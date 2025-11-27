Argentina îl nominalizează pe Rafael Grossi pentru funcţia de secretar general al ONU

00:00

Scandalul falimentării companiei de asigurări Euroins România a revenit ieri în centrul atenţiei, după ce Ministerul Public a anunţat că procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie efectuează percheziţii şi cercetări într-un dosar penal în care principalele acuzaţii aduse celor din conducerea firmei respective sunt delapidare cu consecinţe deosebit de grave, gestiune frauduloasă cu consecinţe deosebit de grave, spălare de bani şi prezentarea, cu rea-credinţă, de date neadevărate asupra condiţiilor economice sau juridice ale societăţii ori ascunderea, cu rea-credinţă, în tot sau în parte, a unor asemenea date.