Agenţia Spaţială Europeană a primit confirmarea angajamentului NASA pentru explorarea planetei Marte

G4Media, 27 noiembrie 2025 09:20
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primit confirmarea angajamentului NASA pentru misiunea roverului Rosalind Franklin, prevăzută pentru 2028 cu destinaţia Marte, a anunţat miercuri directorul său general în oraşul german Bremen, informează AFP, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
Trafic oprit pe autostradă, pe sensul spre Capitală: Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc / Incidentul, în apropiere de stația de taxare de la Fetești # G4Media
Trafic oprit pe autostradă, pe sensul spre Capitală: Un TIR care transporta nitrocalcar a luat foc. Incidentul a avut loc în apropiere de stația de taxare de la Fetești. ”Traficul este oprit Autostrada A2 Bucureşti-Constanţa, pe sensul spre Capitală, kilometrul 145, în apropierea Staţiei de taxare Feteşti, judeţul Ialomiţa, după ce a izbucnit un incendiu […] © G4Media.ro.
Papa Leon al XIV-lea, primit la Ankara de Erdogan, în prima sa călătorie în străinătate de când conduce Vaticanul # G4Media
Papa Leon al XIV-lea va pleca joi într-o vizită de patru zile în Turcia, unde va fi primit de preşedintele islamo-conservator Recep Tayyip Erdogan, un debut în străinătate foarte aşteptat într-un context regional tensionat, potrivit AFP, transmite News.ro. Pentru prima călătorie internaţională a pontificatului său, care îl va duce apoi în Liban, primul papă american […] © G4Media.ro.
Presa bulgărească despre perchezițiile din România în dosarul Euroins: Acțiunea are loc pe fondul unui al doilea proces de arbitraj intentat cu o zi înainte împotriva României la Washington pentru suma de 575 de milioane de euro # G4Media
Presa bulgărească, despre perchezițiile din România în dosarul Euroins: Acțiunea are loc pe fondul unui al doilea proces de arbitraj intentat cu o zi înainte împotriva României la Washington pentru suma de 575 de milioane de euro Polițiștii români, conduși de un procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție […] © G4Media.ro.
Agenţia Spaţială Europeană (ESA) a primit confirmarea angajamentului NASA pentru misiunea roverului Rosalind Franklin, prevăzută pentru 2028 cu destinaţia Marte, a anunţat miercuri directorul său general în oraşul german Bremen, informează AFP, citată de Agerpres. © G4Media.ro.
Bulgaria, Grecia și România semnează un memorandum privind transportul / Conectează două mări și un fluviu prin drumuri și căi ferate # G4Media
Consiliul de Miniștri de la Sofia a aprobat un Memorandum de Înțelegere și un Plan de Acțiune între guvernele Bulgariei, Greciei și României. Din partea bulgară, documentul va fi semnat de vicepremierul și ministru al Transporturilor și Comunicațiilor, Grozdan Karadjov. Prin acest act, cele trei țări se angajează să întreprindă acțiuni coordonate pentru a asigura […] © G4Media.ro.
Tulburările de somn nu afectează doar calitatea vieţii de zi cu zi, ci pot avea consecinţe pe termen lung asupra sănătăţii creierului. Un studiu amplu sugerează că unele probleme respiratorii din timpul somnului, dacă rămân necorectate, ar putea contribui la apariţia unor boli neurodegenerative. Intervenţiile timpurii ar putea schimba această traiectorie, transmite News.ro. Apneea obstructivă […] © G4Media.ro.
Cum funcționează mintea pisicilor. Mirosul stăpânului nu intră în topul preferințelor felinelor / Ce le stârnește cel mai mult curiozitatea # G4Media
Pisicile domestice reacționează diferit la mirosul stăpânului lor față de cel al unui om necunoscut. Un studiu publicat în PLOS One, realizat de o echipă de la Universitatea de Agricultură din Tokyo, a constatat că felinele petrec mai mult timp adulmecând mirosul unui străin decât al proprietarilor. © G4Media.ro.
Australia a blocat accesul la trei site-uri web care permiteau generarea de conţinut pedopornografic prin intermediul AI # G4Media
Trei site-uri care permiteau utilizatorilor să genereze conţinut pedopornografic cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) au fost blocate în Australia, a anunţat joi agenţia de reglementare a internetului din această ţară, transmite News.ro. Agenţia guvernamentală australiană pentru siguranţa electronică (eSafety Commissioner) a declarat că aceste pagini web au primit peste 100.000 de vizite de la utilizatori […] © G4Media.ro.
