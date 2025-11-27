Consiliul Superior al Magistraturii îşi alege joi noua conducere
Adevarul.ro, 27 noiembrie 2025 06:45
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte, joi, pentru a-şi alege noua conducere - preşedintele şi vicepreşedintele.
• • •
Alte ştiri de Adevarul.ro
Acum 5 minute
07:15
Unsprezece persoane au murit şi alte două au fost rănite joi dimineaţă în sud-vestul Chinei, unde un tren a intrat în coliziune cu un grup de muncitori.
Acum 15 minute
07:00
Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti și abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare, pe ordinea de zi a Executivului # Adevarul.ro
Executivul va aproba, printre altele, în şedinţa de joi proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare, dar și proiectul referitor la Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti.
07:00
De ce sportul îți face copilul mai deștept. Psiholog: „Pentru mulți copii, mișcarea restabilește o relație sănătoasă cu propriul corp” # Adevarul.ro
Un nou studiu publicat în revista Pediatrics arată că programele de activitate fizică bine structurate îi ajută pe copii și adolescenți să devină mai inteligenți, nu doar mai sănătoși.
Acum 30 minute
06:45
Economistul Andrei Caramitru caută câteva explicații pentru creșterea valului de frustare și violență în societatea românească.
06:45
Plenul Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) se reuneşte, joi, pentru a-şi alege noua conducere - preşedintele şi vicepreşedintele.
Acum o oră
06:30
Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti și abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare, pe ordinea de zi a Executivului # Adevarul.ro
Executivul va aproba, printre altele, în şedinţa de joi proiectul de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe în perioada vacanţei parlamentare, dar și proiectul referitor la Strategia naţională de promovare a produselor agroalimentare româneşti.
06:30
Experți în securitate: Statul român ignoră extremismul intern și ezită în reformarea serviciilor secrete # Adevarul.ro
Experții consultați de Adevărul critică noua Strategie de Apărare. Claudiu Degeratu spune că România nu este pregătită pentru riscurile reale, iar colonelul Ion Petrescu consideră documentul greu de aplicat. Reacțiile vin după prezentarea strategiei în Parlament.
06:30
De ce ar fi făcut infarct Gabi Boldici. Fiul său este prins într-un dosar, iar nepotul este ținut pe bară la fotbal # Adevarul.ro
Gabriel Boldici se tratează după ce a suferit un infarct.
Acum 2 ore
05:45
Lecția poloneză pentru România: „Nu cumpărați prea multe tancuri. O dronă de 400 de dolari distruge un tanc de 7 milioane de dolari” # Adevarul.ro
În ciuda faptului că a investit sume uriașe de bani în înarmare și și-a crescut armata de la 90.000 la 150.000 de militari plus 70.000 de rezerviști, Polonia a făcut și greșeli. Jurnalistul Roman Imielski, unul dintre cei mai respectați analiști militari polonezi, explică care sunt acestea.
Acum 4 ore
04:45
O înțelegere proastă în Ucraina ar amenința interesele SUA, spune Michael Bloomberg, om de afaceri, fost primar al New York-ului # Adevarul.ro
Termenii planului de pace al SUA se îmbunătățesc pentru Ucraina după discuțiile de la Geneva , ceea ce este o veste bună.
Acum 6 ore
03:15
„Domul de Aur”. SUA dezvoltă un interceptor orbital pentru rachete nucleare deasupra teritoriului inamicului # Adevarul.ro
Statele Unite au făcut un pas discret, dar semnificativ, în direcția construirii unei noi generații de apărare antirachetă: Forțele Spațiale americane au finalizat primul proces de achiziție pentru dezvoltarea prototipurilor unui interceptor spațial (SBI), conceput să neutralizeze rachete inamice î
02:45
Parlamentul European a stabilit noi reguli de comercializare astfel încât să reducă numărul jucăriilor nesigure vândute în UE și să protejeze copiii de riscurile asociate acestora.
02:15
Bruxelles-ul cere reducerea prețurilor la energie, dar în România taxele blochează ieftinirile # Adevarul.ro
În ultimii ani, piața energiei din Uniunea Europeană a trecut prin fluctuații majore. După perioade în care prețurile gazului și energiei electrice au atins niveluri record (în special în 2022), în prezent costurile pe piețele angro au început să scadă.
