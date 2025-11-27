Hong Kong, locul în care infernul se învecinează cu paradisul. Discrepanța dintre „locuințele-cușcă” din zgârie-nori și apartamentele de milioane de euro. Cum arată viața într-o locuință de 1,5 metri pătrați
Gândul, 27 noiembrie 2025 05:10
Hong Kong este de departe cea mai scumpă piață imobiliară din întreaga lume. O familie din clasa medie ar trebui să economisească 20 de ani din veniturile obținute din salariu, fără să cheltuiască pe nimic altceva, pentru a-și permite o locuință la un preț mediu. Discrepanța dintre populația bogaților și a săracilor este uriașă, unii […]
• • •
Acum o oră
05:10
Acum 6 ore
00:50
Javier Milei face show. Președintele Argentinei si-a îmbrățișat miniștrii și a dansat la prima ședință de guvern de la câștigarea alegerilor # Gândul
Javier Milei își îmbrățișează miniștrii dansând înainte de începerea primei ședințe a cabinetului, după victoria în alegerile parlamentare. Presa a publicat un videoclip în care șeful statului argentinian își salută energic colegii pe melodia „Vamos por la gloria” a trupei La Beriso, informează Minutouno. Pe tot parcursul întâlnirii, Milei a strâns mâna și a îmbrățișat […]
00:40
Cum se poate reduce RISIPA alimentară, în fiecare an. Este o problemă majoră în România și în întreaga lume # Gândul
Risipa alimentară afectează atât mediul, cât și economia, fiind o problemă gravă în România și în toată lumea. Anual, miliarde de kilograme de alimente comestibile ajung la gunoi, iar românii aruncă în medie câte o porție de mâncare pe zi, echivalentul a aproximativ 150 de kilograme pe persoană/an. Acest fenomen își are rădăcinile în toate […]
00:40
Cocaina s-a ieftinit în lume din cauza încetării războiului civil din Columbia. Trump a declarat că ar bombarda cu mândrie toate fabricile de cocaină # Gândul
Cocaina s-a ieftinit în lume din cauza încetării războiului civil din Columbia. Președintele american Donald Trump a spus că nu exclude declanșarea unei operațiuni militar în țara sud-americană. Încă din 2016, guvernul local a încheiat pace cu gruparea rebelă FARC (Forțele Armate Revoluționare ale Columbiei) după un conflict de peste 50 de ani. De atunci, […]
00:30
Dezastrul din Hong Kong ar putea amâna alegerile: 15 ore de incendiu, 44 de morți și 279 de dispăruți # Gândul
Tragedie în Hong Kong. Un incendiu major a cuprins mai multe blocuri din Hong Kong. Cel puțin 13 persoane au fost carbonizate. S-a raportat că oamenii sunt blocați în clădiri. Flăcările s-au răspândit rapid peste schelele de bambus de la proprietatea din cartierul Tai Po în cursul după-amiezii, potrivit South China Morning Post. Fotografiile și […]
00:20
O cunoscută companie aeriană pregătește o legătură între Asia și America de Sud. Va fi cel mai lung ZBOR direct din lume # Gândul
China Eastern Airlines pregătește o legătură directă între Asia și America de Sud, care promite să devină cel mai lung zbor de acest fel operat în prezent. Aceasta reprezintă una dintre cele mai ambițioase rute aeriene din ultimii ani. Compania aeriană asiatică a anunțat, astfel, că din 4 decembrie va începe operarea unei rute directe […]
00:00
Reclamații făcute cu poze FALSE împotriva unei pizzerii din Cluj-Napoca. Angajații au descoperit falsul, după ce l-au despăgubit pe client # Gândul
O pizzerie din Cluj-Napoca a primit mai multe reclamații din partea unui client, pe care l-au și despăgubit, dar tot angajații au fost cei care au realizat că acestea erau nefondate. Proprietarul a mărturisit că a primit fotografii cu fire de păr în mâncare, deși bucătarul era chel… sau poze cu o pizza arsă, toate […]
