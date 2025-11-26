Compania Air India a rătăcit un avion
Aparatul a fost regăsit din întâmplare după 12 ani
Ziarul a arătat că președintele și-a pierdut din vitalitate față de primul mandat
Fostul președinte francez Nicolas Sarkozy a fost condamnat pentru finanțarea ilegală a campaniei sale electorale în cadrul eșuării candidaturii sale la realegere din 2012, după ce cea mai înaltă instanță a țării i-a respins ultimul apel.
Ministrul adjunct de externe al Rusiei a declarat că există numeroase scurgeri de informații și atacuri prin intermediul mass-media britanice și al rețelelor de socializare pe tema ajungerii la acorduri de pace în Ucraina.
Trump îl apără pe Witkoff, care îi instruiește pe ruși cum să negocieze cu președintele american # Veridica.ro
Trimisul președintelui este considerat co-autorul unui plan controversat de pace în Ucraina care favoriza flagrant Rusia
Pompierii nu știu câți locatari se află în cele 2000 de apartamente.
Cel puțin 13 persoane au fost ucise și 15 rănite într-un incendiu major care a cuprins blocuri de apartamente în districtul Tai Po din Hong Kong.
Cum n-o dai!
UE solicită urgent un acord privind utilizarea activelor rusești înghețate pentru Ucraina # Veridica.ro
Uniunea Europeană a accelerat eforturile de a conveni asupra unui plan de utilizare a activelor rusești înghețate pentru a ajuta Ucraina, după ce un plan de pace susținut de SUA săptămâna trecută a prezentat idei diferite, au declarat oficiali UE.
Forțele ruse au organizat un atac masiv cu drone asupra orașului Zaporijie, din sud-estul Ucrainei, marți seară, declanșând incendii, rănind cel puțin șapte persoane și avariind grav clădiri și vehicule, a declarat guvernatorul regional.
Un influencer rusofon din Estonia a fost arestat după ce vreme de ani de zile a promovat narațiunile Moscovei. Oleg Besedin avea legături financiare atât cu Rusia, cât și cu partidele politice estoniene susținute de comunitatea rusofonă.
Oana Ţoiu şi Péter Szijjártó au discutat despre cooperarea bilaterală şi agenda internaţională.
Victoriile cheie ale opoziției italiene în alegerile regionale din sudul Italiei arată fisuri în dominația blocului conservator aflat la guvernare, ridicând îndoieli cu privire la capacitatea premierului Giorgia Meloni de a-și asigura un al doilea mandat la următoarele alegeri naționale, spun observatorii politici.
Șeful securității Ucrainei a declarat că speră să aranjeze o vizită a președintelui Volodimir Zelenski în SUA „la o dată cât mai potrivită” în această lună, în contextul în care încercările diplomatice de a pune capăt războiului continuă.
Europenii vor bloca orice plan american de pace întrucât vor ca războiul din Ucraina să dureze cât mai mult, potrivit unei narațiuni promovate de presa pro-Kremlin, care consideră că „pacea” înseamnă capitularea necondiționată în fața agresiunii de tip imperial a Rusiei.
Ministerul Apărării din Marea Britanie a anunțat că sistemul laser de mare putere DragonFire a doborât cu succes drone care zburau cu viteze de până la 650 km/h în timpul testelor recente efectuate la poligonul de luptă Hebrides din Scoția.
Autoritățile franceze au arestat încă patru persoane în legătură cu jaful spectaculos de luna trecută al bijuteriilor Coroanei în valoare estimată la 88 de milioane de euro din Muzeul Luvru, a anunțat procurorul din Paris .
Șase drone au traversat neautorizat spațiul aerian al Republicii Moldova și au fost detectate, marți dimineață, de sistemele de supraveghere din dotarea Armatei Naționale.
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
Dronele au schimbat fața războiului. Rușii nu se mai mulțumesc să atace orașele ucrainene și să omoare civili, trimit drone și în Europa, adânc în teritoriul statelor membre NATO. Sunt acestea provocări și parte a războiului hibrid dus de Kremlin sau incidente izolate?
Concomitent, Kievul a suferit al doilea atac major rusesc din această lună
„Mi-aş fi dorit să o dea jos” - a spus ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu.
Jurnalul lui Tetelu în Ziua 47
Administraţia de la Kabul spune că sunt victime printre civili şi promite represalii
Kremlinul afirmă că nu are nimic de spus despre consultările cu americanii.
Capitala ucraineană şi două regiuni ruseşi de la Marea Neagră au fost cele mai vizate.
Majoritatea celor suspectați sunt infractori periculoși și oligarhi conectați la interesele Moscovei, aflați sub sancțiuni occidentale.
