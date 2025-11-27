Pompierii încearcă să stingă incendiul uriaş dintr-un complex imobiliar din Hong Kong: 44 de morți, 279 dispăruţi
StirileProtv.ro, 27 noiembrie 2025 08:20
Pompierii din Hong Kong încearcă joi să stingă incendiul violent care a cuprins mai multe zgârie-nori rezidenţiali în renovare, provocând cel puţin 44 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit autorităţilor din regiunea chineză.
• • •
Alte ştiri de StirileProtv.ro
Acum 10 minute
08:40
Vremea azi, 27 noiembrie. Ploi abundente și vânt puternic. Temperaturile scad simțitor # StirileProtv.ro
Astăzi se răcește în majoritatea regiunilor, mai accentuat în sud-vest, în centru și în nord-est. Vor fi înnorări peste tot și o să plouă în special în sud, în est și în zona centrală.
Acum 30 minute
08:30
Planul lui Donald Trump privind Ucraina provoacă indignarea parlamentarilor republicani # StirileProtv.ro
Mai mulţi republicani din Congres critică dur Casa Albă pentru modul în care a gestionat planul de pace propus pentru Ucraina, acuzând că acesta favorizează Rusia.
08:20
Pompierii încearcă să stingă incendiul uriaş dintr-un complex imobiliar din Hong Kong: 44 de morți, 279 dispăruţi # StirileProtv.ro
Pompierii din Hong Kong încearcă joi să stingă incendiul violent care a cuprins mai multe zgârie-nori rezidenţiali în renovare, provocând cel puţin 44 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit autorităţilor din regiunea chineză.
Acum o oră
08:10
CNAS: Interesul pentru imunizare creşte, iar dozele de vaccin HPV administrate au urcat cu aproape 49% # StirileProtv.ro
Preşedintele CNAS, dr. Horaţiu-Remus Moldovan, apreciază, miercuri seară, că „2025 este anul în care încrederea în vaccinuri revine puternic”, după ce a constatat o creşterea a interesului românilor pentru imunizare
08:10
Lovitură de stat militară în Guineea-Bissau. Preşedintele a fost arestat, alegerile au fost suspendate înainte de rezultate # StirileProtv.ro
Militarii din Guineea-Bissau au anunţat miercuri că au preluat „controlul total al ţării”, l-au arestat pe preşedintele în exerciţiu şi au suspendat procesul electoral, în timp ce ţara aştepta rezultatele alegerilor prezidenţiale şi parlamentare.
08:00
Trump susține că Rusia face „concesii”, Moscova neagă. Emisarul său revine la Kremlin pentru negocieri # StirileProtv.ro
Donald Trump pretinde că Rusia „face concesii" în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Moscova îl contrazice, spunând că nu este loc de așa ceva.
Acum 2 ore
07:40
Miss Universe, din nou în centrul atenţiei. Proprietarii concursului sunt suspectaţi de fraudă şi trafic de arme # StirileProtv.ro
Concursul de frumuseţe Miss Universe se află din nou în centrul atenţiei, coproprietarul său mexican fiind acuzat de trafic de droguri şi arme, în timp ce coproprietara thailandeză face obiectul unui mandat de arestare pentru fraudă.
07:30
Trump confirmă că suspectul din atacul armat venise din Afganistan în 2021 și denunță un „act de terorism” # StirileProtv.ro
Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei Albe din Washington venise din Afganistan în septembrie 2021. Preşedintele american a denunţat un „act de terorism”.
07:30
Chiara Ferragni riscă 20 de luni de închisoare. Ce acuzații i se aduc celebrei creatoare de conținut # StirileProtv.ro
Procurorul adjunct al orașului Milano, Eugenio Fusco, și procurorul Cristian Barilli au cerut ca influencera de modă Chiara Ferragni să fie condamnată la 20 de luni de închisoare.
07:30
Trump exclude Africa de Sud de la G20 Miami 2026: „O țară demnă să fie membră a nimic” # StirileProtv.ro
Preşedintele american Donald Trump a anunţat miercuri că Africa de Sud nu va fi invitată la summitul G20 de anul viitor pe care îl va găzdui la Miami, trecând la un nou nivel în ofensiva sa diplomatică împotriva acestei ţări, relatează AFP şi Reuters.
Acum 12 ore
23:20
Cum arată podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România. „Record la nivel național” | VIDEO # StirileProtv.ro
Podul cu cel mai mare arc parabolic construit în România a fost inaugurat miercuri. Construcția face legătura între orașul Mioveni și comuna Davidești.