Acum 8 ore
23:40
Gigi Nețoiu: „Am fost prin BUCUREȘTI și am găsit peste 80 de șantiere deschise. Lucrează doar 2-3 acolo” # Gândul
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre problema șantierelor deschise de ani de zile în București, pe care a sesizat-o în timpul plimbărilor sale pe străzile Capitalei din campania electorală. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Invitat […]
23:40
Charalambous nu se teme înainte de Steaua Roșie Belgrad – FCSB! „Atmosfera și suporterii sunt în tribune” # Gândul
Elias Charalambous, tehnicianul de la FCSB, a declarat, miercuri seara, într-o conferință de presă, că formația sa a venit la Belgrad cu un singur obiectiv, acela de a câștiga toate cele trei puncte puse în joc. CSB întâlnește formația sârbă Steaua Roșie Belgrad, joi, de la ora 22:00, pe Stadionul „Rajko Mitic” din Belgrad, într-o […]
23:20
Modul de calcul pentru PLATA concediului medical a suferit modificări importante în 2025. Câți bani primești acum, în funcție de salariu # Gândul
Modul de calcul al indemnizației pentru concediul medical a suferit modificări importante în 2025, iar angajații trebuie să știe exact la ce sumă să se aștepte dacă primesc un certificat de incapacitate temporară de muncă. Procentul indemnizației depinde acum de durata concediului, iar reținerea contribuției de sănătate (CASS) afectează suma netă primită. Conform noilor reguli […]
23:10
Atac armat lângă Casă Albă: 2 membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați mortal. Trump, furios: „animalul care a făcut asta va plăti un preț mare” # Gândul
Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în apropierea Casei Albe miercuri după-amiază, a declarat un oficial al forțelor de ordine. O mulțime de alți ofițeri ai forțelor de ordine au fost văzuți adunați în fața intrării în Hotelul Club Quarters, la colțul străzilor 17th și I NW, care se află chiar la nord-vest […]
23:10
Gigi Nețoiu: „Oamenii și-au pierdut orice speranță. Cei care au pus mâna pe putere nu mai fac NIMIC” # Gândul
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre cum cei care ajung la putere nu fac nimic pentru populație. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă. Gigi Nețoiu: „N-ați văzut firma aia de asigurări? 400 de milioane. Au băgat în insolvență, […]
23:00
Stocurile de gaze au scăzut dramatic în UE, față de anul trecut. Care este situația României # Gândul
Stocurile de gaze ale Uniunii Europene sunt în mod semnificativ mai reduse faţă de anul 2024, potrivit datelor publicate pe platforma AGSI a Gas Infrastructure Europe (GIE). La data de 24 noiembrie 2025, raportul https://agsi.gie.eu arăta că depozitele din UE însumau 892,39 TWh, ceea ce înseamnă un grad de umplere de 78,14%, în timp ce […]
23:00
Un sat izolat din inima Pirineilor, unde au avut loc mai multe crime rămase în istorie, a devenit o destinație turistică favorită pentru pasionații de mistere și de cazuri nerezolvate. Localitatea Tor, supranumită „capitala crimelor din Spania”, atrage vizitatori din toată lumea, fascinați atât de trecutul violent, cât și de legendele care vorbesc despre un […]
22:50
Introducerea produselor de tip noodles și a supelor la plic în rutina alimentară a devenit comună, în special în rândul celor care au un program încărcat sau un buget redus. Sunt rapide, accesibile și par soluția ideală atunci când ai nevoie de o masă caldă în doar câteva momente. Cu toate acestea, în spatele confortului […]
22:40
22:30
