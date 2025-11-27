Planul lui Trump pentru Ucraina suscită indignarea congresmenilor republicani
Financial Intelligence, 27 noiembrie 2025 09:50
Mai mulţi congresmeni republicani au criticat virulent administraţia preşedintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul […]
Acum 15 minute
10:10
Ministerul Economiei, Digitalizării, Antreprenoriatului și Turismului anunță prelungirea termenului de înscriere în cadrul programului pentru stimularea întreprinderilor mici […]
10:10
Percheziții la sediile unor persoane juridice printre care și un operator portuar, precum și la domiciliile unor persoane fizice din municipiul București și județele Ilfov, Constanța, Prahova, Buzău, Bacău, Galați, Cluj și Bihor, într-un dosar de și evaziune fiscală și fals în documente (DIICOT) # Financial Intelligence
Procurorii Direcției de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism – Structura Centrală, împreună cu polițiști din […]
10:10
Povestea începuturilor pieței de capital, prin ochii unui martor direct (Nicolae Moroianu) # Financial Intelligence
Anul 2025 marchează 30 de ani de la redeschiderea Bursei de Valori București (BVB). Instituția Bursei de Valori a fost […]
Acum 30 minute
10:00
JTI și-a anunțat astăzi planurile de a construi o nouă fabrică de ultimă generație în Ștefăneștii de Jos […]
10:00
NN: Numărul românilor cu vârsta peste 65 de ani a depășit în iulie 2025 cu 35,4% numărul copiilor sub 14 ani # Financial Intelligence
Studii recente NN arată că românii cu vârste peste 55 de ani percep pensionarea drept un moment de […]
Acum o oră
09:50
Planul lui Trump pentru Ucraina suscită indignarea congresmenilor republicani # Financial Intelligence
Mai mulţi congresmeni republicani au criticat virulent administraţia preşedintelui Donald Trump pentru modul în care a gestionat recentul […]
09:50
Prețurile locuințelor din Capitală au urcat cu 60% în șase ani, iar scăderea cu 45% a numărului de autorizații de construire în București ar putea duce la noi scumpiri în următorii ani (Colliers) # Financial Intelligence
În marile orașe din România, prețurile locuințelor au crescut cu procente cuprinse între 60% – 90% în ultimii […]
09:40
Ce să faci cu 100.000 de euro economisiți? Iată patru opțiuni recomandate de specialiști # Financial Intelligence
O persoană care a ajuns să strângă economii de 100.000 de euro este posibil să se simtă copleșită […]
09:30
UZPR cere autorităților să renunțe la actele ostile și de obstrucționare a activității jurnaliștilor # Financial Intelligence
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România își exprimă îngrijorarea față de înmulțirea situațiilor în care jurnaliștii sunt împiedicați să […]
Acum 2 ore
09:00
Holde Agri Invest raportează venituri totale de 96,2 milioane de lei, în primele nouă luni, în creștere cu 20%; pierderea netă s-a diminuat la 2 milioane de lei # Financial Intelligence
Holde Agri Invest SA, unul dintre cei mai mari operatori de terenuri agricole din România, raportează venituri totale […]
Acum 4 ore
07:20
Şedinţă de Guvern – proiect de lege privind abilitarea Executivului de a emite ordonanţe, pe agendă # Financial Intelligence
Executivul va aproba în şedinţa de joi un proiect de lege privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe […]
07:00
Argentina îl nominalizează pe Rafael Grossi pentru funcţia de secretar general al ONU # Financial Intelligence
Guvernul preşedintelui argentinian Javier Milei l-a nominalizat miercuri pe argentinianul Rafael Grossi, actualul director general al Agenţiei Internaţionale […]
06:50
Trump a confirmat că suspectul în cazul împuşcăturilor din Washington a venit din Afganistan în 2021 şi a denunţat un „act de terorism” # Financial Intelligence
Donald Trump a confirmat, miercuri, că bărbatul suspectat că a tras asupra a doi militari în apropierea Casei […]
Acum 12 ore
22:20
Hidroelectrica: Consiliul de Supraveghere a constatat că niciun candidat nu se aliniază pe deplin cerințelor asociate funcției de CEO în acest moment # Financial Intelligence
Hidroelectrica informează acţionarii și investitorii asupra faptului că procedura de selecție transparență și competitivă pentru poziția de Director […]
22:10
Mai multe persoane împușcate în Washington, DC, printre care cel puțin un membru al Gărzii Naționale – CNN # Financial Intelligence
Mai multe persoane au fost împușcate miercuri în Washington, DC, printre care cel puțin un membrual Gărzii Naționale […]
Acum 24 ore
