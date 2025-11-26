Inflaţia din Rusia accelerează, ajungând la 0,14%
Bursa, 26 noiembrie 2025 20:50
Creşterea preţurilor de consum în Rusia a urcat la 0,14% în intervalul 18-24 noiembrie, faţă de 0,11% în săptămâna anterioară, potrivit datelor publicate de Rosstat, de la care scriem cele ce urmează. De la începutul lunii noiembrie, inflaţia cumulată este de 0,40%, iar de la începutul anului ajunge la 5,23%.
• • •
Acum 10 minute
21:20
Ambasadoarea Rusiei a acuzat Bulgaria de and #8222;rusofobie and #8221; în disputa privind Lukoil # Bursa
Ambasadoarea Rusiei la Sofia, Eleonora Mitrofanova, a declarat că relaţiile dintre Bulgaria şi Federaţia Rusă au ajuns la and #8222;un minim istoric and #8221;, acuzând autorităţile bulgare că poartă responsabilitatea pentru deteriorarea raporturilor diplomatice, potrivit publicaţiei Novinite, de la care transmitem cele ce urmează. Mitrofanova a susţinut că poziţionarea oficială a Sofiei a devenit and #8222;din ce în ce mai rusofobă and #8221;, iar contactele bilaterale sunt îngheţate la iniţiativa părţii bulgare.
Acum 30 minute
21:00
Partidul populist ANO (n.r. Acţiunea Cetăţenilor Nemulţumiţi) din Republica Cehă, condus de miliardarul Andrei Babis, a propus miercuri numirea în guvern a unui eurosceptic de dreapta criticat pentru efectuarea unui salut nazist, complicând eforturile de formare a unui executiv după alegerile de luna trecută, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
Acum o oră
20:50
20:50
Preşedintele Guineei-Bissau, Oumarou Sisoko Embalo, a recunoscut că a fost înlăturat de la putere în urma unei lovituri de stat militare, declarând pentru postul France 24 că armata l-a and #8222;detronat and #8221; şi că nu poate oferi detalii suplimentare and #8222;altfel îmi vor lua telefonul and #8221;.
20:40
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a negat miercuri că ar avea probleme de sănătate sau că şi-ar fi pierdut energia, acuzând cotidianul The New York Times că a publicat un material and #8222;defăimător and #8221; pe tema condiţiei sale fizice.
20:40
Oana Ţoiu a declarat că reducerea salariilor din MAE and #8222;nu este realist posibilă and #8221; # Bursa
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat miercuri, la Parlament, că reducerea salariilor angajaţilor MAE and #8222;nu este realist posibilă and #8221;, întrucât grila de salarizare a instituţiei este and #8222;semnificativ sub media altor ministere and #8221;, însă a dat asigurări că va respecta angajamentul de diminuare cu 10% a cheltuielilor cu personalul, relatează Agerpres, de la care transmitem cele ce urmează.
20:40
Premierul polonez Donald Tusk a declarat miercuri, la Varşovia, că Uniunea Europeană and #8222;nu poate impune nimic and #8221; Poloniei în privinţa căsătoriilor între persoane de acelaşi sex, reiterând însă că ţara sa va respecta hotărârile instanţelor europene, după decizia Curţii de Justiţie a UE care obligă toate statele membre să recunoască legal căsătoriile gay încheiate într-un alt stat membru, relatează EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
Acum 2 ore
20:10
Un document de pace american în 28 de puncte pentru Ucraina s-ar baza, în mare parte, pe un plan iniţial redactat de Moscova, semnalează o investigaţie a publicaţiei The Insider, citată de Meduza.io. Conform sursei, propunerea rusă ar fi fost elaborată de reprezentantul special al Kremlinului, Kirill Dmitriev, imediat după revenirea Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025 - iar varianta americană a preluat circa jumătate dintre prevederile Moscovei.
20:00
Compania ungară MOL va creşte semnificativ livrările de ţiţei şi combustibili către Serbia, după suspendarea aprovizionării rafinăriei NIS - controlată de companii ruseşti - ca urmare a sancţiunilor impuse de Trezoreria SUA, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
19:30
Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a cerut reducerea dimensiunii şi bugetului armatei ruse, pentru a se încheia războiul în Ucraina, conform mass-media, de unde urmează să relatăm.