Analiză la raft: Cât costă peștele proaspăt în plin Post al Crăciunului / Crapul este pe locul întâi în topul preferințelor # G4Media
În Postul Crăciunului vânzările de pește ating, în România, niveluri record. Aproape în fiecare săptămână există câte o dezlegare. În acele zile, la raioanele și în magazinele de specialitate se face, de obicei, coadă. În toate magazinele specializate, la fel ca și în supermarketuri, există o ofertă bogată, iar peștele proaspăt este „vedeta” sezonului. De […] © G4Media.ro.
Wall Street Journal: Trump a cerut Japoniei să reducă tonul în privința Taiwanului / Reacție a liderului american după o discuție cu Xi Jinping / Trump ar fi obținut de la chinezi promisiunea de a cumpăra mai multe produse de la fermierii americani # G4Media
Liderul chinez Xi Jinping a petrecut jumătate de oră într-o convorbire telefonică cu președintele Trump, insistând asupra revendicării istorice a Chinei asupra Taiwanului și asupra responsabilității comune de a gestiona ordinea mondială. Trump i-a recomandat ulterior prim-ministrului japonez Sanae Takaichi să nu provoace Beijingul în ceea ce privește suveranitatea Taiwanului, într-o convorbire telefonică pe care […] © G4Media.ro.
Chivu, după eşecul cu Atletico Madrid: ”Planul pe care l-am avut nu a funcţionat” / ”Am reacţionat cu furie şi calitate, dar nu am reuşit să apărăm rezultatul până la final” # G4Media
Antrenorul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, a declarat, miercuri seară, că planul avut la meciul cu Atletico Madrid, scor 1-2, nu a funcţionat, el apreciind că eşecul este unul dureros, transmite News.ro. „Aveam un plan de joc, dar nu a funcţionat. Am reacţionat cu furie şi calitate, în opinia mea, dar nu am reuşit să […] © G4Media.ro.
Cum folosește Trump atacul armat asupra membrilor Gărzii Naționale: ”Trebuie acum să reexaminăm fiecare străin care a intrat în țara noastră din Afganistan sub administrația Biden” # G4Media
Trump folosește atacul armat asupra membrilor Gărzii Naționale pentru a-i ataca pe Joe Biden și afganii veniți în SUA în timpul administrației democrate, arată informațiile transmise de NBC. Trump a cerut în această ca autoritățile să „reexamineze” persoanele care au venit în Statele Unite din Afganistan în timpul administrației Biden. Trump a făcut aceste remarci […] © G4Media.ro.
Moment istoric: Prima operațiune majoră de spionaj realizată aproape în întregime de inteligența artificială / Cel mai probabil China a declanșat atacul – presă # G4Media
Era doar o chestiune de timp. Când avea să aibă loc primul atac sau intruziune paramilitară în care s-ar fi folosit doar inteligența artificială? Acum putem conjuga verbele la timpul trecut. S-a întâmplat deja în septembrie, relatează Il Corriere della Sera, citată de Rador Radio România. Cel mai probabil China a fost cea care a […] © G4Media.ro.
Pe 3 noiembrie, guvernele României și Olandei au semnat un acord prin care 18 avioane F-16 olandeze vor fi transferate în proprietatea României. Aeronavele operează deja de la Baza Aeriană 86 Borcea din Fetești și urmează să fie integrate în Centrul European de Instruire F-16 (EFTC), se arată într-un comunicat de presă emis de Lockheed […] © G4Media.ro.
DSU: Prima misiune de salvare montană a elicopterului Black Hawk / Un tânăr e căutat de duminică după ce a dispărut pe munte, în Munții Bucegi # G4Media
O operațiune de salvare montană de amploare a avut loc ieri în Munții Bucegi, zona Țigănești, județul Brașov, pentru căutarea unui tânăr dispărut duminică seară, anunță Departamentul pentru Situații de Urgență (DSU). Un elicopter Black Hawk al IGAv MAI a fost utilizat, în premieră, pentru a insera rapid salvamontiști și jandarmi montani în zona greu […] © G4Media.ro.
