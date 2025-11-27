Hidroelectrica nu și-a putut numi director general nou – nicio propunere nu a fost suficient de bună. Termenul-limită era 28 noiembrie. Pierdem bani din PNRR?
Procedura de selecție transparenta și competitiva pentru poziția de Director General (CEO) la Hidroelectrica, efectuata de expertul independent selectat conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaților selectați de acesta pe lista scurtă, a transmis compania, miercuri seară
Românii intră în rezerve. Peste 500.000 de oameni și-au lichidat conturile de economii în 2025 # Economica.net
Banii albi pentru zile negre s-au transformat în bani pentru cheltuieli de subzistență. Inflația, frica de recsiune și stoparea majorării salariilor au determinat aproximativ 500.000 de români să își lichideze conturile din bănci în primele nouă luni din 2025, potrivit statisticilor Fondului de Garantare a Depozitelor în Sistemul Bancar (FGDB).
Cătălin Butnariu, RGDA: La salarii, România este ușor scumpă față de alte piețe în gaming. Juniorilor le este cel mai greu să se angajeze în prezent # Economica.net
Industria românească de gaming traversează o perioadă marcată de presiune pe recrutare și o competiție regională tot mai puternică. Numărul angajaților a scăzut la aproximativ 6.100 în 2024, însă cifra de afaceri a sectorului a urcat peste nivelul mediu global, potrivit lui Cătălin Butnariu, membru al Consiliului Director al Asociației Dezvoltatorilor de Jocuri Video din România (RGDA).
RenewAcad și Rezolv Energy au inaugurat oficial astăzi primul centru de formare în energie regenerabilă din Buzău. 100 de locuri gratuite de formare sunt oferite locuitorilor din regiune # Economica.net
RenewAcad, cea mai mare rețea de centre de formare în energie regenerabilă din Europa de Sud-Est, împreună cu Rezolv Energy au deschis astăzi un nou centru de instruire în județul Buzău, dedicat pregătirii specialiștilor pentru industria energiei regenerabile. Evenimentul marchează, totodată, lansarea primelor grupe de cursanți în cadrul programului Rezolv Energy Skills Academy, prin care Rezolv Energy oferă 100 de locuri gratuite de formare pentru locuitorii din regiune.
Top profituri ale băncilor din România. Bugetul a încasat peste 1,8 miliarde de lei taxe și impozite doar de la patru bănci, șase bănci au sărit de miliard în câștiguri # Economica.net
Șase bănci au avut profituri de cel puțin un miliard de lei. Primele două bănci chiar peste 2 miliarde de lei. Profiturile celor șase bănci au totalizat 10,875 de miliarde de lei dintr-un total al profitului net pe sistem bancar de 11,6 miliarde de lei, ceea ce reprezintă aprozimativ 94% din totalul profiturilor celor 30 de bănci care activează în sistem. Două dintre ele au plătit 445,3 milioane de lei doar taxa de 4% pe cifra de afaceri, iar alte două alte 1,39 de miliarde de lei, cuprinzând totalul taxele plătite la buget (inclusiv impozit pe profit).
Cu procurorii în casele foștilor șefi, falimentara Euroins, fost lider RCA care nu a renunțat la revenirea în România, pierde și la Curtea Constituțională # Economica.net
Euroins România, societate falimentară care până la pierderea licenței, în aprilie 2023, a fost lider în RCA cu peste 2 milioane de clienți, pierde în serie procesele deschise în România și, mai mult, se află în centrul unui scandal penal care s-a lăsat cu percheziții în mai multe orașe. Curtea Constituțională a respins, zilele trecute, o sesizare făcută de Euroins România, care susținea că nu este obligată să achite facturile de reparații emise de service-uri. Amintim că, în vârf, Euroins a avut zeci de mii de dosare în instanță, deschise în urma neplății daunelor.
Bursa de Valori Bucureşti (BVB) a închis miercuri în scădere pe aproape toţi indicii, cu un rulaj total de 121,54 de milioane de lei (23,87 de milioane de euro), din care tranzacţiile cu acţiuni au reprezentat 99,8 milioane de lei (19,6 milioane de euro), transmite Agerpres.
