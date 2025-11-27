Donald Trump denunţă un "act de teroare" şi imigraţia după atacul asupra a doi soldaţi ai Gărzii Naţionale
DigiFM.ro, 27 noiembrie 2025 09:20
Preşedintele american Donald Trump a denunţat miercuri un "act de teroare" şi a promis că îşi va consolida politicile antiimigraţie după ce doi soldaţi ai Gărzii Naţionale au fost împuşcaţi la Washington, D.C., şi rămân în stare critică, potrivit autorităţilor, în timp ce presa americană relatează că suspectul, care a venit în SUA din Afganistan în 2021, a lucrat cu armata americană în această ţară, relatează AFP.
Acum 15 minute
09:30
Tânăr căutat de patru zile de salvamontişti în Bucegi. A fost folosit şi un elicopter Black Hawk # DigiFM.ro
Un elicopter Black Hawk a fost utilizat, în premieră, pentru a transporta salvamontişti şi jandarmi montani într-o zonă greu accesibilă din Munţii Bucegi, unde este căutat un tânăr dispărut duminică în zona Ţigăneşti.
Acum 30 minute
09:20
09:20
Programul Rabla 2026, în pericol. Diana Buzoianu: „Decizia vine luna viitoare. Fără fonduri AFM, nu continuă” # DigiFM.ro
Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, susţine că o decizie în cazul Programului Rabla pentru 2026 va fi luată în următoarea lună, când se va stabili bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu.
Acum o oră
09:10
Pompierii încearcă să stingă incendiul uriaş care a izbucnit într-un complex imobiliar din Hong Kong. Cel puţin 44 de persoane au murit, 279 de persoane încă date dispărute # DigiFM.ro
Pompierii din Hong Kong încearcă joi să stingă incendiul violent care a cuprins mai multe zgârie-nori rezidenţiali în renovare, provocând cel puţin 44 de morţi şi sute de dispăruţi, potrivit autorităţilor din regiunea chineză.
Acum 24 ore
16:50
Miliardarul Richard Branson, mărturii sfâșietoare după moartea soției: „S-a stins repede și fără durere”. Ce au făcut în ultimele ore # DigiFM.ro
Miliardarul Richard Branson a făcut noi declarații despre drama pe care o trăiește, dezvăluind detalii sfâșietoare despre ultimele clipe ale soției sale, Lady Joan, care s-a stins „rapid și fără durere”.
16:10
Elton John, mărturisiri despre lupta „devastatoare” cu problemele de sănătate: Ultimele 15 luni au fost dificile. Mi-am pierdut vederea la ochiul drept, iar cel stâng nu este în stare prea bună # DigiFM.ro
Elton John a mărturisit că ultimele 15 luni din viața sa au fost „dificile”, în timp ce a oferit noi informații despre starea sa de sănătate.
15:50
Diego Simeone despre posibilitatea de a antrena altă echipă decât Atlético: „Îmi imaginez că aş putea antrena Inter într-o zi” # DigiFM.ro
Antrenorul echipei Atlético Madrid, Diego Simeone, a declarat într-o conferinţă de presă înaintea meciului din Liga Campionilor împotriva formaţiei Inter Milano, pregătită de Cristian Chivu, că s-ar vedea antrenând la clubul italian.
15:40
Nicuşor Dan: „Toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente” # DigiFM.ro
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat, miercuri, că toate aceste drone care din când în când intră pe teritoriul nostru sunt accidente iar acolo unde putem spune cu precizie că este vorba de o acţiune ostilă a Rusia este campania de dezinformare şi manipulare de 10 ani.
15:10
Parlamentul European cere, printr-o rezoluție adoptată miercuri, 26 noiembrie, măsuri ambițioase la nivelul UE pentru a proteja minorii online, inclusiv o limită de vârstă de 16 ani și interzicerea celor mai nocive practici care creează dependență.
14:20
Ionuţ Moşteanu: „Un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând și va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc” # DigiFM.ro
Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, anunţă că un nou sistem de apărare antiaeriană va deveni operaţional în curând, fiind vorba despre ”o capacitate care va creşte semnificativ protecţia spaţiului aerian românesc” şi răspunsul României în faţa provocărilor de tip dronă.
