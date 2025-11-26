Medicul Diana Loreta Păun: Nodulii tiroidieni nu dor. Ei pot să crească câteodată fără să îi bagi în seamă pentru că nu supără decât când ajung la dimensiuni semnificative

18:30

Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a apărat pe trimisul său special Steve Witkoff, spunând că acesta a făcut „ceea ce se face de obicei”, după ce o înregistrare a unei convorbiri telefonice, scursă în presă, pare să arate că acesta l-a sfătuit pe un oficial de la Kremlin cum să îl abordeze pe preşedintele american în privinţa planului de pace pentru Ucraina. În acelaşi timp, Rusia a declarat miercuri că scurgerea înregistrării convorbiri telefonice dintre consilierii de top ai lui Donald Trump şi Vladimir Putin a fost o încercare inacceptabilă de a submina negocierile de pace pentru Ucraina şi ţine de un război hibrid.