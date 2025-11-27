Secretarul transporturilor din SUA vrea mai multă politețe în călătoriile cu avionul
G4Media, 27 noiembrie 2025 06:10
Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, îndeamnă călătorii cu avionul să se îmbrace mai bine și să fie mai civilizați – iar acest lucru atinge o sensibilitate într-un moment în care mulți americani consideră călătoriile aeriene mai frustrante ca niciodată, transmite Mediafax. Înainte de ceea ce se așteaptă să fie cel mai aglomerat sezon de […] © G4Media.ro.
• • •
Alte ştiri de G4Media
Acum 30 minute
06:20
Gustare simplă transformată în aperitiv rafinat/ Rețete simple, rustice, preparate cu pate de ton # G4Media
Când îți dorești o gustare rapidă, dar cu un strop de rafinament, pateurile de ton RIO Mare îți vin în ajutor. Inspirate din rețete italiene tipice, aceste pate-uri tartinabile care contin doar ton de calitate superioară și a ingrediente atent selecționate, sunt alegerea perfectă pentru momentele în care vrei să te răsfeți sau să îți […] © G4Media.ro.
06:20
Trei bărbați din Hong Kong, arestați pentru omor din culpă după incendiul soldat cu cel puțin 40 de morți și aproape 300 de dispăruți # G4Media
Poliția din Hong Kong a arestat trei bărbați sub suspiciunea de omor din culpă, au relatat mai multe publicații locale, în legătură cu un incendiu soldat cu moartea a cel puțin 40 de persoane și dispariția altor aproape 300, în cel mai grav incendiu din oraș din ultimii ani, transmite CNN, citat de News.ro. Sute […] © G4Media.ro.
06:10
După trei înfrângeri consecutive, FCSB va da piept în Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, în deplasare. Campioana României are nevoie de puncte pentru a putea spera la o calificare în primăvara competiției. Steaua Roșie Belgrad vs FCSB va fi în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1 de la ora 22:00. De știut […] © G4Media.ro.
06:10
„2025 este anul în care încrederea în vaccinuri a revenit puternic”, susține președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate # G4Media
Încrederea românilor în vaccinuri a revenit puternic în cursul anului 2025, susține prședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, citat de Mediafax. Președintele CNAS a transmis printr-un comunicat de presă că românii aleg din nou prevenția prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în creștere: „2025 este anul în care încrederea […] © G4Media.ro.
06:10
PSD e singurul partid din coaliție care mai susține una dintre cele mai proaste decizii economice din epoca Iohannis – Ciolacu – Ciucă: impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a marilor companii cu cifra de afaceri peste 50 de milioane de euro. E un impozit medieval, de stat incapabil să colecteze taxe, care îi […] © G4Media.ro.
06:10
Acum 2 ore
05:20
Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie în Slovacia din cauza unei avertizări de vreme rea și inundații, transmite Mediafax. Aceasta este valabilă în perioada 26-28 noiembrie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Slovacia asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de către […] © G4Media.ro.
04:50
UPDATE 22.25 Hidroeletrica a anunțat pe Bursă că Consiliul de Supraveghere a decis reluarea procesului de selecție, așa cum scria Economedia anterior. Consiliul de Supraveghere a transmis că procedura de selecție pentru poziția de Director General (CEO), efectuată de expertul independent, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaților selectați de acesta pe lista scurtă. […] © G4Media.ro.
Acum 8 ore
00:20
Ploaie de goluri în Champions League: Arsenal o învinge pe Bayern, scor 3-1. Interul lui Chivu, cedează în prelungiri pe Metropolitano / Toate rezultatele serii # G4Media
A plouat cu goluri în Champions League într-o seară în care Arsenal s-a impus în cea mai tare înfruntare a zilei de miercuri, cea cu Bayern, scor 3-1, în timp ce Interul lui Chivu a cedat în prelungiri pe Metropolitano în fața lui Atletico Madrid. Arsenal a ieșit învingătoare din confruntarea care a reprezentat afișul […] © G4Media.ro.