În 2025, reglementările pentru orele suplimentare de muncă rămân clare. Când nu pot fi compensate cu timp liber, munca suplimentară trebuie plătită cu un spor semnificativ față de salariul de bază. Din Codul Muncii și legislația actuală reiese ce procent minim se aplică, dar cuantumul exact depinde de salariul angajatului și de condițiile de muncă. […]
22:30
Eșec la recrutarea șefilor Hidroelectrica. Gândul a dezvăluit că recrutarea capilor Hidro, cea mai importantă companie pentru securitatea energetică a României, a fost lăsată pe mâna unei agenții abonate la contracte cu statul # Gândul
Compania Hidroelectrica a anunțat, oficial, că recrutarea directorului general (CEO) și a directorului financiar (CFO) nu s-a finalizat cu succes, conform informațiilor obținute de Mediafax. Gândul a dezvăluit, în urmă cu două săptămâni, că firma care se ocupă de recrutarea șefilor Hidro este un client vechi al contractelor cu statul. Miercuri, consiliul de administrație al […]
22:30
REGULA banală din Codul Rutier 2025 care aduce amenzi uriașe și chiar reținerea certificatului de înmatriculare, dacă este încălcată # Gândul
Tot mai mulţi şoferi ignoră o regulă banală din Codul Rutier şi, astfel, riscă amenzi uriașe, dar și reținerea certificatului de înmatriculare. Conform legislației rutiere, conducătorii auto sunt obligați să transporte doar numărul de persoane pentru care vehiculul a fost omologat. Orice persoană în plus, adult sau copil ținut în brațe, înseamnă contravenție, un autoturism […]
22:20
Ministra Diana Buzoianu vine cu soluția pentru hainele aruncate pe câmp în zonele rurale: „Centre de colectare voluntară” și „o hartă interactivă” # Gândul
Ministrul Diana Buzoianu a vorbit la Digi24 despre eliminarea problemei deșeurilor aruncate pe câmp, mai ales în mediul rural. Oficialul a subliniat că este nevoie de reglementări mai clare în privința magazinelor second-hand. De asemenea, Buzoianu a menționat înființarea a 200 de centre pentru reciclare în toate județele din țară. În ceea ce privește deșeurile […]
22:10
Marius Tucă Show începe joi, 27 noiembrie, de la ora 20.00, LIVE pe Gândul. Invitat: Ion Cristoiu # Gândul
„Marius Tucă Show” începe joi, 27 noiembrie, de la ora 20.00, live pe Gândul. Invitatul zilei este Ion Cristoiu, scriitor și publicist. Emisiunea poate fi urmărită pe Facebook și YouTube Gândul. „Tineți aproape!”…
22:10
Un membru al Gărzii Naționale a fost împușcat în apropierea Casei Albe miercuri după-amiază, a declarat un oficial al forțelor de ordine. O mulțime de alți ofițeri ai forțelor de ordine au fost văzuți adunați în fața intrării în Hotelul Club Quarters, la colțul străzilor 17th și I NW, care se află chiar la nord-vest […]
22:00
Gigantul chinez AliExpress elimină toate păpușile sexuale de pe stoc după ce au fost depistate produse necorespunzătoare scoase la vânzare # Gândul
AliExpress, gigantul chinez deținut de conglomeratul Alibaba, a interzis vânzarea de păpuși sexuale în urma reclamațiilor din partea Uniunii Europene și a legilor din SUA. La începutul lunii noiembrie a izbucnit scandalul care a vizat compania Shein pentru vânzarea de păpuși sexuale cu aspect infantil, ceea ce a dus la retragerea jucăriilor sexuale de pe stocurile […]
21:50
Diana Buzoianu respinge teoriile conspirației privind golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol” # Gândul
Ministra Mediului, Diana Buzoianu, a vorbit miercuri la Digi24 despre situația lacurilor Vidraru și Paltinu, după ce în spațiul public au circulat teorii care sugerau că lacurile au fost golite în mod misterios. Oficialul a precizat că autoritățile desfășoară lucrări tehnice, de întreținere, la ambele lacuri și că întregul proces este atent controlat. Diana Buzoianu […]
