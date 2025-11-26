Trei bărbaţi au fost arestaţi pentru „neglijenţă gravă” în cazul incendiului din Hong Kong, soldat cu cel puţin 40 de morţi

17:50

Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că aşteaptă cu interes alegerile la Bucureşti, el precizând că şi-ar dori să câştige un om care să ştie să lucreze cu banul public şi mai ales să nu facă compromis cu mafia imobiliară. Despre fotografia în care apare alături de Cătălin Drulă, folosită de candidatul USR în campania pentru Primăria capitalei, el a afirmat că este un om public în spaţiul public de foarte multă vreme şi oricine are o imagine, o filmare cu el, poate să facă orice cu ea.