Familia Regală a României scoate la vânzare o proprietate de lux din Sinaia. Cât costă Hotelul „Furnica”
Newsweek.ro, 26 noiembrie 2025 15:20
Famila Regală a scos la vânzare o proprietate a Coroanei României din Sinaia. Este vorba despre Hote...
• • •
Acum 30 minute
15:30
Nicușor Dan, despre lupta împotriva corupției. „Strategia prevede implicarea serviciilor de informații” # Newsweek.ro
Președintele Nicușor Dan a prezentat în Parlament Strategia pentru Apărare, iar un capitol din aceas...
Acum o oră
15:20
15:10
Când începe vacanța de iarnă a elevilor? Au 3 săptămâni libere cu ocazia Crăciunului. Activitatea di...
Acum 2 ore
14:50
Flacăra Jocurilor Olimpice de iarnă din 2026, de la Milano-Cortina (Italia), a fost aprinsă miercuri...
14:40
Veste bună, pentru românii care își iau mașină! Înmatricularea, făcută online, fără drumuri și cozi. De când? # Newsweek.ro
Românii care își iau mașină vor putea face înmatricularea 100% online, fără drumuri și cozi la poliț...
14:30
Rogobete anunță verificări în unitățile sanitare: mă îngrijorează numărul de explozii din ultima perioadă # Newsweek.ro
Rogobete anunță verificări în unitățile sanitare: „Mă îngrijorează numărul de explozii din ultima pe...
14:20
Eurostat demontează nostalgia comunismului de pe TikTok. Veniturile românilor au crescut cu 134% în 20 de ani # Newsweek.ro
Valul de conținut nostalgic față de comunism care domină TikTok este contrazis direct de datele ofic...
14:10
Ce variante se iau în calcul pentru cumulul pensie-salariu? Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii # Newsweek.ro
Sorin Grindeanu spune că nimeni nu-și dorește excepții în ceea ce privește cumulul pensie-salariu pe...
14:10
Daniel David, la Casa Albă. A discutat cu Michael Kratios, consilierul pentru ştiinţă al preşedintelui SUA # Newsweek.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a discutat, Casa Albă, cu Michael Kratios, consilierul pentru şti...
14:00
Surpriză Casa de Pensii primește sute de milioane de la guvern în noiembrie. Se duc în creșterea pensiilor? # Newsweek.ro
În mod miraculos, Casa de Pensii va primi o sumă importantă de bani în această lună. Este o mutare s...
Acum 4 ore
13:50
Ionuț Moșteanu anunță că România va avea un nou sistem de apărare antiaeriană. Precizările Ministrului Apărări # Newsweek.ro
Ministrul Apărării, Ionuț Moșteanu, a anunțat miercuri, după întâlnirea cu generalul american Christ...
13:40
Armata își ia sisteme anti-dronă de 15.000$ lovitura. SUA cer scut contra dronelor lui Putin în Europa de est # Newsweek.ro
Comandanții armatei SUA au declarat marți că accelerează eforturile de a desfășura noi sisteme de co...
13:40
Un gigant auto german dă afară încă 1.500 de oameni. Are fabrică în România, la Timișoara, cu 1.500 angajați # Newsweek.ro
Criza din industria auto globală, generată în principal de costurile electrificării și scumpirea mat...
13:30
Vlad Pascu, care a primit o condamnare de 10 ani de închisoare, contestă legalitatea sentinței print...
13:10
VIDEO Incendiu devastator la un complex rezidențial din Hong Kong. Patru persoane au murit # Newsweek.ro
Patru persoane și-au pierdut viața într-un incendiu de proporții izbucnit miercuri la un complex rez...
13:00
Ungaria spune că va ajuta Serbia după ce livrările de petrol către rafinăria controlată de Rusia s-au oprit # Newsweek.ro
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, va efectua miercuri o vizită la Belgrad pentru a ...
12:50
Politico: UE caută un „plan B” pentru finanțarea Ucrainei. Belgia blochează folosirea activelor rusești # Newsweek.ro
Uniunea Europeană lucrează contracronometru la un plan B pentru a evita ca Ucraina să rămână fără fo...
