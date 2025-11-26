Meteorologii anunță ploi abundente în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. De miercuri urmează o răcire bruscă a vremii

16:20

Fostul preşedinte Traian Băsescu declară, marţi, după pătrunderea de noi drone în spaţiul aerian românesc, că am dovedit că degeaba suntem plini de Eurofighter, de F-16 şi degeaba le ridicăm şi spunem apăsat că am ridicat avioane de vânătoare pentru că am ridicat, dar nu a doborât nimeni nicio dronă şi începem să fim ridicoli. O ţară care se respectă nu permite ca spaţiu aerian să fie transformat în bulevard, pentru promenada dronelor ruseşti, spune Băsescu, care consideră că ori nu avem echipamentele cu care să doborâm dronele, ori nu avem priceperea să le utilizăm.