22:30
Numărul românilor care au cerut tichete de energie, în creștere de la o lună la alta. Cum se obține ajutorul # StirileProtv.ro
Peste 680.000 de familii şi persoane singure au primit pentru luna octombrie o nouă tranşă de tichete de energie, anunță ministrul Muncii. Cifra este cu peste 80.000 mai mare față de luna septembrie.
22:10
Doi soldați ai Gărzii Naționale au fost împușcați miercuri în apropierea Casei Albe, a declarat un oficial al forțelor de ordine pentru AP.
22:10
Horoscop 27 noiembrie 2025, cu Neti Sandu. O zodie va primi un proiect cu bani frumoși # StirileProtv.ro
Horoscop 27 noiembrie 2025, prezentat de Neti Sandu la Știrile PRO TV. O zi condimentată. O să dăm zor să ne achităm de toate obligațiile, atât profesionale, cât și personale, că vin sărbătorile și vrem să încheiem anul fără restanțe.
22:00
Polonia cumpără trei submarine Saab de 2,73 miliarde dolari: „Consolidăm apărarea în Marea Baltică” # StirileProtv.ro
Polonia a anunțat miercuri că a selectat compania suedeză Saab pentru achiziția a trei submarine, într-un contract de ordinul miliardelor de dolari, considerat esențial pentru consolidarea apărării țării în Marea Baltică.
21:50
Instrumentul la care a încercat să cânte Vladimir Putin, în Kârgâzstan. Era însoțit de mai mulți lideri | VIDEO # StirileProtv.ro
Președintele rus Vladimir Putin a încercat, miercuri, să cânte la un kurmuz, un instrument muzical cu trei corzi, în timpul unei vizite de stat în Kârgâzstan.
21:40
Ciclonul „ADEL” ajunge în România. Grecia este sub cod roșu de vreme severă. Harta zonelor afectate # StirileProtv.ro
Ciclonul mediteranean „ADEL”, format pe 25 noiembrie, aduce un episod extins de vreme severă în Peninsula Balcanică și va influența România între 26 și 30 noiembrie, cu ploi abundente, intensificări ale vântului și o răcire treptată a vremii.
21:00
Cel mai lung zbor comercial va fi din China în Argentina. Va avea 20.000 de km și va dura peste 20 de ore # StirileProtv.ro
Compania aeriană chineză China Eastern intenţionează să ofere cel mai lung zbor direct din lume, începând de săptămâna viitoare, transmite miercuri agenţia DPA.
20:40
Medicul implicat în incidentul de la Ambasada Rusiei a fost reținut, după ce ar fi agresat o tânără # StirileProtv.ro
Un medic stomatolog din judeţul Argeş, care ar fi agresat sexual o tânără de 24 de ani, pe care a pretins că vrea să o angajeze, a fost reţinut.
20:40
O ucraineancă s-a oprit din tăiat varză și și-a ucis soțul, pentru că avea opinii pro-ruse # StirileProtv.ro
O ucraineancă și-a ucis soțul din cauza opiniilor sale pro-ruse. Femeia a luat cuțitul cu care tăia varza și l-a înjunghiat, iar victima a murit.
20:30
Reacția lui Donald Trump după ce a aflat că emisarul său i-a „învățat” pe ruși cum să-i vorbească # StirileProtv.ro
Donald Trump, pretinde că Rusia „face concesii", în discuțiile pentru încheierea războiului din Ucraina. Însă un ministru de la Kremlin, îl contrazice spunând că nu este loc, de asa ceva.
20:30
Parlamentul European a votat. Conturile minorilor sub 16 ani de pe rețelele sociale vor fi suspendate # StirileProtv.ro
Parlamentul European a votat interzicerea accesului minorilor sub 13 ani pe platformele de comunicare socială și sub 16 ani pe rețelele sociale.
20:30
Cine este Gheorghe Nețoiu, candidat independent și singurul condamnat din cursa pentru Primăria generală a Capitalei # StirileProtv.ro
Omul de afaceri Gheorghe „Gigi” Nețoiu, un personaj al cărui nume se leagă de fotbalul românesc, a decis să candideze, în calitate de independent, la Primăria Generală a Capitalei.
20:30
Cine este Eugen Teodorovici, candidat independent la Primăria Capitalei. De la ministerele PSD, la cursa pentru București # StirileProtv.ro
Fostul ministru de Finanțe Eugen Teodorovici a intrat în cursa pentru alegerile locale din București ca independent.
20:30
Strategia de apărare aprobată în Parlament, fără măsuri clare anti-drone. Când ar putea fi incluse # StirileProtv.ro
La șase luni de la învestirea în funcție, președintele Nicușor Dan, s-a întors în Parlament unde a prezentat strategia națională, de apărare a țării.
