Istiqlol Dushanbe - Al Nassr Motivul pentru care Cristiano Ronaldo a fost lăsat în afara lotului la meciul din Liga Campionilor Asiei
Golazo.ro, 26 noiembrie 2025 16:50
Istiqlol Dușanbe – Al Nassr. Cristiano Ronaldo (40 de ani), superstarul portughez al oaspeților, a fost lăsat în afara lotului de conaționalul său, Jorge Jesus (71 de ani), pentru duelul din Liga Campionilor Asiei 2.
Acum 10 minute
17:20
„Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat” # Golazo.ro
Foti Tona, kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, dezvăluie un incident halucinant petrecut în cabinetul de masaj.
Acum 30 minute
17:10
Declinul unui stadion FOTO . Arena din SUA care a găzduit Jocurile Olimpice e acum abandonată și plină de graffiti # Golazo.ro
Stadionul „Alonzo Herndon” din statul american Georgia a ajuns într-o stare deplorabilă după ce, în urmă cu 29 de ani, găzduia turneul de hochei pe iarbă de la Jocurile Olimpice.
17:10
„Nu iau nimic de bun” Vladan Milojevic nu se lasă adormit de declarațiile lui Gigi Becali: „Îl cunoaștem toți cine e!” # Golazo.ro
Vladan Milojevic, tehnicianul celor de la Steaua Roșie, a prefațat meciul cu FCSB, care recunoaște că vine într-un moment greu pentru echipa sa. Tehnicianul laudă însă jocul elevilor săi și vrea o reacție mâine seară, pe teren.
Acum o oră
16:50
16:50
Rivalitate în 760 de metri GOLAZO.ro îți prezintă stadionul unde va juca FCSB cu Steaua Roșie: cum e gazonul și cât de aproape e Partizan, marea rivală a gazdelor # Golazo.ro
GOLAZO.ro a realizat un reportaj la Belgrad, a vizitat stadionul Stelei Roșii și a surprins câteva cadre din dronă pentru a vedea distanța scurtă între această arenă și cea a rivalei Partizan.
16:40
Cristian Geambașu scrie, pe GOLAZO.ro, despre abuzurile din gimnastica românească și lipsa reacțiilor din partea marilor campioane.
16:30
Salah, pus la zid Jamie Carragher, dezamăgit: „Îl aud vorbind doar când este ales omul meciului sau vrea un nou contract” # Golazo.ro
Jamie Carragher, jucător cu peste 700 de meciuri pentru Liverpool, îi cere lui Mohamed Salah explicații pentru forma slabă a echipei.
Acum 2 ore
16:20
Presiuni pe liderul din Formula 1 Verstappen și tatăl său, atac la adresa lui Lando Norris: „Se concentrează doar pe Max și uită să frâneze în prima curbă” # Golazo.ro
Max Verstappen, pilot la Red Bull, și tatăl său Jos pun presiune pe liderul din Formula 1, Lando Norris, cu două etape înainte de încheierea sezonului.
16:10
„Nenorocit murdar!” Explozia de furie a lui Mbappe împotriva arbitrului. L-a jignit de 3 ori. În franceză! # Golazo.ro
Kylian Mbappe are trei meciuri consecutive fără gol marcat la Real Madrid și frustrarea lui s-a simțit la egalul cu Elche, insultând de trei ori arbitrul în franceză. Riscă să fie pedepsit de Comisia de Disciplină
16:00
„E mai probabil să plece” O legendă a Barcelonei a tras un semnal de alarmă cu privire la situația lui Hansi Flick # Golazo.ro
Lobo Carrasco (66 de ani), fostul mare fotbalist al celor de la Barcelona, a vorbit despre situația lui Hansi Flick (60 de ani) pe banca tehnică a catalanilor.
15:40
Dan Udrea scrie, pe GOLAZO.ro, despre tăcerea Nadiei Comăneci, după dezvăluirile despre abuzurile din gimnastică.
Acum 4 ore
15:10
Neymar, accidentări fără sfârșit An încheiat pentru superstarul brazilian. Ce s-a întâmplat # Golazo.ro
Neymar, jucătorul lui Santos, s-a accidentat și ar putea lipsi de pe teren până în 2026.