01:45
În 2025, infractorii cibernetici au continuat să exploateze perioadele de reduceri pentru a distribui pagini de phishing și promoții frauduloase menite să colecteze date personale și informații de plată. Platformele de gaming au rămas, de asemenea, o țintă importantă pe tot parcursul anului.
Acum 8 ore
01:15
Cea mai strălucită victorie repurtată de Alexandru Macedon este mai puțin cunoscută publicului larg. A fost purtată în Asia Centrală, acolo unde niciun alt lider european nu reușise să ajungă în fruntea unei armate. A fost și o premieră în istoria militară mondială.
00:45
Recunoașterea căsătoriilor gay, dezbătută intens în online: „Noi mergem înainte, cine vrea să rămână în mocirlă, noroc” # Adevarul.ro
Statele membre UE sunt obligate să recunoască căsătoriile între persoane de același sex încheiate legal în alt stat membru, chiar dacă legislația națională nu permite astfel de căsătorii, conform Curții de Justiție a Uniunii Europene. Știrea a provocat o dezbatere aprinsă pe platforma reddit.
00:15
27 noiembrie: Grevă generală în Cehoslovacia, parte a Revoluției de Catifea care a înlăturat regimul comunist # Adevarul.ro
Pe 27 noiembrie 1989, angajații din întreaga Cehoslovacie au declanșat o grevă generală, parte a mișcării care a dus la înlăturarea regimului comunist în timpul Revoluției de Catifea. Tot în ziua de 27 noiembrie, în 1867, s-a născut zoologul Grigore Antipa.
00:15
Adevărul despre Arsenie Boca, prin ochii ucenicei sale: „Nu a fost legionar”. Ce spunea despre Ceaușescu # Adevarul.ro
La 36 de ani de la moartea sa, călugărul Arsenie Boca a rămas o personalitate legendară pentru mulți români. Popularitatea sa a crescut în anii '90, când au apărut primele legende despre el. Zamfira, femeia care i-a fost ucenică timp de patru decenii, încercase în zadar să îi apere imaginea.
26 noiembrie 2025
23:45
„Semaforul” care aduce pacea în familie. Cum pot negocia părinții și adolescenții limitele și libertățile # Adevarul.ro
Un exercițiu poate ajuta părinții și copiii să negocieze mai ușor ce este permis și să impună limite unde este cazul. Din ambele părți. Psihologul Diana Stănculeanu a vorbit în cadrul unei conferințe care a reunit ambele generații despre exercițiul ,,semaforului".
23:45
Peste 680.000 de familii și persoane singure au primit tichete de energie pentru luna octombrie # Adevarul.ro
Ministrul Muncii, Florin Manole, a anunțat miercuri că peste 680.000 de familii și persoane singure au beneficiat pentru luna octombrie de o nouă tranșă de tichete de energie.
Acum 12 ore
23:15
Mii de oameni au protestat la Sofia împotriva proiectului de buget pe 2026: „Nu vrem o Bulgarie a afacerilor dubioase” # Adevarul.ro
Câteva mii de bulgari au ieșit miercuri în stradă, în fața Parlamentului de la Sofia, pentru a manifesta împotriva proiectului de buget pentru 2026, despre care spun că ascunde practici corupte, în ciuda creșterilor salariale prevăzute pentru sectorul public și a majorărilor de taxe.
22:15
Cadavrul unui cioban, găsit în apropierea unei ferme din Constanța. Suspectul, prins cu un cuțit, a fost reținut de polițiști # Adevarul.ro
Cadavrul unui cioban, în vârstă de 57 de ani, a fost găsit, miercuri, 26 noiembrie, în apropierea unei ferme din județul Constanța. În zece minute de la începerea căutărilor, polițiștii din Medgidia au găsit și suspectul.
22:15
Două persoane în uniformă militară au fost împușcate marți seara în centrul Washingtonului, la doar câteva străzi de Casa Albă.
22:00
Ministrul Mediului explică golirea lacurilor Vidraru și Paltinu: „Nu există niciun fel de pericol” # Adevarul.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a explicat motivele reale pentru care lacurile Vidraru și Paltinu au fost golite parțial.
22:00
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat la Digi24 că nu există garanții că programul „Rabla” va continua anul viitor, deoarece bugetul Administrației Fondului pentru Mediu (AFM) nu este încă stabilit.
21:45
Un microbuz în care se aflau cinci persoane a luat foc în mers, la Ocnele Mari. Vehiculul a ars în întregime # Adevarul.ro
Un microbuz ce cinci pasageri a luat foc miercuri seara, 26 noiembrie, în localitatea Ocnele Mari. Potrivit autorităților, vehiculul a luat foc în mers.
