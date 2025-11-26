România actualizează legislația pentru sancțiuni internaționale împotriva Rusiei, proiect OUG

Newsweek.ro, 26 noiembrie 2025 16:20

România își actualizează legislația pentru aplicarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, p...

Alte ştiri de Newsweek.ro

Acum 10 minute
16:40
România primește 16,68 miliarde euro prin Programul SAFE, a doua cea mai mare alocare a CE pentru securitate Newsweek.ro
România va primi 16,68 miliarde de euro prin mecanismul european SAFE, a doua cea mai mare alocare d...
Acum 30 minute
16:20
România actualizează legislația pentru sancțiuni internaționale împotriva Rusiei, proiect OUG Newsweek.ro
România își actualizează legislația pentru aplicarea sancțiunilor internaționale împotriva Rusiei, p...
Acum o oră
16:10
Parlamentul European propune limită de 16 ani pe rețelele sociale și interzicerea practicilor nocive online Newsweek.ro
Parlamentul European solicită măsuri mai stricte pentru protecția minorilor pe internet, propunând o...
16:00
Concedieri la un mare producător auto. 400.000 de euro plată compensatorie Newsweek.ro
Companiile germane vor, aparent, să scape de angajații scumpi (și mai în vârstă) – și sunt dispuse s...
Acum 2 ore
15:30
Nicușor Dan, despre lupta împotriva corupției. „Strategia prevede implicarea serviciilor de informații” Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia pentru Apărare, iar un capitol din aceas...
15:20
Familia Regală a României scoate la vânzare o proprietate de lux din Sinaia. Cât costă Hotelul „Furnica” Newsweek.ro
Famila Regală a scos la vânzare o proprietate a Coroanei României din Sinaia. Este vorba despre Hote...
15:10
Când începe vacanța de iarnă a elevilor? Au 3 săptămâni libere cu ocazia sărbătorilor Newsweek.ro
Când începe vacanța de iarnă a elevilor? Au 3 săptămâni libere cu ocazia Crăciunului. Activitatea di...
14:50
Flacăra olimpică pentru Jocurile Olimpice de iarnă 2026 a fost aprinsă în Grecia Newsweek.ro
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, de la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri...
Acum 4 ore
14:40
Veste bună, pentru românii care își iau mașină! Înmatricularea, făcută online, fără drumuri și cozi. De când? Newsweek.ro
Românii care își iau mașină vor putea face înmatricularea 100% online, fără drumuri și cozi la poliț...
14:30
Rogobete anunță verificări în unitățile sanitare: mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă Newsweek.ro
Rogobete anunță verificări în unitățile sanitare: „Mă îngrijorează numărul de explozii din ultima pe...
14:20
Eurostat demontează nostalgia comunismului de pe TikTok. Veniturile românilor au crescut cu 134% în 20 de ani Newsweek.ro
Valul de conținut nostalgic față de comunism care domină TikTok este contrazis direct de datele ofic...
14:10
Ce variante se iau în calcul pentru cumulul pensie-salariu? Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că nimeni nu-și dorește excepții în ceea ce privește cumulul pensie-salariu pe...
14:10
Daniel David, la Casa Albă. A discutat cu Michael Kratios, consilierul pentru ştiinţă al preşedintelui SUA Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a discutat, Casa Albă, cu Michael Kratios, consilierul pentru şti...
14:00
Surpriză Casa de Pensii primește sute de milioane de la guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor? Newsweek.ro
În mod miraculos, Casa de Pensii va primi o sumă importantă de bani în această lună. Este o mutare s...
13:50
Ionuț Moșteanu anunță că România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Precizările Ministrului Apărări Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat miercuri, după întâlnirea cu generalul american Christ...
13:40
Armata își ia sisteme anti-dronă de 15.000$ lovitura. SUA cer scut contra dronelor lui Putin în Europa de est Newsweek.ro
Comandanții armatei SUA au declarat marți că accelerează eforturile de a desfășura noi sisteme de co...