15:00
„Poate fi 7-0, dar și 0-3” Steaua Roșie, analizată de un sârb care o știe și pe FCSB: „El te poate distruge singur”. Adevărul șocant al excluderii lui Radonjic # Golazo.ro
Zvonko Milojkovic a descusut-o pe Steaua Roșie într-un interviu pentru GOLAZO.ro și a tras o concluzie: poate câștiga lejer cu FCSB, dar nu e exclus nici un eșec dur.
14:50
Amenințată cu moartea Paige Spiranac, victima hărțuirii online, după ce a fost acuzată că a trișat la un turneu de golf: „Unii îmi spun să mă sinucid” # Golazo.ro
Paige Spiranac (32 de ani), fosta jucătoare de golf, a dezvăluit că a primit numeroase amenințări cu moartea, în urma unor controverse apărute la un turneu care a adunat mai mulți creatori de conținut.
14:20
A murit Lorenzo Buffon Legenda lui AC Milan avea 95 de ani » A câștigat 5 titluri în Serie A și a jucat și la Inter # Golazo.ro
Lorenzo Buffon, fostul mare portar al lui AC Milan, a decedat, marți. Avea 95 de ani.
13:50
~ „Du-te-n p.... mă-tii!” Kinetoterapeutul lotului feminin de gimnastică, înjurat de Camelia Voinea. „Forțat, înjosit și amenințat. A blocat ușa, fetele au plecat plâ # Golazo.ro
Toni Fota ne-a acordat un interviu în exclusivitate în care a povestit cum au stat lucrurile. De notat e faptul că, conform surselor GOLAZO, plângerea nu a primit număr de înregistrare, deși s-a solicitat acest fapt.
13:30
„Să protejăm sporturile feminine!” Nadia Comăneci, reacție vehementă, după ultima decizie CIO, cu privire la sportivii transgender # Golazo.ro
Nadia Comăneci (64 de ani), legendă a gimnasticii mondiale și prima sportivă care a obținut nota 10 la Jocurile Olimpice, a vorbit despre ultima deciziei a Comitetului Internațional Olimpic.
Acum 6 ore
13:20
FIFA a stabilit finala CM! Ce își doresc șefii fotbalului pentru semifinalele și ultimul act al Mondialului. Tragere la sorți ca la tenis # Golazo.ro
Tragerea la sorți a grupelor CM 2026, programată pe 5 decembrie, ar putea deschide și calea celor mai puternice patru echipe spre semifinalele și finala Mondialului. Protejate de FIFA
12:50
Cum poate fi învinsă Steaua Roșie Mihai Stoica, despre adversara din etapa #5 din Europa League: „Au început și ei să aibă probleme” # Golazo.ro
Steaua Roșie - FCSB. Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al campioanei, a prefațat partida din etapa #5 din Europa League.
12:30
12:20
FCSB a lăsat acasă 5 jucători Lotul deplasat de campioana României la Belgrad, pentru meciul cu Steaua Roșie # Golazo.ro
STEAUA ROȘIE - FCSB. Cinci jucători nu au prins lotul pentru partida de la Belgrad. Detalii, în rândurile de mai jos.
12:10
Steaua Roșie - FCSB. Denis Alibec, atacantul campioanei, nu a putut face deplasarea la Belgrad pentru duelul din etapa #5 din Europa League.
12:00
„Ce nu are Steaua” Belodedici, comparație între Steaua Roșie și FCSB, căreia îi spune tot Steaua # Golazo.ro
Miodrag Belodedici, 61 de ani, a fost primul jucător care a cucerit Cupa Campionilor Europeni cu două echipe diferite: Steaua (1986) și Steaua Roșie (1991)
11:40
CHELSEA - BARCELONA 3-0. Lamine Yamal a avut o prestație ștearsă în Liga Campionilor, motiv pentru internauți să-l ironizeze pe starul catalanilor prin câteva meme-uri sugestive.
11:40
Campionatul Mondial de handbal feminin Astăzi, primele partide din cadrul turneului final din Olanda și Germania # Golazo.ro
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe astăzi, când sunt programate patru partide.
Acum 8 ore
11:20
„Patru prostuți” O legendă a fotbalului din Anglia a ridiculizat defensiva Barcelonei: „Asta e o nebunie absolută!” # Golazo.ro
Chelsea - Barcelona 3-0. Alan Shearer (55 de ani), fost mare atacant englez, a desființat apărarea catalanilor, după meciul din etapa #5 din Liga Campionilor.