21:45
Echipament de schi fără greșeli: clăpari, cască, schiuri, bețe, snowboard și ochelari - ghidul complet pentru începători și familii. Ce să cumperi online # Adevarul.ro
Află cum să alegi clăparii, casca, ochelarii și schiurile perfecte pentru întreaga familie. Ghid complet cu recomandări și linkuri de cumpărat online.
21:45
Atenționare de călătorie pentru Slovacia. Cod roșu de inundații și ninsori abundente anunțate în următoarele trei zile # Adevarul.ro
Ministerul Afacerilor Externe avertizează românii care se află în Slovacia sau intenționează să călătorească în această țară că, în intervalul 26–28 noiembrie 2025, sunt prognozate fenomene meteo severe în regiunile centrale.
21:30
O pensionară a plătit 100.000 de euro pentru a-l întâlni pe „Brad Pitt”. După care a zburat în SUA și a realizat că a luat țeapă # Adevarul.ro
Femeia era convinsă că se află într-o relație amoroasă cu starul Hollywood, motiv pentru care a zburat în SUA, unde a stat trei săptămâni, așteptând să se întâlnească cu el.
21:15
25 Femei Relevante pentru 2025: Adela Vrânceanu Celebidachi ” Nimic nu este prea îndrăzneț, atât timp cât continui să crezi că se poate”.Lecțiile de leadership din producția filmului ‘Cravata Galbenă’” # Adevarul.ro
Cu ambiție, perseverență și o echipă dedicată, Adela Vrânceanu Celebidachi a transformat „Cravata Galbenă” într-un film românesc de anvergură internațională, realizat în ciuda pandemiei, grevei de la Hollywood și numeroaselor refuzuri.
21:15
Mihaela Bilic avertizează în privința celui mai periculos obicei alimentar al românilor: „Vai de mămăliga noastră!” # Adevarul.ro
Nutriționistul Mihaela Bilic trage un semnal de alarmă privind abundența glucidelor ascunse în alimentele de zi cu zi.
21:15
Daniel David: Interdicția cumulului pensiei cu salariul va fi aplicată cu atenție, astfel încât profesorii să nu fie afectați # Adevarul.ro
Ministrul Educației, Daniel David, a declarat miercuri că aplicarea interdicției privind cumulul pensie-salariu va fi realizată cu „atenție deosebită” în domeniul Educației, pentru ca profesorii să nu fie afectați.
21:00
„Nemuritorul” șef al SPP, Lucian Pahonțu, ar putea rămâne cu pensia și cu salariul. Le-a supraviețuit lui Băsescu și Iohannis și se simte bine și cu Nicușor Dan # Adevarul.ro
Lucian Pahonțu a fost trecut în rezervă încă de acum un an, dar a rămas la conducerea Serviciului de Protecție și Pază (SPP) și câștigă o mică avere în fiecare lună. Deși o parte a societății civile insistă pentru o schimbare, președintele Nicușor Dan nu se grăbește.
20:45
New York Times pune la îndoială sănătatea lui Trump. Președintele o atacă pe jurnalista care a publicat analiza: „Urâtă în interior și exterior” # Adevarul.ro
Donald Trump a reacționat la un articol al New York Times, numindu-l „defăimător” și susținând că se află în continuare într-o stare bună de sănătate.
20:45
Rutte, tranșant la adresa Rusiei: „Nu are nici drept de vot, nici drept de veto cu privire la cine poate deveni membru NATO” # Adevarul.ro
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că Rusia nu are drept de veto asupra cererii niciunei țări de aderare la NATO, respingând o propunere de acord de pace lansată de Moscova și Washington, care ar bloca Ucraina din alianță.
20:45
Investitorul care a prezis criza din 2008 avertizează asupra unei noi bule în domeniul inteligenței artificiale # Adevarul.ro
Investitorul american Michael Burry, celebru pentru predicția prăbușirii pieței imobiliare din SUA în 2008, avertizează asupra unei posibile bule în domeniul inteligenței artificiale, comparând boomul actual cu cel de la începutul anilor 2000, scrie revista Fortune.
20:15
Tatuajele pot afecta sistemul imunitar și pot crește riscul de infecții și cancer, avertizează cercetătorii # Adevarul.ro
Potrivit unui studiu realizat de cercetătorii elvețieni, tatuajele pot afecta sistemul imunitar, slăbind apărarea organismului în fața anumitor infecții sau tipuri de cancer.
