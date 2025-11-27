Zi importantă pentru cel mai tânăr parc din București: se amenajează în următorul an sau pierde primăria terenul, înainte să înceapă lucrările?
SportMedia, 27 noiembrie 2025 02:50
Consiliul General al Municipiului București (CGMB) ar putea solicita Cabinetului Bolojan prelungirea termenului în care Primăria Sectorului 6 are dreptul să amenajeze Parcul Grozăvești. Terenul în cauză a fost preluat din administrarea SRI, la începutul anului 2026, în urma unei hotărâri de guvern. În forma actuală, actul normativ al Executivului prevede că – dacă parcul … The post Zi importantă pentru cel mai tânăr parc din București: se amenajează în următorul an sau pierde primăria terenul, înainte să înceapă lucrările? appeared first on spotmedia.ro.
Un nou tratament administrat intranazal ar putea schimba abordarea în cazul unor cancere cerebrale foarte agresive, stimulând răspunsul imun la nivelul creierului printr-o metodă neinvazivă. Un studiu recent a arătat că acest lucru este posibil în cazul șoarecilor suferind de glioblastom. O echipă de cercetători de la Facultatea de Medicină a Universităţii Washington din St. … The post Unul dintre cele mai agresive tipuri de cancer, eliminat cu un tratament nazal appeared first on spotmedia.ro.
În mediul online există deja există numeroase playlisturi muzicale pentru câini și pisici, pe care de multă vreme îi considerăm membri ai familiei. Dar ajută acestea blănoșii să se relaxeze? Pentru că mulți dintre ei tare ar avea nevoie, mai cu seamă atunci când suntem plecați de casă. Când Serenity Strull, editor foto la BBC, … The post Ajută muzica animalele să fie mai calme? Ce spun studiile appeared first on spotmedia.ro.
Un elev de 9 ani din Cluj i-a dislocat umărul învățătoarei, a lovit-o cu capul în nas pe directoare și a mușcat-o pe psihologă. Doar polițiștii l-au putut opri # SportMedia
Un episod de groază s-a desfășurat miercuri, la Colegiul Național „George Coșbuc” din Cluj-Napoca, unde un elev de clasa a III-a a avut o izbucnire extrem de violentă. El a atacat cadrele didactice și a provocat panică în rândul copiilor și al profesorilor. Un profesor martor la incident le-a transmis părinților un mesaj în care … The post Un elev de 9 ani din Cluj i-a dislocat umărul învățătoarei, a lovit-o cu capul în nas pe directoare și a mușcat-o pe psihologă. Doar polițiștii l-au putut opri appeared first on spotmedia.ro.
Horoscop zilnic pentru 27 noiembrie 2025. The post Horoscop zilnic: 27 noiembrie appeared first on spotmedia.ro.
ChatGPT dă vina pe „utilizarea greșită” a tehnologiei sale, după ce un adolescent a fost încurajat de chatbot să se sinucidă # SportMedia
Un adolescent de 16 ani s-a sinucis după luni întregi de conversații cu ChatGPT, iar familia îl acuză pe gigantul OpenAI că tehnologia sa i-a alimentat criza și i-a oferit chiar sugestii legate de moarte. În loc să își asume vreun rol, compania dă vina pe „utilizarea greșită” a chatbotului și susține că tragedia nu … The post ChatGPT dă vina pe „utilizarea greșită” a tehnologiei sale, după ce un adolescent a fost încurajat de chatbot să se sinucidă appeared first on spotmedia.ro.
Doi membri ai Gărzii Naționale, împușcați lângă Casa Albă, au murit. Un suspect a fost reținut. Trump: „Animalul va plăti un preț foarte mare” # SportMedia
Doi membri ai Gărzii Naționale împușcați miercuri în centrul Washingtonului, la câteva străzi distanță de Casa Albă, au murit din cauza rănilor, a anunțat guvernatorul Virginiei de Vest, Patrick Morrisey. Cei doi militari proveneau din acest stat. „Acești bravi locuitori ai Virginiei de Vest și-au pierdut viața în slujba țării lor”, a scris Morrisey pe … The post Doi membri ai Gărzii Naționale, împușcați lângă Casa Albă, au murit. Un suspect a fost reținut. Trump: „Animalul va plăti un preț foarte mare” appeared first on spotmedia.ro.