12:40
Au pus 1.700 de oi să pască printre panouri solare. De ce laptele și lâna au devenit mai bune? # Newsweek.ro
Imaginați-vă o turmă de 1.700 de oi păscând liniștit sub rânduri de panouri solare strălucitoare. Ac...
12:30
Sistemul de Garanţie-Returnare se apropie de 8 miliarde de ambalaje returnate, la doi ani de la lansare # Newsweek.ro
Aproximativ 7,9 miliarde de ambalaje au fost colectate în doi de la lansarea Sistemului de Garanţie-...
12:20
Românii vor avea nevoie de Autorizaţie Electronică de Călătorie pentru a vizita sau tranzita UK. Costă 16 £ # Newsweek.ro
Toți călătorii care nu necesită viză, adică și românii, și intenționează să viziteze sau să tranzite...
12:00
ANAF ia la puricat afacerile românilor pe OnlyFans şi LiveJasmine. 103 persoane nu au declarat 13.000.000€ # Newsweek.ro
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a luat la puricat afacerile românilor pe platfo...
Acum 6 ore
11:40
Miliardarul Rinat Ahmetov cumpără și salvează o fabrică simbol a României. A avut pierderi de 100.000.000 lei # Newsweek.ro
Cel mai bogat ucrainean, Rinat Ahmetov a cumpărat Arcelor Mitall, o fabrică simbol din România. Comi...
11:40
Unul din cei mai mari retaileri de articole sportive pleacă din România. Ce se întâmplă cu cele 49 de magazine # Newsweek.ro
Hervis, unul din cei mai mari retaileri de articole sportive din Europa, pleacă din România. A vându...
11:40
Ucraina a distrus „armele viitorului” ale Rusiei la Taganrog. Avionul A100 și „laserul zburător” A60, nimicite # Newsweek.ro
O operațiune ucraineană cu drone, desfășurată în noaptea de 25 noiembrie, a lovit în plin complexul ...
11:20
Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Cine a încasat 125 de lei pe cardul de alimente? # Newsweek.ro
Ajutor surpriză la pensie acordat azi. Cine a încasat 125 de lei pe cardul de alimente? Guvernul spr...
11:10
Cum au finanțat China și India cu sute de miliarde de dolari economia Rusiei și, implicit, războiul lui Putin # Newsweek.ro
China și India au finanțat economia Rusiei și, implicit, războiul lui Putin în Ucraina cu sute de mi...
11:00
METEO. Alerte de vânt, ploi, lapoviță și ninsoare în mai multe zone din țară. În alte părți va fi soare # Newsweek.ro
Meteorologii au emis alerte de ploi, lapoviță și ninsoare, în mai multe zone din țară. De asemenea v...
10:50
O escrocherie nouă îi vizează pe cei care retrag bani de la bancomate. Escrocii folosesc bancnote pe...
10:40
Planul lui Trump de pace în Ucraina, în linie dreaptă. Witkoff merge la Putin, Driscoll la Zelenski # Newsweek.ro
Președintele american Donald Trump a anunțat că l-a trimis pe negociatorul său special Steve Witkoff...
10:30
Percheziții la o companie de asigurări care ar fi destabilizat piața RCA. Prejudiciu de 323.690.000 € # Newsweek.ro
Percheziții la compania de asigurări Euroins. Sunt vizate domiciliile celor care au condus compania ...
10:20
Cui i-au fracturat picioarele interlopul Adrian Corduneanu, soția lui și fiul minor după o ceartă pe TikTok # Newsweek.ro
Interlopul Adrian Beleaua Corduneanu, soția lui Ramona, zisă Diamantu Roz și Bebe, fiul lor de 15 an...
10:10
Un incendiu a izbucnit la un depozit de muniție. La intervenție au fost trimise mai multe echipaje d...
10:00
Fiul lui Tudorel Toader, venituri de 100.000 lei/lună. Tatăl: 110.000 lei. Universitatea, poartă spre bani # Newsweek.ro
Alexandru Toader se află în mijlocul unui scandal uriaș fiind acuzat de hărțuire. Alexandru Toader c...