21:50
Acum 12 ore
21:40
Oana Țoiu refuză categoric tăierea salariilor pentru diplomați. Locuință de peste 20.000 de euro/lunar pentru ambasadorul Andrei Muraru în SUA # Gândul
Ministrul Afacerilor Externe, Oana Țoiu, a anunțat miercuri, la Parlament, că MAE va respecta angajamentul de reducere cu 10% a cheltuielilor de personal. Oficialul s-a opus categoric tăierilor salariale pentru diplomați și a argumentat că „Ministerul Afacerilor Externe are o grilă de salarizare semnificativ sub media grilelor de salarizare a altor ministere”. „Ministerul Afacerilor Externe […]
21:30
21:10
Sorin Grindeanu consideră că majorarea TVA-ului a fost o greșeală: „Încasările nu au fost pe măsura creșterii acestor cote” # Gândul
Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că, „la prima vedere”, majorarea TVA de la 19% la 21% pare să fi fost o greșeală, în contextul în care încasările bugetare nu ar reflecta creșterea cotei fiscale. Grindeanu a făcut aceste afirmații, după ce a solicitat o analiză amplă la nivelul partidului privind impactul modificărilor fiscale […]
21:00
Pe 22 noiembrie 2025, 315 elevi și circa 12 profesori au fost răpiți de un grup de bărbați înarmați de la Școala Catolică Sfânta Maria din nordul Nigeriei, a raportat Asociația Creștină din Nigeria, citată de France24. Incidentul a avut loc la o lună după ce președintele Donald Trump a amenințat țara africană cu operațiuni […]
20:50
Trei ZODII vor avea parte de bucurie și împliniri, în următoarele săptămâni. Cine sunt nativii fericiți # Gândul
Energia astrală se aliniază în favoarea a trei dintre zodii, în perioada următoare. Este vorba de nativi care au trecut prin numeroase provocări, răsturnări de situație și momente de introspecție. Acum, ei intră într-o eră a bucuriei și a împlinirii în săptămânile ce urmează, potrivit a1.ro, care precizează și care sunt zodiile respective: Leu, Balanță […]
20:40
Care sunt cele mai importante tradiții de Sfântul Andrei. Obiceiurile vechi care se mai păstrează în România # Gândul
Sărbătoarea de Sfântul Andrei, celebrată anual pe 30 noiembrie, este însoțită de obiceiuri populare adânc înrădăcinate în credință și superstiție. Românii continuă să respecte cu sfințenie tradiții vechi, de la ritualuri de protecție, până la semne despre viitor. Cele mai importante tradiții de Sfântul Andrei În ajunul Sfântului Andrei se crede că „porțile lumii de […]
20:10
Ca la poker cu al doilea proiect privind pensiile magistraților. Ar ține la CCR jocul Guvernului la cacealma, cu un proiect tras la indigo? # Gândul
Păcatul premierului Ilie Bolojan este că nu a înțeles un lucru. Încăpățânarea nu duce la nimic bun. Dimpotrivă. Nu face decât să trezească și mai multe resentimente, și mai multă rezistență. Unul dintre subiectele zilei, care a umflat din nou magistrații de adrenalină și cortizon, fie ei judecători sau procurori, este legat de cel de-al […]
20:10
Ce spune LEGEA prin care copiii trebuie să aibă grijă de părinții lor. Codul Civil prevede clar situațiile în care această măsură devine obligatorie # Gândul
Codul Civil român din 2009 la Titlul V, Capitolul I, II, III și IV, respectiv art. 513 și următoarele, are mai multe prevederi care tratează obligația de întreținere între soţ şi soţie, rudele în linie dreaptă, între fraţi şi surori, precum şi între alte persoane anume prevăzute de lege, care se află ori s-au aflat […]
20:00
Aurul se pregătește să devină investiția anului, după ce a urcat într-un interval foarte scurt cu 60% continuă să bată record după record pe piața metalelor prețioase. Potrivit cursului BNR, un gram de aur a ajuns la 586 de lei, iar tendința ascendentă menține investitorii în alertă și împinge tot mai mulți români să caute […]