Cel puțin 36 de persoane au murit în urma unui uriaș incendiu care a cuprins un complex de zgărie-nori din Hong Kong # Economica.net
Un imens incendiu survenit miercuri într-un complex rezidenţial din Hong Kong s-a soldat cu cel puţin 36 de morţi şi 279 de persoane dispărute, a anunţat şeful executivului John Lee, potrivit AFP şi Reuters, transmite Agerpres.
Ministerul Finanțelor anunță că va asigura continuitatea şi stabilitatea BID până la numirea unei echipe noi de conducere # Economica.net
Ministerul Finanţelor va asigura continuitatea şi stabilitatea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) în perioada de provizorat a structurilor de management, până la instalarea noii echipe, a anunţat miercuri instituţia, relatează Agerpres.
Cine conduce companiile de stat: profesioniștii sau politica? Testul real al guvernanței în 2025 # Economica.net
Discursul recent al vicepremierului privind starea companiilor de stat din România ar putea fi rezumat cam așa: „Stimați cetățeni, avem 1.500 de companii, 14 miliarde de lei pierderi istorice și mai multe conduceri interimare decât certificate de bună guvernanță”.
Analiză Freedom24: Dolarul crește, bursa reacționează. Cum se pot proteja investitorii? # Economica.net
Indicele dolarului american (DXY) dă primele semne solide de revenire, sugerând o posibilă schimbare în dinamica piețelor globale. După un 2025 marcat de scăderi constante, care au alimentat avansul activelor de risc, de la materii prime până la Bitcoin, indicele testează acum zona critică 100–101. Depășirea acestui nivel ar putea modifica comportamentul investitorilor, reduce apetitul pentru risc și redirecționa fluxurile de capital la nivel internațional.
Tensiuni între Sarajevo și Budapesta. Bosnia a refuzat să permită aterizarea pe teritoriul său a avionului care-l trasporta pe ministrul de Externe Peter Szijjarto # Economica.net
Ministrul bosniac al Apărării Zukan Helez a refuzat să autorizeze aterizarea avionului militar ce îl transporta pe ministrul de Externe ungar Peter Szijjarto (foto) în Republica Srpska (RS, entitatea sârbă din Bosnia), motivând că Budapesta l-a sprijinit pe fostul lider al sârbilor bosniaci Milorad Dodik în acţiuni ce au subminat suveranitatea ţării, transmit AFP şi Reuters, relatează Agerpres.
Austria vrea să-și foloseaască participațiile pe care le deține la companiile energetice ca să scadă valoarea facturilor plătite de populație # Economica.net
Guvernul Austriei intenţionează să cheltuie aproximativ 500 de milioane de euro pentru a reduce facturile la electricitate pentru publicul larg, iar fondurile vor veni de la participaţiile statului în companii, a afirmat miercuri cancelarul Christian Stocker (foto), la o conferinţă de presă, transmite Reuters, relatează Agerpres.
Kaufland România își extinde prezența la nivel național și deschide al treilea magazin în municipiul Bistrița, informează societatea prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Autostrada Unirii A8: Tablierul metalic pentru podul peste Prut, produs la Satu Mare # Economica.net
A început producția tablierului metalic pentru podul peste Prut, de la Ungheni, a anunțat miercuri seara Irinel Ionel Scrioșteanu, secretar de stat în Transporturi.
Lukoil dezminte că ar purta negocieri cu Ramoco Fuels pentru vânzarea benzinăriilor sale din SUA # Economica.net
Lukoil nu discută despre vânzarea activelor sale din Statele Unite cu compania americană Ramoco Fuels, transmite Interfax, relatează Agerpres.
Anunț important de la PPC pentru toți clienții: Scade prețul la energie electrică. Ofertă nouă, ce au de făcut clienții # Economica.net
PPC Energie, unul dintre marii furnizori de energie electrică ai populației, a lansat o ofertă concurențială cu un preț semnificativ mai scăzut, special pentru clienții existenți. Oferta este însă limitată.
Polonia anunță că ales compania suedeză Saab pentru furnizarea a trei submarine militare # Economica.net
Ministrul polonez al Apărării Wladyslaw Kosiniak-Kamysz (foto) a anunţat miercuri că ţara sa a ales Suedia ca furnizor a trei submarine, un nou contract menit să întărească mijloacele militare ale Varșoviei în faţa ameninţării ruse, informează AFP, transmite Agerpres.