14:20
Ce vrea să facă fiica Ronei Hartner după ce devine majoră. Cine are grijă de ea acum, la doi ani de la moartea mamei ei # DigiFM.ro
În 23 noiembrie s-au împlinit doi ani de la moartea Ronei Hartner. Aceasta s-a stins din viață la vârsta de 50 de ani, într-un spital din Franța, la câteva luni după ce fusese diagnosticată cu cancer la plămâni și metastaze pe creier. În urma ei a rămas o fiică minoră, Rita Sumalya, pe care o creștea singură.
14:10
Nouă spitale din Bucureşti şi Serviciul de Ambulanţă vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie # DigiFM.ro
Nouă spitale de adulţi şi copii şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti-Ilfov vor asigura asistenţa medicală de urgenţă pe 1 Decembrie, de Ziua Naţională a României, a informat Direcţia de Sănătate Publică Bucureşti.
14:00
Un bărbat s-a deghizat în mama lui decedată pentru a-i încasa pensia. Cum a fost descoperită "farsa" care a durat trei ani # DigiFM.ro
Un bărbat de 56 de ani din Italia este anchetat pentru fraudă și uz de identitate după ce s-a deghizat în mama sa decedată pentru a continua să-i încaseze pensia, potrivit publicației Corriere della Sera.
14:00
Grindeanu: Nimeni nu-şi doreşte să existe excepţii în proiectul privind cumulul pensie-salariu # DigiFM.ro
Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat, miercuri, că nimeni nu doreşte să existe excepţii în proiectul privind interzicerea cumulului pensie - salariu la stat, dar există nişte decizii ale Curţii Constituţionale care trebuie respectate.
13:40
Eddie Murphy vorbește deschis despre lupta cu o tulburare mintală: "Credeam că sunt doar ciudat. Nu știam că am o boală" # DigiFM.ro
În noul documentar "Being Eddie", Eddie Murphy își deschide sufletul despre experiența sa cu tulburarea obsesiv-compulsivă (OCD).
13:20
Nu poate exista pace în Ucraina, fără consimţământul Kievului şi al Europei, declară cancelarul Friedrich Merz # DigiFM.ro
Un acord de pace pentru Ucraina nu poate fi semnat fără consimţământul Kievului şi al Europei, a declarat miercuri cancelarul german Friedrich Merz, citat de DPA.
13:20
Din februarie 2026, călătorii fără viză vor avea nevoie de autorizație electronică pentru a intra sau tranzita Regatul Unit. Cum se obţine # DigiFM.ro
Călătorii care nu necesită viză şi intenţionează să viziteze sau să tranziteze Regatul Unit vor avea nevoie de o autorizaţie electronică de călătorie începând din februarie 2026, anunţă Ambasada britanică.
13:10
Mesajul emoționant transmis de Doru Octavian Dumitru la o lună de când a suferit un AVC și a fost operat de urgență: „Reflectă sută la sută ce gândesc acum” # DigiFM.ro
A trecut o lună de când actorul Doru Octavian Dumitru a fost internat de urgență în spital, în urma unui accident vascular cerebral (AVC), pentru care a fost operat. Recent, actorul a vorbit despre perioada dificilă prin care a trecut și despre recunoștința sa pentru șansa la viață primită.
13:10
Marian Vanghelie, acuzat de o femeie că a urmărit-o și amenințat-o în trafic. Fostul primar susține la rândul său că şi el ar fi fost urmărit de femeie # DigiFM.ro
O femeie de 33 de ani îl acuză fostul primar al Sectorului 5 Marian Vanghelie că a ameninţat-o şi ar fi urmărit-o cu o maşină în mai multe zone din Bucureşti, au declarat miercuri, pentru Agerpres, surse judiciare.
13:00
Paula Seling, invitată la matinalul Digi FM: emoție, colinde și o poveste incredibilă despre accidentul pe trotinetă # DigiFM.ro
Paula Seling a fost invitata Oanei Zamfir și a lui Vlad Craioveanu în matinalul Digi FM. Artista a vorbit despre accidentul recent suferit pe trotinetă, despre operația cu implant de titan și despre perioada de recuperare. Ea a povestit și cum a revenit pe scenă la doar două săptămâni după intervenție.
