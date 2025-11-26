Meteorologii anunță ploi abundente în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. De miercuri urmează o răcire bruscă a vremii
DigiFM.ro, 26 noiembrie 2025 10:50
Meteorologii anunţă că, începând de miercuri, ploile vor cuprinde toate regiunile ţării, iar până duminică seară se vor acumula cantităţi importante de apă. În nordul Moldovei, dar şi la munte, de joi seară vor fi lapoviţă şi ninsoare. Vântul va avea intensificări, atingând viteze de 45-50 de kilometri pe oră. De miercuri, vremea se răceşte semnificativ, mai întâi în vest şi nord-vest, iar apoi şi în restul ţării. În Bucureşti, cerul se va înnora, iar de joi va ploua, temperaturile fiind în scădere.
• • •
Meteorologii anunță ploi abundente în toată țara și lapoviță în nordul Moldovei. De miercuri urmează o răcire bruscă a vremii