Acum 4 ore
18:40
Puterea aeriană a Europei evoluează, iar ţara noastră a contribuit la definirea viitorului acesteia, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Cu escadroane de F-16 şi un număr tot mai mare de piloţi pregătiţi, sprijiniţi de expertiza de training a Lockheed Martin, ţara noastră consolidează flancul estic al NATO şi extinde cooperarea în zona Mării Negre.
18:40
Preşedintele SUA, Donald Trump, l-a apărat miercuri pe trimisul său special Steve Witkoff, afirmând că acesta and #8222;a făcut ceea ce se face de obicei and #8221;, după apariţia în presă a unei înregistrări telefonice în care ar părea că sfătuieşte un consilier al Kremlinului cum să-i prezinte liderului american planul de pace pentru Ucraina, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
18:30
Hamas a anunţat predarea cadavrelor a 15 palestinieni în schimbul rămăşiţelor unui ostatic israelian # Bursa
Ministerul Sănătăţii al Guvernului Hamas a anunţat că a primit cadavrele a 15 palestinieni de la autorităţile israeliene prin intermediul Comitetului Internaţional al Crucii Roşii, ridicând la 345 numărul total al corpurilor returnate până în prezent, potrivit AFP, de la care relatăm cele ce urmează.
18:20
Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump, însă exclude orice concesie în discuţiile privind planul de pace pentru Ucraina, a declarat viceministrul rus de Externe, Serghei Riabkov, într-o conferinţă de presă, potrivit agenţiei EFE, de la care transmitem cele ce urmează.
18:20
Multe ţări din UE întâmpină dificultăţi în a îndeplini obiectivele fixate în materie de reutilizare şi de reciclare a deşeurilor municipale şi continuă să le depoziteze la gropile de gunoi din cauza problemelor financiare cu care se confruntă şi a deficienţelor din planurile lor de gestionare a deşeurilor, conform unui raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, din care urmează să relatăm. Auditorii au constatat că piaţa actuală a reciclării are nevoie de ajutor, colectarea separată a deşeurilor este la un nivel scăzut aproape în toate cazurile, iar tarifele de salubritate pe care le plătim sunt mai mereu prea mici pentru a putea acoperi toate costurile de gestionare a deşeurilor.
18:10
Armata din Bosnia a întors din drum avionul în care se afla Ministrul de Externe din Ungaria # Bursa
Ministrul Apărării din Bosnia a refuzat să permită unui avion militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, Ministrul de Externe din Ungaria, să aterizeze în Republica Srpska, acuzând că Budapesta l-a sprijinit pe liderul sârb bosniac în acţiuni care subminează suveranitatea Bosniei, conform Reuters, de unde urmează să relatăm.
18:00
Departamentul de Stat al SUA a anunţat semnarea unui acord prin care va acorda până la 150 de milioane de dolari companiei Zipline International Inc., pentru a extinde accesul la consumabile medicale vitale, inclusiv sânge şi medicamente, către până la 15.000 de unităţi medicale din Coasta de Fildeş, Ghana, Kenya, Nigeria şi Rwanda, potrivit G4Media, de la care relatăm cele ce urmează.
17:50
Armata României va fi echipată cu rachete antiaeriene portabile MANPAD MISTRAL, după semnarea, marţi, a contractului de achiziţie între Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Franţa, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
17:50
Ambasadorul agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Moldova pentru a i se înmâna o notă de protest, după ce şase drone au traversat marţi spaţiul aerian al ţării, incident asociat unui nou atac rusesc asupra Ucrainei, potrivit presei din Republica Moldova.
17:30
Adriana Săftoiu a fost aleasă preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune # Bursa
Adriana Săftoiu a fost aleasă miercuri de plenul comun al Parlamentului în funcţia de preşedinte-director general al Societăţii Române de Televiziune (TVR), în timp ce Robert Schwartz a fost votat la conducerea Radioului Public, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
17:30
Brico Depot a încheiat remodelarea magazinului din Târgovişte prin reorganizarea şi extinderea spaţiului comercial cu 1.000 mp, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm. Noul Brico Depot Târgovişte include cea mai amplă zonă de expunere pentru bucătării din reţea, mai exact 27 de modele. Clienţii au acces la proiectare personalizată, mobilier modular, electrocasnice complementare şi finanţare în rate, toate într-un singur loc.
