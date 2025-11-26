FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis
Golazo.ro, 26 noiembrie 2025 13:20
Tragerea la sorți a grupelor CM 2026, programată pe 5 decembrie, ar putea deschide și calea celor mai puternice patru echipe spre semifinalele și finala Mondialului. Protejate de FIFA
• • •
Alte ştiri de Golazo.ro
Acum 15 minute
13:30
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a vorbit despre ultima deciziei a Comitetului Internațional Olimpic.
Acum 30 minute
13:20
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis # Golazo.ro
Tragerea la sorți a grupelor CM 2026, programată pe 5 decembrie, ar putea deschide și calea celor mai puternice patru echipe spre semifinalele și finala Mondialului. Protejate de FIFA
Acum o oră
12:50
Cum poate fi învinsă Steaua Roșie Mihai Stoica, despre adversara din etapa #5 din Europa League: „Au început și ei să aibă probleme” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a prefațat partida din etapa #5 din Europa League.
Acum 2 ore
12:30
12:20
FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB. Cinci jucători nu au prins lotul pentru partida de la Belgrad. Detalii, în rândurile de mai jos.
12:10
Steaua Roșie - FCSB. Denis Alibec, atacantul campioanei, nu a putut face deplasarea la Belgrad pentru duelul din etapa #5 din Europa League.
12:00
„Ce nu are Steaua” Belodedici, comparație între Steaua Roșie și FCSB, căreia îi spune tot Steaua # Golazo.ro
Miodrag Belodedici, 61 de ani, a fost primul jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite: Steaua (1986) și Steaua Roșie (1991)
Acum 4 ore
11:40
CHELSEA - BARCELONA 3-0. Lamine Yamal a avut o prestație ștearsă în Liga Campionilor, motiv pentru internauți să-l ironizeze pe starul catalanilor prin câteva meme-uri sugestive.
11:40
Campionatul Mondial de handbal feminin Astăzi, primele partide din cadrul turneului final din Olanda și Germania # Golazo.ro
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe astăzi, când sunt programate patru partide.
11:20
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!” # Golazo.ro
Chelsea - Barcelona 3-0. Alan Shearer (55 de ani), fost mare atacant englez, a desființat apărarea catalanilor, după meciul din etapa #5 din Liga Campionilor.
11:10
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani # Golazo.ro
Penny Oleksiak a fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Înotătoarea este sportiva care a cucerit cele mai multe medalii pentru Canada la Jocurile Olimpice.
10:50
„Următorii Messi și Ronaldo” Previziunea lui Maresca, după victoria răsunătoare cu Barcelona # Golazo.ro
CHELSEA - BARCELONA 3-0. Enzo Maresca (45 de ani), antrenorul londonezilor, a vorbit despre victoria răsunătoare a echipei sale.
10:10
Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS # Golazo.ro
După ani de procese, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, și fiul său, Bogdan, au fost achitați în dosarul privind presupuse fapte de luare de mită și spălare de bani legate de vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1, sezoanele 2008-2011.
10:00
„Cucurella îl are în buzunar” Portarul lui Chelsea n-a avut milă de Lamine Yamal + Mesaj pentru Barcelona: „Noi suntem favoriții” # Golazo.ro
Chelsea - Barcelona 3-0. Robert Sanchez (28 de ani), portarul gazdelor, l-a ironizat pe Lamine Yamal (18 ani) după prestația din etapa #5 din Liga Campionilor.
09:50
„Veți vedea altă Barcelona” Promisiunea lui Hansi Flick, după eșecul usturător cu Chelsea: „Trebuie să fim mai agresivi” # Golazo.ro
CHELSEA - BARCELONA 3-0. Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, a vorbit despre înfrângerea categorică de pe Stamford Bridge.
Acum 6 ore
09:40
Anul renașterii unei țări Clubul care i-a lansat pe Haaland și pe Szoboszlai creează naționala care a luat lumea cu asalt # Golazo.ro
Austria s-a calificat după aproape trei decenii la Mondialul de seniori. Naționala U17 a realizat și ea o performanță extraordinară: în finala CM pentru prima dată
09:10
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor” # Golazo.ro
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie. Competiția se dispută în Germania și Olanda.
09:00
Cazul licențelor UEFA false FRF reacționează după condamnarea „creierului” operațiunii. Dosarul e încă în aer # Golazo.ro
FRF a reacționat la peste o lună după condamnarea controversatului antrenor Iulian Branzelof pentru trafic de influență în cazul licențelor UEFA false obținute de la Chișinău.
Acum 12 ore
01:00
Chivu are competiție Diego Simeone s-a autopropus în locul românului la Inter: „Mă văd antrenor acolo” # Golazo.ro
Diego Simeone (55 de ani), antrenorul celor de la Atletico Madrid, s-a autopropus pentru postul de antrenor la Inter.