Liga Campionilor: Rezultatele de miercuri. Victorie uriașă obținută de PSV, cu Dennis Man pe teren, contra lui Liverpool # SportMedia
SpotMedia.ro prezintă rezultatele înregistrate miercuri, 26 noiembrie, în etapa a 5-a de pe tabloul principal din Liga Campionilor. În partidele de la ora 19:45, Vlad Dragomir a fost titular pentru Pafos în egalul cu AS Monaco, 2-2. De la 22:00, Dennis Man a jucat 89 de minute într-o victorie zdrobitoare a lui PSV Eindhoven pe … The post Liga Campionilor: Rezultatele de miercuri. Victorie uriașă obținută de PSV, cu Dennis Man pe teren, contra lui Liverpool appeared first on spotmedia.ro.
Parlamentarii plecați din SOS și POT atacă Guvernul Bolojan cu o moțiune de cenzură pregătită pentru decembrie # SportMedia
Grupul parlamentar PACE – Întâi România a anunțat, miercuri, că inițiază procedurile pentru depunerea unei moțiuni de cenzură împotriva Guvernului condus de Ilie Bolojan. Demersul, intitulat „România nu este de vânzare – Un guvern fără USR”, este justificat printr-o listă amplă de critici privind politicile actualei administrații. „Această moțiune este un semnal clar că actuala … The post Parlamentarii plecați din SOS și POT atacă Guvernul Bolojan cu o moțiune de cenzură pregătită pentru decembrie appeared first on spotmedia.ro.
Un profesor universitar critică dur noua programă școlară: Reforma la Română e o prostie de care nu avea nevoie nimeni # SportMedia
Profesorul și cercetătorul literar Ștefan Baghiu, de la Universitatea „Lucian Blaga” din Sibiu, critică sever noile programe școlare publicate în dezbatere de Ministerul Educației, în special pe cea de Limba și literatura română pentru clasa a IX-a. Potrivit profesorului, modificările reprezintă un regres substanțial și ignoră complet realitățile generației actuale. Baghiu afirmă că reforma este … The post Un profesor universitar critică dur noua programă școlară: Reforma la Română e o prostie de care nu avea nevoie nimeni appeared first on spotmedia.ro.
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că prin Strategia naţională de Apărare a Ţării, vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI care se va ocupa de corupţie şi singura sa sarcină va fi să culeagă informaţii despre fenomenul de mare corupţie. Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat care vor fi limitele serviciilor … The post Nicușor Dan vrea o unitate anticorupție la SRI: Va culege informații appeared first on spotmedia.ro.
Șeful ROMARM: Trebuie să investim în drone militare, dar să le folosim și în agricultură # SportMedia
Industria românească de apărare are nevoie de investiții în tehnologii cu utilizare duală, a transmis miercuri Răzvan Marian Pîrcălăbescu, directorul general al Companiei Naționale ROMARM. El a subliniat că drona militară reprezintă un exemplu esențial de tehnologie care poate fi adaptată și pentru agricultură sau domenii conexe. „Industria de apărare are o mare oportunitate astăzi. … The post Șeful ROMARM: Trebuie să investim în drone militare, dar să le folosim și în agricultură appeared first on spotmedia.ro.
La aproape doi ani de la tragedia din 2 Mai, cazul lui Vlad Pascu ajunge într-o etapă decisivă la Înalta Curte de Casație și Justiție. Tânărul, condamnat la 10 ani de închisoare, atacă sentința printr-un recurs în casație, invocând lipsa unor expertize importante și erori în interpretarea probelor. Condamnarea a fost pronunțată inițial de Judecătoria … The post Vlad Pascu contestă condamnarea de 10 ani: ce susține apărarea în fața Înaltei Curți appeared first on spotmedia.ro.
Cumulul pensiei cu salariul: vor rămâne școlile fără profesori? Răspunsul ministrului David # SportMedia
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice. El a explicat că, în multe situaţii, profesorii ieşiţi la pensie sunt cei care ajută la acoperirea orelor. El a mai anunţat … The post Cumulul pensiei cu salariul: vor rămâne școlile fără profesori? Răspunsul ministrului David appeared first on spotmedia.ro.
