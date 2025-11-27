Bild îl distruge pe Manuel Neuer! Peter Schmeichel a văzut fault la primul gol

16:50

Gică Craioveanu, fostul atacant de la FC Universitatea Craiova, a declarat că nu se teme de Mainz, înainte de meciul echipei lui Filipe Coelho cu nemții, din grupa de Conference League.Craiova - Mainz va avea loc joi, de la ora 19:45. Meciul din etapa a patra a grupei de Conference va fi liveTEXT pe GSP.ro și transmis la TV pe Prima Sport 1 și Digi Sport 1Mainz, locul 17 din Bundesliga, e favorită înaintea meciului din Bănie, cu o cotă medie la victorie de 1,8. ...