică rudimentară, până la universuri complexe, cu detalii impresionante, evoluţia a fost rapidă şi constantă.
18:50
Ambulanţă militară, implicată în accident în Bucureşti / Două persoane din autospecială au fost rănite # News.ro
O ambulanţă militară care circula, marţi, cu semnalele acustice şi luminoase în funcţiune, a fost implicată într-un accident rutier în Bucureşti, două persoane din autospecială fiind rănite.
18:50
Târgul de Crăciun Bucureşti, din Piaţa Constituţiei, şi Bucharest Downtown Christmas Market, din Piaţa Universităţii, se deschid sâmbătă/ Tot atunci se vor aprinde luminile de sărbători în Capitală # News.ro
Primăria Capitalei anunţă că sâmbătă se vor deschide Târgul de Crăciun Bucureşti din Piaţa Constituţiei şi târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii. Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători în Capitală.
18:50
Nazare anunţă că a fost demarat procesul de selecţie pentru noua conducere neexecutivă a Băncii de Investiţii şi Dezvoltare: Va fi un proces deschis, competitiv şi transparent / Conducerea BID este asigurată de membrii provizorii, autorizaţi de către BNR # News.ro
Ministerul Finanţelor anunţă, miercuri, că asigură continuitatea şi stabilitatea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare în perioada de provizorat a structurilor de management. Mandatele membrilor Consiliului de Supraveghere şi ale Directoratului (conducere executivă s-au încheiat şi a fost demarată procedura pentru desemnarea conducerii neexexutive.
Acum 4 ore
18:30
Echipa Gloria Bistriţa a anunţat, miercuri, prelungirea contractului până în 2028 cu handbalista Larissa Nusser.
18:30
Trump îi ia apărarea lui Witkoff, în timp ce Rusia declară că divulgarea înregistrării convorbirii sale telefonice cu Kremlinul este inacceptabilă şi echivalează cu un război hibrid dus de Europa # News.ro
Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a apărat pe trimisul său special Steve Witkoff, spunând că acesta a făcut „ceea ce se face de obicei”, după ce o înregistrare a unei convorbiri telefonice, scursă în presă, pare să arate că acesta l-a sfătuit pe un oficial de la Kremlin cum să îl abordeze pe preşedintele american în privinţa planului de pace pentru Ucraina. În acelaşi timp, Rusia a declarat miercuri că scurgerea înregistrării convorbiri telefonice dintre consilierii de top ai lui Donald Trump şi Vladimir Putin a fost o încercare inacceptabilă de a submina negocierile de pace pentru Ucraina şi ţine de un război hibrid.
18:10
Incident la un colegiu din Cluj-Napoca – Un elev de 9 ani, crezând că un coleg i-a pus piedică, a devenit extrem de agitat şi agresiv / A fost nevoie de mai multe persoane pentru a-l calma / Mama sa, învăţătoarea şi directoarea adjunctă au fost rănite # News.ro
Un incident a avut loc, marţi, la Colegiul Naţional ”George Coşbuc” din Cluj-Napoca, după ce un elev de 9 ani, crezând că un coleg i-a pus piedică, a devenit extrem de agitat şi agresiv. A fost nevoie de mai multe persoane pentru a-l calma, fiind alertată şi Poliţia şi mama copilului. Atât ea, cât şi învăţătoarea copilului şi directoarea adjunctă au fost rănite.
18:00
Timiş: Femeie angajată ca medic primar de medicină sportivă, cercetată după ce nu s-a prezentat la locul de muncă, deşi figura ca fiind prezentă pe toată durata programului # News.ro
O femeie de 62 de ani din judeţul Timiş este cercetată pentru înşelăciune, abuz în serviciu şi fals, după ce nu s-ar fi prezentat sau s-a prezentat sporadic, la locul de muncă, unde era angajată ca medic primar de medicină sportivă. În acte, ea figura ca prezentă pe toată durata programului.
17:50
Intrare gratuită, de 1 Decembrie, la trei expoziţii din Muzeul Naţional de Artă al României # News.ro
De Ziua Naţională a României, publicul va putea vizita gratuit trei expoziţii la Muzeul Naţional de Artă al României: „RomânIA - reprezentarea identitară a portului popular în artă”, „József Klein şi Şcoala de la Baia Mare”, „Covoare Zburătoare - Thomas Ruff & Transilvania & Anatolia”. Program: 11.00-19.00.