Când se aprind luminile de sărbători în București. Vor fi concerte și focuri de artificii # SportMedia
Primăria Capitalei anunţă că sâmbătă se vor deschide Târgul de Crăciun Bucureşti din Piaţa Constituţiei şi târgul Bucharest Downtown Christmas Market din Piaţa Universităţii. Tot sâmbătă se vor aprinde luminile de sărbători în Capitală. Primăria Sector 6 fură startul: acolo se vor aprinde luminițele cu o seară înainte. Potrivit unui comunicat de presă transmis, miercuri, … The post Când se aprind luminile de sărbători în București. Vor fi concerte și focuri de artificii appeared first on spotmedia.ro.
Fără camere, fără microfoane, fără întrebări! Cum sunt ținuți jurnaliștii, cu forța, la distanță de Bolojan (Video) # SportMedia
Un individ din anturajul premierului îi împingea azi pe jurnaliştii care au încercat să se apropie de Ilie Bolojan pe holurile Parlamentului. Imaginile au fost postate de jurnalistul Marco Badea, care adaugă (pe bună dreptate) că „în nicio democrație presa nu trebuie tratată așa”. Practic, un angajat al statului îi ţine la distanţă cu forţa … The post Fără camere, fără microfoane, fără întrebări! Cum sunt ținuți jurnaliștii, cu forța, la distanță de Bolojan (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Strategia Națională de Apărare trece lejer de Parlament. De ce a fost comparată cu un pom de Crăciun # SportMedia
Parlamentul a adoptat, miercuri, Strategia Naţională de Apărare a Ţării cu 314 de voturi ”pentru”, 43 ”împotrivă” şi 3 abţineri. În cadrul dezbaterilor acestei strategii, preşedintele POT, Ana Maria Gavrilă, a anunţat că parlamentarii partidului pe care îl conduce vor vota împotrivă. Deputatul UDMR Ödön Szabó consideră această strategie este ”ceva de genul unui pom … The post Strategia Națională de Apărare trece lejer de Parlament. De ce a fost comparată cu un pom de Crăciun appeared first on spotmedia.ro.
România debutează joi la Campionatul Mondial de handbal: Mesajul selecționerului Ovidiu Mihăilă și lotul convocat # SportMedia
Selecționerul echipei naționale de handbal feminin a României, Ovidiu Mihăilă, a afirmat, marți, într-un interviu difuzat pe pagina de Facebook a FRH, că responsabilitatea jucătoarelor sale va conta cel mai mult în meciurile de la Campionatul Mondial din Olanda și Germania. ‘Cred că responsabilitatea va conta foarte mult. Motivația va exista cu siguranță, pentru că … The post România debutează joi la Campionatul Mondial de handbal: Mesajul selecționerului Ovidiu Mihăilă și lotul convocat appeared first on spotmedia.ro.
România va achiziționa 231 de sisteme de rachete antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, ca parte a unui contract semnat marți, 25 noiembrie, între Ministerul Apărării Naționale și Ministerul Forţelor Armate și al Veteranilor din Franța, prin direcțiile generale pentru armamente. Valoarea contractului este de 625,59 milioane de euro, fără TVA. Potrivit MApN, achiziția mai include 934 … The post Armata Română cumpără rachete antiaeriene din Franța de peste 600 de milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Parlamentul European cere restricții pentru accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. Avertisment privind riscurile pentru sănătatea fizică și mintală # SportMedia
Eurodeputații au adoptat, joi, cu 483 de voturi pentru, 92 împotrivă și 86 de abțineri, un raport non-legislativ prin care își exprimă „profunda îngrijorare” față de riscurile la care sunt expuși minorii online. Documentul atrage atenția asupra impactului asupra sănătății fizice și mintale și solicită o protecție mai fermă în fața strategiilor manipulatoare care pot … The post Parlamentul European cere restricții pentru accesul minorilor sub 16 ani la rețelele sociale. Avertisment privind riscurile pentru sănătatea fizică și mintală appeared first on spotmedia.ro.
Dacă ai un magazin online, știi deja că marketingul nu înseamnă doar reclame. Știi cum e să investești timp, bugete, energie… și totuși rezultatele să fie oscilante. Să ai trafic, dar puține conversii. Să ai un produs bun, dar un brand aproape invizibil în Google. Ce lipsește nu este un canal nou, ci o viziune … The post Cum alegi partenerul ideal pentru creșterea magazinului tău online appeared first on spotmedia.ro.