20:20
Centura Capitalei intră în șantier după ani de așteptare. Segmentul spre A2 va fi lărgit # StirileProtv.ro
După ani de așteptare, s-au reluat lucrările de lărgire, pe ultimele secțiuni lipsă, din Centura Capitalei. Cel mai important segment, este cel care se intersectează cu Autostrada Soarelui, o zonă unde șoferii merg adesea bară la bară.
20:10
Înșelătoria cu „pizza arsă”. Clienții restaurantelor cer banii înapoi cu poze modificate cu IA # StirileProtv.ro
Platformele de livrare se confruntă, mai nou, cu înșelăciuni care folosesc imagini trucate cu ajutorul inteligenței artificiale.
20:10
30 de ani de PRO TV. 2021 - Am pornit cu optimismul vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19 # StirileProtv.ro
Anul doi al pandemiei, 2021, a fost anul iluziilor frânte. Am început pe valul de optimism al vaccinării, dar ne-am prăbușit sub forța celui mai letal val de COVID-19.
20:10
De ce urechile de porc și șoriciul sunt mai scumpe decât carnea. Explicația măcelarilor # StirileProtv.ro
În măcelării au început să sosească vedetele sezonului: urechile de porc, șoriciul și jumările, care au locul lor pe mesele de sărbători. Când văd prețurile, oamenii parcă simt un nod în gât: două urechi costă cât un kilogram de carne.
20:00
Ministrul Educației: „Vom fi atenţi ca în zona educaţiei cumulul pensie-salariu să nu afecteze cadrele didactice” # StirileProtv.ro
Ministrul Educaţiei, Daniel David, a afirmat, miercuri, că se va acorda o atenţie deosebită sectorului educaţiei, atunci când se vor aplica regulile interdicţiei cumulului pensie-salariu, astfel încât să nu fie afectate cadrele didactice.
20:00
Jumătate dintre români merg la biserică, iar 46% nu au citit nicio carte în ultimul an. Barometru cultural # StirileProtv.ro
Potrivit celui mai recent barometru cultural, 46% dintre români nu au citit nicio carte în ultimul an. Iar peste 80% nu au ascultat un audiobook.
19:50
Unul dintre cele mai cunoscute hoteluri de pe litoralul românesc este scos la vânzare. Proprietarii nu pot plăti un împrumut # StirileProtv.ro
Celebrul Hotel Furnica, aflat în vecinătatea Castelului Peleș, una dintre emblemele domeniului regal din Sinaia, a fost scos la vânzare pentru aproape patru milioane de euro.
19:50
Schimbare de comportament a românilor care au făcut cumpărături de Black Friday. „Am urmărit-o trei luni, m-am gândit bine” # StirileProtv.ro
Pentru prima dată după mulți ani, de Black Friday oamenii au fost mai atenți și mai chibzuiți la cumpărături. Dovadă că rata de returnare a produselor a scăzut cu până la 20% față de aceeași perioadă din 2024.
Acum 24 ore
19:40
ANIMAȚIE. Cum s-a produs explozia de la blocul din Buftea. Clădirea ar putea fi demolată # StirileProtv.ro
Experții de la Inspectoratul de Stat în construcții avertizează că blocul din Buftea, zguduit marți seară de o explozie puternică, are un risc iminent de prăbușire.
19:40
Șefii Euroins au „lucrat” șase ani la falimentul asigurătorului. Mecanismul prin care banii erau scoși din țară # StirileProtv.ro
Unul dintre cele mai răsunătoare falimente de pe piața asigurărilor din România este investigat de Parchetul General. Compania Euroins ar fi fost fraudată chiar din interior, susțin procurorii.
19:30
Un român care a câștigat peste 600.000 de euro pe un site pentru adulți, luat în vizor de ANAF # StirileProtv.ro
Aproape 500 de români care au obținut câștiguri mari în mediul online sunt controlați amănunțit de ANAF pentru că nu și-au declarat veniturile.
19:20
Reacția lui Marian Vanghelie, acuzat de o tânără că a urmărit-o și amenințat-o. „I-am spus: Tu ești bolnavă la cap?” # StirileProtv.ro
Fostul primar Marian Vanghelie a ajuns în atenția poliției, într-un nou scandal. O femeie în vârstă de 33 de ani l-a acuzat că ar fi urmărit-o pe străzile din Capitală și din Ilfov, în plină noapte.
