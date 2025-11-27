David Popovici și-a anunțat planurile pentru Jocurile Olimpice din Statele Unite, la Gala Mari Sportivi ProSport

19:50

Constantin Truș, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Județean Galați, dar și conferențiar universitar, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul medical și cu mai mult de 10.000 de operații efectuate, are un obicei săptămânal. El povestește, în fiecare zi de miercuri, cazurile mai deosebite din activitatea sa. „Unele sunt marcate de dificultăți, […]