Finlanda a intrat în Coaliția pentru Capabilități Maritime, inițiativă internațională care sprijină Ucraina în consolidarea apărării pe mare

Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, îndeamnă călătorii cu avionul să se îmbrace mai bine și să fie mai civilizați – iar acest lucru atinge o sensibilitate într-un moment în care mulți americani consideră călătoriile aeriene mai frustrante ca niciodată, transmite Mediafax. Înainte de ceea ce se așteaptă să fie cel mai aglomerat sezon de