Oferte de Crăciun și Revelion la Cluj: de la 100, la peste 500 de euro pe noapte / Ciubăr, saună, mese tradiționale și foc de tabără # G4Media
Sărbătorile de iarnă aduc, în județul Cluj, pachete tot mai complexe pentru turiștii care vor să schimbe agitația orașului pe liniștea muntelui, anunță Cluj24. De la Răchițele și Mărișel până la Băișoara și satele de munte din Apuseni, pensiunile propun sejururi de Crăciun și Revelion cu ciubăr, saună, mese tradiționale, foc de tabără, activități în […] © G4Media.ro.
Vremea rece epuizează rezervele de gaze din Europa / Îngrijorări la Bruxelles din cauza sistemului aflat sub presiune, care se apropie de recordurile istorice pentru luna noiembrie # G4Media
În mijlocul toamnei europene, când temperaturile ar fi trebuit să rămână blânde, un val de frig timpuriu a pus presiune asupra securității energetice a continentului. În câteva zile cererea de gaze a crescut dramatic, erodând rapid aprovizionarea acumulată în timpul verii, relatează Avvenire, citată de Rador Radio România. Rezervele europene au scăzut sub 80%, un […] © G4Media.ro.
Ce spune rasa câinelui tău despre personalitatea ta. Cât de mult vă influențați reciproc / Preferințele tale în materie de animale nu sunt întâmplătoare # G4Media
Potrivit studiilor, câinii preiau anumite trăsături din personalitatea stăpânilor, însă ce se poate spune despre relația dintre trăsăturile de rasă și personalitatea proprietarilor? Dr. Lance Workman de la Bath Spa University din Marea Britanie a realizat un sondaj online în care au fost analizate trăsăturile de personalitate ale stăpânilor de animale. © G4Media.ro.
Consiliul Superior al Magistraturii își alege conducerea pentru următorul an / Cine poate fi ales și în ce condiții / CSM este așteptat să dea și un aviz pe noul proiect de pensii ale magistraților # G4Media
Consiliul Superior al Magistraturii (CSM) își alege, joi, conducerea pentru următorul an. CSM este așteptat și să dea un aviz pentru noul proiect al pensiilor magistraților, contestat de judecători. Actualul vicepreședinte al CSM, procurorul Claudiu Sandu, a transmis deja că nu este de acord nici cu noua variantă propusă de Guvern: ”Este incorect față de […] © G4Media.ro.
Un atac ucrainean asupra unei fabrici de avioane din sud-vestul Rusiei pare să fi distrus un avion de testare cu laser aeropurtat extrem de rar al Rusiei și cel puțin un alt aparat militar avansat, potrivit imaginilor din satelit și rapoartelor de pe ambele părți, anunță Interesting Engineering. © G4Media.ro.
38.000 de euro, cea mai mare sumă plătită de un comerciant pentru o căsuță în Târgul de Crăciun din Brașov / Primăria a obținut 2 milioane de lei din închirierea standurilor # G4Media
Brașovul ar urma să câștige aproximativ două milioane de lei din închirierea căsuțelor din Târgul de Crăciun, dublu față de anul trecut. Licitația organizată pentru închirierea căsuțelor din Târgul din Piața Sfatului a oferit câteva surprize, cel puțin pe partea de food&drink, anunță Biz Brașov. Astfel, cea mai mare sumă licitată pentru închirierea unei locații […] © G4Media.ro.
Cum au ajutat selfie-urile și imaginile din satelit la localizarea unor copii ucraineni răpiți de Rusia / Un laborator de la Universitatea Yale din Statele Unite a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare # G4Media
Un laborator al Universității Yale documentează încă din 2022, folosind imagini din satelit, locația copiilor ucraineni răpiți de Rusia, iar în septembrie anul trecut a dezvăluit 210 tabere de reeducare și militare unde sunt trimişi aceştia, a declarat directorul său pentru AFP. La inițiativa Departamentului de Stat al SUA Laboratorul de Cercetare Umanitară (HRL) a […] © G4Media.ro.
Bărbat reținut în Bihor: Ar fi şantajat o fetiţă de 9 ani care nu a vrut să se culce cu el # G4Media
Un bărbat din Bihor a fost reținut, miercuri, de procurorii DIICOT Piteşti, iar locuinţa acestuia a fost percheziţionată într-o anchetă ce vizează acuzaţii de pornografie infantilă, corupere sexuală a minorilor, racolarea minorilor în scopuri sexuale și șantaj, victima fiind o fetiţă de 9 ani, anunță Bihoreanul. Potrivit unui comunicat al procurorilor, în perioada iulie-septembrie 2025, […] © G4Media.ro.