17:50
Nicuşor Dan: Aştept cu interes alegerile la Bucureşti. Mi-aş dori să câştige un om care să ştie să lucreze cu banul public şi mai ales să nu facă compromis cu mafia imobiliară # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că aşteaptă cu interes alegerile la Bucureşti, el precizând că şi-ar dori să câştige un om care să ştie să lucreze cu banul public şi mai ales să nu facă compromis cu mafia imobiliară. Despre fotografia în care apare alături de Cătălin Drulă, folosită de candidatul USR în campania pentru Primăria capitalei, el a afirmat că este un om public în spaţiul public de foarte multă vreme şi oricine are o imagine, o filmare cu el, poate să facă orice cu ea.
17:40
Nicuşor Dan: Pe evaziune fiscală am văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese pe partea de digitalizare şi am văzut nişte acţiuni ţintite. Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că pe evaziune fiscală a văzut o schimbare la ANAF, am văzut nişte progrese pe partea de digitalizare şi a văzut nişte acţiuni ţintite, el apreciind că ”suntem undeva la 15-20% din ce se poate face” şi subliniind că
17:30
România va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL/ Ministerul român al Apărării şi cel francez au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme/ Preţul este de 625.591.000 euro, fără TVA # News.ro
Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul român al Apărării şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme. Preţul achiziţiei este de 625.591.000 euro, fără TVA, şi include 231 de sisteme MANPAD MISTRAL, 934 de rachete MISTRAL, servicii de instruire, muniţii de antrenament, documentaţii, un simulator şi suport logistic. Achiziţia face parte din Planul de investiţii pentru industria europeană de apărare SAFE.
17:30
Ambasadorul agreat al Rusiei la Chişinău a fost convocat la MAE moldovean. La ieşire, a dat pe scări de epava dronei căzute marţi în R. Moldova. Reacţia diplomatului: „Voi credeţi în asta?” - VIDEO # News.ro
Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de protest după ce şase drone au încălcat, marţi, spaţiul aerian al ţării. La ieşirea din sediul MAE, diplomatul rus a descoperit că pe scări era epava unei drone care se prăbuşise cu o zi înainte pe acoperişul unei locuinţe din raionul Floreşti.
17:30
Schi alpin: Cu două luni înainte de Jocurile Olimpice din 2026, Brignone a revenit pe schiuri # News.ro
Italianca Federica Brignone, grav accidentată la piciorul stâng după ce a dominat sezonul 2024-25, s-a urcat din nou pe schiuri cu 72 de zile înainte de începerea Jocurilor Olimpice de la Milano-Cortina (6-22 februarie), a anunţat miercuri Federaţia Italiană de Sporturi de Iarnă (Fisi).
17:30
Nicuşor Dan, despre nostalgia comunismului: Este doar o parte a unui mecanism de dezinformare care atacă fundamentul democraţiei şi a statului de drept din România şi statul român nu are un răspuns adecvat, în acest moment # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre nostalgia comunismului care creşte în societate că este doar o parte a unui mecanism de dezinformare care atacă fundamentul democraţiei şi a statului de drept din România şi statul român nu are un răspuns adecvat, în acest moment.
17:20
Barometrul de Consum Cultural 2024 - Participarea la activităţi de educaţie culturală este limitată de acces redus, informare insuficientă, costuri ridicate. Profesor: „Cultura înseamnă rezistenţă în faţa ideologiei” # News.ro
Participarea la evenimente culturale a românilor este limitată de accesul redus, informarea insuficientă, costurile ridicate, arată concluziile studiului Barometrul de Consum Cultural pe 2024, lansat miercuri la Teatrul Naţional Bucureşti. Predomină asocierea directă a actului de cultură cu divertismentul şi o mare parte din consum continuă să fie justificat de nevoia de relaxare, nu de dorinţa de îmbogăţire a fondului de cunoaştere, se mai arată în studiu.
17:20
Nicuşor Dan: Vom avea o unitate din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că prin Strategia naţională de Apărare a Ţării, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie.
17:10
Nicuşor Dan, despre anularea alegerilor: Nu cunoaştem în momentul de faţă o parte dintre actorii care au fost implicaţi în zona cibernetică. Ştim cum s-a întâmplat, dar nu reuşim să identificăm cu precizie ce a fost în spate # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre anularea alegerilor de anul trecută, că nu cunosc în momentul de faţă o parte dintre actorii care au fost implicaţi în zona cibernetică. ”Ştim cum s-a întâmplat, avem inclusiv cantitativ nişte indicaţii, dar nu reuşim să identificăm cu precizie ce a fost în spate”, a mai spus şeful statului, la Parlament, după prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării.