00:10
26 noiembrie 2025
23:10
Diana Buzoianu: Dacă nu vor mai exista bani în bugetul AFM, din păcate, nu se va mai finanţa Programul Rabla în 2026 # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus miercuri seara în emisiune la Digi24 că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 se va lua luna viitoare, când se negociază bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). Ea arată că dacă nu vor exista bani în buget nu se va mai finanț Programul Rabla. „ În următoarea […] © G4Media.ro.
23:00
Noi descoperiri arhelogice în sud-estul Turciei care vin să completeze informațiile despre epoca neolitică # G4Media
Turcia a anunţat miercuri zeci de noi descoperiri care au fost realizate într-un important sit arheologic din sud-estul ţării şi care oferă noi informaţii despre o zonă considerată drept martora tranziţiei umanităţii de la vânători-culegători la societăţi sedentare, în urmă cu peste 11.000 de ani, transmite Reuters, transmite Agerpres. Pe un platou cu vedere la […] © G4Media.ro.
23:00
Un grup de ofițeri ai armatei din Guineea-Bissau l-a destituit miercuri pe președintele Umaro Sissoco Embalo, a ordonat închiderea frontierelor și a suspendat procesul electoral, în timp ce țara aștepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale organizate duminică, transmite agenția Reuters. Președintele în exercițiu aspira să devină primul lider din ultimii treizeci de ani care să […] © G4Media.ro.
23:00
Rustem Umerov, figură ucraineană cheie în negocierile de pace, „interogat în cadrul unei anchete anticorupție” # G4Media
Rustem Umerov, înalt funcționar ucrainean și personalitate cheie în negocierile de pace, a fost interogat în cadrul unei anchete anticorupție din Ucraina, scrie Sky News. Biroul Național Anticorupție din Ucraina îl anchetează pe Timur Mindich, suspectat de a fi liderul unei rețele de mită în valoare de peste 100 de milioane de dolari care implică […] © G4Media.ro.
22:50
Elvețienii, chemați la urne pentru reforma serviciului militar și impozitarea marilor averi # G4Media
Cetățenii elvețieni se vor pronunța duminică asupra introducerii unui serviciu civic obligatoriu, problema drepturilor femeilor fiind în centrul dezbaterilor dintre susținători și opozanți. În aceeași zi, alegătorii vor vota și asupra oportunității de a impune noi taxe pe cele mai mari averi pentru a finanța lupta împotriva schimbărilor climatice. Dacă ne luăm după sondajele locale, […] © G4Media.ro.
22:40
22:40
Oamenii și câinii au 12 gene comune care impresionează știința. Cel mai nou studiu răstoarnă tot ce știai despre comportamentul animalelor # G4Media
Se spune despre câini că sunt ca stăpânii lor, iar un nou studiu arată că această afirmație este mai adevărată ca niciodată. Experții au descoperit că rasa Golden Retriever și oamenii au gene comune care îi fac mai predispuși la anxietate. © G4Media.ro.
22:40
Diana Buzoianu respinge teoriile care circulă pe tema golirii lacurilor Vidraru şi Paltinu: Lucrările sunt controlate şi nu reprezintă niciun fel de pericol pentru comunităţile din aval # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, că lacurile Vidraru şi Paltinu sunt golite controlat în cadrul unor lucrări desfăşurate de Apele Române împreună cu Hidroelectrica, ea respingând teoriile conspiraţiei care circulă pe acest subiect, transmite News.ro. Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Digi24, că golirea lacurilor de la Vidraru şi Paltinu are […] © G4Media.ro.
Acum 12 ore
22:30
Chinezii de la Great Wall Motor mizează pe o producţie anuală de 300.000 de vehicule la prima lor fabrică din Europa # G4Media
Great Wall Motor mizează o producţie anuală de 300.000 de vehicule în 2029 în Europa, unde producătorul chinez caută locaţii pentru prima sa fabrică de asamblare de automobile, în încercarea de a-şi relansa vânzările regionale aflate în scădere, a declarat pentru Reuters unul dintre directorii companiei, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
22:10
Manipulare Realitatea Plus: Nicușor Dan a fost difuzat cu sunetul din ședința de plen oprit, astfel încât să pară că râde de Strategia Națională de Apărare / De fapt, în Parlament vociferau reprezentanți ai polului extremist # G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost difuzat, miercuri seară, la Realitatea Plus, în jurnalul de la ora 20:00, cu sunetul din ședința de plen oprit, astfel încât părea că râde în timp ce prezenta Strategia Națională de Apărare. De fapt, Dan s-a amuzat în momentul în care, din sala plenului reunit al Parlamentului, s-au auzit strigăte […] © G4Media.ro.
