Bursa de la București a închis în scădere ședința de tranzacționare de miercuri

Prețurile carburanților auto au scăzut în această după amiază în benzinăriile Petrom, după o perioadă de două săptămâni în care nu s-au mișcat, potrivit observațiilor noastre. Înainte de aceste două săptămâni, au fost însă nu mai puțin de zece scumpiri consecutive care au dus, la stațiile mai scumpe, prețul motorinei peste pragul de 8 lei pe litru.