17:00
Adriana Săftoiu, votată de plenul comun al Parlamentului în funcţia de preşedinte director general al Societăţii Române de Televiziune / Robert Schwartz, votat la şefia Radioului Public # News.ro
Adriana Săftoiu a fost votată, miercuri, de plenul comun al Parlamentului, în funcţia de preşedinte director general al Societăţii Române de Televiziune iar Robert Schwartz a fost votat la şefia Radioului Public.
17:00
Ministerul Sănătăţii din Fâşia Gaza anunţă primirea a 15 cadavre ale unor palestinieni în urma predării cadavrului lui Dror Or Israelului # News.ro
Cadavrele a 15 deţinuţi palestinieni au fost trimise în Fâşia Gaza, anunţă miercuri Ministerul Sănătăţii al Guvernului Hamas, în urma predării cadavrului lui Dror Or, unul dintre ultimele trei cadavre aflate în enclavă, în cadrul unor acord încheiat de Israel cu mişcarea islamistă palestiniană, relatează AFP.
17:00
Tenis de masă: Iulian Chiriţa şi-a asigurat prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori 2025, la Cluj-Napoca # News.ro
Iulian Chiriţa şi-a asigurat miercuri prima medalie la Campionatul Mondial de Juniori la tenis de masă, la Cluj-Napoca, în proba de U19 dublu mixt.
16:50
Cel puţin 14 morţi şi zeci de răniţi în urma incendiului din Hong Kong, potrivit unui bilanţ actualizat # News.ro
Un incendiu de proporţii a cuprins miercuri mai multe blocuri înalte de locuinţe din cartierul Tai Po, din nordul Hong Kongului, ucigând cel puţin 14 persoane şi rănind zeci de oameni, în timp ce autorităţile se luptă în continuare să controleze flăcările, relatează Reuters.
16:50
Elicopter Black Hawk, folosit în premieră de salvamontiştii braşoveni într-o acţiune de căutare a unui turist dispărut de duminică în Bucegi/ Zona este greu accesibilă/ Salvatorii montani au utilizat şi o dronă dotată cu cameră de termoviziune - FOTO # News.ro
Salvamontiştii braşoveni au folosit, miercuri, în premieră, un elicopter Black Hawk al Inspectoratului General al Aviaţiei, pentru ca echipele de intervenţie care caută încă de duminică un tânăr dispărut în zona Ţigăneşti, din Bucegi, să poată fi duse rapid în porţiunile greu accesibile ale masivului. Deşi au utilizat toate mijloacele tehnice disponibile, inclusiv o dronă dotată cu o cameră cu termoviziune, tânărul care ceruse ajutor pentru că era epuizat şi în stare de hipotermie nu a fost găsit până îa acest moment.
16:40
Kaja Kallas cere Kremlinului să reducă bugetul armatei ruse, ca o garanţie a încetării Războiului din Ucraina, şi să facă concesii # News.ro
Şefa diplomaţiei europene Kaja Kallas cere Rusiei să reducă bugetul alocat armatei, pentru a garanta astfel sfârşitul Războiului din Ucraina, relatează Reuters.
16:40
Jurnaliştii din Parlament, bruscaţi de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, când au vrut declaraţii de la Bolojan / Reacţia Guvernului: Conduita acestuia, supusă unei verificări disciplinare, premierul face declaraţii doar în cadru organizat # News.ro
Jurnaliştii din Parlament au fost bruscaţi, miercuri, de un ofiţer de presă de la Palatul Victoria, în momentul în care au vrut să îi pună întrebări premierului Ilie Bolojan. Guvernul a transmis, într-o reacţie la solicitările reprezentanţilor mass-media, că conduita acestuia va fi supusă unei verificări disciplinare. În plus, Guvernul a dat asigurări reprezentanţilor presei că o astfel de situaţie nu se va mai repeta şi a ţinut să precizeze, despre faptul că premierul nu a răspuns la întrebările presei, că pr acesta face declaraţii doar în cadru organizat.