22:10
Medic de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti: Ablaţia cu microunde reprezintă una dintre metodele minim invazive de ardere a nodurilor tiroidieni # G4Media
Prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, şeful Secţiei de Endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat, miercuri seară, că apariţia nodulilor tiroidieni este una dintre patologiile tot mai des întâlnite. Pentru aceasta se foloseşte o soluţie de tratament nouă, ablaţia cu microunde, transmite News.ro. ”Nodulii tiroidieni reprezintă una dintre […] © G4Media.ro.
22:10
O mare companie aviatică a uitat un avion Boeing într-un aeroport timp de 12 ani / Cât a avut de achitat pentru „găzduirea” aeronavei # G4Media
O mare companie aviatică a uitat un avion Boeing 737-200 într-un aeroport timp de 12 ani. Incidentul s-a produs în India. După ce au aflat că dețin un avion, reprezentanții companiei l-au vândut, potrivit Mediafax. © G4Media.ro.
22:10
Poliția din Washington DC intervine în urma unui incident armat în apropierea intersecției aglomerate dintre 17th și I St NW. BBC transmite că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Forțele de ordine și personalul serviciilor medicale de urgență se află la intersecție, izolând zona cu bandă și vehicule. Și secretarul pentru Securitate Internă, […] © G4Media.ro.
22:10
BREAKING Doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe / Un suspect a fost arestat # G4Media
Doi militari au fost împușcați în apropierea Casei Albe din Washington DC. Starea membrilor Gărzii Naționale este în prezent necunoscută, potrivit Sky News. În zonă au fost văzute vehicule de urgență. Departamentul de Poliție din DC a postat pe X: „Incident critic: MPD se află la locul unei împușcături la intersecția străzilor 17 și I, […] © G4Media.ro.
22:00
Regizorul James Cameron spune că filmele Netflix nu ar trebui să fie eligibile pentru Oscaruri : „Premiile Academiei nu înseamnă nimic pentru mine dacă nu sunt destinate cinematografelor” # G4Media
Filmele realizate pentru Netflix nu ar trebui să fie eligibile pentru Oscaruri, potrivit lui James Cameron, scrie NME. Celebrul regizor a făcut această declarație în podcastul The Town With Matthew Belloni, înainte de lansarea celui mai recent film al său, Avatar: Fire And Ash, luna viitoare. Belloni l-a întrebat pe Cameron ce părere are despre […] © G4Media.ro.
21:50
Câteva mii de bulgari au manifestat miercuri în faţa parlamentului de la Sofia contra proiectului de buget pentru 2026 ce prevede o creştere a salariilor în sectorul public şi majorare a impozitelor, care în opinia lor maschează corupţia, transmite AFP, conform Agerpres. ”Nu am constatat o diminuare a infracţionalităţii, care să justifice creşteri la Ministerul […] © G4Media.ro.
21:40
Filmul „Rush Hour 4”, în lucru la cererea lui Trump / Va fi regizat de Brett Ratner, care a realizat documentarul „Melania”, despre prima doamnă / Cariera lui Ratner, distrusă de acuzațiile #MeToo # G4Media
Filmul „Rush Hour 4” este în lucru, Paramount urmând să distribuie cea mai nouă parte a seriei polițiste, scrie Variety. Se pare că această continuare, aflată în lucru de mult timp, beneficiază de intervenția Biroului Oval: președintele Donald Trump a cerut personal studioului să reia franciza, după cum a relatat în premieră Semafor. Brett Ratner, […] © G4Media.ro.