20:00
Compania OpenAI nu se consideră „răspunzătoare” pentru moartea unui adolescent după ce acesta a discutat timp de câteva luni despre suicid cu ChatGPT # Gândul
În aprilie 2025, Adam Raine, un adolescent în vârstă de 16 ani, folosea ChatGPT la făcut temele școlare încă de anul trecut. Deși l-a considerat cel mai „bun prieten”, Raine a devenit atât de obserdat de chatbot încât că a dezvoltat stres și anxietate. Băiatul a început să vorbească luni în șir cu ChatGPT despre […]
19:50
Un medic din Galați a fost CERTAT de un pacient pentru că l-ar fi operat prea repede, iar AI-ul i-a zis că intervenția trebuia să dureze mai mult # Gândul
Constantin Truș, medic primar Chirurgie Generală la Spitalul Județean Galați, dar și conferențiar universitar, cu peste 20 de ani de experiență în domeniul medical și cu mai mult de 10.000 de operații efectuate, are un obicei săptămânal. El povestește, în fiecare zi de miercuri, cazurile mai deosebite din activitatea sa. „Unele sunt marcate de dificultăți, […]
19:40
Lovitură de stat în Guineea-Bissau: Ofițerii armatei au preluat controlul total asupra țării după alegeri. Președintele reales a fost arestat # Gândul
Ofițerii militari din Guineea-Bissau au declarat într-un discurs televizat că au preluat „controlul total” asupra țării miercuri. Lovitura de stat militară are loc la trei zile după alegerile generale de pe urma cărora ambii candidați principali pentru președinția țării și-au revendicat victoria. Cu câteva ore înainte de anunț, s-au auzit focuri trase de armă în […]
19:40
FOTO. Alexandra Ungureanu își dorește să devină MĂMICĂ. ”Am o vârstă la care copilașii nu se mai fac chiar așa ușor” # Gândul
Cântăreața Alexandra Ungureanu, în vârstă de 43 de ani, a mărturisit că își dorește să devină mămică, însă are ceva temeri din cauza vârstei. Alexandra Ungureanu este o apariție foarte plăcută în industria muzicală din România. Artista este foarte preocupată de imaginea sa și de felul în care se prezintă în public. Câștigătoarea de […]
19:30
Experții au venit cu o explicație asupra fenomenului în care un fulger lovește un avion, eveniment care are loc periodic. Multe persoane nu știu exact ce se întâmplă atunci când un fulger lovește un avion. Deși este un eveniment rar, tot se întâmplă periodic. Mateusz Kowalewicz, însoțitor de zbor, a dezvăluit cum e să te […]
19:20
HP va elimina 6.000 de locuri de muncă din 2028 din cauza implementării tehnologiilor cu Inteligență Artificială # Gândul
În 2024, Inteligența Artificială era considerată un „companion” (sau colegul de muncă care îți sare în ajutor) pentru compania americană de IT Hewlett-Packard din Palo Alto. Din 2028, aceasta ar putea înlocui mii de angajați. HP Inc a transmis marți că se așteaptă să fie eliminate între 4.000 și 6.000 locuri de muncă la toate […]
19:00
Decembrie este și luna cadourilor, momentul în care le oferim, dar și primim de la cei dragi. O familie din Brașov, care nu a avut prezența de spirit să verifice coletul, s-a trezit că a primit în loc de o kendamă pentru fiul lor, un cartof. În colet trebuia să fie o jucărie kendama, ce […]
18:50
Doru Bușcu, cum arată România după 6 luni cu Nicușor Dan: O țară derutată, deprimată/ Aș vrea să văd elitele protestând/Incompetența executivă o vedem # Gândul
Ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, avându-l ca invitat pe jurnalistul Doru Bușcu, a realizat un bilanț critic al primelor 6 luni de mandat ale președintelui Nicușor Dan. Dincolo de vina personală a șefului statului pentru nereușitele mandatului său, în viziunea invitatului există și o mare doză de vină și complicitate […]