Testările impuse de regulamentul UE privind reziliența operațională digitală DORA: ce trebuie să știe instituțiile financiare # Economica.net
Regulamentul UE privind reziliența operațională digitală - DORA (Digital Operational Resilience Act) -, care a intrat în vigoare anul acesta, aduce un set de obligații clare pentru instituțiile financiare. Una dintre cele mai importante cerințe este efectuarea de către entitățile considerate semnificative a unor teste de penetrare bazate pe amenințări (Threat-Led Penetration Testing - TLPT) asupra tuturor sistemelor și aplicațiilor critice de tehnologie a informației și de comunicații și asupra funcțiilor importante, în mediul de producție. Aceste teste trebuie refăcute la fiecare trei ani.
Consolidarea bugetară avansează lent: un scenariu optimist pentru 2025 indică un deficit de 8,4-8,6% din PIB. Ce măsuri trebuie luate pentru a-l atinge # Economica.net
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței bugetului de stat pe metoda cash arătând o scădere în același ritm alarmant ca în 2024 și mult mai rapid decât în anii 2021-2023. În aceste condiții, ținta inițială de 7% din PIB convenită cu Comisia Europeană devine aproape imposibil de atins, chiar dacă impactul principal al măsurilor fiscale este așteptat abia în trimestrul al patrulea, consideră specialiștii Romanian Economic Monitor (RoEM)-UBB FSEGA, proiect de cercetare al Facultății de Științe Economice și Gestiunea Afacerilor (FSEGA) din cadrul Universității Babeș-Bolyai (UBB) din Cluj-Napoca.
Nicușor Dan: Vom avea o unitate sau o secţiune din cadrul SRI-ului care se va ocupa exclusiv de corupţie. Durata proceselor penale este enorm de mare # Economica.net
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care se va ocupa de cazurile de corupţie, relatează Agerpres.
ANM: Vreme rece, ploi și vânt în București în următoarele zile. Vineri temperatura nu va depăși 8 grade Celsius # Economica.net
Vremea se va răci în Bucureşti în următoarele două zile, iar vineri temperatura maximă nu va mai depăşi 8 grade Celsius, potrivit prognozei speciale publicate de Administraţia Naţională de Meteorologie, transmite Agerpres.
Oxygen, una dintre cele mai mari agenții independente de comunicare integrată din România, își extinde operațiunile la nivel regional prin deschiderea unui nou birou la Atena, informează compania prin intermediul unui comunicat transmis către Economica.net.
Moscova avertizează că nu va accepta modificări în favoarea Ucrainei la planul de pace propus de Statele Unite # Economica.net
Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar nu va face concesii la negocierile asupra planului de pace propus de SUA, a declarat miercuri viceministrul rus de Externe Serghei Riabkov, potrivit agenţiei EFE.
O mare fabrică românească, cumpărată de un gigant internațional. Italienii de la Lattonedil au intrat în România # Economica.net
Proinvest Group, companie specializată în proiectarea și fabricarea de componente din oțel, sisteme pentru construcții și industrie, și-a vândut divizia de panouri termoizolante către Lattonedil S.p.A., un grup de referință în Europa în producția și comercializarea panourilor termoizolante, a anunțat casa de avocatură RTPR , care a asistat compania.
Carburanții s-au ieftinit azi în benzinării, după 10 scumpiri consecutive. Cât costă acum benzina și motorina # Economica.net
Prețurile carburanților auto au scăzut în această după amiază în benzinăriile Petrom, după o perioadă de două săptămâni în care nu s-au mișcat, potrivit observațiilor noastre. Înainte de aceste două săptămâni, au fost însă nu mai puțin de zece scumpiri consecutive care au dus, la stațiile mai scumpe, prețul motorinei peste pragul de 8 lei pe litru.
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 miliarde de euro în angajamente şi în care a reuşit să obţină mai multe fonduri pentru cercetare, infrastructura transfrontalieră, managementul frontierelor, acţiune climatică şi politica externă.
Rusia respinge continuarea acordului cu Ucraina pentru transportul de cereale pe Marea Neagră # Economica.net
Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat miercuri că a trecut vremea pentru fostul acord cu Ucraina privind transportul de cereale pe Marea Neagră, transmite Reuters.
Buletinul de social media – Parlamentul European cere limită de vârstă pentru accesul la platformele sociale # Economica.net
Parlamentul European cere, printr-o rezoluţie adoptată miercuri, măsuri ambiţioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani şi interzicerea celor mai nocive practici care creează dependenţă.