21:30
VIDEO Emil Boc: Haideți în centrul Clujului să vă bucurați de cel mai frumos spectacol de lumini, acompaniat de „Corul Îngerilor” # G4Media
Primarul Emil Boc a participat la deschiderea iluminatului festiv de pe cele două mari străzi centrale pietonale din Cluj Napoca, strada Universității și strada Iuliu Maniu. Ornamente deosebite, anul acesta, aduse de Primăria Cluj în centrul Clujului, care vin să completeze decorurile din cadrul Târgului de Crăciun din Piața Unirii („Planeta Crăciun”– târgul fiind organizat […] © G4Media.ro.
21:30
Prunele, crude sau uscate, sunt recomandate pentru combaterea constipației / Fructele bogate în fibre și antioxidanți pot reduce riscul unor boli cronice # G4Media
Prunele, crude sau uscate, sunt fructe nutritive, conținând fibre și antioxidanți. Aceste substanțe pot ajuta organismul să lupte cu inflamația și stresul oxidativ. Consumul regulat poate îmbunătăți sănătatea digestivă și poate reduce riscul unor afecțiuni cronice, arată healthline.com. Prunele furnizează vitamine și minerale esențiale, printre care se numără vitamina A, vitamina K, potasiul și alți […] © G4Media.ro.
21:30
Președintele Nicușor Dan a fost difuzat, miercuri seară, la Realitatea Plus, în jurnalul de la ora 20:00, cu sunetul din ședința de plen oprit, astfel încât părea că râde în timp ce prezenta Strategia Națională de Apărare. De fapt, Dan s-a amuzat în momentul în care, din sala plenului reunit al Parlamentului, s-au auzit strigăte […] © G4Media.ro.
21:20
Depășită de industria chineză, Europa ar putea da dovadă de mai multă flexibilitate în ceea ce privește interzicerea motoarelor termice în 2035 # G4Media
Comisia Europeană ar putea revizui interdicția privind vânzarea de vehicule noi cu motoare termice în 2035, a declarat miercuri vicepreședintele său Stéphane Séjourné, la două săptămâni de anunțurile foarte așteptate de Germania, a cărei industrie auto este în urmă în cursa către electromobilitate, scrie BFM TV. „Europa este gata să activeze toate pârghiile pentru a […] © G4Media.ro.
21:10
Prim-ministrul ungar Viktor Orban începe să reducă diferența mare față de opoziție în sondaje, pe fondul unei serii de inițiative de cheltuieli preelectorale, scrie Bloomberg. Partidul Fidesz al lui Orban se află cu 10 puncte în urma partidului Tisza al liderului opoziției Peter Magyar în rândul alegătorilor hotărâți care spun că sunt siguri că vor […] © G4Media.ro.
21:00
Parlamentul italian a aprobat în unanimitate o lege care adaugă femicidul în codul penal ca infracţiune separată pedepsită cu închisoarea pe viaţă, în contextul în care Italia se confruntă cu niveluri ridicate de violenţă împotriva femeilor şi fetelor, transmite Digi24.ro Măsura, adoptată marţi seară, de Ziua Internaţională pentru Eliminarea Violenţei împotriva Femeilor, adaugă femicidul în […] © G4Media.ro.
20:50
Ce influență are spațiul cosmic asupra ciclului de viață al galaxiilor? Dezvăluirile unui nou studiu australian # G4Media
Locul în care o galaxie se află în Univers poate influenţa semnificativ evoluţia sa, potrivit unor descoperiri publicate miercuri de un centru de cercetare din domeniul radioastronomiei, care se află în Australia, informează agenţia de presă Xinhua, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
20:40
Ambasadoarea Rusiei la Sofia avertizează Bulgaria în legătură cu Lukoil: „Rusofobia crescândă nu poate rămâne fără răspuns” # G4Media
Ambasadoarea Rusiei în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a avertizat că relațiile dintre Sofia și Moscova se află la un nivel istoric scăzut, atribuind responsabilitatea în primul rând părții bulgare, scrie Novinite. Ea a evidențiat modul în care guvernul a gestionat cazul Lukoil ca un punct major de tensiune, subliniind că Rusia își va apăra interesele și […] © G4Media.ro.