20:15
O campioană mondială la MMA a lovit doi polițiști într-un avion: unul dintre agenți a fost plasat în concediu medical # Adevarul.ro
O luptătoare irlandeză de top în MMA, Sinead Kavanagh, a fost reținută după ce a agresat doi polițiști spanioli într-un avion Ryanair.
20:00
Nicușor Dan, declarații după ce parlamentul a adoptat Strategia Națională de Apărare pentru 2025–2030: „Apărăm cetățeanul român, nu o noțiune abstractă” # Adevarul.ro
Parlamentul României a votat miercuri Strategia Națională de Apărare a Țării pentru perioada 2025–2030, document prezentat în plenul reunit de președintele României, Nicușor Dan.
20:00
Ambasadorul rus în R. Moldova, Oleg Ozerov, a avut parte de o nouă surpriză miercuri, fiind convocat la MAE din Chișinău, pentru a i se înmâna o notă de protest privind violarea spațiului aerian al țării de către Rusia.
19:45
Ciclonul Adel aduce o răcire accentuată a vremii în România. Ploi, lapoviță și ninsoare în următoarele zile # Adevarul.ro
Temperaturile scad rapid în România odată cu apropierea ciclonului Adel. Fenomenul meteo, care a provocat deja haos în mai multe țări europene, ajunge treptat și în țara noastră, unde va aduce precipitații abundente și o scădere accentuată a valorilor termice.
19:45
Autoritățile bosniace au blocat aterizarea avionului militar care îl transporta pe Peter Szijjarto, ministrul de externe al Ungariei.
19:45
„Înregistrările Witkoff” pun sub semnul întrebării negocierile de pace. Greu de crezut că Trump va putea obține concesii de la Putin # Adevarul.ro
Așa cum se întâmplă adesea în jurul președintelui american Donald Trump, planul său „de pace” pentru Ucraina a fost conturat inițial de persoane cu acces direct la liderul de la Casa Albă, dar fără atribuții oficiale în domeniul politicii externe.
19:45
Nicușor Dan își dorește o dezbatere între candidații la Primăria Capitalei, spune un deputat USR # Adevarul.ro
Deputatul USR Ștefan-Iulian Lőrincz a declarat că președintele Nicușor Dan i-a transmis lui Cătălin Drulă că și-ar dori să vadă o dezbatere electorală cu trei candidații la alegerile pentru Primăria Capitalei.
19:15
Macron merge într-o vizită de stat în China. Ce va discuta liderul francez cu Xi Jinping # Adevarul.ro
Președintele francez Emmanuel Macron va merge într-o vizită de stat în China, la Beijing, apoi la Chengdu, în provincia Sichuan, în perioada 3-5 decembrie.
19:00
Kaja Kallas cere Moscovei să reducă bugetul militar: „Trebuie să limităm eforturile armatei ruse” # Adevarul.ro
Șefa diplomației Uniunii Europene, Kaja Kallas, a cerut miercuri o presiune suplimentară asupra Rusiei.
19:00
Cea mai nouă inițiativă a Băncii Transilvania, lansată cu ocazia zilei României, le propune românilor un mesaj inspirațional și aspirațional, binevenit în perioada dificilă pe care o traversăm.
19:00
Oana Țoiu: România susține negocierile pentru o pace durabilă și subliniază importanța securității Republicii Moldova # Adevarul.ro
Șefa diplomației române, Oana Țoiu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că România sprijină continuarea negocierilor pentru a ajunge la o pace durabilă în Ucraina, subliniind în același timp necesitatea de a ține cont de interesele de securitate ale Republicii Moldova,
18:45
Nicușor Dan spune că a văzut o schimbare la ANAF pe evaziune fiscală. „Cred că suntem undeva la 15-20% din ce se poate face” # Adevarul.ro
Președintele Nicușor Dan a declarat, miercuri, 26 noiembrie, că pe evaziune fiscală a văzut o schimbare la ANAF și progrese pe partea de digitalizare.
18:30
Directorul ROMARM: trebuie să investim „în drone cu specific militar”, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung # Adevarul.ro
Directorul general al Companiei Naționale ROMARM, Răzvan Marian Pîrcălăbescu, a declarat miercuri, 26 noiembrie, că, pentru a dezvolta industria de apărare pe termen mediu și lung, trebuie să investim în partea de „dual use”.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.