Marius Copil revine în tenis, într-un nou rol, la scurt timp după ce și-a anunțat retragerea # SportMedia
Marius Copil (35 de ani) revine în tenis, într-un nou rol, la scurt timp după ce și-a încheiat cariera de jucător. Copil a anunțat, miercuri, că o pregătește pe Jaqueline Cristian, „într-o perioadă de probă”, înaintea turneelor la care va participa românca în 2026. El a spus că vrea să o ajute pe Jaqueline să … The post Marius Copil revine în tenis, într-un nou rol, la scurt timp după ce și-a anunțat retragerea appeared first on spotmedia.ro.
Nicușor Dan se implică în problema femicidului: Pare că oamenii ăștia nu vor păți niciodată nimic # SportMedia
Preşedintele Nicuşor Dan a fost întrebat, miercuri, la Parlament, despre cazurile din ce în ce mai frecvente de femei omorâte de partener. Şeful statului a anunţat că are un consilier care se ocupă de problema femicidului şi va urma un raport. „Începând de la 1-3 noiembrie avem consilier care se ocupă și de această problemă, … The post Nicușor Dan se implică în problema femicidului: Pare că oamenii ăștia nu vor păți niciodată nimic appeared first on spotmedia.ro.
Drona din Vaslui. Nicușor Dan spune că nu ne atacă Rusia, sunt doar accidente. Problema reală e propaganda # SportMedia
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, că pătrunderea dronelor pe teritoriul României nu reprezintă acțiuni militare deliberate ale Rusiei, ci „accidente tehnice”, subliniind că adevărata amenințare constantă este propaganda și dezinformarea rusă, desfășurate „de 10 ani încoace”. „Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente. Acolo unde putem spune … The post Drona din Vaslui. Nicușor Dan spune că nu ne atacă Rusia, sunt doar accidente. Problema reală e propaganda appeared first on spotmedia.ro.
Incendiu puternic în Hong Kong. Arde un complex de zgârie nori. Sunt cel puțin 13 morți, dar și oameni blocați în blocurile în flăcări (Video) # SportMedia
Un incendiu a izbucnit, miercuri, într-un complex rezidențial din Hong Kong, cu aproape 2.000 de apartamente. Autoritățile locale spun că cel puțin 13 persoane au murit în incendiu, transmite DW. AP citează presa din Hong Kong, care a informat că una dintre persoanele decedate era pompier, dar acest lucru nu a fost confirmat de autorități. … The post Incendiu puternic în Hong Kong. Arde un complex de zgârie nori. Sunt cel puțin 13 morți, dar și oameni blocați în blocurile în flăcări (Video) appeared first on spotmedia.ro.
Parlamentul a adoptat legea care incriminează încălcarea sancțiunilor internaționale. Dosarele ajung la DIICOT # SportMedia
Parlamentul a adoptat, miercuri, legea care transformă încălcarea sau eludarea sancțiunilor internaționale – inclusiv a celor aplicate Federației Ruse – într-o infracțiune gravă, ce intră în competența DIICOT. Actul normativ, coinițiat de Ministerul Afacerilor Externe (MAE) și Ministerul Justiției, modifică OUG 202/2008 și a trecut în Camera Deputaților cu o majoritate covârșitoare: 277 de voturi … The post Parlamentul a adoptat legea care incriminează încălcarea sancțiunilor internaționale. Dosarele ajung la DIICOT appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj a găsit înlocuitor pentru Lindon Emerllahu (23 de ani), mijlocaș aflat pe picior de plecare. După ce a fost dorit de FCSB, Emerllahu se îndreaptă spre un transfer în străinătate. CFR Cluj vrea 1,5 milioane de euro în schimbul său și are deja un nume de înlocuitor. Potrivit gsp.ro, Enis Cokaj (26 de … The post CFR Cluj i-a găsit înlocuitor lui Lindon Emerllahu appeared first on spotmedia.ro.
O polițistă de frontieră din România a fost desemnată șef al Unității de Fuziune a Informațiilor din cadrul Diviziei pentru Managementul Integrat al Frontierelor Europene a FRONTEX, agenția europeană pentru protejarea frontierelor. ”Ministerul Afacerilor Interne a câștigat o poziție de top – management în cadrul FRONTEX, agenția europeană pentru protejarea frontierelor. Ioana Raluca Rusu, comisar … The post România a obținut o funcție strategică în conducerea FRONTEX appeared first on spotmedia.ro.