Pentagonul a declarat că îl anchetează pe senatorul democrat Mark Kelly din Arizona pentru posibile încălcări ale legii militare, după ce Kelly s-a alăturat altor parlamentari într-un videoclip care a cerut trupelor americane să refuze ordinele ilegale.
O nouă funcționalitate de pe X a stârnit confuzie, furie și un val de investigații online după ce utilizatorii au descoperit că platforma afișa brusc locațiile surprinzătoare în care se află anumite conturi.
Putin, președintele Rusiei, și Erdogan, președintele Turciei, au discutat despre propunerile SUA privind încheierea războiului din Ucraina.
Subiectul discuției a fost neclar, iar relatarea presei chineze, care a anunțat convorbirea nu conținea prea multe detalii.
„Nu crede până nu vezi, dar s-ar putea să se întâmple ceva bun”, a scris Donald Trump luni dimineață după negocierile americano-ucrainene de duminică de la Geneva.
Breaking Fake News realizează, săptămânal, o selecție a narațiunilor false demontate în presa internațională.
Un studiu efectuat pe un singur pacient ar demonstra fără drept de tăgadă că vaccinurile ARNm modifică ADN-ul uman, potrivit conspiraționiștilor.
Planul de pace al președintelui Trump, care a fost comunicat mai degrabă în termenii unui „diktat”, are prea puțin de a face cu Ucraina. De fapt, în încercarea de a-l salva pe Putin și de a da un start proaspăt trumpismului, straniul președinte american pare dispus să sacrifice Ucraina și odată cu ea și securitatea europeană.
Președintele Senatului Mircea Abrudean s-a întâlnit cu președintele Radei Supreme a Ucrainei, Ruslan Stefanchuk.
Administraţia Trump insistă că planul pentru Ucraina îi aparţine deşi mai mulţi senatori americani spun că este o listă de dorinţe a Rusiei # Veridica.ro
Secretarul de stat Marco Rubio afirmă că este doar un cadru pentru negocierile în curs, la care au contribuit ambele părţi în conflict.
Ucraineni, europeni şi americani discută în Elveţia soluţii pentru oprirea războiului.
Aproape 100 de drone ruseşti au fost lansate peste noapte asupra Ucrainei
Favorit este un apropiat al preşedintelui destituit Milorad Dodik
Preşedintele american spune că planul nu este o ofertă finală.
Aliații Ucrainei își exprimă îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului # Veridica.ro
Aliații Ucrainei din Europa, Canada și Japonia și-au exprimat îngrijorarea cu privire la planul SUA de a pune capăt războiului dintre Rusia și Ucraina, spunând că acesta „va necesita eforturi suplimentare”.
UE și Chișinăul inventează inamici externi (Rusia), pentru a pasa responsabilitatea pentru problemele interne pe care le au, susține fostul președinte pro-moscovit al Republicii Moldova, Igor Dodon, citat de presa afiliată.
Două aeronave F-16 Fighting Falcon au fost ridicate de la sol din Baza 86 Aeriană.
Președintele țării a salutat „eforturile reînnoite ale președintelui Donald Trump” pentru un acord de pace.
Președintele Donald Trump a declarat vineri că dorește ca Ucraina să accepte un nou acord de pace până la Ziua Recunoștinței, după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a avertizat că acordul obligă țara sa să aleagă între „demnitatea” sa și un „partener cheie”.
Merkel & May: Faraoane cu piramide illuminati-Spărgătorii de fake news, cu Zaiafet și Geminschi (42) # Veridica.ro
Zaiafet și Geminschi analizează ce fake news au apărut în ultimele zile și le demontează în stilul Veridica.
Sute de site-uri web în limba engleză – de la publicații de știri tradiționale la bloguri marginale – oferă linkuri către articole dintr-o rețea pro-Kremlin care inundă internetul cu dezinformare, potrivit unui studiu publicat de un think tank cu sediul la Londra .
Un reporter de investigații croat a depus o plângere la procurorii din Milano împotriva președintelui sârb, Aleksandar Vučić, pentru presupusa sa implicare în afacerea „Safari Sarajevo”, în care lunetiști din Italia și din alte țări ar fi călătorit în capitala bosniacă pentru a ucide civili în timpul asediului de patru ani al orașului în anii 1990.
Rusia rămâne fără bani. Rezultat: taxe mărite, dispute pentru resurse între structurile puterii # Veridica.ro
Kremlinul are nevoie de banii rușilor, așa că propaganda le spune acestora că trebuie să fie recunoscători că li se măresc taxele, scrie presa independentă. Tot de acolo aflăm că reducerea resurselor statului are drept consecință și intensificarea disputelor dintre instituțiile de forță.