Creditorii europeni cu expunere la SUA ar trebui să-şi extindă nivelul lichidităţilor şi al rezervelor suplimentare de capital (buffers) în cazul în care dolarul este sub presiune, se arată în raportul de stabilitate financiară (FSR) al Băncii Centrale Europene, transmit Reuters şi site-ul thebanker.com.
Vicepremierul italian Matteo Salvini a acuzat miercuri Germania şi Franţa că se opun unui acord de pace pentru Ucraina, relatează dpa.
Un miliard de lei împrumutat de Ministerul Finanțelor de la bănci – date oficiale 26 noiembrie 2026 # Economica.net
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, miercuri, un miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de stat şi una de certificate de trezorerie cu discont, potrivit datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).
Dezvoltatorul Nusco a primit autorizația pentru construcția primului hotel Hyatt din România # Economica.net
Nusco a anunțat că a obținut autorizația de construcție pentru cea de-a treia fază a proiectului Nusco City, care va include pe lângă cele 836 de apartamente, și primul hotel Hyatt din România.
OUG pentru „preluarea Lukoil” – Guvernul poate „institui supravegherea” rafinăriei Petrotel, a benzinăriilor şi a celorlalte afaceri din România ale gigantului rus (document) # Economica.net
Guvernul va putea institui, din oficiu sau la cerere, prin Hotărâre de Guvern, un regim de supraveghere extinsă asupra companiilor locale afectate puternic de sancțiunile economice impuse de către alte state, se arată în proiectul legislativ pregătit de Guvern în condițiile în care situaţia în care activele deţinute de gigantul rus Lukoil în România sunt într-o situaţie incertă în urma sancțiunilor impuse de SUA.
Reţele Electrice România scoate la licitaţie lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru un oraş din vestul ţării # Economica.net
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziţii publice, o procedură de achiziţie pentru lucrări de modernizare a reţelelor de medie şi joasă tensiune din localitatea Bocşa, judeţul Caraş-Severin, în beneficiul a aproximativ 17.000 de locuitori, a anunţat miercuri compania.
Bugetul de apărare pentru 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv 2,5 miliarde de euro, pentru achiziţia majoră de echipamente şi activităţi de cercetare asociate, a declarat, miercuri, la un eveniment de specialitate, Sorin-Dan Moldovan, secretar de stat în Ministerul Apărării Naţionale (MApN) şi şef al Departamentului pentru politica de apărare, planificare şi relaţii internaţionale.
Autostrada Unirii A8: Azi au fost semnate ultimele două contracte ale secțiunii montane, cu 47 de kilometri # Economica.net
Compania Națională de Investiții Rutiere a semnat astăzi, în prezența ministrului Transporturilor și Infrastructurii, Ciprian Șerban, contractele pentru construirea a încă 47 de kilometri pe Autostrada Unirii A8. Este vorba despre lotul Sărățeni - Joseni, câștigat de UMB, și despre lotul Joseni - Ditrău, primul contract de autostradă atribuit Danlin XXL.
Percheziții la foştii șefi Euroins. Acționarii falimentarului fostului lider RCA anunță: Cerem României 575 de milioane de euro în arbitraj internațional # Economica.net
Eurohold, acționarul majoritar al Euroins AD și fost acționar majoritar al Euroins România, în prezent în faliment, pun percheziițiile efectuate astăzi la foști șefi ai companiei locale în legătură cu un nou proces pe care l-au intentat României la Tribunalul Internațional de la Washington (ICSID). Înainte să dea faliment, bulgarii au plătit o sumă echivalentă cu toate rezervele de daună, circa 400 de milioane de euro, unui reasigurător din grup, care ulterior și-a schimbat acționariatul și și-a pierdut urma.
Un parc eolian ce se va întinde pe teritoriul a opt comune din Galaţi va produce energie pentru alimentarea a peste 50.000 de gospodării. Cine îl construieşte şi cât va costa # Economica.net
Un parc eolian în valoare de peste 150 de milioane de euro, care va produce anual energie pentru alimentarea a peste 50.000 de gospodării, va fi construit în judeţul Galaţi, pe teritoriul a opt comune, în cadrul unei investiţii derulate de două companii străine din Suedia şi Grecia, a informat, miercuri, preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Galaţi, Costel Fotea.