10:00
Record pe piața aurului. Prețul trece de 580 lei/gram. De ce lingourile sunt cea mai bună investiție # Newsweek.ro
Aurul a devenit una dintre cele mai căutate investiții ale momentului, după o creștere de peste 60% ...
Acum 8 ore
09:50
Planul Franței pentru securitatea Ucrainei, după pace. Trupe britanice și franceze ar putea ajunge la Kiev # Newsweek.ro
Franța și alți aliați occidentali sunt pregătiți să desfășoare trupe de sprijin în Ucraina imediat d...
09:40
09:40
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că a amenințat-o în trafic. Fostul primar spune că ea l-a urmărit # Newsweek.ro
O femeie de afaceri îl acuză pe fostul primar al Sectorului 5 al Capitalei, Marian Vanghelie, că a u...
09:30
China amenință Japonia cu războiul: „Vom zdrobi orice interferenţă străină” care apără Taiwanul # Newsweek.ro
China a transmis miercuri un avertisment dur, afirmând că va „zdrobi” orice încercare străină de a i...
09:10
Bloomberg: Witkoff l-a sfătuit pe Putin cum să-l perie pe Trump pentru a accepta planul de pace pentru Ucraina # Newsweek.ro
Emisarul Steve Witkoff a discutat luna trecută cu un înalt oficial al Kremlinului, sugerându-i cum a...
09:00
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță # Newsweek.ro
Când intră cei 500 lei pe cardurile educaționale? Ce poți cumpăra? Ministrul Dragoș Pîslaru anunță. ...
08:50
Ceremonia de aprindere a flăcării la Jocurile Olimpice de Iarnă va avea loc în sanctuarul antic # Newsweek.ro
Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va...
08:40
Țara cu 600.000 români unde pensia se dă la săptămână și vârsta de pensionare e 67 ani. Ce e pensia comunitară # Newsweek.ro
Se poate mai rău ca în România. Vârsta de pensionare este mult mai mare în Marea britanie unde trăie...
08:30
Accident fatal pe Calea Ferentari. O tânără de 20 de ani a murit după ce s-a izbit cu mașina într-un stâlp # Newsweek.ro
O tânără de 20 de ani a murit, iar prietena ei, în vârstă de 21 de ani, a fost rănită în noaptea de ...
08:20
Roxana Mînzatu: România progresează pe piaţa muncii, dar rămâne sub media UE și are risc de sărăcie # Newsweek.ro
Vicepreşedintele Comisiei Europene, comisarul european Roxana Mînzatu, afirmă, marţi seară, că Român...
08:10
Nicușor Dan prezintă în Parlament Strategia Națională de Apărare 2025-2030 în transparență publică # Newsweek.ro
Preşedintele Nicuşor Dan prezintă miercuri, în plenul comun al celor două Camere ale Parlamentului, ...
08:00
Fundaşul polonez Pawel Dawidowicz îşi reziliază contractul în Arabia Saudită din cauza condiţiilor de viaţă # Newsweek.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fundaş polonez, a decis să părăsească Arabia Saudită la doar câteva zi...
Acum 12 ore
07:50
Taxă majorată pentru turiştii străini în parcurile naţionale americane din 2026, anunţată de Trump # Newsweek.ro
Turiştii străini care doresc să viziteze parcurile naţionale americane, precum celebrele Grand Canyo...
07:40
Negocieri directe Rusia-Ucraina la Abu DAbi. Ce i-a promis Witkoff lui Putin peste capul lui Trump # Newsweek.ro
O delegație ucraineană, condusă de șeful GUR, Kirilo Budanov, a sosit la Abu Dhabi, unde a purtat di...
07:30
Ai mașină cu filtru de particule? Cum te prinzi că DPF-ul nu mai merge corect și ce trebuie să faci urgent # Newsweek.ro
Toate mașinile diesel produse începând din 2011 și toate mașinile pe benzină produse din 2017 sunt d...
07:20
Ce bulbi să plantezi în grădină în luna noiembrie. Albinele îți vor salva plantele până la primăvară # Newsweek.ro
În luna noiembrie, grădina poate părea adormită, dar este momentul perfect pentru plantarea bulbilor...
