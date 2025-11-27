Medici și asistente de la Spitalul Județan de Urgență din Satu Mare sunt vizați de o anchetă de corupție

10:00

Forţele Aeriene ale Ucrainei au raportat că, în noaptea de 25 spre 26 noiembrie, Rusia a atacat teritoriul ucrainean cu rachete balistice și 90 de drone. Cele mai multe dintre dronele lansate de ruşi au fost doborâte de armata ucraineană. Potrivit militarilor, rușii au atacat cu două rachete balistice Iskander-M și cu 90 de drone […]