Finlanda a intrat în Coaliția pentru Capabilități Maritime, inițiativă internațională care sprijină Ucraina în consolidarea apărării pe mare # G4Media
Finlanda a intrat în Coaliția pentru Capabilități Maritime, inițiativă internațională care sprijină Ucraina în consolidarea apărării pe mare, anunțul fiind salutat de autoritățile de la Kiev ca un pas important pentru securitatea regională, scrie Al Jazeera citată de Mediafax. Ucraina a anunțat miercuri că Finlanda s-a alăturat Coaliției pentru Capabilități Maritime, o alianță internațională creată […] © G4Media.ro.
După dubla descalificare de care a avut parte la cursa din Las Vegas, McLaren va fi atent „monitorizată” de către FIA cu ocazia Marelui Premiu din Qatar, din acest weekend. Echipa din Woking a fost acuzată că trișează. Conform givemesport.com, McLaren va fi atent supravegheată în weekendul de cursă din Qatar. După episodul din Las […] © G4Media.ro.
Gustare simplă transformată în aperitiv rafinat/ Rețete simple, rustice, preparate cu pate de ton # G4Media
Când îți dorești o gustare rapidă, dar cu un strop de rafinament, pateurile de ton RIO Mare îți vin în ajutor. Inspirate din rețete italiene tipice, aceste pate-uri tartinabile care contin doar ton de calitate superioară și a ingrediente atent selecționate, sunt alegerea perfectă pentru momentele în care vrei să te răsfeți sau să îți […] © G4Media.ro.
Trei bărbați din Hong Kong, arestați pentru omor din culpă după incendiul soldat cu cel puțin 40 de morți și aproape 300 de dispăruți # G4Media
Poliția din Hong Kong a arestat trei bărbați sub suspiciunea de omor din culpă, au relatat mai multe publicații locale, în legătură cu un incendiu soldat cu moartea a cel puțin 40 de persoane și dispariția altor aproape 300, în cel mai grav incendiu din oraș din ultimii ani, transmite CNN, citat de News.ro. Sute […] © G4Media.ro.
După trei înfrângeri consecutive, FCSB va da piept în Europa League cu Steaua Roșie Belgrad, în deplasare. Campioana României are nevoie de puncte pentru a putea spera la o calificare în primăvara competiției. Steaua Roșie Belgrad vs FCSB va fi în direct pe Digisport 1 și Prima Sport 1 de la ora 22:00. De știut […] © G4Media.ro.
„2025 este anul în care încrederea în vaccinuri a revenit puternic”, susține președintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate # G4Media
Încrederea românilor în vaccinuri a revenit puternic în cursul anului 2025, susține prședintele Casei Naționale de Asigurări de Sănătate (CNAS), Horațiu-Remus Moldovan, citat de Mediafax. Președintele CNAS a transmis printr-un comunicat de presă că românii aleg din nou prevenția prin vaccinare, iar datele CNAS confirmă o mobilizare în creștere: „2025 este anul în care încrederea […] © G4Media.ro.
PSD e singurul partid din coaliție care mai susține una dintre cele mai proaste decizii economice din epoca Iohannis – Ciolacu – Ciucă: impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) a marilor companii cu cifra de afaceri peste 50 de milioane de euro. E un impozit medieval, de stat incapabil să colecteze taxe, care îi […] © G4Media.ro.
Secretarul american pentru transporturi, Sean Duffy, îndeamnă călătorii cu avionul să se îmbrace mai bine și să fie mai civilizați – iar acest lucru atinge o sensibilitate într-un moment în care mulți americani consideră călătoriile aeriene mai frustrante ca niciodată, transmite Mediafax. Înainte de ceea ce se așteaptă să fie cel mai aglomerat sezon de […] © G4Media.ro.
Autoritățile române au emis o atenționare de călătorie în Slovacia din cauza unei avertizări de vreme rea și inundații, transmite Mediafax. Aceasta este valabilă în perioada 26-28 noiembrie. Ministerul Afacerilor Externe (MAE) informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească în Slovacia asupra faptului că, în conformitate cu datele transmise de către […] © G4Media.ro.