20:30
UE „nu poate impune nimic” Poloniei în legătură cu recunoaşterea căsătoriilor gay, spune premierul Tusk / „Guvernul polonez lucrează la propria legislaţie” # G4Media
Premierul polonez Donald Tusk a asigurat miercuri că UE „nu poate impune nimic” ţării sale, după ce Curtea de Justiţie a UE (CJUE) a decis marţi că toate statele membre ale blocului comunitar trebuie să recunoască legal căsătoriile între persoanele de acelaşi sex încheiate într-un alt stat membru al UE, relatează agenţia EFE, citată de […] © G4Media.ro.
20:30
Medic stomatolog din Argeș, reţinut pentru agresiune sexuală / Este acuzat că ar fi agresat o tânără pe care a pretins că vrea să o angajeze # G4Media
Un medic stomatolog din judeţul Argeş, care ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut. Bărbatul este plasat sub control judiciar în alt dosar, unde este acuzat de ameninţare şi distrugere, informează www.epitesti.ro. ”Poliţiştii din cadrul Poliţiei Municipiului Piteşti – Biroul […] © G4Media.ro.
20:20
Mark Rutte exclude veto-ul Rusiei asupra aderării Ucrainei la NATO / Șeful alianței a avertizat, de asemenea, că amenințarea pe care Moscova o reprezintă pentru Europa va dura mult mai mult decât orice acord de pace încheiat cu Kievul # G4Media
Rusia nu are drept de veto asupra cererii Kievului de aderare la NATO, a declarat miercuri șeful Alianței, Mark Rutte, respingând propunerea de acord de pace lansată de Moscova și Washington, care ar bloca aderarea Ucrainei, scrie Politico. „Rusia nu are nici drept de vot, nici drept de veto asupra celor care pot deveni membri […] © G4Media.ro.
20:00
Trump afirmă că este sănătos și reclamă un articol „defăimător” publicat de New York Times, publicație pe care o numește „fițuică”, iar pe jurnalista care a redactat articolul „urâtă” # G4Media
Preşedintele american Donald Trump a susţinut miercuri că are în continuare o stare bună de sănătate şi că nu şi-a pierdut energia. El a reclamt un articol „defăimător” din „fiţuica ieftină” New York Times, unde sunt comentate apariţiile sale fizice, insinuându-se că ar avea probleme de natură medicală. Trump a etichetat-o pe jurnalista care a […] © G4Media.ro.
19:50
The Insider: Kirill Dmitriev a elaborat multe puncte ale planului de pace al SUA în urmă cu câteva luni, inclusiv unul care prevedea crearea unei „noi coaliții creștine” împotriva Chinei # G4Media
Planul american inițial în 28 de puncte pentru încheierea războiului din Ucraina este, în mare parte, o revizuire a unui document rus redactat de reprezentantul special al președintelui rus, Kirill Dmitriev, la scurt timp după revenirea lui Donald Trump la Casa Albă, în ianuarie 2025, scrie The Insider, care a primit documentul lui Dmitriev de […] © G4Media.ro.
19:40
Pregătește perfect urzicile cu aceste trucuri simple/ Mâncare de urzici după rețeta bunicii # G4Media
Înainte de a prepara urzicile, este necesară spălarea, pregătirea și blanșarea lor, pentru a le neutraliza perișorii otrăvitori, urzicători, pe care îi au la suprafață. Așa că dotează-te cu mănuși de cauciuc groase, un șorț și haine cu mânecă lungă pentru a-ți proteja pielea și o strecurătoare mare în care să speli urzicile. © G4Media.ro.
19:30
Meta, în negocieri cu Google pentru a cheltui miliarde de dolari pe cipurile sale – The Information # G4Media
Meta Platforms este în negocieri cu Google pentru a cheltui miliarde de dolari pe cipurile companiei deținute de Alphabet, pentru a le utiliza în centrele sale de date începând din 2027, a scris The Information, o mișcare care ar transforma Google într-un rival serios pentru gigantul semiconductor Nvidia, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
19:30
Uniunea Europeană a transmis un mesaj clar administrației americane: normele digitale europene nu pot fi modificate în schimbul concesiilor comerciale. Declarația vine din partea Terezei Ribera, vicepreședinta Comisiei Europene și comisarul pentru concurență, potrivit Reuters. © G4Media.ro.