Parlamentul a dat undă verde legii care întărește protecția victimelor violenței domestice. Ce se schimbă # SportMedia
Camera Deputaților a aprobat, miercuri, modificările legislative pentru protecția victimelor violenței domestice, prin care ordinul de protecție provizoriu va fi prelungit automat, iar mai multe instituții vor putea depune cererea în numele victimei. Legea a trecut cu 284 de voturi „pentru”, 2 voturi „contra”, 5 abțineri și un deputat care nu a votat. Camera era … The post Parlamentul a dat undă verde legii care întărește protecția victimelor violenței domestice. Ce se schimbă appeared first on spotmedia.ro.
Cultura asiatică are o relație veche și nuanțată cu jocurile de noroc: de la zarurile antice și mahjongul de familie până la loteriile imperiale și platformele digitale de azi. În multe regiuni, norocul e mai mult decât hazard; e o energie care se cultivă prin ritual, simboluri și respect pentru tradiție. În acest peisaj, surprizele … The post Jocurile de noroc în culturile asiatice: Tradiție și superstiție appeared first on spotmedia.ro.
Tenorul ȘTEFAN von KORCH a cucerit publicul în concertele „Los Tres Tenores” din America Centrală # SportMedia
Tenorul Ștefan von Korch, singurul invitat român în concertele de mare tradiție „Los Tres Tenores” din America Centrală a fost favoritul publicului în cele 2 concerte derulate în Honduras: artistul s-a remarcat nu doar prin vocea sa de o expresivitate unică, ci și prin eleganța și siguranța interpretării, reușind să încânte și să fascineze publicul … The post Tenorul ȘTEFAN von KORCH a cucerit publicul în concertele „Los Tres Tenores” din America Centrală appeared first on spotmedia.ro.
ASF aruncă vina pe Parlament pentru articolul din legea pensiilor private care a picat la CCR # SportMedia
Autoritatea de Supraveghere Financiară susține că proiectul legii privind plata pensiilor private – elaborat chiar de instituție – este constituțional „în integralitatea sa”, iar singura prevedere respinsă marţi de Curtea Constituțională aparține Parlamentului. Vicepreședintele ASF, Dan Armeanu, afirmă că judecătorii CCR au validat propunerea ASF și că problema vine de la un amendament introdus ulterior … The post ASF aruncă vina pe Parlament pentru articolul din legea pensiilor private care a picat la CCR appeared first on spotmedia.ro.
Opera Națională București deschide oficial Anul Cultural România – Italia 2026 printr-un Concert de Gală susținut la Roma de Ziua Națională a României # SportMedia
Ambasada României în Italia deschide seria evenimentelor incluse în programul Anului Cultural România–Italia 2026 printr-un Concert de Gală organizat în colaborare cu Opera Națională București și susținut de către Ministerul Afacerilor Externe și Ministerul Culturii din România, care marchează, totodată, și Ziua Națională a României. Soprana Anita Hartig, mezzosoprana Ruxandra Donose, tenorul Ștefan Pop și … The post Opera Națională București deschide oficial Anul Cultural România – Italia 2026 printr-un Concert de Gală susținut la Roma de Ziua Națională a României appeared first on spotmedia.ro.
CFR Cluj i-a stabilit prețul lui Louis Munteanu (23 de ani), atacantul echipei. Prin vocea lui Nelu Varga, patronul echipei, CFR Cluj a anunțat prețul pentru care este dispus să spună „da” transferului lui Louis Munteanu, după ultimele oferte sosite pentru atacant. DC United sau Olympique Lyon sunt ultimele echipe intrate în cursa pentru Louis … The post CFR Cluj a stabilit prețul lui Louis Munteanu după ultimele oferte primite appeared first on spotmedia.ro.
Lăsați frigul de afară în urmă și pregătiți-vă să pășiți în cea mai frumoasă lună a anului! Decembrie la Teatrul Ion Creangă nu înseamnă doar sfârșit de an, ci o explozie de bucurie, lumină și povești care aduc Crăciunul mai aproape. Apogeul poveștii noastre festive este evenimentul cu tradiție, MagicTIC, care se va desfășura între … The post Ce se vede în luna decembrie la Teatrul Ion Creangă appeared first on spotmedia.ro.