18:50
Un miliardar propune introducerea pe piața muncii a regulii 9-9-6. Este un concept care a generat o adevărată DEZBATERE planetară # Gândul
Narayana Murthy (79 de ani), fondatorul gigantului IT indian Infosys, propune introducerea regulii 9-9-6 pe piața muncii din India, susținând că ar trebui să urmeze exemplul Chinei pentru a-și dezvolta economia. Omul de afaceri, cu o avere netă estimată la 4,5 miliarde de dolari citează practica unor companii tehnologice chineze care aplică acest program extins, potrivit Money.pl. […]
18:40
Interpreta de muzică populară Saveta Bogdan abia așteaptă Crăciunul pentru a face piftie. Artista a spus care este secretul ei pentru acest preparat. Saveta Bogdan este unul dintre numele cunoscute ale muzicii populare românești. În plan personal, artista nu a avut tocmai o viață fericită. Primul său soț a murit, iar cel de-al doilea […]
18:30
18:20
Ce nu a rezolvat MAE, a rezolvat omul dat afară de Țoiu de la Externe, Tamila Cristescu: Sportivii români ținuți în Aeroportul din Mexic 12 ore și expulzați din țară se întorc și vor participa la competiția mondială. Gândul a contactat MAE și Ambasada României în Mexic, însă nu a primit niciun răspuns # Gândul
Sportivii români expulzați din Mexic, ieri, se vor întoarce în țara americană pentru a participa la competiția mondială de pescuit din caiac. Surpriza vine de la unul dintre șefii Ligii Române de Spinning, care îi mulțumește Tamilei Cristescu pentru acest lucru și nu unui angajat al Ministerului Afacerilor Externe sau chiar Oanei Țoiu, ministra de […]
18:10
Doru Bușcu îi cere demisia ministrului Apărării după scandalul dronelor: Moșteanu nu știe ce vorbește/Are o prestație jalnică/Nu îi vin hainele de ministru # Gândul
Invitat în ediția de miercuri a emisiunii Ai Aflat! cu Ionuț Cristache, jurnalistul Doru Bușcu a criticat cel mai recent scandal cu drone care îl implică pe ministrul Apărării. Încă de la debutul mandatului său, Ionuț Moșteanu pare abonat la problemele provocate în cazul dronelor intrate pe teritoriul țării, dilemă de securitate la care reacționează […]
18:10
De ce cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți. Vedetele, mor în medie, cu patru ani mai devreme # Gândul
Un nou studiu a demonstrat de ce cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți, cu o diferență medie de aproape patru ani. Potrivit unei noi cercetări, cântăreții trăiesc mai puțin decât oamenii obișnuiți, în medie cu patru ani. Astfel, se pare că faima vine și cu un risc mai ridicat de deces. Numeroase vedete au […]
17:50
Gândul a avut dreptate. Firma care construiește turnurile de lux Elie Saab, deținute de Metropolitan, a cerut intrarea în concordat preventiv # Gândul
Așa cum publicația Gândul a relatat, încă din 2023, firma de proiectare deținută de dezvoltatorul Metropolitan Group care construiește un proiect de lux ce urma să poarte numele renumitului creator de modă Elie Saab, a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv, transmite Economica.ro. Class Enterprise Invest a cerut deschiderea procedurii de concordat preventiv. Informația a […]
17:40
FOTO. Ce face Elisabeta Lipă când nu se ocupă de sport. ”Pentru că viața nu este făcută doar din MUNCĂ” # Gândul
Marea campioană la canotaj Elisabeta Lipă, în vârstă de 61 de ani, a explicat ce îi place să facă atunci când are puțin timp liber. Elisabeta Lipă este una dintre cele mai titrate sportive din lume. A devenit cea mai medaliată canotoare din istoria Jocurilor Olimpice, cu cele cinci medalii de aur, două de […]