UPDATE 22.25 Hidroeletrica a anunțat pe Bursă că Consiliul de Supraveghere a decis reluarea procesului de selecție, așa cum scria Economedia anterior. Consiliul de Supraveghere a transmis că procedura de selecție pentru poziția de Director General (CEO), efectuată de expertul independent, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaților selectați de acesta pe lista scurtă. […] © G4Media.ro.
Ploaie de goluri în Champions League: Arsenal o învinge pe Bayern, scor 3-1. Interul lui Chivu, cedează în prelungiri pe Metropolitano / Toate rezultatele serii # G4Media
A plouat cu goluri în Champions League într-o seară în care Arsenal s-a impus în cea mai tare înfruntare a zilei de miercuri, cea cu Bayern, scor 3-1, în timp ce Interul lui Chivu a cedat în prelungiri pe Metropolitano în fața lui Atletico Madrid. Arsenal a ieșit învingătoare din confruntarea care a reprezentat afișul […] © G4Media.ro.
Diana Buzoianu: Dacă nu vor mai exista bani în bugetul AFM, din păcate, nu se va mai finanţa Programul Rabla în 2026 # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a spus miercuri seara în emisiune la Digi24 că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 se va lua luna viitoare, când se negociază bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM). Ea arată că dacă nu vor exista bani în buget nu se va mai finanț Programul Rabla. „ În următoarea […] © G4Media.ro.
Noi descoperiri arhelogice în sud-estul Turciei care vin să completeze informațiile despre epoca neolitică # G4Media
Turcia a anunţat miercuri zeci de noi descoperiri care au fost realizate într-un important sit arheologic din sud-estul ţării şi care oferă noi informaţii despre o zonă considerată drept martora tranziţiei umanităţii de la vânători-culegători la societăţi sedentare, în urmă cu peste 11.000 de ani, transmite Reuters, transmite Agerpres. Pe un platou cu vedere la […] © G4Media.ro.
Un grup de ofițeri ai armatei din Guineea-Bissau l-a destituit miercuri pe președintele Umaro Sissoco Embalo, a ordonat închiderea frontierelor și a suspendat procesul electoral, în timp ce țara aștepta rezultatele oficiale ale alegerilor prezidențiale organizate duminică, transmite agenția Reuters. Președintele în exercițiu aspira să devină primul lider din ultimii treizeci de ani care să […] © G4Media.ro.
Rustem Umerov, figură ucraineană cheie în negocierile de pace, „interogat în cadrul unei anchete anticorupție” # G4Media
Rustem Umerov, înalt funcționar ucrainean și personalitate cheie în negocierile de pace, a fost interogat în cadrul unei anchete anticorupție din Ucraina, scrie Sky News. Biroul Național Anticorupție din Ucraina îl anchetează pe Timur Mindich, suspectat de a fi liderul unei rețele de mită în valoare de peste 100 de milioane de dolari care implică […] © G4Media.ro.
Elvețienii, chemați la urne pentru reforma serviciului militar și impozitarea marilor averi # G4Media
Cetățenii elvețieni se vor pronunța duminică asupra introducerii unui serviciu civic obligatoriu, problema drepturilor femeilor fiind în centrul dezbaterilor dintre susținători și opozanți. În aceeași zi, alegătorii vor vota și asupra oportunității de a impune noi taxe pe cele mai mari averi pentru a finanța lupta împotriva schimbărilor climatice. Dacă ne luăm după sondajele locale, […] © G4Media.ro.
UPDATE 22.25 Hidroeletrica a anunțat pe Bursă că Consiliul de Supraveghere a decis reluarea procesului de selecție, așa cum scria Economedia anterior. Consiliul de Supraveghere a transmis că procedura de selecție pentru poziția de Director General (CEO), efectuată de expertul independent, s-a încheiat fără propunere de numire a candidaților selectați de acesta pe lista scurtă. […] © G4Media.ro.
Oamenii și câinii au 12 gene comune care impresionează știința. Cel mai nou studiu răstoarnă tot ce știai despre comportamentul animalelor # G4Media
Se spune despre câini că sunt ca stăpânii lor, iar un nou studiu arată că această afirmație este mai adevărată ca niciodată. Experții au descoperit că rasa Golden Retriever și oamenii au gene comune care îi fac mai predispuși la anxietate. © G4Media.ro.