11:10
A încălcat regulamentul anti-doping Cea mai titrată olimpică din istoria țării a fost suspendată 2 ani # Golazo.ro
Penny Oleksiak a fost suspendată doi ani pentru încălcarea regulamentului anti-doping. Înotătoarea este sportiva care a cucerit cele mai multe medalii pentru Canada la Jocurile Olimpice.
10:50
„Următorii Messi și Ronaldo” Previziunea lui Maresca, după victoria răsunătoare cu Barcelona # Golazo.ro
CHELSEA - BARCELONA 3-0. Enzo Maresca (45 de ani), antrenorul londonezilor, a vorbit despre victoria răsunătoare a echipei sale.
10:10
Dumitru Dragomir, achitat Fostul șef al LPF a scăpat de acuzațiile de luare de mită din procesul RCS - RDS # Golazo.ro
După ani de procese, fostul președinte al LPF, Dumitru Dragomir, și fiul său, Bogdan, au fost achitați în dosarul privind presupuse fapte de luare de mită și spălare de bani legate de vânzarea drepturilor de televizare a meciurilor din Liga 1, sezoanele 2008-2011.
10:00
„Cucurella îl are în buzunar” Portarul lui Chelsea n-a avut milă de Lamine Yamal + Mesaj pentru Barcelona: „Noi suntem favoriții” # Golazo.ro
Chelsea - Barcelona 3-0. Robert Sanchez (28 de ani), portarul gazdelor, l-a ironizat pe Lamine Yamal (18 ani) după prestația din etapa #5 din Liga Campionilor.
09:50
„Veți vedea altă Barcelona” Promisiunea lui Hansi Flick, după eșecul usturător cu Chelsea: „Trebuie să fim mai agresivi” # Golazo.ro
CHELSEA - BARCELONA 3-0. Hansi Flick (60 de ani), antrenorul catalanilor, a vorbit despre înfrângerea categorică de pe Stamford Bridge.
09:40
Anul renașterii unei țări Clubul care i-a lansat pe Haaland și pe Szoboszlai creează naționala care a luat lumea cu asalt # Golazo.ro
Austria s-a calificat după aproape trei decenii la Mondialul de seniori. Naționala U17 a realizat și ea o performanță extraordinară: în finala CM pentru prima dată
Acum 12 ore
09:10
Începe Mondialul. România e acolo! Tot ce trebuie să știi despre turneul final de handbal feminin + Programul complet al „tricolorelor” # Golazo.ro
A 27-a ediție a Campionatului Mondial de handbal feminin începe miercuri, 26 noiembrie. Competiția se dispută în Germania și Olanda.
09:00
Cazul licențelor UEFA false FRF reacționează după condamnarea „creierului” operațiunii. Dosarul e încă în aer # Golazo.ro
FRF a reacționat la peste o lună după condamnarea controversatului antrenor Iulian Branzelof pentru trafic de influență în cazul licențelor UEFA false obținute de la Chișinău.
Acum 24 ore
01:00
Chivu are competiție Diego Simeone s-a autopropus în locul românului la Inter: „Mă văd antrenor acolo” # Golazo.ro
Diego Simeone (55 de ani), antrenorul celor de la Atletico Madrid, s-a autopropus pentru postul de antrenor la Inter.
00:50
„Mă îngrijorează” Sorin Cârțu, despre lipsa de formă a vedetei de la U Craiova: „Anturajul în care a trăit...” # Golazo.ro
Sorin Cârțu (70 de ani), președintele onorific al Universității Craiova, a comentat scăderea de formă a lui Assad Al-Hamlawi (25 de ani).
00:40
„Nu mă simt inferior” Cristi Chivu, mesaj pentru Simeone înainte de meciul cu Atletico + Ce spune despre gafele lui Yann Sommer # Golazo.ro
Cristi Chivu (45 de ani), antrenorul celor de la Inter, a vorbit despre Diego Simeone (55 de ani), antrenorul lui Atletico Madrid.
00:30
„Nu discut sub 10 milioane!” Ioan Varga, despre oferta pentru Munteanu: „Decât să-l dau pe 6, mai bine...” + Confirmă interesul unui club gigant # Golazo.ro
Ioan Varga (66 de ani), finanțatorul de la CFR Cluj, a vorbit despre posibila plecare a lui Louis Munteanu (23 de ani).