Acum 6 ore
17:00
Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a anunţat efectuarea unor percheziţii domiciliare în 14 locaţii, dintre care 12 în Capitală şi două în Târgu Mureş, într-un dosar penal ce priveşte presupuse fraude comise la nivelul conducerii unei societăţi de asigurări, potrivit unui comunicat oficial. Ancheta vizează persoane care, potrivit procurorilor, ar fi orchestrat un mecanism complex de delapidare, spălare de bani şi inducere în eroare a autorităţilor, cu efectul final al prăbuşirii companiei şi prejudicierii masive a asiguraţilor şi creditorilor acesteia.
16:50
Curtea de Casaţie a Franţei a confirmat condamnarea lui Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion # Bursa
Curtea de Casaţie a Franţei a confirmat condamnarea fostului preşedinte Nicolas Sarkozy în dosarul Bygmalion, acesta devenind astfel titularul celei de-a doua condamnări penale definitive din cazierul său, după cea din dosarul interceptărilor ( and #8222;Bismuth and #8221;).
16:40
Parlamentul a respins legea pensiilor de serviciu după decizia de neconstituţionalitate a CCR # Bursa
Plenul reunit al Parlamentului a respins miercuri, cu 246 de voturi and #8222;pentru and #8221;, 78 and #8222;împotrivă and #8221; şi 31 de abţineri, confom news.ro, de la care transmitem cele ce urmează. Legea pentru modificarea şi completarea unor acte normative din domeniul pensiilor de serviciu - act normativ asupra căruia Guvernul îşi angajase răspunderea în cadrul celui de-al doilea pachet de măsuri fiscale. Votul survine ca efect direct al declarării legii neconstituţionale de către Curtea Constituţională.
16:40
Konya îşi va deschide porţile pentru Şeb-i Arus: celebrarea care aduce anual zeci de mii de vizitatori # Bursa
Inima Anatoliei, un spaţiu care a găzduit nenumărate civilizaţii de-a lungul secolelor, continuă să îmbine religii, tradiţii, filozofii şi patrimoniu cultural într-un mozaic unic, potrivit Autorităţii pentru Promovarea şi Dezvoltarea Turismului din Turcia (TGA). Multe dintre aceste elemente au rămas atât de puternice încât modelează şi astăzi alegerile de călătorie ale vizitatorilor din întreaga lume.
16:30
Două intervenţii de radiologie intervenţională au fost realizate, în premieră, la Spitalul Judeţean Buzău de un medic bucureştean. Este vorba despre două proceduri care au salvat viaţa a doi pacienţi aflaţi în stare critică.
16:30
Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară a adoptat măsuri cu privire la funcţionarea pieţelor financiare # Bursa
În cadrul şedinţei din data de 26 noiembrie, 2025, Consiliul Autorităţii de Supraveghere Financiară (ASF) a adoptat măsuri cu privire la funcţionarea pieţelor financiare nebancare supravegheate, anume asigurări, piaţă de capital şi pensii private, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm.
16:30
Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Buzău a anunţat deschiderea circulaţiei şi pe ultimul lot din A7, cuprins între Pietroasele şi municipiul Buzău. Este vorba despre o porţiune de aproape 14 kilometri pe care se va putea circula începând de mâine, de la ora 15.00.
16:30
Strategia Naţională de Apărare a Ţării a fost adoptată miercuri de Parlament cu 314 voturi and #8222;pentru and #8221;, 43 and #8222;împotrivă and #8221; şi 3 abţineri, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Dezbaterile au fost marcate de poziţii divergente ale formaţiunilor politice, de la contestarea întregului document până la elogierea direcţiilor trasate de acesta.
16:20
Gideon Saar îl consideră pe Milei drept unul dintre and #8222;cei mai îndrăzneţi lideri and #8221; ai lumii # Bursa
Argentina consolidează alianţa cu Israelul şi pregăteşte deschiderea ambasadei la IerusalimMinistrul israelian de externe, Gideon Saar, l-a catalogat pe preşedintele argentinian Javier Milei drept and #8222;unul dintre cei mai îndrăzneţi şi impresionanţi lideri din lume and #8221;, după o întâlnire avută marţi la Buenos Aires, în cadrul căreia cei doi oficiali au discutat aprofundarea relaţiilor bilaterale şi inaugurarea viitoarei ambasade a Argentinei la Ierusalim, potrivit EFE, de la care relatăm cele ce urmează.
