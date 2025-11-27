AEP şi STS derulează instruiri pentru operatorii de calculator implicaţi în alegeri

18:20

Multe ţări din UE întâmpină dificultăţi în a îndeplini obiectivele fixate în materie de reutilizare şi de reciclare a deşeurilor municipale şi continuă să le depoziteze la gropile de gunoi din cauza problemelor financiare cu care se confruntă şi a deficienţelor din planurile lor de gestionare a deşeurilor, conform unui raport publicat de Curtea de Conturi Europeană, din care urmează să relatăm. Auditorii au constatat că piaţa actuală a reciclării are nevoie de ajutor, colectarea separată a deşeurilor este la un nivel scăzut aproape în toate cazurile, iar tarifele de salubritate pe care le plătim sunt mai mereu prea mici pentru a putea acoperi toate costurile de gestionare a deşeurilor.