00:20
„Ce idioți!” Pilotul de Formula 1 nu s-a abținut după Marele Premiu din Las Vegas: „Câți bani cheltuiesc pe prostiile astea” » Atac dur la organizatori # Golazo.ro
Franco Colapinto (22 de ani), pilotul echipei Alpine, a criticat spectacolul pirotehnic de la Marele Premiu de la Las Vegas.
25 noiembrie 2025
23:20
Șocat de viața din Arabia Saudită Fostul jucător din Serie A și-a reziliat contractul după câteva zile: „M-am săturat!” » Ce l-a lăsat fără cuvinte # Golazo.ro
Pawel Dawidowicz (30 de ani), fostul fundaș de la Hellas Verona, și-a reziliat contractul cu Al-Hazem, formație din Arabia Saudită, după doar câteva zile, fiind nemulțumit de stilul de viață din zona arabă.
23:00
I-au spart vila lui Vardy Hoții au fugit cu o avere. Starul englez juca cu AS Roma, dar casa nu era goală # Golazo.ro
Vila lui Jamie Vardy din orașul Salo a fost spartă de hoți. Incidentul a avut loc în weekend, când Jamie Vardy era plecat în deplasare, pentru duelul cu AS Roma, 1-3.
22:40
Transfer bizar Românul care a câștigat două titluri în Liga 1 a semnat cu ultima clasată din Kosovo # Golazo.ro
Carlo Casap (26 de ani), dublu campion al României, a semnat cu ultima clasată din Kosovo, KF Prishtina e Re.
22:40
„Absurd și intolerabil” Bayern atacă frontal Barcelona: „Nu ar juca în prima divizie a niciunei alte țări!” # Golazo.ro
Uli Hoeness (73 de ani), președintele de onoare a lui Bayern Munchen, a criticat managementul defectuos al celor de la FC Barcelona.
22:30
Zouma, bani irosiți de CFR Cluj! Cât a câștigat francezul în cele 3 luni în care a jucat puțin. Echipa nu a învins deloc cu el în Liga 1 # Golazo.ro
Kurt Zouma, 30 de ani, un minus major la CFR Cluj. Fundașul, cel mai bine plătit jucător din Liga 1, a apărut pe teren numai în trei din cele 10 meciuri ale echipei în Liga 1
21:50
Revenire uimitoare la Dakar La un an după ce a rămas fără un picior, va participa la cea mai dură competiție auto din lume! A câștigat-o de patru ori până acum # Golazo.ro
Mathieu Baumel (49 de ani), copilotul francez, va participa la Raliul Dakar pentru prima dată după ce i-a fost amputat piciorul.
20:50
Ofertă pentru Munteanu Un club a oferit 6 milioane de euro plus salariul pe care Louis l-a cerut de la FCSB » Reacția neașteptată a românului # Golazo.ro
Louis Munteanu (23 de ani), atacantul celor de la CFR Cluj, a fost ofertat de D.C. United.
20:40
FIFA a anunțat urnele Procedura pentru stabilirea grupelor CM 2026 » În ce urnă ar putea fi România + Grupa infernală și cea ușoară # Golazo.ro
FIFA a anunțat procedura oficială pentru tragerea la sorți a grupelor de la Campionatul Mondial din 2026.
20:20
„Joci la batjocură!” FOTO. Tavi Popescu, criticat dur de patron după FCSB - Petrolul: „N-ai voie să faci asta” » De ce a fost scos la pauză # Golazo.ro
Gigi Becali (67 de ani), patronul celor de la FCSB, a explicat de ce l-a schimbat pe Octavian Popescu (23 de ani) în meciul cu Petrolul 1-1.
20:10
Dinamo a jucat mai bine la Botoșani, dar la fel ca în alte dăți a fost sabotată de lipsa de responsabilitate a atacanților.
19:50
FCSB confirmă discuțiile Mihai Stoica, detalii despre negocierile cu fostul jucător din Liga 1: „A fost mereu în atenția noastră” # Golazo.ro
Mihai Stoica (60 de ani), președintele CA al FCSB, a vorbit despre negocierile cu Andre Duarte (28 de ani), fostul fundaș central de la FCU Craiova.