20:20
Austria îşi va folosi participaţiile în companiile energetice pentru a reduce preţurile la electricitate # Financial Intelligence
Guvernul Austriei intenţionează să cheltuie aproximativ 500 milioane de euro pentru a reduce facturile la electricitate pentru publicul […]
20:10
Ministerul Finanţelor garantează continuitatea şi stabilitatea BID în perioada de provizorat a a structurilor de management # Financial Intelligence
Ministerul Finanţelor va asigura continuitatea şi stabilitatea Băncii de Investiţii şi Dezvoltare (BID) în perioada de provizorat a […]
20:10
Nicuşor Dan: Vom avea o unitate sau o secţiune în SRI care se va ocupa de corupţie # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a declarat miercuri că va exista în Serviciul Român de Informaţii (SRI) o unitate care […]
19:00
Emmanuel Macron va întrepinde o vizită de stat în China de pe 3 până pe 5 decembrie # Financial Intelligence
Preşedintele francez Emmanuel Macron va întreprinde de pe 3 până pe 5 decembrie o vizită de stat în […]
18:40
Ţoiu, despre planul de pace pentru Ucraina: Poziţia României e de a continua negocierile pentru o pace durabilă # Financial Intelligence
Poziţia României în cazul planului de pace pentru Ucraina este una clară de a continua negocierile pentru a […]
17:40
Nicuşor Dan: E un decalaj între evoluţia societăţii româneşti şi modul în care administraţia publică răspunde # Financial Intelligence
Preşedintele Nicuşor Dan a afirmat, miercuri, în Parlament, la prezentarea Strategiei Naţionale de Apărare, că există un decalaj […]
16:40
Un ofițer de presă de la Guvern a bruscat jurnaliștii pe holurile Parlamentului; Guvernul regretă “excesul de zel” al angajatului, jurnaliștii spun că problema este lipsa de transparență a Executivului – video # Financial Intelligence
Un ofițer de presă de la Guvern a bruscat azi pe holurile Parlamentului jurnaliștii care doreau să ia […]
16:30
Liderii energiei din Europa Centrală și de Est s-au reunit la București în cadrul Romanian International Energy Conference # Financial Intelligence
Federația Patronală a Energiei (FPE), reprezentând companii strategice din întregul spectru energetic național, a organizat ieri, 25 noiembrie, […]
16:30
AAF: „Anul 2025 a marcat una dintre cele mai solide și surprinzătoare evoluții ale pieței de capital din România” # Financial Intelligence
Piața fondurilor de investiții din România a încheiat și trimestrul al treilea din 2025 cu rezultate remarcabile, pregătindu-se […]
16:20
Parlament: Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării a fost adoptată # Financial Intelligence
Parlamentul a adoptat, miercuri, în şedinţă comună, Hotărârea pentru aprobarea Strategiei Naţionale de Apărare a Ţării pentru perioada […]
16:00
Nicuşor Dan: Dronele care intră pe teritoriul nostru – accidente; acţiunea ostilă a Rusiei este dezinformarea # Financial Intelligence
Dronele care intră pe teritoriul ţării noastre sunt "accidente", adevărata acţiune ostilă a Rusiei fiind dezinformarea, a afirmat, […]
15:40
Consolidarea bugetară avansează lent: un scenariu optimist pentru 2025 indică un deficit de 8,4-8,6% din PIB (Analiză RoEM-UBB FSEGA) # Financial Intelligence
Deficitul bugetar al României s-a adâncit constant în primele nouă luni din 2025, graficul evoluției lunare a balanței […]
15:40
TPA România: Auditul intern, de la conformitate la strategie ESG. Cum pot companiile transforma o obligație într-un avantaj competitiv # Financial Intelligence
În contextul actual al mediului de afaceri, multe companii românești se confruntă cu o dublă provocare: pe de […]
15:20
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu – interesat de intenția BRM de dezvoltare și operare a unei platforme de echilibrare a sistemului de transport a gazelor naturale # Financial Intelligence
Ministrul Energiei din Republica Moldova, Dorin Junghietu, s-a arătat interesat de intenția Bursei Române de Mărfuri de dezvoltare […]
15:10
Creditorii europeni cu expunere la SUA ar trebui să-şi extindă nivelul lichidităţilor şi al rezervelor suplimentare de capital […]
15:10
Parlamentul European a votat bugetul UE pe 2026, care are ca priorităţi competitivitatea, cercetarea şi securitatea # Financial Intelligence
Parlamentul European a votat un buget pe 2026 care prevede 192,8 miliarde de euro în plăţi şi 190,1 […]
15:00
Ministerul Finanţelor (MF) a împrumutat, miercuri, un miliarde de lei de la bănci, printr-o emisiune de obligaţiuni de […]
14:50
Rusia respinge continuarea acordului cu Ucraina pentru transportul de cereale pe Marea Neagră # Financial Intelligence
