Valentin Stan: UCRAINENII au știut despre planul de pace. Nu au participat la negocieri, dar erau informați de americani

19:30

Experții au venit cu o explicație asupra fenomenului în care un fulger lovește un avion, eveniment care are loc periodic. Multe persoane nu știu exact ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion. Deși este un eveniment rar, tot se întâmplă periodic. Mateusz Kowalewicz, însoțitor de zbor, a dezvăluit cum e să te […]