13:40
Un gigant auto german dă afară încă 1.500 de oameni. Are fabrică în România, la Timișoara, cu 1.500 angajați Newsweek.ro
Criza din industria auto globală, generată în principal de costurile electrificării și scumpirea mat...
13:30
Vlad Pascu contestă condamnarea de 10 ani de închisoare. Cum argumentează avocații? Newsweek.ro
Vlad Pascu, care a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, contestă legalitatea sentinței print...
13:10
VIDEO Incendiu devastator la un complex rezidențial din Hong Kong. Patru persoane au murit Newsweek.ro
Patru persoane și-au pierdut viața într-un incendiu de proporții izbucnit miercuri la un complex rez...
13:00
Ungaria spune că va ajuta Serbia după ce livrările de petrol către rafinăria controlată de Rusia s-au oprit Newsweek.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a ...
12:50
Politico: UE caută un „plan B” pentru finanțarea Ucrainei. Belgia blochează folosirea activelor rusești Newsweek.ro
Uniunea Europeană lucrează contracronometru la un plan B pentru a evita ca Ucraina să rămână fără fo...
Acum 6 ore
12:40
Au pus 1.700 de oi să pască printre panouri solare. De ce laptele și lâna au devenit mai bune? Newsweek.ro
Imaginați-vă o turmă de 1.700 de oi păscând liniștit sub rânduri de panouri solare strălucitoare. Ac...
12:30
Sistemul de Garanţie-Returnare se apropie de 8 miliarde de ambalaje returnate, la doi ani de la lansare Newsweek.ro
Aproximativ 7,9 miliarde de ambalaje au fost colectate în doi de la lansarea Sistemului de Garanţie-...
12:20
Românii vor avea nevoie de Autorizaţie Electronică de Călătorie pentru a vizita sau tranzita UK. Costă 16 £ Newsweek.ro
Toți călătorii care nu necesită viză, adică și românii, și intenționează să viziteze sau să tranzite...
12:00
ANAF ia la puricat afacerile românilor pe OnlyFans şi LiveJasmine. 103 persoane nu au declarat 13.000.000€ Newsweek.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a luat la puricat afacerile românilor pe platfo...
11:40
Miliardarul Rinat Ahmetov cumpără și salvează o fabrică simbol a României. A avut pierderi de 100.000.000 lei Newsweek.ro
Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov a cumpărat Arcelor Mitall, o fabrică simbol din România. Comi...
11:40
Unul din cei mai mari retaileri de articole sportive pleacă din România. Ce se întâmplă cu cele 49 de magazine Newsweek.ro
Hervis, unul din cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa, pleacă din România. A vându...
11:40
Ucraina a distrus „armele viitorului” ale Rusiei la Taganrog. Avionul A100 și „laserul zburător” A60, nimicite Newsweek.ro
O operațiune ucraineană cu drone, desfășurată în noaptea de 25 noiembrie, a lovit în plin complexul ...
11:20
Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Cine a încasat 125 de lei pe cardul de alimente? Newsweek.ro
Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Cine a încasat 125 de lei pe cardul de alimente? Guvernul spr...
11:10
Cum au finanțat China și India cu sute de miliarde de dolari economia Rusiei și, implicit, războiul lui Putin Newsweek.ro
China și India au finanțat economia Rusiei și, implicit, războiul lui Putin în Ucraina cu sute de mi...
11:00
METEO. Alerte de vânt, ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară. În alte părți va fi soare Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de ploi, lapoviță și ninsoare, în mai multe zone din țară. De asemenea v...
10:50
Escrocherie nouă la bancomat. Infractorii folosesc bancnote. Cum rămâi fără bani? Newsweek.ro
O escrocherie nouă îi vizează pe cei care retrag bani de la bancomate. Escrocii folosesc bancnote pe...