11:00
Unguru’ Bulan: Cum a doborât Leontin ‘Leo Messi’ o dronă rusească cu murături și… țuică! # DigiFM.ro
Unguru’ Bulan îl aduce în prim-plan pe Leontin Messișanu – zis și „Leo Messi”, pentru felul în care „șutează” sticlele de vodcă. Povestea lui? De colecție!Drona rătăcită care a ajuns în grădina lui devine motiv de epopee moldovenească: borcane de murături aruncate în aer, pliciuri neputincioase, praștie, vecini supărați că plopul e „jumate în curtea lor”, negocieri rezolvate cu un pahar de țuică și chiar avioane de luptă care vin să recupereze „goanga”.
10:50
Trump foloseşte tradiţia graţierii curcanilor de Ziua Recunoştinţei pentru a-şi ataca adversarii politici. Pe cine a numit „grăsan dezgustător” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a profitat marţi de tradiţia de Ziua Recunoştinţei de a graţia curcani pentru a-şi ataca adversarii politici democraţi, relatează AFP.
10:50
Meteorologii anunță ploi abundente în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. De miercuri urmează o răcire bruscă a vremii # DigiFM.ro
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă. În nordul Moldovei, dar şi la munte, de joi seară vor fi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări, atingând viteze de 45-50 de kilometri pe oră. De miercuri, vremea se răceşte semnificativ, mai întâi în vest şi nord-vest, iar apoi şi în restul ţării. În Bucureşti, cerul se va înnora, iar de joi va ploua, temperaturile fiind în scădere.
09:50
Soţia lui Richard Branson, Joan, a murit. Magnatul britanic se declară „cu inima frântă” şi îi aduce un omagiu „celei mai bune prietene” # DigiFM.ro
Sir Richard Branson, fondatorul companiei Virgin Group şi unul dintre cei mai bogaţi oameni de afaceri din Marea Britanie, a anunţat marţi moartea soţiei sale, Lady Joan, cu care era împreună de aproape 50 de ani.
Ieri
09:40
Ceremonia de aprindere a flăcării olimpice are loc miercuri. Se deschide perioada Jocurilor Olimpice de iarnă: „Să tacă armele, să înceapă Jocurile!” # DigiFM.ro
Ceremonia de sprindere a flăcării olimpice pentru Jocurile Olimpice de iarnă de la Milano-Cortina va avea loc în Archaia Olympia, sanctuarul în care au avut loc Jocurile Olimpice Antice. Comitetul Olimpic Elen (HOC) a trebuit să modifice ceremonia, care nu va putea avea loc în aer liber în faţa ruinelor vechi de 2.600 de ani ale templului zeiţei Hera, aşa cum prevede tradiţia. Ceremonia va avea loc în interiorul Muzeului Olimpic, de la ora 10.30.
09:20
Rusia „face concesii” şi Ucraina este „mulţumită” de negocierile pentru acordul de pace, susţine Trump. Planul iniţial de pace „era doar o schiţă” # DigiFM.ro
Preşedintele american Donald Trump a afirmat că Rusia „face concesii” în negocierile pentru încheierea războiului din Ucraina, iar Kievul este „mulţumit” de modul în care decurg negocierile, transmite Sky News.
09:20
O fată de 11 ani a fost înjunghiată de mama ei, în Timișoara. Copila a fost dusă de urgenţă la spital # DigiFM.ro
O fată de 11 ani, din Timişoara, a ajuns la spital, după ce a fost înjunghiată de mama ei. Copila dormea când a fost atacată de mamă. Tatăl fetei a chemat salvarea care a preluat-o pe şi a dus-o la spital cu patru plăgi înjunghiate.
09:20
Fostul preşedinte al Braziliei Jair Bolsonaro trebuie să înceapă ispăşirea pedepsei de 27 de ani de închisoare. A epuizat, fără succes, toate căile de recurs # DigiFM.ro
Fostul preşedinte brazilian Jair Bolsonaro a epuizat toate căile de atac împotriva condamnării sale la 27 de ani de închisoare pentru tentativă de lovitură de stat, potrivit unui document publicat marţi de Curtea Supremă, şi va trebui să-şi ispăşească pedeapsa, relatează AFP şi Reuters.
25 noiembrie 2025
16:40
Ministrul polonez al apărării: NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor # DigiFM.ro
NATO trebuie să accelereze eforturile de consolidare a protecţiei flancului său estic împotriva dronelor, a declarat ministrul polonez al apărării, Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, după ce România a lansat marţi avioane de luptă în urma intrării unor drone în spaţiul său aerian - relatează Reuters.