00:50
„Mă îngrijorează” Sorin Cârțu, despre lipsa de formă a vedetei de la U Craiova: „Anturajul în care a trăit...” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a comentat scăderea de formă a lui Assad Al-Hamlawi (25 de ani).
Acum 24 ore
00:40
„Nu mă simt inferior” Cristi Chivu, mesaj pentru Simeone înainte de meciul cu Atletico + Ce spune despre gafele lui Yann Sommer # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre Diego Simeone (55 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid.
00:30
„Nu discut sub 10 milioane!” Ioan Varga, despre oferta pentru Munteanu: „Decât să-l dau pe 6, mai bine...” + Confirmă interesul unui club gigant # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Louis Munteanu (23 de ani).
00:20
„Ce idioți!” Pilotul de Formula 1 nu s-a abținut după Marele Premiu din Las Vegas: „Câți bani cheltuiesc pe prostiile astea” » Atac dur la organizatori # Golazo.ro
Franco Colapinto (22 de ani), pilotul echipei Alpine, a criticat spectacolul pirotehnic de la Marele Premiu de la Las Vegas.
25 noiembrie 2025
23:20
Șocat de viața din Arabia Saudită Fostul jucător din Serie A și-a reziliat contractul după câteva zile: „M-am săturat!” » Ce l-a lăsat fără cuvinte # Golazo.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fostul fundaș de la Hellas Verona, și-a reziliat contractul cu Al-Hazem, formație din Arabia Saudită, după doar câteva zile, fiind nemulțumit de stilul de viață din zona arabă.
23:00
I-au spart vila lui Vardy Hoții au fugit cu o avere. Starul englez juca cu AS Roma, dar casa nu era goală # Golazo.ro
Vila lui Jamie Vardy din orașul Salo a fost spartă de hoți. Incidentul a avut loc în weekend, când Jamie Vardy era plecat în deplasare, pentru duelul cu AS Roma, 1-3.
22:40
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo # Golazo.ro
Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, a semnat cu ultima clasată din Kosovo, KF Prishtina e Re.
22:40
„Absurd și intolerabil” Bayern atacă frontal Barcelona: „Nu ar juca în prima divizie a niciunei alte țări!” # Golazo.ro
Uli Hoeness (73 de ani), președintele de onoare a lui Bayern Munchen, a criticat managementul defectuos al celor de la FC Barcelona.
22:30
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1 # Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, un minus major la CFR Cluj. Fundașul, cel mai bine plătit jucător din Liga 1, a apărut pe teren numai în trei din cele 10 meciuri ale echipei în Liga 1
21:50
Revenire uimitoare la Dakar La un an după ce a rămas fără un picior, va participa la cea mai dură competiție auto din lume! A câștigat-o de patru ori până acum # Golazo.ro
Mathieu Baumel (49 de ani), copilotul francez, va participa la Raliul Dakar pentru prima dată după ce i-a fost amputat piciorul.
20:50
Ofertă pentru Munteanu Un club a oferit 6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost ofertat de D.C. United.
20:40
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară # Golazo.ro
FIFA a anunțat procedura oficială pentru tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul Mondial din 2026.
20:20
„Joci la batjocură!” FOTO. Tavi Popescu, criticat dur de patron după FCSB - Petrolul: „N-ai voie să faci asta” » De ce a fost scos la pauză # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a explicat de ce l-a schimbat pe Octavian Popescu (23 de ani) în meciul cu Petrolul 1-1.
20:10
Dinamo a jucat mai bine la Botoșani, dar la fel ca în alte dăți a fost sabotată de lipsa de responsabilitate a atacanților.
19:50
FCSB confirmă discuțiile Mihai Stoica, detalii despre negocierile cu fostul jucător din Liga 1: „A fost mereu în atenția noastră” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre negocierile cu Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central de la FCU Craiova.
19:30
FIFA l-a ajutat pe Ronaldo! Ce pedeapsă a primit după ce a luat „roșu” direct cu Irlanda și cum va putea să joace în primul meci la CM 2026 # Golazo.ro
Comisia de Disciplină a FIFA a decis câte etape de suspendare îi acordă lui Cristiano Ronaldo (40 de ani).
19:10
Musi nu mai joacă în 2025! Nicolescu, noi detalii despre ce s-a întâmplat în cantonamentul naționalei + Întâlnire cu reprezentanții FRF # Golazo.ro
Andrei Nicolescu, președintele lui Dinamo, a oferit noi informații despre starea de sănătate a lui Alexandru Musi (21 de ani).
18:30
„E imposibil!” Legenda fotbalului din Emirate, mesaj clar după ce Olăroiu a ratat CM 2026: „La ce mandat scurt a avut...” # Golazo.ro
Ismail Matar (42 de ani), cel mai important jucător din istoria naționalei Emiratelor Arabe Unite, a vorbit despre Cosmin Olăroiu, după ce tehnicianul român a ratat calificarea la Campionatul Mondial.
