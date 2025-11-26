Ministrul Muncii: Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie

15:30

Un italian şi doi români, administratori ai unor societăţi comerciale din judeţul Bihor, sunt acuzaţi de evaziune fiscală şi delapidare, după ce ar fi creat un mecanism evazionist prin care ar fi supraevaluat în acte trufele, fructele de pădure şi alte produse de acest gen colectate de la persoane fizice în ultimii cinci ani. Astfel, în actele contabile şi în documentele celor trei societăţi ar fi fost înregistrate cheltuieli, în numerar, de peste 150 de milioane de lei, bani folosiţi în interes propriu de către administratori. Totodată, această schemă ar fi avut efecte şi asupra impozitului pe profit, bugetul de stat fiind prejudiciat cu o sumă ce va fi stabilită ulterior. La percheziţii, poliţiştii au ridicat 78 de kilograme de trufe, în valoare de aproximativ 125.000 de lei.