Diana Buzoianu respinge teoriile care circulă pe tema golirii lacurilor Vidraru şi Paltinu: Lucrările sunt controlate şi nu reprezintă niciun fel de pericol pentru comunităţile din aval # G4Media
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a declarat, miercuri seară, că lacurile Vidraru şi Paltinu sunt golite controlat în cadrul unor lucrări desfăşurate de Apele Române împreună cu Hidroelectrica, ea respingând teoriile conspiraţiei care circulă pe acest subiect, transmite News.ro. Diana Buzoianu a afirmat, miercuri seară, la Digi24, că golirea lacurilor de la Vidraru şi Paltinu are […] © G4Media.ro.
Chinezii de la Great Wall Motor mizează pe o producţie anuală de 300.000 de vehicule la prima lor fabrică din Europa # G4Media
Great Wall Motor mizează o producţie anuală de 300.000 de vehicule în 2029 în Europa, unde producătorul chinez caută locaţii pentru prima sa fabrică de asamblare de automobile, în încercarea de a-şi relansa vânzările regionale aflate în scădere, a declarat pentru Reuters unul dintre directorii companiei, transmite Agerpres. © G4Media.ro.
Manipulare Realitatea Plus: Nicușor Dan a fost difuzat cu sunetul din ședința de plen oprit, astfel încât să pară că râde de Strategia Națională de Apărare / De fapt, în Parlament vociferau reprezentanți ai polului extremist # G4Media
Președintele Nicușor Dan a fost difuzat, miercuri seară, la Realitatea Plus, în jurnalul de la ora 20:00, cu sunetul din ședința de plen oprit, astfel încât părea că râde în timp ce prezenta Strategia Națională de Apărare. De fapt, Dan s-a amuzat în momentul în care, din sala plenului reunit al Parlamentului, s-au auzit strigăte […] © G4Media.ro.
Medic de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti: Ablaţia cu microunde reprezintă una dintre metodele minim invazive de ardere a nodurilor tiroidieni # G4Media
Prof. univ. dr. Diana Loreta Păun, medic primar endocrinolog, şeful Secţiei de Endocrinologie de la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti, a explicat, miercuri seară, că apariţia nodulilor tiroidieni este una dintre patologiile tot mai des întâlnite. Pentru aceasta se foloseşte o soluţie de tratament nouă, ablaţia cu microunde, transmite News.ro. ”Nodulii tiroidieni reprezintă una dintre […] © G4Media.ro.
O mare companie aviatică a uitat un avion Boeing într-un aeroport timp de 12 ani / Cât a avut de achitat pentru „găzduirea” aeronavei # G4Media
O mare companie aviatică a uitat un avion Boeing 737-200 într-un aeroport timp de 12 ani. Incidentul s-a produs în India. După ce au aflat că dețin un avion, reprezentanții companiei l-au vândut, potrivit Mediafax. © G4Media.ro.
Poliția din Washington DC intervine în urma unui incident armat în apropierea intersecției aglomerate dintre 17th și I St NW. BBC transmite că doi membri ai Gărzii Naționale au fost împușcați. Forțele de ordine și personalul serviciilor medicale de urgență se află la intersecție, izolând zona cu bandă și vehicule. Și secretarul pentru Securitate Internă, […] © G4Media.ro.
BREAKING Doi membri ai Gărzii Naționale împușcați în apropierea Casei Albe / Un suspect a fost arestat # G4Media
Doi militari au fost împușcați în apropierea Casei Albe din Washington DC. Starea membrilor Gărzii Naționale este în prezent necunoscută, potrivit Sky News. În zonă au fost văzute vehicule de urgență. Departamentul de Poliție din DC a postat pe X: „Incident critic: MPD se află la locul unei împușcături la intersecția străzilor 17 și I, […] © G4Media.ro.
Regizorul James Cameron spune că filmele Netflix nu ar trebui să fie eligibile pentru Oscaruri : „Premiile Academiei nu înseamnă nimic pentru mine dacă nu sunt destinate cinematografelor” # G4Media
Filmele realizate pentru Netflix nu ar trebui să fie eligibile pentru Oscaruri, potrivit lui James Cameron, scrie NME. Celebrul regizor a făcut această declarație în podcastul The Town With Matthew Belloni, înainte de lansarea celui mai recent film al său, Avatar: Fire And Ash, luna viitoare. Belloni l-a întrebat pe Cameron ce părere are despre […] © G4Media.ro.