16:40
Stocurile de gaze ale UE sunt cu peste 110 TWh mai mici faţă de anul trecut. Nivelul de umplere a scăzut la 78%, faţă de aproape 88% în 2024 / Care este situaţia României # News.ro
Stocurile de gaze ale Uniunii Europene sunt semnificativ mai reduse faţă de anul trecut, arată datele publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe (GIE).
Acum 6 ore
16:30
Nicolas Sarkozy, condamnat definitiv penal în ”dosarul Bygmalion” cu privire la finanţarea campaniei sale din 2012, în care fost înfrânt # News.ro
Curtea de Casaţie franceză a confirmat miercuri condamnarea lui Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion - a doua condamnare penală definitivă în cazierul judiciar al fostului şef de stat după cea în dosarul interceptărilor (Bismuth) - la 14 februarie 2024, de către Curtea de Apel din Paris, la un an de închisoare, dintre care şase luni cu executare, cu privire la finanţarea ilegală a campaniei sale prezidenţiale din 2012, în care a fost înfrânt, şi a dispus măsuri alternative cu privire la partea nesuspendată a pedepsei, relatează Le Monde.
16:20
Strategia Naţională de Apărare, aprobată de Parlament cu 314 voturi ”pentru” şi 43 ”împotrivă” / POT a anunţat că a votat împotrivă / UDMR a asemănat strategia cu un pom de Crăciun foarte bine ambalat # News.ro
Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. În cadrul dezbaterilor acestei strategii, preşedintele POT, Ana Maria Gavrilă, a anunţat că parlamentarii partidului pe care îl conduce vor vota împotrivă. Deputatul UDMR Ödön Szabó consideră această strategie este ”ceva de genul unui pom de Crăciun foarte bine ambalat” deoarece abordează foarte multe teme. Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că această strategie identifică riscurile, vulnerabilităţile, dar prezintă şi oportunităţile care pot transforma România într-un stat mai sigur. Senatorul Nicoleta Pauliuc a afirmat că această strategie trebuie pusă în mişcare prin politici publice, bugete şi termene clare, explicate oamenilor.
16:20
Timişoara: Mama care şi-a înjunghiat fiica de 10 ani a fost arestată preventiv pentru 30 de zile # News.ro
Mama de 44 de ani care şi-a înjunghiat fiica cu 4 lovituri de cuţit a fost arestată preventiv pentru 30 de zile, în urma deciziei magistraţilor de la Tribunalul Timiş.
16:20
Un nou tratament administrat intranazal ar putea schimba abordarea unor cancere cerebrale foarte agresive, stimulând răspunsul imun la nivelul creierului printr-o metodă neinvazivă.
16:10
Strategia Naţională de Apărare, aprobată de Parlament cu 314 voturi ”pentru” şi 43 ”împotrivă” / POT a anunţat că a votat împotrivă / UMDR a asemănat strategia cu un pom de Crăciun foarte bine ambalat # News.ro
Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. În cadrul dezbaterilor acestei strategii, preşedintele POT, Ana Maria Gavrilă, a anunţat că parlamentarii partidului pe care îl conduce vor vota împotrivă. Deputatul UDMR Ödön Szabó consideră această strategie este ”ceva de genul unui pom de Crăciun foarte bine ambalat” deoarece abordează foarte multe teme. Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că această strategie identifică riscurile, vulnerabilităţile, dar prezintă şi oportunităţile care pot transforma România într-un stat mai sigur. Senatorul Nicoleta Pauliuc a afirmat că această strategie trebuie pusă în mişcare prin politici publice, bugete şi termene clare, explicate oamenilor.
16:10
Dolarul creşte, însă aprecierea dolarului american creşte costurile de finanţare, scumpeşte importurile şi frânează ritmul economiei globale - analişti # News.ro
Indicele dolarului american dă primele semne solide de revenire, sugerând o posibilă schimbare în dinamica pieţelor globale, arată o analiză a brokerului european Freedom24. Aprecierea dolarului american creşte costurile de finanţare, scumpeşte importurile şi frânează ritmul economiei globale, având în vedere că mare parte din comerţul global, mărfurile şi datoria internaţională sunt exprimate în dolari, spun analiştii.