16:30
Un vehicul folosit de papa Francisc în timpul unei vizite la Betleem, în urmă cu mai bine de un deceniu, a fost transformat într-o clinică medicală mobilă, pe care liderii creştini speră să o folosească în curând pentru a oferi îngrijiri medicale copiilor palestinieni din Gaza, transmite Reuters.
16:20
Traian Băsescu: „O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti” # DigiFM.ro
Fostul preşedinte Traian Băsescu declară, marţi, după pătrunderea de noi drone în spaţiul aerian românesc, că am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare pentru că am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim ridicoli. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti, spune Băsescu, care consideră că ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm.
15:50
Un oficial american afirmă că Ucraina a acceptat un acord de pace menit să pună capăt războiului inițiat de Rusia # DigiFM.ro
Un oficial american afirmă că Ucraina a acceptat un acord pentru a pune capăt războiului lansat de Rusia, rămânând doar „detalii minore” de finalizat, chiar dacă președintele Volodimir Zelenski spune că negocierile sunt departe de a se încheia.
15:20
A ajuns la urgențe după ce s-a tăiat într-o hârtie. Reacția corpului a surprins-o și pe ea: "A fost o tăietură minusculă" # DigiFM.ro
Ceea ce părea un incident banal s-a transformat, în doar câteva zile, într-o urgență medicală pentru Melinda Howard, o femeie de 63 de ani din Mississippi.
13:30
Drulă salută proiectul ce incriminează tăierile ilegale de copaci: „Pune capăt abuzurilor tolerate de primari” # DigiFM.ro
Candidatul USR la Primăria Capitalei, Cătălin Drulă, salută proiectul inițiat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, conform căruia tăierile urbane ilegale de copaci ar urma să devină infracțiuni.
13:30
Ucraina califică ultimele atacuri rusești drept o „reacție teroristă” a lui Putin la propunerea de pace a SUA # DigiFM.ro
Ministrul de externe ucrainean, Andrii Sibiga, a calificat marți atacul masiv rusesc care a ucis cel puțin șase persoane la Kiev drept o 'reacție teroristă' din partea președintelui Rusiei, Vladimir Putin, la eforturile de pace ale SUA, potrivit AFP și EFE.
12:20
O femeie de 65 de ani din Thailanda a „revenit” la viață, chiar înainte de a fi incinerată # DigiFM.ro
O femeie de 65 de ani a fost protagonista unei scene desprinse parcă dintr-un film de groază, după ce a „revenit la viață” chiar înainte de a fi incinerată. Angajații unui templu din provincia Nonthaburi, situat în apropiere de Bangkok, au rămas înmărmuriți când au auzit o bătaie slabă venind din sicriul în care fusese adusă femeia.
12:10
Cei doi băieți ai lui Macaulay Culkin încă nu și-au dat seama că el este Kevin din "Singur Acasă", deși au văzut filmul de mai multe ori: "Nu au nicio idee" # DigiFM.ro
Pentru milioane de oameni, Macaulay Culkin va rămâne mereu Kevin McCallister. Pentru cei doi fii ai săi, însă, el este pur și simplu „tata”.
12:00
Şase drone au survolat spaţiul aerian al Republicii Moldova. Locuitori evacuaţi după prăbuşirea unei drone pe o casă # DigiFM.ro
Poliţia moldoveană a anunţat evacuarea locuitorilor din Cuhureştii de Jos, raionul Floreşti, din nord-vestul Republicii Moldova, la frontiera cu Ucraina, după ce o dronă s-a prăbuşit marţi dimineaţa peste casa unui paznic de livadă, relatează AFP.
11:50
Un cuplu din Germania, reţinut după ce ar fi furat monede în valoare de 1 milion de euro din parcometre. Primarul: „Șocat şi consternat” # DigiFM.ro
Un angajat al oraşului Kempten din sudul Germaniei este acuzat că ar fi furat cel puţin 1 milion de euro, în monede, din parcometre, transmite DPA.
11:40
Blocuri de apartamente în flăcări la Kiev, după un nou atac masiv al Rusiei. Cel puţin șase morţi # DigiFM.ro
Cel puţin şase civili au fost ucişi la Kiev, în urma atacului masiv al Rusiei cu rachete şi drone, în timpul nopţii de luni spre marţi. Au fost lovite mai multe blocuri din diferite cartiere ale capitalei ucrainene, potrivit Reuters, AFP şi EFE. Canalul de televiziune local Ukraine 24 a transmis că Rusia a lansat rachete de croazieră Kalibr, hipersonice Kinjal şi balistice Iskander asupra Kievului.