Nouă din 10 dintre copiii incluși în programele educaționale Salvați Copiii consideră ca fiind important să poată mânca suficient și sănătos, un procent similar considerând esențial să aibă acces la cărți și jocuri adecvate vârstei. În ierarhia nevoilor importante pentru copii sunt cele legate de sănătate și de obținerea unor rezultate bune la școală. Pentru cea … The post Festivalul Brazilor de Crăciun dă startul celei de-a 25-a ediții, o ediție-manifest appeared first on spotmedia.ro.
Dezvăluiri Bloomberg: Witkoff i-a sfătuit pe ruși cum să-i vândă lui Trump un acord de pace în Ucraina # SportMedia
Emisarul prezidențial american Steve Witkoff, implicat în negocierile acordului de pace din Gaza, a purtat în octombrie o conversație telefonică cu un înalt oficial rus în care a sugerat elaborarea unui plan similar pentru Ucraina și l-a sfătuit pe Vladimir Putin cum să abordeze subiectul într-o discuție cu Donald Trump. Dezvăluirile au fost publicate de … The post Dezvăluiri Bloomberg: Witkoff i-a sfătuit pe ruși cum să-i vândă lui Trump un acord de pace în Ucraina appeared first on spotmedia.ro.
Începând de azi, ploile vor cuprinde toată ţara şi se vor acumula cantităţi importante de apă. ANM a emis de dimineaţă o informare meteo de răcire a vremii, cu ploi abundente, vânt, lapoviță și ninsoare, valabilă de miercuri până duminică seara. Potrivit meteorologilor, precipitaţiile se vor extinde dinspre vest şi sud-vest şi vor cuprinde treptat … The post Alertă de vreme rea: Se face frig și plouă mult în toată țara. Zonele unde va ninge appeared first on spotmedia.ro.
Ziua 1372 Planul de pace al SUA, inspirat dintr-un document rus. Rutte îndeamnă la prudență. Atac puternic la Zaporojie (Foto & Video) # SportMedia
Ziua 1372 de război este marcată de noi informții despre negocierile de pace. Donald Trump a retras termenul limită stabilit pentru joi, până când Ucraina trebuia să accepte planul de pace susținut de SUA. El a subliniat că Rusia „face concesii”, iar Kievul este „mulţumit” de modul în care decurg negocierile. Trump ar fi dispus … The post Ziua 1372 Planul de pace al SUA, inspirat dintr-un document rus. Rutte îndeamnă la prudență. Atac puternic la Zaporojie (Foto & Video) appeared first on spotmedia.ro.
Presa din Israel scrie despre posibilul transfer al lui Lisav Eissat (20 de ani), fundașul naționalei României și al lui Maccabi Haifa, la FCSB. FCSB caută fundași centrali cu care să-și întărească lotul, iar numele lui Lisav Eissat a apărut pe lista „roș-albaștrilor”. Jurnaliștii din Israel susțin că Florin Cernat este cel care l-a propus … The post Presa din Israel, anunț despre transferul lui Lisav Eissat la FCSB appeared first on spotmedia.ro.
Un incendiu a izbucnit, miercuri dimineaţă, la un depozit de muniţie din localitatea Mija, judeţul Dâmboviţa, forţând evacuarea a 25 de persoane. La sosirea echipajelor de intervenţie, flăcările erau deja lichidate, însă pompierii au găsit spaţiul inundat de fum şi au acţionat pentru ventilarea clădirii, a anunţat ISU Dâmboviţa. Potrivit Ministerului Economiei, în incendiu au … The post Incendiu la un depozit de muniție din Mija. Ce a ars și cât e paguba appeared first on spotmedia.ro.
Președintele american Donald Trump a șocat capitalele europene săptămâna trecută cu un ultimatum extraordinar adresat Kievului: Acceptați planul surpriză al Washingtonului de a pune capăt războiului din Ucraina sau riscați să pierdeți armele americane și schimbul de informații. Planul respectiv a fost modificat ulterior, cu contribuții ucrainene și europene, pentru a fi mai puțin pro-rus, … The post 5 motive pentru care Ucraina va continua să lupte chiar dacă Trump renunță să o ajute appeared first on spotmedia.ro.