19:20
Ungaria anunță că sporește livrările de petrol către Serbia, după ce sancţiunile SUA au blocat aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia # G4Media
Ministrul de externe al Ungariei, Peter Szijjarto, a informat că grupul ungar MOL va creşte livrările de ţiţei şi combustibili către Serbia, după ce aprovizionarea rafinăriei NIS, controlată de Rusia, a fost blocată ca urmare a sancţiunilor americane, potrivit relatează Reuters. Trezoreria SUA, prin Oficiul pentru Controlul Activelor Străine (OFAC), a impus sancţiuni asupra NIS […] © G4Media.ro.
19:20
SONDAJ EXCLUSIV G4Media Cât de multe știu tinerii despre fondurile europene? Cele mai cunoscute proiecte sunt în infrastructură și educație/ Cei cu o părere pozitivă despre UE au fost expuși în număr mai mare la proiecte cu fonduri europene # G4Media
Un sondaj de opinie în rândul tinerilor între 18 și 35 de ani, la nivel național, derulat la solicitarea G4Media arată cât de multe știu aceștia despre fondurile europene, politica de coeziune și proiectele implementate în localitatea lor precum și cine a implementat aceste proiecte. G4Media și Europuls au prezentat rezultatele sondajului, realizat de Mercury Research în […] © G4Media.ro.
19:20
VIDEO Daniel Băluță, despre blocul de lângă Cimitirul Bellu: Pe acel teren nu au existat niciodată morminte / Ca primar, nu aveam dreptul legal să refuz o autorizație conformă # G4Media
Primarul Sectorului 4, Daniel Băluță, a declarat marți că, în ceea ce privește blocul care se construiește lângă Cimitirul Bellu, nu avea dreptul să refuze “o autorizație conformă”. “Ar fi însemnat abuz în serviciu, iar eu nu fac abuzuri”, a spus el într-o conferință de presă. “Vreau să lămuresc ferm și transparent două dintre temele […] © G4Media.ro.
19:00
Oana Ţoiu: Micşorarea salariilor angajaţilor MAE nu este realist posibilă. O să venim cu un plan # G4Media
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Ţoiu, a declarat că va respecta angajamentul de reducere cu 10% a cheltuielilor cu personalul, dar micşorarea salariilor angajaţilor MAE nu este „realist posibilă” pentru că grila de salarizare este „semnificativ” sub media grilelor altor ministere, relatează Agerpres. „Ministerul Afacerilor Externe şi-a asumat susţinerea obiectivelor enunţate de premier, şi anume reducerea […] © G4Media.ro.
18:50
Polonia a anunțat, miercuri, că a ales Suedia pentru a-i furniza trei submarine, într-o tranzacție de miliarde de dolari care constituie un element cheie al eforturilor Varșoviei de a-și consolida apărarea în Marea Baltică, transmite Reuters preluată de MEDIAFX. Varșovia a intensificat investițiile în forțele armate pentru a contracara ceea ce consideră a fi o […] © G4Media.ro.
18:40
Şefa diplomaţiei UE invocă necesitatea reducerii armatei ruse pentru încheierea războiului în Ucraina # G4Media
Şefa diplomaţiei UE, Kaja Kallas, a cerut miercuri reducerea dimensiunii şi bugetului armatei ruse, pentru a se încheia războiul în Ucraina, în timp ce Bruxelles-ul examinează noi sancţiuni împotriva Rusiei şi Statele Unite au propus un plan de pace în care la unul dintre puncte se propune reducerea forţelor armate ucrainene, relatează agenţia EFE conform […] © G4Media.ro.
18:30
Primăria Oradea va pune în funcțiune până de sărbători primele 30 de parcometre inteligente din municipiu, realatează ebihoreanul.ro „Până acum au fost amplasate 15 parcometre inteligente, iar în următoarele două săptămâni vor fi montate și celelalte. Intenția noastră este ca până la 15 decembrie acestea să fie deja funcționale”, a declarat șeful Direcției Patrimoniu Imobiliar din […] © G4Media.ro.