Wizz Air anunță reduceri de 30%, de astăzi, 26 noiembrie. Pe ce rute și cât timp funcționează Pink Friday # Economica.net
Compania Wizz Air, unul dintre cei mai mari operatori aerieni low cost din lume, anunță reduceri pe mai multe rute, de până la 30%, în cadrull campaniei Pink Friday.
Dan Lăzărescu (Bosch): Acum consolidăm ceea ce știm că funcționează, apoi îmi doresc să creștem așa cum am făcut-o și până acum – interviu # Economica.net
În primul său interviu de la preluarea funcției de director general al diviziei din România a grupului Bosch, Dan Lăzărescu a explicat pentru Economica.net viziunea sa despre companie și viitorul activităților acesteia la nivel local.
Aeroportul Otopeni intră într-o nouă eră. Cel mai important proiect de investiţii din istoria sa – Ce se construieşte şi ce se schimbă la cel mai mare aeroport din România # Economica.net
CNAB a lansat licitația publică pentru modernizarea Pistei nr. 1 de decolare/aterizare a Aeroportului ”Henri Coandă”. Lucrarea reprezintă cel mai important proiect de investiţii din istoria Aeroportului Otopeni.
Antifrauda ANAF a intrat peste 100 de persoane prezente pe OnlyFans și LiveJasmine. Venituri nedeclarate de aproape 65 milioane lei # Economica.net
Direcția Generală Antifraudă Fiscală din cadrul ANAF a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au obținut venituri din realizarea de conținut video. Verificările sunt efectuate atât de structura centrală, cât și de direcțiile regionale, potrivit unui comunicat al instituției.
Mai multe companii chineze sunt interesate să liciteze pentru un contract de construire a două noi porturi pe Canalul Panama, a anunţat marţi administratorul acestuia, în ciuda ameninţărilor preşedintelui american Donald Trump că va prelua din nou controlul, relatează AFP.
Un incendiu violent a cuprins miercuri (n.r. 25 noiembrie 2025) o cunoscută clădire rezidențială din districtul Tai Po, în nordul Hong Kong-ului.
Senatul francez, dominat de dreapta, a respins marţi seara, cu 190 de voturi pentru şi 108 împotrivă, suspendarea nepopularei reforme a pensiilor, propusă de prim-ministrul Sebastien Lecornu, pentru a-i ralia pe socialişti în cadrul bugetului securităţii sociale, potrivit DPA.
Cris-Tim e oficial la Bursă, una dintre cele mai reușite listări din istoria BVB. Preț de piață peste cel din IPO # Economica.net
Cris-Tim a intrat oficial la Bursa de Valori București (BVB) cu simbolul CFH, de la Cris-Tim Family Holding. Prețul de listare a fost de 17,40 lei per acțiunie, cu aproape 5,5% mai mare decât cel din oferta publică. Listarea Cris-Tim este una dintre cele mai de succes din istoria BVB, cererea din IPO depășind nu doar oferta ci și întreaga evaluarea anterioară a companiei.
Cine dă şi cine ia cei mai mulţi bani – Unde se află România în topul beneficiarilor şi care sunt cei mai mari contributori la bugetul UE # Economica.net
Germania a rămas cel mai mare contributor net la bugetul Uniunii Europene în 2024, în pofida unei crize economice prelungite, deşi plăţile sale au scăzut semnificativ faţă de anii precedenţi, potrivit unui studiu realizat de Institutul Economic German IW şi consultat miercuri de Reuters. România se află în topul beneficiarilor, alături de Grecia şi Polonia.
Aplicaţia TikTok se îndreaptă spre retailul de lux, ca parte a unui efort de a-şi transforma aplicaţia TikTok Shop într-un loc pentru cumpărarea de poşete şi ceasuri care costă câteva mii de dolari, transmite Bloomberg.
Cifra de afaceri din comerţul cu ridicata (cu excepţia comerţului cu autovehicule şi motociclete) a crescut cu 1,6% ca serie brută şi cu 0,7% ca serie ajustată în funcţie de numărul de zile lucrătoare şi de sezonalitate, în primele nouă luni din acest an, faţă de perioada similară a anului trecut, potrivit datelor Institutului Naţional de Statistică, publicate miercuri.
