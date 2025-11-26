Cumulul pensiei cu salariul: vor rămâne școlile fără profesori? Răspunsul ministrului David

18:50

Un individ din anturajul premierului îi împingea azi pe jurnaliştii care au încercat să se apropie de Ilie Bolojan pe holurile Parlamentului. Imaginile au fost postate de jurnalistul Marco Badea, care adaugă (pe bună dreptate) că „în nicio democrație presa nu trebuie tratată așa”. Practic, un angajat al statului îi ţine la distanţă cu forţa … The post Fără camere, fără microfoane, fără întrebări! Cum sunt ținuți jurnaliștii, cu forța, la distanță de Bolojan (Video) appeared first on spotmedia.ro.