16:10
Planul american de pace în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina, făcut public săptămâna trecută, ar avea la bază un document elaborat de partea rusă şi transmis administraţiei Trump în luna octombrie, potrivit Reuters, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Un jurnalist turc a fost condamnat la patru ani şi două luni de închisoare pentru comentarii critice la adresa lui Erdogan # Bursa
Un tribunal din Turcia l-a condamnat miercuri pe jurnalistul independent Fatih Altayli la patru ani şi două luni de închisoare pentru comentarii critice la adresa conducerii preşedintelui Recep Tayyip Erdogan, potrivit postului public TRT, de la care transmitem cele ce urmează.
16:00
Parlamentul European a aprobat bugetul UE pe 2026, care prevede 192,8 miliarde euro în plăţi şi 190,1 miliarde în angajamente, concentrându-se pe competitivitate, cercetare, securitate şi politici externe, conform Agerpres, de la care relatăm cele ce urmează.
16:00
Atacuri ruse au vizat oraşul Zaporojie şi alte regiuni din Ucraina, în pofida declaraţiilor preşedintelui american Donald Trump, care a anunţat că, în negocierile pentru încetarea războiului, and #8222;mai sunt de rezolvat doar câteva puncte de dezacord and #8221;, relatează AFP, de la care transmitem cele ce urmează.
15:50
IMM România: Dialogul social este esenţial pentru dezvoltarea regiunii Nord-Est şi sprijinirea antreprenorilor # Bursa
IMM ROMÂNIA a organizat astăzi, împreună cu IMM Iaşi, evenimentul din regiunea Nord-Est, sub egida: and #8222;IMM ROMÂNIA - Mediul antreprenorial şi perspectivele dialogului social and #8221;, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, de la care relatăm cele ce urmează. În cadrul evenimentului, discuţiile s-au concentrat asupra importanţei dialogului social şi a creşterii implicării reprezentanţilor mediului de afaceri în dezvoltarea politicilor socio-economice care influenţează activitatea angajaţilor şi angajatorilor.
15:50
Alexandru Munteanu şi Dorin Junghietu au avut o întrevedere cu preşedintele Bursei Române de Mărfuri # Bursa
Prim-ministrul Alexandru Munteanu şi ministrul Energiei, Dorin Junghietu, au avut o întrevedere cu preşedintele Bursei Române de Mărfuri, Gabriel Purice, aflat în vizită la Chişinău, conform unui comunicat de presă remis redacţiei, din care urmează să relatăm. Discuţiile au vizat activitatea BRM EST şi oportunităţile de extindere a tranzacţiilor bursiere la alte tipuri de produse.
15:50
Parlamentarii din grupul PACE, cu susţinerea AUR, vor depune săptămâna viitoare o moţiune de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, potrivit HotNews, de la care transmitem cele ce urmează.
15:40
Preşedintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat marţi că and #8222;ar putea vorbi and #8221; cu liderul venezuelean Nicolas Maduro and #8222;pentru a salva multe vieţi and #8221;, subliniind că problemele pot fi rezolvate and #8222;pe cale amiabilă, dar şi prin forţă and #8221;, potrivit declaraţiilor făcute la bordul avionului prezidenţial.
15:40
Eurodeputaţii au votat pentru simplificarea legii UE privind defrişările, care a fost adoptată în 2023, pentru a se asigura că produsele vândute în UE nu provin din terenuri defrişate, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:40
Preşedintele AUR, George Simion, a criticat faptul că preşedintele Nicuşor Dan nu a rămas la dezbaterea privind Strategia Naţională de Apărare, considerând acest gest o desconsiderare a Parlamentului. Simion a precizat că AUR va vota documentul strategic, însă nu este de acord cu poziţia exprimată de şeful statului, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează.
15:30
Studiu Forvis Mazars: Piaţa asigurărilor non-life din ECE a crescut cu 58% în ultimii şase ani # Bursa
Asigurătorii din Europa Centrală şi de Est (ECE) au înregistrat o creştere a primelor din segmentul non-life de la 18 miliarde de euro în 2018 la 28,5 miliarde de euro în 2024, o majorare de 58%, ce depăşeşte ritmul multor pieţe vest-europene mature, conform studiului and #8222;CEE Strategic resilience in insurance: outlook 2025 and #8221;, lansat de Forvis Mazars, în parteneriat cu EMIS.