Cristi Chivu are aspirații mari: „Vreau să am o carieră la fel de importantă ca a lui Diego Simeone” # SportMedia
Cristian Chivu, antrenorul echipei italiene de fotbal Inter Milano, a recunoscut marți că își dorește ‘o carieră la fel de importantă’ ca a lui Diego Simeone, omologul său de la Atletico Madrid și adversarul său de miercuri, din etapa a cincea a Ligii Campionilor, pe stadionul Metropolitano din capitala Spaniei, informează EFE. ‘Palmaresul său, tot … The post Cristi Chivu are aspirații mari: „Vreau să am o carieră la fel de importantă ca a lui Diego Simeone” appeared first on spotmedia.ro.
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie desfăşoară miercuri 12 percheziţii domiciliare în Bucureşti, şi două în Târgu Mureş, într-un dosar penal vizând falimentarea companiei de asigurări Euroins. Cercetările vizează infracţiunile de delapidare cu consecinţe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi … The post Percheziții într-un dosar penal vizând falimentarea Euroins appeared first on spotmedia.ro.
O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Din primele informaţii se pare că mama, având probleme psihice, a aflat că soţul ei vrea să o interneze într-o clinică de psihiatrie. Supărată şi profitând că este … The post O fată de 11 ani, din Timișoara, a fost înjunghiată de mama ei appeared first on spotmedia.ro.
FIFA a publicat marți componența celor patru urne în care vor fi plasate cele 48 de selecționate calificate la Cupa Mondială de fotbal din 2026, precum și procedurile tragerii la sorți care va avea loc pe 5 decembrie la Washington, informează AFP. Conform acestor proceduri, primele patru echipe din clasamentul FIFA – Spania, Argentina, Franța … The post Cupa Mondială 2026: Urnele pentru tragerea la sorți a grupelor appeared first on spotmedia.ro.
Situație disperată în Thailanda, după cea mai puternică ploaie din ultimii 300 de ani. Au murit 18 oameni, iar alții nu au ce mânca și sunt blocați în case de zile întregi (Foto&Video) # SportMedia
Thailanda se confruntă cu inundaţii record, care au provocat moartea a cel puţin 18 persoane şi au determinat autorităţile să trimită nave militare şi elicoptere pentru a sprijini eforturile de salvare. Potopul a lovit zece provincii din sudul ţării în ultima săptămână, oraşul Hat Yai, un centru de afaceri situat la graniţa cu Malaezia, înregistrând … The post Situație disperată în Thailanda, după cea mai puternică ploaie din ultimii 300 de ani. Au murit 18 oameni, iar alții nu au ce mânca și sunt blocați în case de zile întregi (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.
Întrebată dacă plătește 1,5 milioane de euro pentru un fotbalist, FCSB a dat un răspuns ferm. Prin vocea lui Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație, FCSB a anunțat că „nu se pune problema” să plătească 1,5 milioane de euro pentru Lindon Emerllahu. Emerllahu ar fi intrat în pachetul de 4,5 milioane de euro cu Louis … The post FCSB a dat răspunsul după ce i-a fost propus un transfer de 1,5 milioane de euro appeared first on spotmedia.ro.
Președintele Nicușor Dan va adresa, miercuri, în cadrul ședinței comune a Parlamentului, un mesaj referitor la Strategia Națională de Apărare a României pentru perioada 2025-2030. Birourile permanente reunite ale Parlamentului au luat act, luni, de Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025-2030. Documentul, care a fost analizat tot luni de către Consiliul Suprem … The post Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare a României appeared first on spotmedia.ro.
România ar putea face cu aproape 30% mai mult comerț internațional – Banca Mondială face lista problemelor care ne împiedică # SportMedia
România ar putea face cu 28% mai mult comerț internațional, arată un raport al Băncii Mondiale, intitulat Tides of Change: Igniting Productivity Growth in Europe and Central Asia, publicat luni. Raportul evidențiază că, dacă România ar aloca resursele la un nivel de eficiență similar cu cel din economiile avansate (vezi notă mai jos), atunci ar … The post România ar putea face cu aproape 30% mai mult comerț internațional – Banca Mondială face lista problemelor care ne împiedică appeared first on spotmedia.ro.