16:00
Strategia Naţională de Apărare, aprobată de Parlament cu 314 voturi pentru şi 43 împotrivă / POT a anunţat că a votat împotrivă / UMDR a asemănat strategia cu un pom de Crăciun foarte bine ambalat # News.ro
Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. În cadrul dezbaterilor acestei strategii, preşedintele POT, Ana Maria Gavrilă, a anunţat că parlamentarii partidului pe care îl conduce vor vota împotrivă. Deputatul UDMR Ödön Szabó consideră această strategie este ”ceva de genul unui pom de Crăciun foarte bine ambalat” deoarece abordează foarte multe teme. Deputatul PSD Mihai Fifor susţine că această strategie identifică riscurile, vulnerabilităţile, dar prezintă şi oportunităţile care pot transforma România într-un stat mai sigur. Senatorul Nicoleta Pauliuc a afirmat că această strategie trebuie pusă în mişcare prin politici publice, bugete şi termene clare, explicate oamenilor.
16:00
Javokhir Sindarov din Uzbekistan a devenit cel mai tânăr câştigător al Cupei Mondiale la şah, după ce l-a învins pe chinezul Wei Yi în finala disputată la Goa, în India, relatează Reuters.
15:50
Plenul comun al Parlamentului a respins Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, după ce a fost declarată neconstituţională de către Curtea Constituţională # News.ro
Plenul comun al Parlamentului a respins, miercuri, cu 246 de voturi pentru, 78 contra şi 31 abţineri Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu, pe care Guvernul şi-a angajat răspunderea în Parlament, în pachetul doi de măsuri fiscale. Respingerea legii a venit ca şi consecinţă a declarării proiectului de lege neconstituţional, de către Curtea Constituţională.
15:40
Cătălin Drulă: Când îi aud pe cei care răspândesc ură şi dezinformare şi slăbesc apărarea acestei ţări, le spun că de 300 de ani Rusia face rău acestei ţări, că de 12 ori au invadat România/ Cea mai mare ameninţare – regimul putinist # News.ro
Vicepreşedintele Camerei Deputaţilor Cătălin Drulă a declarat, miercuri, la dezbaterea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, că le transmite celor care răspândesc dezinformare şi slăbesc apărarea ţării că de 300 de ani Rusia face rău acestei ţări şi că a invadat de 12 ori România. ”Cea mai mare ameninţare la adresa copiilor noştri, a libertăţii noastre, a felului nostru de a trăi, este acest regim absolut al răului, regimul putinist, Rusia, continuatoarea Uniunii Sovietice, care întotdeauna şi-a găsit trădători şi idioţi utili”, a susţinut Drulă.
15:40
Nicuşor Dan: Trebuie să înţelegem că e o coaliţie de patru partide plus minorităţi naţionale. Fiecare din partidele astea are un public. În publicul acela există aşteptări de multe ori divergente şi procesul de înţelegere, din cauza asta, e dificil # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, despre neînţelegerile din interiorul coaliţiei de guvernare, că trebuie să înţelegem că e o coaliţie de patru partide plus minorităţi naţionale iar fiecare din partidele astea are un public şi în publicul acela există aşteptări de multe ori divergente şi procesul de înţelegere, iar din cauza asta, e dificil.
15:30
Trei administratori de firme, acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi supraevaluat, în acte, trufele şi fructele de pădure coletate de la diverse persoane/ Prejudiciu imens/ Aproape 80 de kilograme de trufe, ridicate la percheziţii- FOTO # News.ro
Un italian şi doi români, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor, sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi creat un mecanism evazionist prin care ar fi supraevaluat în acte trufele, fructele de pădure şi alte produse de acest gen colectate de la persoane fizice în ultimii cinci ani. Astfel, în actele contabile şi în documentele celor trei societăţi ar fi fost înregistrate cheltuieli, în numerar, de peste 150 de milioane de lei, bani folosiţi în interes propriu de către administratori. Totodată, această schemă ar fi avut efecte şi asupra impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu o sumă ce va fi stabilită ulterior. La percheziţii, poliţiştii au ridicat 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.
15:30
Cel puţin 18 răniţi şi 30 de clădiri atinse într-un atac rus ”masiv” la Zaporojie, în plină accelerare diplomatică în vederea căutării unei soluţii la Războiul din Ucraina # News.ro
Atacuri ruse au continuat miercuri în Ucraina, în pofida faptului că preşedintele american Donald Trump a anunţat că mai sunt de de rezolvat doar ”câteva puncte de dezacord” şi a faptului că activitatea diplomatică se accelerează în vederea căutării unei soluţii la Războiul din Ucraina, relatează AFP.
15:20
Nicuşor Dan: Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente / Acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani # News.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente iar acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.