Viceministrul rus de externe Serghei Riabkov a declarat miercuri că a trecut vremea pentru fostul acord cu Ucraina […]
14:40
Reţele Electrice România scoate la licitaţie lucrări de aproape 200 milioane de lei pentru oraşul Bocşa # Financial Intelligence
Reţele Electrice România, parte a grupului PPC, a lansat, prin intermediul sistemului informatic de achiziţii publice, o procedură […]
14:40
Comerțul internațional cu bunuri în accelerare, dar persistă divergențele între marile blocuri economice (Andrei Rădulescu) # Financial Intelligence
Autor: Andrei Rădulescu Statisticile publicate recent de Departamentul de analiză a politicii economice din Olanda indică ameliorarea volumului […]
14:40
Ministerul Afacerilor Externe a publicat mult așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare a sancțiunilor internaționale # Financial Intelligence
Ministerul Afacerilor Externe a publicat mult așteptatul proiect de Ordonanță de Urgență privind actualizarea cadrului național de aplicare […]
14:30
Bugetul de apărare în 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB (secretar de stat) # Financial Intelligence
Bugetul de apărare pentru 2025 prevede 8,7 miliarde de euro, reprezentând 2,3% din PIB, din care 29%, respectiv […]
14:00
Dan Armeanu: Decizia Curții Constituționale validează abordarea ASF în privința Legii de plată a pensiilor private # Financial Intelligence
Decizia Curții Constituționale validează abordarea ASF în privința Legii de plată a pensiilor private, ne-a declarat Dan Armeanu, […]
11:40
Ministerul Economiei: Componente pentru încărcături de azvârlire au ars în incendiul produs la depozitul de muniţie de la Mija # Financial Intelligence
O clădire cu suprafaţa de 150 mp a fost afectată de incendiul produs miercuri la un depozit de […]
11:20
Reprezentanții acționarilor Fondului Proprietatea cer Franklin Templeton să spună dacă mai vrea să fie administrator și în ce condiții; Deadline – 5 decembrie # Financial Intelligence
Reprezentanții acționarilor Fondului Proprietatea cer Franklin Templeton să spună dacă mai vrea să fie administrator și în ce […]
11:00
Fiscul a identificat venituri nedeclarate de peste 64 milioane lei din platforme pentru adulţi # Financial Intelligence
Direcţia Generală Antifraudă Fiscală a demarat o serie de controale extinse asupra a 103 persoane fizice care au […]
Ieri
09:10
Ion Sterian: Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la performanţa financiară din prezent – valoarea de piaţă a TGN a crescut de 3 ori în ultimul an # Financial Intelligence
Investiţiile pe care Transgaz le-a făcut la timp, bine calculat și planificat au dus la rezultatele financiare din […]
09:10
Grup Șerban Holding inaugurează Ferma Avicolă Moldavia – investiție de 11,5 milioane euro menită să reducă deficitul de ouă din România # Financial Intelligence
Grup Șerban Holding, companie listată pe piața AeRO Premium a Bursei de Valori București sub simbolul GSH, a […]
09:00
Norofert accelerează extinderea internațională și înregistrează un profit net de 4,5 milioane lei, în primele 9 luni din 2025 # Financial Intelligence
Norofert, principalul producător de inputuri organice și furnizor de biotehnologie pentru agricultură, listat pe piața AeRO (simbol BVB: […]
09:00
NATO: Rutte afirmă că planul de pace al SUA pentru #Ucraina necesită încă negocieri substanţiale # Financial Intelligence
Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a îndemnat la prudenţă cu privire la aşteptările legate de propunerea SUA […]
08:40
Procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție – Secția de urmărire penală […]
08:10
Constanța Port Business Association s-a înscris în competiția pentru un loc în CA al Portului Constanța # Financial Intelligence
Constanța Port Business Association (CPBA) s-a înscris în competiția lansată de Ministerul Transporturilor pentru ocuparea unui loc în […]
06:30
Banca Centrală Europeană elaborează un plan pentru a stimula utilizarea euro în întreaga lume, în speranța de a […]
06:20
Cum „vânătorii” lui Gabbard au pus mâna pe depozitul secret al CIA cu dosarele lui Kennedy – Reuters # Financial Intelligence
Oficialii au sosit la arhiva secretă a CIA din zona Washingtonului într-o dimineață la începutul lunii aprilie. Misiunea […]
06:20
Trump afirmă că încetarea ofensivei Rusiei reprezintă o „concesie importantă” pentru Ucraina # Financial Intelligence
Președintele SUA a declarat că nu este de acord cu ipoteza conform căreia acordul propus de el ar […]