18:10
Invitat-surpriză la Casa Fotbalului Răzvan Burleanu s-a întâlnit omul-cheie din Guvernul ungar condus de Viktor Orban » Despre ce au discutat # Golazo.ro
Răzvan Burleanu, președintele FRF, și ministrul de Externe al Ungariei, Peter Szijjarto, s-au întâlnit, marți, la Casa Fotbalului.
17:10
„La Steaua Roșie, cea mai tare atmosferă” Darius Olaru, despre suporterii sârbilor: „Am văzut când făceau coregrafii” + Ce spune Cernat # Golazo.ro
Darius Olaru și Florin Cernat au vorbit despre atmosfera care îi așteaptă la partida din Serbia, cu Steaua Roșie Belgrad.
17:10
Chivulete, atacat de Balaj Arbitrul VAR a fost taxat dur pentru gafa din meciul UTA - U Cluj: „Blochează locul!” # Golazo.ro
Cristi Balaj (54 de ani), fost arbitru în Liga 1, a criticat dur greșeala comisă de Andrei Florin Chivulete (39 de ani) la meciul UTA – U Cluj, încheiată 0-2.
17:10
Liga Profesionistă de Fotbal a publicat programul etapelor #20 și #21 din Liga 1.
16:50
Kovtaliuk, accidentare gravă FOTO: Boateng a scăpat nesancționat după faultul care l-a scos din circuit pe atacantul de la Botoșani: „Scandalos!” # Golazo.ro
Botoșani - Dinamo 1-1. Mykola Kovtaliuk (30 de ani) s-a accidentat grav în etapa #17 din Liga 1. Fotbalistul a ieșit lovit de pe teren în finalul reprizei secunde, după ce a fost călcat de Kennedy Boateng (28 de ani)
16:40
Liga Campionilor Nouă partide se joacă astăzi, LIVE de la 19:45 și 22:00 » Chelsea - Barcelona, capul de afiș al zilei # Golazo.ro
Liga Campionilor revine astăzi cu 9 partide din etapa #5 a fazei principale. Chelsea - Barcelona și Manchester City - Leverkusen sunt cele mai interesante dueluri ale zilei.
16:30
Licitația pentru stadion, anulată! Ce se întâmplă cu noua arenă «Dan Păltinișanu»: „Dacă nu e una, atunci e cealaltă!” # Golazo.ro
Curtea de Apel București a admis recursul depus de asocierea de firme care contestase câștigătorul licitației organizate de Compania Națională de Investiții (CNI) și a cerut reevaluarea ofertelor. Ca urmare a acestei decizii, proiectarea stadionului nu va mai începe în acest an.
16:10
Le demite FCSB antrenorul? Situația ar putea deveni insuportabilă la Steaua Roșie dacă pierde joi. A scăpat de două ori la limită! # Golazo.ro
Vladan Milojevic a fost de două ori în acest sezon aproape de a fi concediat la Steaua Roșie Belgrad. Riscă să fie dat afară în cazul unei noi înfrângeri în Europa League și în fața lui FCSB
15:50
CSM București se dezintegrează! După Omoregie, care a semnat cu Ferencvaros, campioana pierde un alt nume greu: pleacă o finalistă de Liga Campionilor # Golazo.ro
CSM București l-a dat afară pe Adi Vasile, dar nici până în prezent nu a anunțat numele înlocuitorului. Se poartă negocieri cu Bojana Popovic
15:20
Nimiciți de scandalul pariurilor Un club din Turcia a rămas doar cu 7 fotbaliști: „Staff-ul e mai mare decât lotul de jucători” # Golazo.ro
Agri 1970 Spor, echipă din Turcia, a rămas cu doar șapte jucători disponibili, după ce 17 fotbaliști ai clubului au fost suspendați în urma anchetei legate de pariurile sportive.
15:00
Mutare-șoc în Serie A Inter a pus ochii pe un jucător important al rivalei AC Milan » Cum s-ar putea realiza transferul # Golazo.ro
Mike Maignan (30 de ani), portarul celor de la AC Milan, ar fi noua țintă a lui Inter Milano.
14:50
Farsă majoră în vestiarul Turciei Cazul bijuteriilor furate lui Demiral la ultimul joc al naționalei a ajuns la poliție. Ce ar fi în realitate # Golazo.ro
Merih Demiral, 27 de ani, căpitanul Turciei înaintea barajului cu România, nu și-a mai găsit după meciul cu Spania ceasul și inelele ce valorau 150.000 de euro
14:00
Cătălin Tolontan De ce a refuzat David Popovici să meargă la inaugurarea președintelui Nicușor Dan # Golazo.ro
Cătălin Tolontan scrie, pe GOLAZO.ro, despre refuzul lui David Popovici de a fi prezent la inaugurarea lui Nicușor Dan.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.