19:00
Rusia spune că nu va face concesii în cadrul negocierilor referitoare la planul de pace pentru Ucraina: „Nu se poate vorbi” # StirileProtv.ro
Rusia salută eforturile diplomatice ale preşedintelui american Donald Trump pentru încheierea conflictului din Ucraina, dar nu va face concesii la negocierile asupra planului de pace propus de SUA.
18:20
Ambasadorul Rusiei la Chişinău, convocat la MAE. La ieșire, a dat peste epava dronei căzute marți. Cum a reacționat. VIDEO # StirileProtv.ro
Ambasadorului agreat al Federaţiei Ruse la Chişinău, Oleg Ozerov, a fost convocat miercuri la Ministerul moldovean de Externe pentru a i se înmâna o notă de protest după ce şase drone au încălcat, marţi, spaţiul aerian al ţării.
18:20
Dacă ai mașină, sigur te-ai întrebat: merită să cumperi două seturi de cauciucuri sau să alegi varianta „pentru toate anotimpurile”?
18:00
Armata cumpără rachete de peste 600 de milioane de euro de la francezi. Contractul, aprobat de Parlament încă din 2022 # StirileProtv.ro
Armata României va avea rachete antiaeriene MANPAD MISTRAL, după ce Ministerul român al Apărării şi Ministerul Forţelor Armate şi al Veteranilor din Republica Franceză au semnat contractul de achiziţie a acestor sisteme.
18:00
Cum s-au externalizat banii asiguraților din Euroins. Procurorii au căutat dovezi la perchezițiile de miercuri # StirileProtv.ro
Percheziții în ancheta demarată după falimentul societății de asigurări Euroins.
18:00
Ce au găsit procurorii într-o mașină de spălat vase ambalată, într-o locuință din Timișoara. VIDEO # StirileProtv.ro
Au fost percheziții-fulger în Timișoara, la o grupare de trafic de droguri de mare risc. Procurorii DIICOT au verificat mai multe adrese și au ridicat probe.
18:00
Stâncă de 200 de tone, detonată controlat pe Valea Mureșului. Exista riscul să se prăbușească de pe versant # StirileProtv.ro
Detonare controlată pe Valea Mureșului. Specialiștii au dinamitat o stâncă de aproximativ 200 de tone care risca să se prăbușească pe șosea, de pe versant.
17:50
Care este cel mai mare oraș din lume. A ajuns la 41,9 milioane de locuitori și a detronat Tokyo # StirileProtv.ro
Capitala Indoneziei, Jakarta, este cel mai mare oraș din lume, cu 41,9 milioane de locuitori, urmat de Dhaka, în Bangladesh, care găzduiește 36,6 milioane, potrivit unui nou raport al ONU.
17:50
Ce au spus doi adolescenți care au sunat la 112. Au fost amendați cu 2.000 de lei fiecare # StirileProtv.ro
Un apel la 112 a alertat polițiștii din orașul Mărășești, județul Vrancea. Doi adolescenți au sunat să anunțe că o persoană amenințată cu moartea are urgent nevoie de ajutor. Polițiștii s-au mobilizat rapid.
17:40
Adriana Săftoiu, validată ca președinte-director general al TVR. AUR a părăsit sala: „Legea nu a fost respectată” # StirileProtv.ro
Plenul reunit al Parlamentului a validat-o miercuri pe Adriana Săftoiu pentru funcția de președinte-director general al Societății Române de Televiziune, cu 230 de voturi "pentru" și un vot împotrivă.
17:40
De ce este periculoasă pentru șoferii începători Calea Ferentari din București. O tânără și-a pierdut viața, alta este rănită # StirileProtv.ro
O tânără de 20 de ani a murit, în noaptea de marți spre miercuri, într-un grav accident rutier în Capitală. O alta, de 21 de ani, este internată în stare gravă în spital.
17:40
Asistent medical din Arad, acuzat că a luat credite în numele a cel puțin 20 de pacienți. Prejudiciul pe care l-ar fi produs # StirileProtv.ro
Un asistent medical din Arad este anchetat penal, bănuit că s-a folosit de datele personale ale unor vârstnici şi a luat împrumuturi în numele lor, de la Casa de Ajutor Reciproc.
17:30
Mărturiile locatarilor din blocul afectat de explozia din Buftea: „Am sărit în sus din pat cu tot cu canapea” # StirileProtv.ro
Șase oameni, inclusiv o adolescentă, au fost răniți într-o explozie care a zguduit marți seară un bloc de locuințe din orașul Buftea, în Ilfov.
©2004—2025 News.yam.md. Toate titlurile si continutul stirilor apartin surselor respective.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.
Republicarea materialelor este posibila doar cu acordul sursei.Condiţii de utilizare.