Acum 8 ore
15:20
and #8222;Inovaţia, superioritatea produselor şi relevanţa locală pentru creştere în snacks and #8221; # Bursa
După un an de consolidare şi extindere, portofoliul PepsiCo Snacks continuă să crească într-o piaţă tot mai competitivă. Lansările Doritos Cool Original şi Doritos Dinamita, alături de nominalizarea la Euro Effie pentru campania Lay and #39;s and #8222;Iartă-mă, m-am uitat fără tine and #8221;, confirmă o strategie orientată spre inovaţie, calitate şi relevanţă locală pentru consumatorul român
15:20
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluţiei lunare a balanţei bugetului de stat pe metoda cash arătând o scădere în acelaşi ritm alarmant ca în 2024 şi mult mai rapid decât în anii 2021-2023, conform analizei RoEM-UBB FSEGA, din care urmează să relatăm. În aceste condiţii, ţinta iniţială de 7% din PIB convenită cu Comisia Europeană devine aproape imposibil de atins, chiar dacă impactul principal al măsurilor fiscale este aşteptat abia în trimestrul al patrulea, consideră specialiştii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultăţii de Ştiinţe Economice şi Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universităţii Babeş-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
15:10
Nicuşor Dan a avertizat asupra atacurilor cibernetice, dezinformării şi presiunilor asupra democraţiei # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a prezentat în Parlament principalele concluzii din Strategia Naţională de Apărare a Ţării, accentuând riscurile care vizează România în actualul context regional şi global, potrivit news.ro, de la care relatăm cele ce urmează. Documentul analizează ameninţările, riscurile, vulnerabilităţile şi oportunităţile cu care se confruntă statul român.
15:10
Secretarul de Stat american a negat, într-o postare pe X, că ar exista o divizare între susţinători ai unei politici pro-Moscova (asociaţi cu vicepreşedintele J.D. Vance) şi cei favorabili Kievului, potrivit mass-media. Acesta a calificat articolul care susţinea această ruptură drept and #8222;fake news and #8221; şi o prezentare eronată, afirmând că nu se poate vorbi despre o fractură reală în administraţie.
15:10
Nicuşor Dan: Lupta împotriva corupţiei, prioritate în Strategia Naţională de Apărare a Ţării # Bursa
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, în Parlament, la prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării, că lupta împotriva corupţiei reprezintă una dintre direcţiile centrale ale documentului, subliniind necesitatea unei mai bune coordonări instituţionale şi a prioritizării marii corupţii, în condiţiile în care and #8222;în momentul acesta este un amestec între diferite zone de corupţie and #8221;.
15:00
Uşakov: Scurgerile convorbirii cu trimisul american Witkoff sunt and #8222;inacceptabile and #8221; # Bursa
Iuri Uşakov, consilierul Kremlinului pentru politică externă, a declarat miercuri că scurgerile în media ale convorbirii sale telefonice cu Steve Witkoff - trimisul special al preşedintelui american - sunt and #8222;inacceptabile and #8221;, conform relatărilor internaţionale.
15:00
PENNY a continuat extinderea reţelei sale la nivel naţional şi inaugurează patru noi magazine: două deschise la data de 26 noiembrie, în Bacău şi Reşiţa, şi două care vor fi deschise la data de 28 noiembrie, în Odoreu şi Topraisar, conform unui comunicat de presă emis redacţiei, din care urmează să relatăm.
15:00
Kremlinul a anunţat miercuri că emisarul special american Steve Witkoff va efectua săptămâna viitoare o vizită la Moscova pentru a discuta un plan american de soluţionare a Războiului din Ucraina, vizită în cadrul căreia ar putea fi primit de preşedintele rus Vladimir Putin, potrivit mass-media, de la care relatăm cele ce urmează.
15:00
Comitetul Reprezentanţilor FP cere Franklin Templeton să clarifice intenţiile privind administrarea fondului # Bursa
Comitetul Reprezentanţilor Acţionarilor Fondului Proprietatea (FP) solicită Franklin Templeton International Services să furnizeze o declaraţie scrisă clară privind poziţia sa referitoare la administrarea fondului după expirarea mandatului actual, nu mai târziu de 5 decembrie 2025, potrivit unui raport al Franklin Templeton publicat astăzi pe site-ul Bursei de Valori Bucureşti (BVB).
