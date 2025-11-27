Zi importantă pentru cel mai tânăr parc din București: se amenajează în următorul an sau pierde primăria terenul, înainte să înceapă lucrările?

10:50

Thailanda se confruntă cu inundaţii record, care au provocat moartea a cel puţin 18 persoane şi au determinat autorităţile să trimită nave militare şi elicoptere pentru a sprijini eforturile de salvare. Potopul a lovit zece provincii din sudul ţării în ultima săptămână, oraşul Hat Yai, un centru de afaceri situat la graniţa cu Malaezia, înregistrând … The post Situație disperată în Thailanda, după cea mai puternică ploaie din ultimii 300 de ani. Au murit 18 oameni, iar alții nu au ce mânca și sunt blocați în case de zile întregi (Foto&Video) appeared first on spotmedia.ro.