Acum 8 ore
10:40
Planul lui Trump de pace în Ucraina, în linie dreaptă. Witkoff merge la Putin, Driscoll la Zelenski Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că l-a trimis pe negociatorul său special Steve Witkoff...
10:30
Percheziții la o companie de asigurări care ar fi destabilizat piața RCA. Prejudiciu de 323.690.000 € Newsweek.ro
Percheziții la compania de asigurări Euroins. Sunt vizate domiciliile celor care au condus compania ...
10:20
Cui i-au fracturat picioarele interlopul Adrian Corduneanu, soția lui și fiul minor după o ceartă pe TikTok Newsweek.ro
Interlopul Adrian Beleaua Corduneanu, soția lui Ramona, zisă Diamantu Roz și Bebe, fiul lor de 15 an...
10:10
Incendiu la un depozit de muniție. Zeci de persoane au fost evacuate Newsweek.ro
Un incendiu a izbucnit la un depozit de muniție. La intervenție au fost trimise mai multe echipaje d...
10:00
Fiul lui Tudorel Toader, venituri de 100.000 lei/lună. Tatăl: 110.000 lei. Universitatea, poartă spre bani Newsweek.ro
Alexandru Toader se află în mijlocul unui scandal uriaș fiind acuzat de hărțuire. Alexandru Toader c...
10:00
Record pe piața aurului. Prețul trece de 580 lei/gram. De ce lingourile sunt cea mai bună investiție Newsweek.ro
Aurul a devenit una dintre cele mai căutate investiții ale momentului, după o creștere de peste 60% ...
09:50
Planul Franței pentru securitatea Ucrainei, după pace. Trupe britanice și franceze ar putea ajunge la Kiev Newsweek.ro
Franța și alți aliați occidentali sunt pregătiți să desfășoare trupe de sprijin în Ucraina imediat d...
09:40
Fiul lui Tudorel Toader, venituri de 100.000 lei/lună. Tatăl: 110.000 lei/lună. Universitatea poartă spre bani Newsweek.ro
Alexandru Toader se află în mijlocul unui scandal uriaș fiind acuzat de hărțuire. Alexandru Toader c...
09:40
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că a amenințat-o în trafic. Fostul primar spune că ea l-a urmărit Newsweek.ro
O femeie de afaceri îl acuză pe fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, că a u...
09:30
China amenință Japonia cu războiul: „Vom zdrobi orice interferenţă străină” care apără Taiwanul Newsweek.ro
China a transmis miercuri un avertisment dur, afirmând că va „zdrobi” orice încercare străină de a i...
09:10
Bloomberg: Witkoff l-a sfătuit pe Putin cum să-l perie pe Trump pentru a accepta planul de pace pentru Ucraina Newsweek.ro
Emisarul Steve Witkoff a discutat luna trecută cu un înalt oficial al Kremlinului, sugerându-i cum a...
09:00
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță Newsweek.ro
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță. ...
08:50
Ceremonia de aprindere a flăcării la Jocurile Olimpice de Iarnă va avea loc în sanctuarul antic Newsweek.ro
Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va...
Acum 12 ore
08:40
Țara cu 600.000 români unde pensia se dă la săptămână și vârsta de pensionare e 67 ani. Ce e pensia comunitară Newsweek.ro
Se poate mai rău ca în România. Vârsta de pensionare este mult mai mare în Marea britanie unde trăie...
08:30
Accident fatal pe Calea Ferentari. O tânără de 20 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina într-un stâlp Newsweek.ro
O tânără de 20 de ani a murit, iar prietena ei, în vârstă de 21 de ani, a fost rănită în noaptea de ...
08:20
Roxana Mînzatu: România progresează pe piaţa muncii, dar rămâne sub media UE și are risc de sărăcie Newsweek.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că Român...
08:10
Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare 2025-2030 în transparență publică Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, ...
08:00
Fundaşul polonez Pawel Dawidowicz îşi reziliază contractul în Arabia Saudită din cauza condiţiilor de viaţă Newsweek.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zi...