11:40
Pavel Bartoș, în vizită la matinalul Digi FM: povești din culise, provocări amuzante și magia filmului „Crăciun cu Ramon” # DigiFM.ro
Oana Zamfir și Vlad Craioveanu l-au avut invitat pe actorul și producătorul Pavel Bartoș, care a venit cu o combinație perfectă de umor, povești de culise și vibe de sărbători.
11:40
O femeie sau o fată a fost ucisă de un partener sau de membru al familiei aproximativ la fiecare 10 minute anul trecut, conform estimărilor Organizaţiei Naţiunilor Unite, relatează dpa.
11:10
Preşedintele francez Emmanuel Macron anunţă marţi, 25 noiembrie, într-un interviu acordat RTL, că vrea ”o nouă formă” a serviciului naţional universal (SNU), destinat minorilor cu vârsta cuprinsă între 15 şi 17 ani, în vederea unei ”consolidări a pactului armată-naţiune”, dar vrea să ”şteargă” ideea că Franţa şi-ar trimite ”tinerii în Ucraina” pentru a lupta împotriva invadatorului rus, relatează BFMTV.
10:50
Forţele Aeriene au detectat pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Galaţi şi Vrancea # DigiFM.ro
Forţele Aeriene au detectat, marţi dimineaţă, pătrunderi de drone în spaţiul aerian naţional. Una dintre acestea a traversat spaţiul aerian dinspre Vâlcove (Ucraina), până în zona Chilia Veche din judeţul Tulcea, iar cea de-a doua a fost detectată în zona judeţului Galaţi. Două aeronave germane Eurofighter Typhoon, de la baza aeriană Mihail Kogalniceanu şi două F-16 au fost ridicate pentru monitorizarea situaţiei. De asemenea, au fost transmise mesaje RO-Alert pentru judeţele Tulcea, Vrancea și Galaţi.
10:40
Temperaturile se vor situa peste cele specifice acestei perioade, până la jumătatea lui decembrie, anunţă meteorologii, care au făcut publică prognoza pentru intervalul 24 noiembrie - 22 decembrie. În săptămâna 24 noiembrie - 1 decembrie, sunt aşteptate precipitaţii abundente în sudul ţării.
Mai mult de 2 zile în urmă
09:30
Donald Trump declară că relaţia cu Beijingul este "extrem de solidă" după o discuţie la telefon cu Xi Jinping # DigiFM.ro
Donald Trump a dat asigurări luni într-un mesaj pe reţeaua sa Truth Social că relaţia cu Beijingul este "extrem de solidă", după o discuţie la telefon cu omologul său chinez Xi Jinping, informează AFP.
09:20
Curtea Constituțională discută sesizările privind legea referitoare la plata pensiilor private # DigiFM.ro
Curtea Constituțională a României (CCR) discută, marți, sesizările Înaltei Curți de Casație și Justiție și AUR în legătură cu legea privind plata pensiilor private.
08:30
Află programul paradei de 1 Decembrie 2025 din București, traseul complet, cine participă și ce restricții de circulație se aplică pe 29 noiembrie și 1 decembrie. Detalii oficiale despre repetiții, tehnica militară și măsurile anunțate de Ministerul Apărării.
24 noiembrie 2025
16:40
Cine este și cu ce se ocupă noul partener de viață al Dacianei Sârbu. Fosta soție a lui Victor Ponta nu s-a ferit să vorbească despre el: „Am trăit în adevăr!” # DigiFM.ro
Divorțul dintre Daciana Sârbu și Victor Ponta a surprins pe multă lume, însă fosta europarlamentară și femeie de afaceri pare să fi găsit din nou liniștea în viața personală, fiind surprinsă din nou alături de partener.
15:20
Meghan Trainer a transformat bullyingul online într-o nouă piesă, „Still Don't Care”. „M-au făcut să plâng” # DigiFM.ro
Cântăreaţa şi compozitoarea Meghan Trainer s-a aventurat într-un nou univers tematic odată cu noul ei cântec, "Still Don't Care", care explorează experienţele sale din perioada în care a fost supusă bullyingului online pe reţelele de socializare.
